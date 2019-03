Dha Yurt Bülteni-12

Kaynak: DHA

1)MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ MAHSUR (YENİDEN)ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız olduğu tespit edilen kaçak maden ocağında mahsur kalan Soner Tarhan'ı(48) kurtarmak için çalışma başlatıldı.Göçük, saat 13.00 sıralarında İhsan Toptan Sokak'taki ruhsatsız maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında kömür üretimi yapan Soner Tarhan, ilk belirlemelere göre tavan göçmesi sonucu oluştuğu düşünülen göçükte mahsur kaldı. Göçükte kalan işçiyi kurtarmak için polis, AFAD ve TTK ekiplerine haber verildi. TTK tahlisiye ekibi ocağa girerek göçükte kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri de ocak önünde önlem aldı. Soner Tarhan'ın eşi ve çocuğu da ocak önünde kurtarma çalışmalarını izledi.Görüntü Dökümü-----------------------Maden ocağından görüntüMaden ocağının önünde bekleyenlerden görüntüHaber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,===============================================2)HAKKARİ'DE PROTOKOL NEVRUZ ATEŞİ ÜZERİNDEN ATLADIHAKKARİ'de valilik ve belediye tarafından organize edilen nevruz kutlamalarında yakılan ateşin üzerinden atlayan protokol üyeleri daha sonra Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Hakkari'de valilik ve belediye tarafından Hakkari Belediyesi önünde yapılan nevruz kutlamalarına, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Nevruz ateşini Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Öztürk, Belediye Başkan Vekili Epcim ile Emniyet Müdürü Dilberoğlu yaktı.Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Öztürk, polisler ve vatandaşlar nevruz ateşinin üzerinden atladı. Daha sonra etkinliğe katılanlar Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde birlikte halay çekti.Görüntü Dökümü----------------------------------Protokol üyelerinin Nevruz ateşini yakmasıYakılan ateşin üzerinden atlanmasıVatandaş polis asker halay çekmesiGenel DetayMehmet ÖZKAN/HAKKARİ,=============================================3)EDİRNE'DE 9-8'LİK NEVRUZ KUTLAMASIEDİRNE'de Trakya Üniversitesi'nde yapılan nevruz kutlamaları coşku içinde geçerken Rektör Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ile katılımcılarla Trakya'ya özgü 9-8'lik oyun havalarıyla baharın gelişini kutladıEdirne'de nevruz kutlamaları Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Bolcaana Yemekhanesi önünde Rektör Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ile beraberindekilerin nevruz ateşini yakmasıyla başlayan kutlamalarda, halk oyunları gösterisi, nevruz halayı, demir dövme merasimi ve yumurta tokuşturma etkinliklerin gerçekleştirildi. Öğrencilerin gösterisi sonunda Rektör Tabakoğlu ve beraberindekiler Trakya'ya özgü 9-8'lik oyun havalarıyla baharın gelişini kutladı ve nevruz halayı çekildi. Rektör Tabakoğlu'na öğrenciler de eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Nevruza katılanlara pilav ve ayran ikram edildi,Nevruzun tarihçesini anlatan Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Aksoy, nevruzun Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan coğrafyada Türk kültür ekolojisi içerisinde kutlanan bir bayram olduğunu ifade etti. Aksoy, "Bu bayram Türk kültür ekolojisi içerisinde birçok farklı isimle anılmakta ve kutlanmaktadır. Nevruz, Türk kültür dünyasının ortak değeri olması yönüyle önemli bir yere sahiptir. Türk dünyasında ortak inanmalarla, heyecanlarla yüzyıllardır Nevruz kültürü yaşatılmaktadır. Nevruz, Türk kültür ekolojisinin neredeyse tamamında Türk kültürüne özgü biçimde kutlanmaktadır. Günümüz modern toplumu her ne kadar da geleneksel yaşam koşullarından uzaklaşsa da kültürel genetiği içerisinde kuvvetli şekilde yer etmiş inanç ve uygulamalar bir eğlence veya toplumu aynı paydada birleştiren milli bir değer olarak yaşatılmaya devam etmektedir. Üniversite olarak böyle bir günü Türk dünyasına yakışır bir biçimde kutlamak için burada bulunmaktayız" dedi.Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu. baharın gelişinin bir bayram havasında kutlandığını belirterek, "Bitti, gitti denilen artık yok denilen Türk milletinin defalarca mücadelesinde Türk milleti her zaman küllerinden doğmayı bilmiştir. Nevruz aslında bu büyük Türk milletinin, kahraman milletin tekrar tekrar tarih sahnesine çıkışını da temsil eden güzel bir gündür. Üniversitemiz olarak nevruz şenliklerinin canlandırılmasında bu özelliği özellikle vurgulamakta fayda vardır. Bu büyük millet her gittiği yerde tarih yazmış, bu büyük millet şimdi tekrar o eski güzel günlerin muştusuyla ayağa kalkıyor. Öğrencilerimizi bu ruh ve inançla yetiştiriyoruz. Bize sadece Türkiye'nin, Edirne'nin ihtiyacı yok. Bütün coğrafyalarda yaşayan Türk'lerin, Müslüman'ların, kendini mazlum gören bütün insanların bize ihtiyacı var. O açıdan kendimizi iyi yetiştirmeliyiz, iyi hazırlamalıyız, iyi donanmalıyız öğrenciler, hocalar olarak ki o güzel geleceği hep beraber inşa edelim. Önümüzdeki yüzyıl inşallah Türk yüzyılı, bizim medeniyetimizin yüzyılı olsun" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------------------------------Nevruz kutlamalarıNevruz ateşinin yakılmasıRektör ve diğerlerinin ateşin üzerinden atlamasıDemir dövülmesiRektörün ve diğerlerinin oynamalarıYumurta tokuşturulmasıHalay çekilmesiRektör Tabakoğlu'nun konuşmasıYemek dağıtımıDetaylarHaber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE,-===================================================4)ELEKTRİK DİREĞİNDE MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDIŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.Siverek ilçesi Ofis Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan kedinin inemediğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, mahmur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, araç merdiveniyle ulaştığı direkteki kediyi yakalayıp, indirdi. Bırakılan kedi uzaklaşırken, çocuklar itfaiye ekibine teşekkür etti.Görüntü Dökümü------------------------------Direkte mahsur kalan kedi-Kediyi kurtarmaya gelen itfaiye ekibi-Elektrik direğine merdivenin uzatılması-Kedinin direkten indirilmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 612MB=======================================================5)CHP'Lİ YÜCEL'DEN, 'TERÖRLE İLİŞKİLİ' İDDİALARINA YANITCHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, CHP'nin İzmir'in 14 ilçesinde belediye meclis üyesi aday listesinde yer alan 27 kişiden 19'unun doğrudan PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunduğu yönündeki iddiasına yanıt verdi. Yücel, "İzmirli her seferinde bunların yalan ve iftiralarla dolu siyaset tarzlarını görüyor ve not ediyor" dedi.CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yaptığı yazılı açıklamada CHP'nin belediye meclis üyesi listesinde 27 kişinin doğrudan ve dolaylı olarak PKK ve diğer terör örgütleriyle ilişkili olduğunu öne süren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a yanıt verdi. Yücel, "AKP'lilerin paçaları tutuşmuş, iktidarlarını kaybetme telaşına düşmüştür. Seçimleri kaybetme korkusu, AKP liderini ve kadrolarını akla, mantığa sığmayacak açıklamalar yapmaya, muhalefet hakkında akıl almaz ithamlarda bulunmaya yöneltmektedir. Akıllarınca muhalefeti terörle ilişkilendirerek kriminalize edeceklerini, bu suretle seçmenin tekrar kendilerine yöneleceğini sanmaktalar. Bunun bir örneğini dün İzmir'de gördük" dedi.'DUYUMLA İNSANLAR YARGILANAMAZ'CHP'li Yücel, iddianın duyuma dayandığını ileri sürerek, şunları kaydetti:"CHP'li meclis üyesi adaylarının, akrabalarının adli kayıtlarını tetkik etmek nasıl bir kaybetme korkusunun yerleştiğini açıkça göstermektedir? Kaldı ki haklarında herhangi bir mahkümiyet kararı, dava, soruşturma dahi bulunmayan, seçim kurullarınca seçilme yeterliliği onanmış insanları terörle ilişkilendirmeye çalışmanın, hiçbir etik değere ve vicdana sığmayacağını, hukukun en temel ilkelerine aykırı olduğunu hukuk eğitimi almış olan bir milletvekili bilmez mi? Bu nasıl bir aymazlıktır, nasıl bir siyaset anlayışıdır, gerçeklikle bağını koparmaktır ki hukuk ve insanlık adına utanç verici bir şekilde 'duyum üzerine' denilerek, insanlar yargılanabiliyor ve bu durum bir milletvekili tarafından, çok doğal bir şeymiş gibi basın toplantısıyla açıklanabiliyor. Bu durum avukatlık mesleği adına içler acısı bir durumdur. Duyum üzerine insanları terörist ilan edenler, CHP'yi terörle ilişkilendirmeye çalışanlar bu pis işlerini sürdürdükçe İzmirli her seferinde bunların yalan ve iftiralarla dolu, çirkin ve kirli siyaset tarzlarını görüyor ve aslında İzmirliye yapılan bu hakareti de not ediyor."Görüntü Dökümü------------------------CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in açıklamalarıGenel ve detay görüntüler,Umut KARAKOYUN - Mücahit BEKTAŞ -İZMİR,=======================================================6)YALOVA'DA YAPILACAK BARAJLAR KİVİ VE SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİNİ ARTIRACAKTarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Yalova'da projelendirilen 4 ayrı barajın buradaki kivi üretimi ve süs bitkiciliğine katkı sunacağını söyledi.Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, gerçekleştirdiği Yalova ziyaretine çiçek mezatından başladı. Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar'ın da eşlik ettiği Bakan Yardımcısı Özkaldı, S.S. Flora Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından düzenlenen çiçek mezatını ziyaret etti. Burada mezat hakkında bilgi alan Özkaldı, mezat başlangıç zilini de çaldı. Özkaldı, kooperatif yetkililerinden de mezat hakkında bilgi aldı.Program çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Özkaldı, Yalova'da projelendirilen 4 baraj hakkında bilgi verdi. Yapılacak sulama barajlarının Yalova'daki kivi üretimi ve süs bitkisi üreticiliğine katkı sunacağını söyleyen Özkaldı, "Hepimizin bildiği üzere Yalova'mız çiçekçiliği ile süs bitkileri ile ünlü. Açıkçası bende ilk defa gördüm böyle bir mezatı. Çok mutlu oldum. Çalışma usullerini de görmüş olduk. Tabi bizim burada Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hem süs bitkiciliğine hem aynı zamanda meyve üretiminin de bol olduğu bir ilimiz burası. Kivi başta olmak üzere hem süs bitkiciliğine, çiçekçiliğe, hem de meyveciliğe tarıma ne yönde katkımız olabilir diye arkadaşlarla istişare ettik. Bir çalışma yaptık. Burada yürüttüğümüz çok önemli projelerimiz var. Başta Çiftlikköy'de Akdere Barajımız. Burada 5 bin 140 dekar alanı sulayacak özellikle bu biraz önce gördüğünüz, bahsettiğim çiçekçilik konusunda Çiçekçilik OSB'ye de su verecek önemli bir baraj" dedi.BARAJLARIN DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİPlanlama çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüttüklerini dile getiren Özkaldı, "İnşallah akabinde projesini de hazırlayıp uygulama planına alıp bu barajımıza başlayacağız. Yalova'mıza hayırlı olsun. Yine Çiftlikköy'de ikinci projemiz Çukurköy Barajı. Onun alanı daha büyük. 15 bin 290 dekar. Planlaması bitti, proje çalışmaları devam ediyor. Bu yörede de meyvecilik başta Trabzon Hurması, ceviz, kivi ve diğer meyveler olmak üzere hep Çukurköy mevkiinde bu barajdan inşallah sulama suyu vereceğiz. Üçüncü en önemli projemiz müjde olarak Yalovalılara verebileceğimiz bir proje. Altınova Karadere Barajı. 9 bin 170 dekar alanı sulayabilecek. Altınova, gerçekten adı altın ova, kivisiyle meşhur. Kivi biliyorsunuz Yalova'da Türkiye tüketiminin yüzde 50 civarında Yalova'da üretiliyor. Bu bizler için mutluluk verici. Bunu artırmamız lazım. Karadere Barajımızı işte yaptığımızda kivi üretimini de artırmış olacağız" diye konuştu."KİVİ ÜRETİMİ İÇİN UYGUN ALANLAR VAR"Diğer bir projelerinin de Çınarcık'ta Karakaya Barajı olduğunu belirten Özkaldı, "Bin 910 dekar. Bunun planlamasını daha önce bitirdik. Şu anda projesi devam ediyor. Yine Altınova'da olduğu gibi burada da kivi üretimi için çok uygun alanlar var. Ayrıca bu bölgede Çınarcık'ta kivi üreticilerini biraz daha desteklemek üzere Bakanlık olarak çalışmalar başlatacağız. Hem suyu temin etmek açısından hem de üreticilere ne yönde destek verebiliriz, bunun da çalışmalarını başlatacağız. Hem süs bitkileri hem çiçekçilik hem de meyvecilik adına bu projelerin Yalova'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorumö ifadelerini kullandı.Görüntü Bilgisi-------------------------Çiçek mezatı inceleme-Mezattan detay görüntü-Bakan yardımcısı açıklamaGörüntünün Süre: 4.49 dk Boyut: 558 mb2103ylvbakanyardimcisi/ Yalova KlasöründeHaber: Süheyla GÖZDERELİLER-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA, DHA