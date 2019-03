Dha Yurt Bülteni -12

Kaynak: DHA

Meral Akşener: Olayı buraya getiren kullanılan dildirİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Manisa programı kapsamında kent merkezinde parti otobüsüyle tur attı. İlçe ziyaretlerine devam eden Akşener, Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Batılı liderlerin İslamofobiyi tırmandıran açıklamalardan kaçınmasını gerektiğini vurguladı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün (perşembe) Manisa'nın Turgutlu, Salihli, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde yaptığı mitinglerin ardındangeceyi kentte geçirdi. Konakladığı otelden ayrılan Akşener, Manisa'nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler'i parti otobüsüyle gezdi. Mimar Sinan Bulvarı üzerinden İzmir Caddesi ile Kuyucumlar Çarşı'sına geçerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelip parti otobüsünden vatandaşları selamladı. Akşener burada Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Şehzadeler Belediye Başkan Adayı İsa Özdemir ve Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan'ı halka tanıttı. Ardından partisinin meydanda bulunan seçim standını ziyaret eden Akşener'e vatandaşlar ilgi gösterdi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak basın mensuplarına açıklama yaptı. Akşener, şöyle dedi:"Yeni Zelanda'da iki camiye saldırı düzenlendi. Şu an için 49 şehit var, yaralılar da var. Ülkemize ve İslam alemine baş sağlığı diliyorum. Dünyada oluşturulan İslamofobi, siyasi liderlerin konuşma biçimi nedeniyle nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Dünyadaki liderleri ve siyasetçileri bu konuda sağduyuya, ayrıştırıcı bir dilden uzaklaşmaya davet ediyorum. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Bilgi almadan kesin konuşmamak gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı bilgi notunu da okudum. Dolayısıyla Yeni Zelanda polisinin verdiği bilgiye göre saldırıyı yapan kişinin 2 yıldır planladığı yönünde bir bilgi var ama kesin olmadığını da söylüyorlar. Benim anlatmaya çalıştığım konu şu, dünyada bilenen devlet adamlarının, bilenen siyasetçilerin, inanç üzerinden Müslümanlar üzerinden siyaset yaptığını, seçim kazandığını, Avrupa Birliği ülkelerinde bunu her seçim zamanı görüyoruz. Bunların terk edilmesi gerektiğini söylüyorum. Sonuçları itibariyle son derece acı oluyor. Terör öyle bir şeydir ki bir gün gelir seni bulur. Bundan kaçınmak gerektiğini söylüyorum ve yabancı liderlere çağrıda bulunulması gerektiğini ve takibinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Olayı buraya getiren kullanılan dildir. Bizim dinimiz 'adam öldür' diyen bir din değil. Cami, kilise, havrada insanlar ibadetlerini yerine getiriyor. İbadetgahta bunu böyle getiren bir sistem var. Batılı ülkelerin ve liderlerinin dikkat etmesi gerekiyor."Akşener, daha sonra programı kapsamında Akhisar'a geçti.Görüntü Dökümü----------------------Açıklamadan görüntüKarşılamadan görüntüGenel ve detay görüntüHaber: Mehmet CANDAN - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,=================Bakan Albayrak: Cumhur İttifakı noktasında Nazilli'de müthiş bir enerji varAydın'ın Nazilli ilçesini ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhur İttifakı noktasında Nazilli'de müthiş bir enerji var. Başkanımızın temsil ettiği yöneticilik bir başarı hikayesidir. Cumhur İttifakı'nın ne kadar güçlü bir enerji taşıdığına ben bugün Nazilli'de şahit oldum" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı ziyaret ve açılışlar için Aydın'a geldi. Çıldır Havaalanı'nda, partililer tarafından karşılanan Bakan Albayrak, ilk ziyaretini Nazilli ilçesine yaptı. Belediye Meydanı'nda yoğun ilgi ile karşılaşan Bakan Albayrak, daha sonra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Mustafa Savaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP'li Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı başkan adayı Haluk Alıcık ile halkı selamlayarak Belediye Binası'na geçti.Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret eden Bakan Albayrak, "Bugün malum Anadolu ziyaretleri kapsamında Aydın'ın Nazilli İlçesine Vergi Dairesi açılışımıza geldik. Gelmişken de Belediye Başkanımız'ın yanına da bir uğrayalım istedik. Haluk Alıcık, çok başarılı bir başkan olmasının yanında çok seviliyor. Bir kez daha şahit oldum ki özellikle Cumhur İttifakı noktasında Nazilli'de müthiş bir enerji var. Başkanımızın temsil ettiği yöneticilik bir başarı hikayesidir. Cumhur İttifakı'nın ne kadar güçlü bir enerji taşıdığına ben bugün Nazilli'de şahit oldum. Muazzam bir coşku var. Bu vesile ile Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir adayımız olan Mustafa Savaş'a da destek olmak için varız. Aydın ve Nazilli'yi ekonomi olarak, istihdam olarak nasıl daha iyi yaşanabilir noktasına getirme konusunda istişarelerde bulunmak için buradayız. Buradan müthiş bir enerji aldım" dedi.Konuşmaların ardından Bakan Albayrak, cuma namazını kılmak için Merkez Koca Camii'ye geçti.Görüntü Dökümü------------Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Belediye Meydanı'nda karşılanması-Bakan Albayrak'ın MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makam odasında ziyaret etmesi-Bakan Albayrak'ın konuşması-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,===================Bakan Dönmez: Yeni Zelanda'daki terör saldırısını nefretle kınıyoruz (2)"CUMHUR İTTİFAKI'NDA HAİN GÖREMEZSİNİZ"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.Yerel seçimlere ilişkin konuşan Bakan Dönmez, "Bu iş artık sıradan bir belediye seçimi olmanın dışına geçti. Milli beraberlik ve beka sorunu haline geldi, bizim için maalesef öyle ifade ediliyor bir teferruat olmaya başladı. Karşımızdaki ittifakın özellikle söylemleri üzerinden birkaç hususu ifade etmek istiyorum. Kendilerine Millet İttifakı diyorlar, saygı gösteriyorum ama ilan etmediğiniz, bu milletin bildiği ortaklarınız da var. Şer ittifaklarına ortaklık yapıyorsunuz. Öyle tahmin ediyorum ki bu ortaklığı ifade ettiğinizde bu millet size Millet İttifakı demeyecek, Zillet İttifakı diyecek korkusu ve endişesi içerisindesiniz. İstediğiniz kadar korkun, istediğiniz kadar gizleyin bu millet sizin ne olduğunuzu, kimlerle birlikte olduğunuzu ayan beyan görüyor. Bakın özellikle büyükşehir belediyelerinde meclis üyesi aday listelerinde HDP'nin daha önce teröre bulaşmış ya da hoşgörüyle yaklaşmış isimleri ortaya çıkmaya başladı. Ama Cumhur İttifakı'nda her milletten, her farklı inançtan insanları görebilirsiniz ama hain göremezsiniz, terör sevicisi göremezsinizö dedi."BU EZANI BU YURTTAN SİLME İMKANINIZ YOKGeçtiğimiz günlerde 8 Mart Kadınlar Günü'nde bir yürüyüş düzenlendi. Partimizin de katıldığı, organize ettiği bir dizi etkinliklerimiz oldu. Normaldir ancak o yürüyüşte normal olmayan bir şey yaşandı. Ezan-ı şerif okunurken, bir takım protestolar görmüş olduk. Bütün milleti derinden üzdü, ıslıkladılar. İstediğiniz kadar protesto edin, ıslıklayın bu ezanı bu yurttan silme imkanınız yok. Ezana ve bayrağa saygı olmayanın bu millete, bu halka sevgisi olabilir mi? Onlara hizmet götürebilir mi? Onu da inşallah yurttaşlarımız etkili bir şekilde sandıkta cevabını verecek.Görüntü Dökümü:-----------Detaylar-Büro açılışı kurdele kesmeden görüntü-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamasıSüre: 3.14 Boyut: 361 MBHaber- Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,======================Amasya'da fuhuş operasyonda, 19 şüpheli adliyedeAmasya'nın Merzifon ilçesinde, 'Misafir' adı verilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 'Misafir' adı verilen operasyonda 11 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda aralarında 7 yabancı uyruklu kadın ile memur ve esnafların da yer aldığı 19 kişi gözaltına alındı.Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan uyruklu kadınlar, sağlık kontrolü için Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kontrollerde, bir kadında cinsel yolla bulaşan 'frengi' hastalığı tespit edildi.Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Görüntü Dökümü--------Şüphelilerin adliyeye sevkiHaber Kamera: Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), -====================Yeni Zelanda'da ölenler için gıyabi cenaze namazıMersin'de Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan silahlı saldırılarda ölen 49 kişi için gıyabı cenaze namazı kıldı.Merkez Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami'de Cuma namazının ardından vatandaşlar bir araya geldi. Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından yaşamını yitirenler için dua okundu. Sloganlar atarak terörü kınayan grup, olaysız dağıldı.Namaz öncesi HÜDAPAR İl Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Karakaya, ibadethaneleri hedef alan saldırıların batıda yükselen İslam karşıtı nefret kampanyalarının sonucu olduğunu belirterek, "Batı Müslümanlara mal edilen bir takım şaibeli saldırılır karşısında topyekun olarak Müslümanları suçlama ve İslam dininin bir nevi 'terör ideolojisine' indirgeme kampanyaları, söz konusu faşist, psikopat odakları daha fazla cesaretlendirmektedir. Müslümanlara mal edilen bir takım saldırılar karşısında batıda resmi düzeyde oluşan tepkiler benzer şekilde Yeni Zelanda'daki vahşi saldırılara karşı sergilenecek midir, doğrusu merak ediyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Toplanan kalabalık-HÜDAPAR İl Gneçlik Kolları Başkanı Rıdvan Karakaya açıklama yaparken-Caminin görüntüsü-Gıyabi cenaze namazına katılanlardan genel ve detay(BOYUT: 382,72 MB) (SÜRE: 3,24 DK)Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,====================Yeni Zelanda'dadaki terör kurbanları için Sivas'ta gıyabi cenaze namazıSİVAS'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen saldırıda öldürülen 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı.Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 49 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı. TÜGVA Sivas Üyeleri, Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Cami'sinde cuma namazı çıkışı bir araya gelerek saldırıyı kınadı. Yaklaşık 100 kişilik grup adına açıklama yapan TÜGVA Üniversite Koordinatörü Ali Güler, gerçekleştirilen saldırıyı lanetlediklerini ifade ederek "Yeni Zelanda'daki ChristChurch kasabasında bugün cuma namazı sırasında El Nur ve Linwood camilerinde gerçekleştirilen hunharca katliamda 49 Müslüman kardeşimiz hayatını kaybetti ve yüze yakın yaralımız var. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelanda'lıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün kültür emperyalizmi, İslamafobisiyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamafobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifalar diliyoruzö dedi. Basın açıklamasının ardından grup Yeni Zelanda'da ölen 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı.Görüntü Dökümü:-------------Grubun görüntüsü-Yapılan açıklamaGıyabi cenaze namazı kılınmasıHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,==========================Diyarbakır'da, Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazıDiyarbakır'ın Sur ilçesindeki Ulu Cami'de kılınan cuma namazının ardından sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.Sur ilçesindeki Ulu Cami'de kılınan cuma namazı ardından bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırıları kınadı. Kınamanın ardından saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Beber, şunları söyledi:"Gün geçmiyor ki, İslam düşmanları Müslümanların kutsallarına karşı beslemiş oldukları kini kusmasınlar. Ellerine geçen her fırsatta Müslümanlara saldırmayı görev bilenler, bu defa Yeni Zelanda'da kardeşlerimizi hedef aldı. Dünya'nın dört bir yanında Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar devam ederken, Yeni Zelanda'dan gelen haber, haçlı terörünün geldiği boyutları da gözler önüne serdi. Cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen saldırıda şu ana kadar 49 kardeşimizin şahadet haberi geldi. Onlarca Müslümanın da yaralandığı bu olayın adı terörizmdir. Bu bir cinnet hali eylemi değil, haçlı teröristlerin planlı, organize bir saldırısıdır. Geçmişten günümüze İslami değerleri hiçe sayan, İslam'a ve onun kutsallarına her türlü saldırıyı gerçekleştirenler, bugün yine aynı barbarlıkla Müslümanlara saldırmıştır. Bu saldırı İslam düşmanlığının dışa vurmuş halidir. Yaşanan bu son vahşet, söz konusu Müslümanlar olunca batılı ülkelerinin nasıl bir ikiyüzlülük sergilediklerinin göstergesidir. Son yıllarda Avrupa'da Müslümanlara yönelik artan saldırılar, özellikle tesettürlü kadınların, camilerin hedef alınması bugüne gelineceğinin göstergesiydi. Bu terör saldırısında önceden önlem almayan, Müslümanlara yönelik saldırılarda caydırıcı cezalar uygulamayan batılı devletler de sorumludur."Açıklamanın ardından kalabalık dağıldı.Görüntü Dökümü-----------Ulucamii önünde vatandaşların toplanmasıGiyabi cenaze namazı kılınmasıVatandaşların slogan atmalarıAçıklamalarGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 297 MBHaber-kamera: DİYARBAKIR,===================Karatay: Kışın patlıcan, biber ve domatesten uzak durunADANA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, 1. Adana Sağlık Festivali'nin davetlilerinden İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı yöresel yemeklerin ve içeceklerin bulunduğu sofrada ağırladı. Sözlü ailesiyle keyifli bir sohbet yapan Prof. Dr. Canan Karatay, yerel seçim sürecinde siyaset gündeminden düşmeyen patlıcan, biber ve domatesin kış aylarında tüketilmesinin sağlık açısından sakıncalarını anlattı. Kış mevsiminde yaz sebzelerinden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Karatay, kış aylarında hastalanmamak için bol bol turp, lahana, havuç, karnabahar, havuç ve kereviz yemeyi tavsiye etti.ADANA LEZZETLERİ ÇOK FAYDALIBaşkan Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, Prof. Dr. Canan Karatay'ı Adana Kebabı, ciğer kebabı, şaglam suyu, turp, karışık turşu, salata çeşitleri, yoğurt, mercimekli bulgur pilavı, tereyağı, keçi peyniri ve koyun peynirinin bulunduğu sofrada misafir etti. Sağlıklı beslenme üzerine yapılan sohbette Sözlü çiftinin sorularını cevaplandıran Prof. Dr. Canan Karatay, kuyruk yağlı kebap, ciğer kebabı, şalgam suyu, turp ve turşu çeşitlerinin çok faydalı gıdalar olduğunu söyledi. Proteinin yağıyla birlikte yendiği zaman vücuda fayda sağladığını anlatan Karatay mevsimine göre sebze tüketiminin önemine değindi.12 AY PATLICAN YERSENİZ VÜCUT İSYAN EDERFiyatlarındaki artış nedeniyle yerel seçim sürecinde siyaset gündeminden düşmeyen patlıcan, biber ve domatesin kış mevsiminde tüketimini değerlendiren Karatay, "Kış mevsiminde ucuz olan kış sebzelerini tüketmeliyiz. Yazın da yaz sebzelerini yemeliyiz. Çünkü vücudumuz böyle programlanmış. Ben kışın patlıcan, biber yenmesine karşıyım. Yılın 12 ayı patlıcan yerseniz, vücut olumsuz reaksiyon gösterir. Kışın, turp, lahana, havuç, karnabahar, havuç ve kereviz var. Kışın bu sebzeleri yemeliyiz ki, hastalanmayalım. Her sebzeyi, her meyveyi doğal yetiştiği mevsiminde yemeliyizö dedi.MUTLU OLMAK İSTEYEN ŞALGAM SUYU İÇSİNAdana'nın milli içeceği şalgam suyuna övgüler yağdıran Karatay, doğal olarak fermente olan şalgam suyu, doğal yoğurt ve evde yapılmış turşu çeşitlerinin bol bol tüketilmesini tavsiye etti. Mutluluk hormunu olan seratonin bağıksaklarda oluştuğunu anımsatan Karatay, "Seratonin üretmek için en doğru besinler, evde yapılmış turşu, doğal fermente olmuş şalgam suyu, sirke ve yoğurttur. Lahana, turp, brokoli, soğan, sarımsak, doğal tereyağı, zeytinyağı, keçi peyniri, koyun peyniri de seratonin sağlar. Geleneksel yöntemlerle yapılmış turşu suyu, şalgam suyu en sağlıklı içeceklerdirö diye konuştu. Karatay, makarna, baklava, börek, lahmacun, pizza, hamburger, sandviç ve gazlı içeceklerin tüketilmesinin obeziteye neden olduğunu dile getirdi.Görüntü Dökümü---------------Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü eşi Zeynep Sözlü ile Canan Karatay'dan görüntüBaşkan Hüseyin Sözlü'nün Karatay ile konuşmasıCanan Karatay'ın açıklamalarıDetay görüntülerSÜRE: 03'01" BOYUT: 335 MBHaber-Kamera: ADANA,===============