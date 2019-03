Dha Yurt Bülteni -12

Kaynak: DHA

Eşinin zincirle boğduğu kadın toprağa verildi (2)TUTUKLANDIAydın'ın Efeler ilçesinde eşi Zeynep Öztürk'ü (45) zincirle boğarak öldüren Ercan Öztürk (49), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ercan Öztürk'ün nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.Burhan CEYHAN/ AYDIN,=========================Sivas'ta su kuyusuna düşen iki çocuk öldüSİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde oyun oynarken su kuyusuna düşen amca çocukları Hiranur(3) ve Hüseyin Eymen Yıldız(3) yaşamını yitirdi.Olay, Yıldızeli ilçesine bağlı İncetaş köyünde yaşandı. Köyde yaşayan İsmail Yıldız ile Hasan Hüseyin Yıldız isimli kardeşlerin aynı yaştaki çocukları Hiranur ve Hüseyin Eymen Yıldız, ev yakınlarında oyun oynarken ortadan kayboldu. Yakınları tarafından köyde aranan çocukların köydeki üstü açık durumdaki bir su kuyusuna düştükleri belirlendi. Köylüler tarafından kuyudan çıkarılan çocuklar Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde her ikisinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların cansız bedeni otopsi için hastana morguna konulurken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü:-Su kuyusunun görüntüsü-Hastaneden görüntü-Ölen çocuklar fotoHaber: Hakan KALELİ/SİVAS,=========================Bakan Ersoy: Turizmin 81 ile yayılması gerekiyorKÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm hedeflerini yakalayabilmek adına turizmin 81 ile yayılması gerekiyor" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Saat 15.00'te Türk Hava Yolları uçağıyla Süleyman Demirel Havalimanı'na inen Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda partili karşıladı.İlk olarak Valiliğe gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koridorda sergilenen yağlı boya resim ve Selçuklu dönemine ait deri giysilerin bulunduğu sergiyi gezdi. Bakan Ersoy, basına kapalı Valilik makamında bir süre kent hakkında Vali Seymenoğlu ve milletvekillerinden bilgi aldı.Valilik makamından sonra AK Parti binasına yürüyerek geçen Bakan Ersoy, yolda Ispartalılar ve esnafla sohbet etti. Üzümcüler Çarşısı'nda kadın ve erkeklerin bulunduğu bir grup Polonyalı turistle karşılaşan Bakan Ersoy, kadınlara, "Isparta'yı beğendiniz mi?" diye sordu. Turistler beğendiklerini söylerken, Bakan Ersoy bu kez "Antalya'yı gördünüz mü?" dedi. Turistler Antalya'yı görmediklerini, İstanbul'u gördüklerini söyledi. Bakan Ersoy gruptaki erkeklere dönerek, "Antalya'yı neden göstermediniz?" diye espri yaptı.ISPARTA HALISINA İLMEK ATTIAK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen'in Kaymakkapı Meydanı'nda bulunan seçim çadırını ziyaret eden Bakan Ersoy, çadırda bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitinginde ilmek attığı halıya bir ilmek atıp, dokudu. Daha sonra meydanda bulunan güllerle kalp motifi oluşturulan fotoğraf platformunda bir kız çocuğuyla Isparta hatırası fotoğrafı da çektiren Bakan Ersoy, daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret etti.Bakan Mehmet Nuri Ersoy, burada AK Parti İl Başkanı Osman Zabun'dan Isparta ile ilgili bilgi aldı. Bakan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Turizm hedeflerini yakalayabilmek adına turizmin 81 ile yayılması gerekiyor. Bu kapsamda gezilerimize Türkiye genelinde devam ediyoruz. Bugün de Isparta'dayız. Isparta'nın kendisine has özellikleri var ama yılda 14 milyon yabancı turist alan havalimanına çok yakın bir noktada. turizm bölgelerinde havalimanı olması yeterli değil, tabii ki hava trafiği oluşması gerekiyor. Şu anda Antalya'ya çok yakın olması yaklaşık 1.5 saatlik gibi bir mesafede olması ve yılda 14 milyon hava trafiği alan bir merkeze yakın olması Isparta'nın en büyük avantajıdır. Her şeyden önce Antalya açısından da faydalı. Antalya'da şu anda turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz. Antalya'daki otellerin işletmelerini 12 aya çıkarmasını istiyoruz. Sonuçta Isparta'nın doğa turizmiyle kış turizmiyle etkisini düşündüğümüz zaman özellikle trafiğin az olduğu kış aylarında hava trafiğinin artmasında çok büyük fayda sağlayacaktır" dedi.Bakan Ersoy daha sonra partililerle basına kapalı toplantı yaptı. Ardından Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen Bakan Ersoy, burada sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Burada kısa bir açılış konuşması yapan Bakan Ersoy, "Isparta turizmin çok gerisinde, hak ettiği yerde değil. Bu nedenle neler yapabiliriz, bunu konuşmak üzere sizlerle bir araya geldik. Bugün ben konuşmayacağım. Sizleri dinlemeyi tercih ediyorum. Önerilerini alacağım ve üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu. Toplantının bundan sonraki bölümü basına kapalı devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Bakan Ersoy Isparta Valiliği ziyareti,Esnaf ziyareti,AK Parti İl Başkanlığı ziyaretiDetay görüntülerHaber: Nurettin ARKAN- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,=====================Bolu'da AK Parti ve CHP'liler seçimlerde birbirlerine başarılar dilediBOLU,- BOLU'da AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ile CHP'li Umut Oran, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Bolu Gazeteciler Cemiyeti'nde karşılaştı. AK Parti ve CHP'nin temsilcileri birlikte aynı masada çay içip sohbet ederek, seçimlerde birbirlerine başarılar diledi.Bolu'ya seçim çalışmaları kapsamında gelen CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ile beraberindeki CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu Bolu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Bu sırada tesadüf eseri AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak da Bolu Gazeteciler Cemiyeti'ne geldi. AK Parti ve CHP temsilcileri birlikte aynı masada oturup çay içip sohbet etti. Partililer birbirlerine seçimlerde başarılar diledi.AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "CHP İl Başkanı Kazım Karsu bizim ağabeyimiz, büyüğümüz. Kendisi çok sevdiğim ve değer verdiğim bir ağabeyimdir. Bu ziyaretler kullanacağımız dili törpülüyor. Dolayısıyla biz küçük bir şehirde yaşıyoruz. Birbirimizin cenazesine, düğününe gidiyoruz. Kazım ağabey benim oğlumun nikah şahidi olmuştu. İnşallah seçim süreci de kavgasız, gürültüsüz şekilde bizim Bolu ölçeğinde geçti. Siyaseten birbirimizi rencide etmeyecek şekilde eleştirilerimiz olacaktır. Önümüzdeki hafta da bir karar verilecek o karara da saygı duyacağız.ö dedi.CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu da, "Siz bakanları getiriyorsunuz. Biz de Umut Oran'ı getiriyoruz. Umudumuz her zaman var. Biz kazandığımız zaman siz de kazanmış olacaksınız diye düşünüyorum. Siz de kazansanız biz kazanacağız diye düşünüyorum. Aklınızda bir şüphe olmasın.ö ifadelerini kullandı.Umut Oran ise Anadolu'da parti temsilcileri arasında bu şekilde manzaraların sıklıkla yaşandığını dile getirerek, "Ben de Anadolu'yu geziyorum. Anadolu'da bu manzara var. Orada partiler bir araya gelebiliyor. Bir araya gelebildiği zamanlar birbirlerine sarf edecekleri sözleri daha itina ile seçiyorlar. Yüz yüze bakıyorlar. Şu fotoğraflara ihtiyaç var. Yukarıda da var. Yukarılar da böyle olmalı. Gerçekten çok hoş bir durum ortaya çıktı.ö diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sohbetten görüntüler-Detaylar-Basın açıklamasıHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,=====================İzmir'in lezzet simgesi Boyoz artık daha çeşitliİzmir'in meşhur lezzetlerinden ve coğrafi işaretli ürünler listesinde yer alan boyoz, artık geleneksel tadı dışında çok sayıda çeşide de sahip oldu.İzmir boyozu artık farklı lezzetlerde de üretiliyor. İzmirli girişimcilerden Özer Ergin, genellikle sade olarak bilinen boyozu, peynirli, ıspanaklı, zeytinli, çörek otlu, közlenmiş patlıcanlı çeşitleriyle de müşterilerinin beğenisine sunmaya başladı. Ayrıca boyoza tatlıyı da katıp bambaşka lezzetler elde eden Ergin, tatlılarda da çikolatalı, haşhaşlı ve tahinli seçeneklerini sundu. Boyoz çeşidinin artmasıyla blrikte de özellikle sabah saatlerinde ve hafta sonu İzmirliiler, boyozon çeşitlerini tatmak için Ergin'in dükkanına akın ediyor."DÜNYA MARKASI HALİNE GETİRMEMİZ GEREKİYOR"Boyuzu daha fazla çeşitle sunmayı istediklerini belirten işletmeci Özer Ergin, "Bunu daha farklı sebzelerle çeşitlendireceğiz. Boyoz İzmirle özdeşleşmiş bir ürün. Bunu dünya çapında tanınır hale getirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılmalı. Boyozu dünya çapında bir marka haline getirmeliyiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------Boyozun yapışından görüntü-Servis edilmesi-İş yerinden genel görüntüler-Müşterilerden görüntüler-Röp.ler-Taylan Yıldırım'ın anonsuHaber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,=============================En uzun yaşayan insanlar Karadeniz'deTÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; en uzun yaşayan insanlar sıralamasında ilk 3'de Karadeniz Bölgesi'nde Sinop, Kastamonu ve Artvin yer aldı. Karadenizliler, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını çay, fındık ve hamsi tüketimine bağlıyor.TÜİK verilerine, Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken, son 5 yılda yüzde 16 artarak 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8 iken, 2018 yılında yüzde 8.8'e yükseldi. Türkiye'de en yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sıralamasında Karadeniz'den 3 il yer aldı. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sıralaması 2018 yılında yüzde 18.3 ile Sinop, 17.1 ile Kastamonu, yüzde 15.47 ile Artvin oldu.'HAMSİ, ÇAY VE FINDIK'Karadenizliler, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını çay, fındık ve hamsi tüketimine bağlıyor. Vatandaşlar, "Hamsi, çay ve fındık ömrü uzatıyor. Hamsi yediğimiz zaman güç geliyor bize. Fındık da aynen öyle. Günde bir avuç fındık yemek ilaç" değerlendirmesinde bulunuyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜVatandaş röpleriHaber-Kamera: Aleyna KESKİN-Uğur AYDIN TRABZON-DHA=====================