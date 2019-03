Dha Yurt Bülteni-12

Kaynak: DHA

1)BAKAN ALBAYRAK: BELEDİYE BAŞKANI VATANDAŞIYLA OMUZ OMUZA OLMALI, TERÖR ÖRGÜTÜYLE DEĞİLHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, belediye başkanının önemli olduğunu belirterek, "Yani yerel siyaset açısından da vatandaşıyla omuz omuza olmalı, terör örgütleriyle omuz omuza değil" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Tekirdağ'ın Süleyman ilçesindeki AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti. Burada partililer tarafından karşılanan Albayrak, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin önemli olduğunu belirterek, "Bu bir hizmet seçimi, çünkü Türkiye'de halka özellikle birebir dokunan hizmet siyasetinin bir kez daha oylanacağı ve 5 yıl boyunca bunun karşılığının alınacağı bir seçim. Ama bugün bakıyoruz, Türkiye'de 25 yıldır, çeyrek asırdır, marka olmuş bir belediyecilik, liderlik ekolü var. Cumhurbaşkanımız bunu, çeyrek asır önce Türkiye'yi geliştirecek ve dönüştürecek bir şekilde başlattı. Bugün AK Parti belediyelerinin olduğu tüm il ve ilçelerde artık altyapı sorunu diye bir şey kalmamıştır. Belediyecilik hizmeti o kadar yukarıya çıkmış ki, çöp, çamur, çukur artık tarihte" dedi.DAĞA, TERÖRE DESTEK OLDUKLARI GÖRMEDİK MİBakan Berat Albayrak, belediye imkanlarını dağa, teröre hizmet edenleri bu ülkede vatandaşların gördüğünü belirterek şunları söyledi:"Türkiye'de şuna şahit olduk mu? Belediye başkanı seçildikten sonra devletin imkanlarını, devletin finansal kaynaklarını, devletin sağladığı fiziki tüm altyapı, üstyapı, makineler, şunlar bunlar, kamyonlar, kepçeler, bu imkanları halkına, hemşehrisine, vatandaşına değil de dağa, terör örgütlerine, buralara, buraların finanslarına kullanan belediyeler olduğuna şahit olduk mu? Televizyonlarda izledik mi bunu? Çukur eylemlerinde bu makineleri ülkeyi yakıp, yıkmak için kullananları gördük mü? Belediye başkanı önemli. Yani yerel siyaset açısından da vatandaşıyla omuz omuza olmalı, terör örgütleriyle omuz omuza değil. 'Ben terör örgütü mensubu değilim.' Tamam olabilir sen terör örgütü mensubu değilsin ama terör örgütü mensubuyla omuz omuza yürüdüğün zaman benim aklıma, ecdadımızın güzel bir lafı geliyor. 'Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.' Öyle değil mi? Kim kimle yürüyor buna bakmak lazım. Kimi belediyeler oldu ki o gün halkıyla yan yana meydanlara indiği gibi, halkıyla birlikte yürüdüğü gibi kimi belediyeler de oldu ki özellikle onun altını çizmek istiyorum. Halkıyla birlikte meydana inip iş makineleriyle kışlaları durduran, tankların önüne çıkan belediye ve yöneticiler olduğu gibi bir Hollywood filminden bahsetmiyorum, televizyonlarda canlı yaşadık bazı şeyleri.15 Temmuz'da kimi belediyeler ve siyasiler de oldu ki televizyonun karşısına geçip elinde zappingle ayağında terlikle maç seyreder gibi 'ölü sayısı kaç kişi öldü, ne kadar oldu, kim kazanacak, kim kaybedecek ona göre pozisyon alalım, ona göre bir siyaset belirleyelim' anlayışıyla bir duruş sergiledi. Bunu da izledik mi? O zaman bir belediye başkanı hayal etmeli ve talep etmeliyiz ki, sahip olmalıyız ki, aynı zaman da milletiyle, vatandaşıyla, hemşehrisiyle lafta değil, icraatta omuz omuza meydanlara inip gerekirse canını verecek cesareti yerli ve milli bir duruşta olmalı."
Konuşmasının ardından Bakan Albayrak, Cuma namazını Eski Camii'nde kıldı. Namazının ardından Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi'nde basına kapalı yapılan gençlerle buluşma programına katıldı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, bunun her yıl 4 gün süreyle devam eden bir doğa olayı olduğunu belirterek, endişe ediecek bir durumun olmadığını söyledi. Atatürk Caddesi Halk Plajı'nın 1.5 kilometre karşısında yer alan Cennet ve Bedir Adası'ndaki çam ağaçları ile çiçeklerinden rüzgarın etkisiyle polenler uçuştu. Atatürk Caddesi Halk Plajı'ndan oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'ne kadar uzanan 6 kilometrelik kıyı şeridi, polenlerle sarıya büründü. Öğle saatlerinde denizin üzerinde iyice beliren polenler, şaşkınlık yarattı. Çevredeki vatandaşlar, her yıl yaşanan doğa olayını anlatarak turistlerin endişesini giderdi. Turistler ve yöre halkı, yaşanan doğa olayı ile özçekim yaptı. Her yıl mart ayında yaşanan doğa olayını bilmeyen vatandaşlar ise belediye ekiplerini arayarak, "Denize atık dökülmüş, sarıya boyandı" ihbarında bulundu. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, bunun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu belirterek, "Bazı vatandaşlarımız bizleri arayarak endişelerini dile getirdi. Kendilerine bunun her yıl mart ayında yaşanan doğa olayı olduğunu anlattık. Karşı dağlardaki çam ağaçları kozaları ve çiçeklerden dökülen polenler rüzgarın etkisiyle denize düşüyor. Personelimiz polenlerin birikmesiyle, ağlarla temizlik çalışmalarına başlayacak. Her yıl 4 gün süreyle devam eden bir doğa olayı. Mevsimsel bir durum, endişe edecek bir şey yok" dedi. Dünya Su Günü'nün 25 yıldır Birleşmiş Milletler tarafından kutlandığını söyleyen Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı (SUDER) Serdar Seyhanlı, Dünya Su Günü'nün bu yıl 'kalite ve sağlıklı su' temasıyla kutlandığını belirtti. Genel Müdürü olduğu Türkiye'nin en büyük su dolum tesislerinden biri olan Kestel'deki Uludağ Dolum Tesisleri'ni basın mensuplarına gezdiren Seyhanlı, Türkiye'nin su kaynakları açısından çokta zengin bir ülke olmadığını dile getirdi. Seyhanlı, "Çok dikkatli olmamız lazım. Üreticisinden tüketicisine kadar her kesimin çok dikkatli olması gerekiyor. Su, sanayiciler tarafından da tüketiliyor. Verimli ve dikkatli bir şekilde üretim yapılırsa daha az su kullanılır. Tüketim aşamasına gelindiğinde ise sıfır kalorili, şekersiz, harika bir içecekten bahsediyoruz. Bu çeşme suyuna bir alternatif değil fakat farklı, lezzetli bir su içmek isteyenler için pratik bir çözüm. Büfede, vapurda, binada, işyerinde bulabileceğiniz ambalajlarla rahatlıkla tüketeceğiniz bir ürün" dedi.
Tüketimin bilinçli yapıldığını fakat üretimde su israfına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Seyhanlı, "Üretimde dikkatli olmamız lazım. Makinelerdeki verimlilik, 1 litre ambalaja ne kadar su doldurduğunuz, suyu israf etmemeniz, bunların hepsi çok önemli. Bunlara dikkat edildiği sürece bir problem yok. Kaynakları çok iyi korumamız lazım. Her kaynağın dikkatlice incelenmesi lazım. Doğanın suya ihtiyacı var. O çevrede yaşayan insanların, bireylerin, toplumun, tarımla uğraşanların suya ihtiyacı var" diye konuştu. Serdar Seyhanlı'nın röportajıSüre: 04.34 Boyut: 511 MBHaber: Osman ŞİŞKO-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,====================================================4)10 EVİN KURŞUNLANDIĞI MAHALLENİN MUHTARI: PUBG İLE İLGİLİ OLABİLİRİZMİR'in Konak ilçesinde bulunan Lale Mahallesi'ndeki 10 farklı ev ve bir otomobil, yaklaşık bir aydır farklı zamanlarda ateşlenen kurşunların hedefi oldu. Mahalle Muhtarı Sumru Benligül (35), mahallede, son zamanların gözde oyunu PUBG çılgınlığı olduğunu ifade ederek, kurşunlama olaylarının bu oyuna özenmeyle alakalı olabileceğini söyledi.Gürçeşme semtindeki Lale Mahallesi'nde bulunan 10 farklı ev ve bir otomobil, son bir aydır çeşitli tarihlerde ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi oldu. Korktuklarını ve gönül rahatlığıyla dışarıya çıkamadıklarını ifade eden mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine, polis konuyla ilgili soruşturma başlattı. Evine kurşun isabet eden mahalle sakinlerinden elektrikçi 47 yaşındaki Saadettin Uysal, "Evimizden dışarıya çıkmaya korkar olduk. Hiçbir mahalleli çoluğunu çocuğunu dışarıya çıkarmıyor. Bu mahallede çocuk sesi eksik olmazken, şimdi kurşun isabet edecek diye kimse dışarı çıkmıyor. İlla birisi öldükten sonra mı bulunacak bu silahları ateşleyenler. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu" diyerek yaşadıkları korkuyu dile getirdi. Evine kurşun isabet eden bir diğer mahalle sakini, tekstil işiyle uğraşan 23 yaşındaki Samet Akkuzu, son olayın 3 gün önce yaşandığını belirterek, "Allahtan kurşunun isabet ettiği yerde hiç kimse yoktu. Bir tane kurşun birisine isabet etse herkes ayağa kalkacak, illa bu mu bekleniyor" dedi.'PUBG' İLE ALAKALI OLABİLİRMahallenin Muhtarı Sumru Benligül ise, konuyla ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. Mahallede her yaştan insanın PUBG isimli oyunu oynadığını ve bunun bir çılgınlık derecesinde olduğunu belirteren Benligül, "Ben, kurşunlama olaylarının bununla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Bu oyuna özenmeyle alakalı bir durum olabilir. Polis araştırıyor ama henüz bir sonuç elde edebilmiş değiliz. Önümüz yaz, bu mahallede insanlar yazın hep dışarıda olurlar. Eğer bu şekilde devam ederse, birisi vurulabilir. Bir an önce bu olayların faillerinin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.