Dha Yurt Bülteni-12

1)BAKAN ALBAYRAK: 2019 YILINDA ENFLASYONDA TEK HANELİ RAKAMLARI GÖRECEĞİZHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşullar, gıda üretimini destekleyecek adımlar, fiyatlardaki katılıkları önleyeceğimiz yapısal tedbirlerle birlikte ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle, bu eylül ayı gibi 2019 yılında, enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da bir otelde düzenlenen 'Adım Adım Ekonomi' toplantısında, Trabzonlu sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Türkiye ekonomisine dair açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, 2019 yılı içerisinde alınacak tedbirlerle birlikte enflasyonun tek haneli rakamlara indirileceğini söyledi. Bakan Albayrak, "Geçenlerde Beyoğlu'ndaydık bu Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü gibi, oradaki esnaf, iş dünyamız bize bazı örnekler verdiler. Finansman, maliyet ne kadar iyiydi. Gezi süreci bir başladı, bir ay içerisinde faizler 7'lere, 8'lere, 9'lara çıktı. Tam o püskürtüldü 'ağustos, eylül normalleşme' dedik 3 ay sonra 17-25 Aralık, faizler bir anda 5-6 puan daha yükseldi, 12-13'lere çıkmaya başladı. İşin siyasi ve ekonomik operasyon tarafını iş dünyamız çok net görüyor. En kısa sürede Türkiye'de faizleri, enflasyonu tek haneli sürece adım adım indireceğiz. Son dönemlerde bu konularda önemli mesafeler aldık. Son 3 senede neredeyse 5 tane sçeim oldu Türkiye'de. Bundan sonra 4 buçuk sene boyunca seçim yok. Önümüzdeki yerel seçimin ardından bu süreç daha istikrarlı bir şekilde devam edecekö dedi.'HÜCRE EVİNDE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'Bakan Albayrak, sosyal medyada yayılan 'Türk Hava Yolları batıyor' yönünde iddialarla algı yaratıldığını, konunun araştırılması sonucu ise enteresan olarak nitelendirdiği bir hücre evinde bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Albayrak, şunları söyledi:"Geçenlerde mesaj atmışlar: Türk Hava Yolları batıyor, şu holding batıyor diye. 'Allah Allah' dedim, bu iş adamlarına algı birileri tarafından. 'Şunu bir araştırın bakalım' dedim. Facebook'tan, şuradan buradan. Hemen emniyet ve siber güvenlik savcılarımızla irtibata geçti kaynağını araştırdık, bir baktık ki enteresan bir hücre evinde ya Adana ya Mersin birisi gözaltına alındı. Bir baktık ki yurtiçi, yurtdışı ilişkileri var. Evindeki dijitaller araştırıldı, yalnız yaşıyor bu kişi. Kimlerle ilişki içerisinde, sonuç işin komik tarafı bu mesajı attıktan 3 gün sonra batacak dedikleri Türk Hava Yolları tarihinin en büyük karlılığıyla dünyaya manşet oldu. Dolar artacak ekonomik kötüye gidiyor diyen 2 kesim var. Birincisi malum siyasi motivasyonla karalama, iletişim ve algıyla kötücül bir söylemle seçime giderken manipüle etmeye çalışan bir kesim, bunu biliyoruz. İkincisi ise ağustos, eylül, ekim aylarında 6-7 liradan döviz ve altın alıp, altın ve dolar yükselince pahalıya satarız diyenler. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Bir kriz çıksa da, füzeler yağsa da dolar yükselse de biz satsak da kar etsek. Çok beklersiniz. Seçimden sonra daha da çok beklersinizö'BU YIL SONU ENFLASYONDA TEK HANELİ RAKAMLARI GÖRECEĞİZ'Özellikle mevsimsel etkilerden kaynaklanan enflasyon baskılarını azalttıklarına işaret eden Bakan Albayrak, şunları kaydetti:"Özellikle bu mevsimsel etkilerden de kaynaklanan bu enflasyon baskılarını azalttık. Hepimizin malumu birilerinin, özellikle ocak şubat aylarında bu spekülatif fiyatlama, Türkiye'deki seraların binde 8'i fırtınadan etkilenecek, öyle ya fırtına geldi, seralar uçtu, fiyatlar yükseldi. 5 lira patlıcan, 15 lira öyle mi? 8 lira 6 lira biber 25 lira, 3-4 lira domates 10 lira, sonra sen mi fırsatçılık yaparsın. Tanzim satış devreye girer girmez bir iki gün içerisinde fiyatlar yarı yarıya düşmeye başladı mı? Hani yoktu domates, biber, patlıcan. Kimse kusura bakmasın, devlet, millet olarak gerekli gördüğümüz her noktada müdahale ederek, bu adımları atarak hiçbir şekilde bunlara fırsat vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşullar, gıda üretimini destekleyecek adımlar, fiyatlardaki katılıkları önleyeceğimiz yapısal tedbirlerle birlikte ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle, bu eylül ayı gibi 2019 yılında, bu yıl enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz ve 2019'un yıl hedefini 15.9 koymuştuk, bunun çok daha altında gerçekleşecekö'KAÇACAK DELİKLERİ YOK'FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü mesajlarını da veren Albayrak, "Tüm bunca saldırılara, bütün algı operasyonlarına rağmen yalanları boşa çıkınca, karamsarlık pompalanma sürecine yürüyecekler. FETÖ'den alıştık değil mi? Ne diyorlardı 5 sene önceki yerel seçimlerde, 'turpun büyüğü gelecek, bahar gelecek' o açıklanıyor, bu açıklanıyor. Ne oldu? Hala 'turpu' bekliyoruz. Fakat bunlar kaçtığı için artık biz gideceğiz Pensilvanya'ya heralde. Dünya'nın başka yerlerine gideceğiz. Dünya'nın her yerinde okulları var FETÖ'nün okulları var, teker teker Cumhurbaşkanımız Afrika'dan 4 bir tarafa giderek bütün bu okulları devralıyoruz. Kaçacak delikleri yok, Türkiye'de değil, Dünya'da da yokö diye konuştu.Toplantının ardından Bakan Albayrak, kentte esnaf ziyaretinde bulundu. Merkezefendi ilçesinde yaşayan Müşerref-Erdem Gürel çiftinin kızı Nuriye Gürel, sol eli olmadan dünyaya geldi. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan Gürel, küçüklüğünden beri içinde olan gitar çalma isteğini gerçekleştirmek için özel bir müzik okulundaki gitar kursuna yazıldı. Müzik okulunun öğretmeni Anıl Zengin, sol eli olmadan gitar çalmak isteyen ve büyük bir hevesi olan Gürel'in gitar çalabilmesi için medikal bilekliğin ucuna mızrap ekleyerek özel bir aparat yaptı. Gürel, bu aparat ile gitar çalabilmeye başladı. Ulusal ve yerel gazetelerde haberlere konu olan Gürel, en büyük hayalinin biyonik el protezi takılması ve hayranı olduğu Haluk Levent ile birlikte gitar çalıp, düet yapmak olduğunu söyledi.HALUK LEVENT DEVREYE GİRDİGürel'in durumu öğrenen şarkıcı Haluk Levent, harekete geçti. Gürel'e biyonik el protezi takılması için kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) aracılığıyla yardım kampanyası başlattı. Toplanan parayla İstanbul'da Gürel'e biyonik el takıldı. Biyonik eline kavuşan Nuriye Gürel'in Haluk Levent ile gitar çalıp, düet yapma hayali de gerçek oldu. Gürel, İstanbul'da misafir ettiği Gürel ile birlikte gitar çalıp, dans etti. Şarkıcı Levent, Gürel ile birlikte seslendirdikleri 'Hayat Bayram Olsa' isimli parçanın görüntülerini de Twitter hesabında paylaşıp, "Nuriye çok çok mutlu. Parayı siz topladınız. İstanbul AHBAP aileyi misafir etti ve sonuç; biyonik el protezi takıldı" diyerek paylaştı. Aracı ailesi tarafından anneleri Semahat Aracı'nın adını yaşatmak amacıyla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Batı Yerleşkesi'ne yaptırılan Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi'nde kanser hastalarının yanı sıra alzheimer, demans, parkinson ve hareket bozukluğu olan fakat fiziki sorunu bulunmayan hastalara hizmet verilecek. Temeli 20 Mayıs 2015'te atılan 110 yatak kapasiteli hastane 25 milyon TL'ye mal oldu.Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi'nin açılış törenine Vefa İbrahim Aracı ve ablası Zümran Aracı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve çok sayıda davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Vefa İbrahim Aracı, "Benim için bugün annemi anmak çok önemli. 60 yıl önce tam da bugün dünyaya geldim ve annemle tanıştım. Yani bugün benim doğum günüm. Biz, Kırım Tatarı bir babayla Türkmen bir annenin 4 kardeş çocuğuyuz. Üniversitemiz ve belediyemizle işbirliği yaptık ve 1,5 yıl önce binamızı bitirdik. Ancak o zaman şartlar yeterli değildi. Daha sonra binanın onkoloji binası olması uygun görüldü ve bu şekilde açıldı. İnşallah bu hastaneden herkes şifa bulur. Allah daha nicelerini yapma fırsatı versin." dedi.Açılışı yapılan hastane hakkında bilgi veren KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Burayı yaşlı bakım merkezi olarak planlamıştık. Ancak onkolojik hastalar göz önüne alınarak, onkoloji hastanesi olmasını kararlaştırdık. 110 yataklı bu hastanede hastalarımız tedavi görüyor. Hastalarımızı burada sosyal hayattan da mahrum etmeyeceğiz. Ben Zümran Hanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisi en ufak bir eksik bırakmadı. Üniversitemizin 80 binin üzerinde öğrencisi var. Orta ölçekli bir Anadolu şehri büyüklüğündeyiz. Biz hepimiz burada aile gibiyiz." diye konuştu. Kocaeli'de sağlık sektörünün geliştiğini vurgulayan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, "Kocaeli hızla büyüyen bir kent. Kocaeli hastane konusunda bilgi ve donanıma sahip. Yapılan hastane, daha iyi şartlarda uygun hizmetler verecek. Şehir Hastanesi önümüzdeki Şubat ayında açılacak. AMATEM VE ÇAMATEM de üniversitemiz bünyesinde açılacak. Kocaeli'de sağlık sektörü gelişiyor. Bu tür hayır işleri önemlidir. Bu anlamda hayır yaparak hem bir ismin yaşatılması, hem de insanların yararlanmasının sağlanması önemli. Bu nedenle ben Aracı ailesine teşekkür ediyor ve anne ile babalarına rahmet diliyorum." dedi.Konuşmaların ardından Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi'nin açılışı yapıldı. Protokol üyelerinin hastane binasını gezmesinin ardından program sona erdi.. Buzkiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara; Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, kurum müdürleri ve bölge üniversitelerinden öğrenciler katıldı. Adalet Bakanlığı, jandarma, emniyet, İşkur gibi kurumların da yer aldığı 150 kurum stant açıp, fuara katılanlara kariyer ve staj konularında bilgi verdi. İlginin yoğun olduğu fuarda adalet standında öğrenciler; hakim, savcı, avukat cübbelerini giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.TEMSİLİ YARGILAMA İLGİ GÖRDÜÇeşitli etkinliklere de yer verilen fuarda Diyarbakır Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar tarafından, kurulan duruşma salonunda temsili yargılama yapıldı. Yağma suçunun işlendiği davayı katılımcılar ilgiyle izledi. Öğrenciler temsili duruşmayı cep telefonlarıyla kaydetti. Temsili dava sonrası konuşan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "Lise eğitimini alan genç arkadaşlar, 2 yıllık adalet meslek yüksekokulu okuyan arkadaşlar, 4 yıllık hukuk fakültesi okuyan arkadaşlar, hakim, savcı ve avukat adaylığı sürecinde olan arkadaşlar ve biz 5 kuşak da şu an burada. Bundan çok mutluluk duyuyoruz. Büyük bir teveccüh görüyor. Bundan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Bu mesleğin cefasını gören meslektaşlar olarak size, toplumda birçok konuda polemik konusu olan yargının aslında bütün bu önyargılardan uzak, son derece kariyerli, son derece değerli ve kıymetli bir meslek olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Hepinizi hakim, savcı veya avukat olmaya davet ediyoruz" dedi.