Dha Yurt Bülteni-12

Kaynak: DHA

1)ÇAVUŞOĞLU: BAZI ARAP ÜLKELERİ, İSRAİL KORKUSUNDAN SESİNİ ÇIKARAMIYORDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğuna yönelik belge imzaladığını belirterek, "Suriye, Arap Ligi'nin üyesi. Bölgedeki Arap ülkelerinden ses çıktı mı? İlk tepkiyi Türkiye gösterdi. Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor; ama bazı Arap ülkeleri, İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor" dedi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Aksu'da, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi ilçe sakinleriyle bir araya geldi. AK Parti'nin Aksu adayı Halil Şahin'e destek isteyen Bakan Çavuşoğlu, ilçenin Şahin ile devam etmesi durumunda hamle dönemine geçeceğini söyledi. Aksu için kanun değişiklikleri yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, çiftçiler üzerinden siyasi rant elde etmek isteyenler olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Bizim adaylar dışındakilerin hepsi genel şeyler söylüyor, hepsi benden daha iyi dış politika biliyor, ahkam kesiyor. Yerelde aday olan kişinin o şehirle ilgili düşüncelerini halkla paylaşması gerekiyor. Sen ne yapacaksın, onu konuş. Adaysan proje ve düşüncen olacak. Bunlar için kolay; çünkü hiçbir şey yapmıyorlar" diye konuştu.İlerleyen süreçte iki farklı taraftan Antalya'ya hızlı tren geleceğini belirten Çavuşoğlu, "Konya ve Burdur- Isparta üzerinden gelecek hızlı tren hatları Aksu'da buluşacak. Özellikle Konya tarafından gelecek hızlı trenle ilgili çiftçilerin zarar görmemesi için gerekli güzergah değişikliklerini yaptık. Hassasiyet gösteriyoruz. 3 Nisan'da hükümet konağının ihalesini yapacağız. 300 yataklı hastane yapıyoruz. Okullar bölgesinde kapalı spor salonu yapacağız" dedi.'HDP YÜZDE 100 PKK GÜDÜMÜNDE'Ülkede beka problemi olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, 'Beka sorunu yok' diyenlerin, teröristlerin güdümünde ve teröristlerle ittifak içinde olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "HDP yüzde 100 PKK'nın güdümünde. Böyle bir partiyle siz nasıl ittifak kurduğunuzu söyleyin. Bu partileri kucak kucağa olmaya iten sebep nedir, bilmek istiyoruz. Avrupa'da marjinal partiler, PKK'yı terör listesinden çıkarmak için çabalıyor" diye konuştu.ARAP ÜLKELERİNE ELEŞTİRİABD'nin, Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğuna yönelik belge imzaladığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Suriye de Arap Ligi'nin üyesi. Bölgedeki Arap ülkelerinden bir ses çıktı mı? İlk tepkiyi Türkiye gösterdi. Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor; ama bazı Arap ülkeleri, İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor. Bunlar mı ümmetin davasına sahip çıkacak, kutsal davalara bunlar sahip çıkabilir mi? Ben Ürdün'ü falan kastetmiyorum, Katar'ı da kastetmiyorum. Benim kastettiğim ülkeler, Kudüs'ün işgali karşısında ABD'ye ses çıkarmayan, Kudüs'ün hamisi Ürdün ve Filistin'e 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın, biz ABD'ye ve İsrail'e karşı direnemiyoruz' diyen Arap ülkelerine. Bunu söylemek hakkım. Kimse sahip çıkmazsa bile Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, Devlet Bahçeli ve arkadaşları sesini çıkaracaktır" dedi.Görüntü Dökümü-------------------------------Antalyaspor taraftarlarının Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na kaşkol hediye etmesiPartili kadınların görüntüsüProtokolün Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılamasıVatandaşların görüntüsüHABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,==============================================BAKAN ERSOY: TURİST SAYISINDA YÜZDE 15 ARTIŞ OLACAĞINA İNANIYORUM (EK)2)TURİZM 12 AYA YAYILACAKKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla programı kapsamında Fethiye'den sonra Dalaman'a geldi. AK Parti seçim ofisi önünde kalabalığa seslenen Bakan Ersoy, "Ziyaretlerim, seçim gezisi gibi algılanmasın. Seçimin ardından buralara sık sık geleceğim. Önemli olan Dalaman'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesi. Her şeyden önemlisi turizmin 12 aya yayılmasıdır. Sektör çalışanlarının 12 ay iş bulacağı turizm ortamı hazırlamak istiyoruz. Turizmin 12 aya yayılması sadece mevcut alanların geliştirilmesi için değil, hava trafiğinin oluşturulması açısından da önemli. Turizmde havaalanları yeterli değildir. Önemli olan havaalanı trafiğidir. Turizmi 12 ay geliştirirseniz hava trafiği de o kadar yoğun olur. O zaman nitelikli turist de gelmeye başlar. Türk Hava Yolları, filosuna her yıl 50 yeni uçak ekliyor. Dalaman'a 72 olan sefer sayısını haftalık 500'e kadar çıkartacağız. Gelir grubu yüksek turistleri buralara da kazandıracağız. Golf sahaları, kongre merkezleri, turizm spor alanlarının hepsini 5 yıllık dönemde kazandıracağız" dedi.Bakan Ersoy, daha sonra Ortaca ilçesindeki seçim ofisindeki vatandaşlar ve partililerle buluştu. Ardından Köyceğiz ilçesine hareket eden Bakan Ersoy, Köyceğiz Gölü kenarında bulunan esnafın sorunlarını dinledi. Bakan Ersoy, AK Partili Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ı makamında ziyaret ettikten sonra helikopterle Yatağan'a hareket etti.Görüntü Dökümü:----------------------------Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Dalaman seçim ofisi önünde karşılanmasıKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Köyceğiz Gölü kenarında kafeteryada oturması ve esnaf ile sohbet etmesiGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,==============================================3)FEYZİOĞLU: HSK'NIN YAPISINI GÜNÜ GELDİĞİNDE DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYIZTürkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, "Bize ABD'den Avrupa'dan ders veren çok. Herkes hukuk devleti dersi veriyor. Kimi eleştirilerde haklılık var, kimi eleştirilerde ise bazı lobilerin Avrupa'da ve Amerika'da güçlerini birleştirerek yaptıkları çok aktif çalışmalar var. Biz kendimizi düzeltmek zorundayız. HSK'nın (Hakimler ve Savcılar Kurulu) yapısını günü geldiğinde hep birlikte değiştirmek zorundayız" dedi. TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, meslek hayatında 25, 40, 50 ve 60'ıncı yılını dolduran avukatlara madalyalarını vermek ve çeşitli etkinliklere katılmak için geldiği Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz de katıldı. 'Yargı Reformu Strateji'sinin hazırlandığını ve yerel seçimlerden sonra açıklanacağını bildiren Feyzioğlu, şunları söyledi:"Bize ABD'den Avrupa'dan ders veren çok. Herkes hukuk devleti dersi veriyor. Kimi eleştirilerde haklılık var, kimi eleştirilerde ise bazı lobilerin Avrupa'da ve Amerika'da güçlerini birleştirerek yaptıkları çok aktif çalışmalar var. Biz bunları da biliyoruz. Ama biz kendimizi düzeltmek zorundayız. Eksiğimiz, yanlışımız var mı; var. HSK'nın yapısını günü geldiğinde hep birlikte değiştirmek zorundayız. Türkiye bir 15 Temmuz'u yaşadı. Olağanüstü bir dönemden geçtik. Yargının içinden FETÖ mensuplarını temizledik diyorsak bundan sonra HSK'nın hem demokratik hem de siyasi iktidardan bağımsız bir şekilde oluşmasını sağlamamız lazım. Çünkü yaratılmak istenen algı şu; Siyasi iktidarın önünde 50 tane telefon var. Şunu tutukla, şunu at, bunu hapset. Maalesef yargının HSK düzenlemesine baktığınızda da HSK'nın yapısı itibarıyla siyasi iktidarın doğrudan ve çok ciddi şekilde etkisine oluşumu itibarıyla açık olduğunu görüyorsunuz."HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU POLİSAvukatlar arasında açlık sınırı seviyesinde yaşayan meslektaşlarının olduğunu kaydeden Metin Feyzioğlu, "Biz bir çözüm ürettik. Hukuk devletinin sağlığını da etkileyecek şekilde planladık. Sayın Adalet Bakanı ve sanıyorum Sayın İçişleri Bakanı'nın da çok olumlu baktığı bir çözümden söz ediyorum. Biz yıllarca polis akademisi öğrencilerine hukuk öğretmeye çalıştık. Bir soruşturma fiiliyatta savcının emrinde yürür ama polisin hukuka saygılı olması demek hukuk devleti vardır demektir. Proje şudur; Hukuk fakültesi mezunlarının büyük sayılarla komiser muavinliği kadrolarına alınması. Çünkü her hukuk fakültesi mezununun artık avukat olması şart değil. Bugün avukat sayımız ihtiyacın iki katı. Polis amirlerinin tıpkı Amerika FBI'ında olduğu gibi Avrupa'nın bazı ülkelerinde olduğu gibi hukuk fakültesi mezunu olmasını sağlarsak eğer, hukuk öğrenmiş değil, hukukçuluğun üstüne çok etkili polislik öğrenmiş bir emniyet teşkilatına sahip oluruz. ve böylece soruşturma dosyaları ilk andan itibaren büyük bir titizlikle hazırlanır, emek, zaman kaybı olmaz" diye konuştu.Projenin medeniyet projesi olduğunu belirten Feyzioğlu, "Ben Sayın Adalet Bakanının projesini önemsiyorum, tam destek veriyorum. İçişleri Bakanının da bu projeye sıcak baktığını öğrendim. Kendisiyle bu konuda yüz yüze konuşmaya arzu edilirse hazırım. Gerçekten bunun desteklenmesi lazım ve Avrupa Birliği'ne de dönüp 'Sizde nasıl acaba, biz polis muavinlerini polis komiseri yardımcılarımızı hukuk fakültesi mezunlarından artık seçiyoruz, atıyoruz, siz nasıl yapıyorsunuz?' bunu demek ve yüzlerini de görmek isterim o gün" dedi.Görüntü Dökümü:-----------------------------Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu'nun konuşması-DetaylarHaber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,===============================================4)GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARINDAN, PKK İLE İRTİBATLI KİŞİLERİN ADAYLIĞINA TEPKİTürkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi üyeleri, terör örgütüyle iltisak ve irtibatı bulunduğu öne sürülen kişilerin belediye meclis üyeliğine aday gösterilmelerini basın açıklaması ile protesto etti.Öğle saatlerinde Balıklı Parkı'nda toplanan vakıf üyesi gaziler ile şehit yakınları, ellerinde Türk bayrakları ve dövizler ile terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilerin, yerel seçimlerde belediye meclis üyeliğine aday gösterilmelerine tepki gösterdi. Slogan atıp, tekbir getirerek Şehitler Anıtı önüne yürüyen kalabalık adına konuşan Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter, terör örgütleri ile bağlantılı meclis üyesi adaylarından bazılarının Gaziantep'te bulunduğunu belirterek, "Son günlerde terör örgütleri ile bağlantıları bulunan meclis üyesi adayları bizleri rahatsız etti. Halkımızın dikkatini çekmek için bugün Gaziantep'ten herkese sesleniyoruz. Vatanı uğruna şehit düşenler ile gazi olanlarla ilişkisi olan kişilerin belediye meclislerinde temsil edilmesine halkımızın müsaade etmemesi lazım" diye konuştu.Görüntü Dökümü:----------------------------Kalabalığın toplanmasıYürüyüşte atılan sloganlarVakıf Başkanı Mehmet Yeter'in konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP-DHA)===============================================5)EVİN DUVARINDA 65 MİLYON YILLIK DEV SALYANGOZ FOSİLİAdıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir evin duvarında bulunan ve 65 milyon yıllık olduğu tahmin edilen dev salyangoz fosili, Adıyaman Müzesi'ne götürüldü.İlçeye bağlı Çelik köyünde 2007 yılında içeri su sızdığını gören Mehmet Çetiner, taşlarla yeniden duvar ördü. Çetiner, 2 hafta önce evin önüne sonradan duvar şeklinde ördüğü taşlardan birinde salyangoz fosiline benzer figür görünce fotoğrafını çekerek Adıyaman Müzesi yetkililerine gönderdi. Yetkililer fotoğrafı inceledikten sonra Çetiner'in evine gelerek yaptığı araştırmada, figürün 49 santim uzunluğunda ve 36 santim genişliğinde salyangoz fosili olduğunu belirledi. Ekipler tarafından dev fosil sökülerek Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne getirildi. Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, yaptıkları incelemede fosilin yaklaşık 65 milyon yıl öncesine ait olduğunu düşündüklerini belirterek, "Asur kaynaklarında 'nehir kenarındaki kent' olarak geçen Gölbaşı ilçesindeki vatandaşımız bize müracaat etti. Köye gelerek yaptığımız incelemede, fosili fark ettik ve müzemize getirdik. İlk incelemelerimizde 65 milyon yıllık olduğunu tahmin ettiğimiz fosili detaylı olarak da araştıracağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Adıyaman MüzesiFosil görüntüsüFosil izleriMüze ile fosilGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)===============================================6)GÜLTAK: İNSANLIK EN BAŞTAKİ PROJEMİZMersin'de, Cumhur İttifakı'nın Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Muhammet Gültak, "Akdeniz'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Hepimizin biran önce oraya müdahale etmesi gerekiyor. Barış, kardeşlik, muhabbet, sevgi ve insanlık en baştaki projemiz" dedi.Gültak, kent merkezinde düzenlenen toplantıda seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlattı. Organizasyona TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan, ittifakın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, STK temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.Akdeniz'in ötelenmiş ve layık olduğu konuma gelememiş bir ilçe olduğunu söyleyen Gültak, "Birinci sıraya bir proje koydum Akdeniz için, o da insanlık. Akdeniz'de bir insanlık dramının yaşandığına inanıyorum. Akdeniz'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Hepimizin biran önce oraya müdahale etmesi gerekiyor, orada olmamız gerekiyor. Çünkü şehrin kalbi ise o şehre katkı vermek için kalbin kuvvetli kan pompalaması gerek. Din, dil, mezhep, ırk ne olursa olsun farketmeden kardeşliği, barışı, sevgiyi, muhabbeti sağlamamız gerekiyor. Hepsini kucaklamamız gerekiyor. Hepimizin Anadolu'nun topraklarından fışkıran insanlarız. Hiç kimse ayırt edilmemeli. Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olmalı. Biran önce oraya bizim, hepimizin oraya oluşması gerekiyor ki Akdeniz kalkındığı zaman Mersin kalkınacak. Barış, kardeşlik, muhabbet, sevgi ve insanlık en baştaki projemiz" diye konuştu.Sosyal konut projesinin de Mersin için önem taşıdığını dile getiren Gültak, "3'üncü, 4'üncü ve 5'inci organizeyi açtık. Organize bölgeler çoğaldıkça buradaki insan sayıları artacak. Bu insanları hergün Huzurkent'e, Tarsus'a, Mezitli'ye, Yenişehir'e taşıyoruz. Yakıtı dışarıdan alıyoruz, bu konuda zarar ediyoruz, zaman kaybediyoruz, çevreyi etkiliyoruz. Bu bölgelerde 5 binlik imar planı ile bu alanları açarak, en azından bu bölgedeki insanları rahatlatacak toplu konut projelerimiz var. Şehrimizin en önemli ve Akdeniz'i ilgilendiren bir sorunu otopark. Bununla da ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız ile çalışıp yeraltı ve katlı otoparklar yaparak trafiği rahatlatacağız" ifadelerini kullandı.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ise şunları söyledi:"Bir tarafta modern bir kent, diğer tarafta da Türkiye'nin 40-50 yıl gerisinde Mersin'in büyük bir kitlesinin yaşadığı bir bölge. Bu bölgenin merkezinde Akdeniz. 'Mersin'in kalbi' diyoruz. İşyerlerinin önemli bir kısmı Akdeniz ilçesinde. İnsanlar Akdeniz ilçesinde kazanıyorlar, diğer ilçelerdeki konutlarına akşam gidiyorlar. Vatandaşlarımızın bir kısmı, 'Akdeniz olarak biz geri gittik', bir kısmı da, 'Yerimizde saydık' diyorlar. Toroslar'ın çok ileri gittiğini söylüyorlar. Akdeniz'de yaşayan vatandaşlarımız söylüyor bunu."Görüntü Dökümü---------------------------Protokolün görüntüsüİstiklal Marşı'nın okunmasından görüntülerGültak'ın proje sunumuLütfi Elvan'ın konuşmasıHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,===============================================7)YOLDAN GEÇERKEN YARDIMA KOŞTUZONGULDAK'ta otomobilin çarptığı yaşlı adamı işe gitmekte olan acil tıp teknisyeni yaptığı ilk müdahale ile kurtardı.Olay sabah saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal T.'ye (88), seyir halinde olan plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaşlı adam kanlar içinde yerde kaldı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acile bildirdi. O anlarda ise görev yaptığı hastaneye gitmekte olan acil tıp teknisyeni Semanur Karakaya, kazayı gördü ve yaşlı adama yardıma koştu. Yaşlı adama ilk müdahaleyi yapan Semanur Karakaya, vatandaşların da yanlış müdahale yapmasını önledi. Bu sırada yolda seyir halinde olan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait olan ve hasta bir işçiyi taşıyan ambulans, kaza yerinden geçerken durdu. Cemal T.'ye ambulanstaki ekipmanlar ile ilk müdahale yapıldı. Cemal T., sedye ile ambulansla alınarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal T.'ye ilk müdahaleyi yapan acil tıp teknisyeni Semanur Karakaya ise bir an olsun yanından ayrılmadı. Tedavi altına alınan Cemal T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Görüntü Dökümü------------------------Kaza yerinden detaylar-Kazazededen detaylar-Acil tıp Teknisyeni'nin müdahalesi-Yoldan geçen ambulansın dururulması-Ambulansın gelişi-Yaralıya müdahale esnasındaki konuşmalar-Yaralının hastaneye götürülmesi-Hastaneden detaylarSüre: (4: 31) Boyut: 506 MB/Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,======================================================8)9 YAVRU KANGALI ÇALDILARDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir fabrikanın deposunun önündeki 'kangal' cinsi 9 yavru köpek, maskeli 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı fabrikanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Pamukkale'nin kırsal Akhan Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki, Mustafa Koca'ya (39) ait tekstil fabrikasının önündeki kulübede bulunan 9 kangal köpeği yavrusu çalındı. Sabah işyerine geldiğinde, 1 aylık olan yavruların çalındığını farkeden Koca, durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde yavru köpeklerin beyaz bir otomobille gelen maskeli 3 kişi tarafından çalındığını belirledi. Şüphelilerden birinin anne köpeğe et verip oyalarken, diğerlerinin yavruları otomobile taşığı, ardından hızla uzaklaştıkları belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanıp, çalınan yavru köpeklerin bulunması için çalışma başlattı.'GÖZÜM GİBİ BAKIYORDUM'Köpeklerini evladı gibi sevidğini belirten Mustafa Koca, "Çalınan yavrular, has kangal köpeğiydi. Değerleri 1000 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Köpeğimi götürenlere sesleniyorum. Ne olursunuz, vicdanınız varsa yavrularımı geri getirin. Onlara gözüm gibi bakıyordum. Fabrikaya sabah geldiğimde her şeyden önce onlarla ilgilenip besliyordum" dedi.Görüntü Dökümü------------------------Köpek hırsızlığının güvenlik kamerası görüntüleri-Köpeklerin kulübesinden görüntü-Köpeklerin sahibi Mustafa Koca ile röp.-Yavru köpeklerin anneleriyle görüntüsü-Yavru köpeklerin daha önceden çekilmiş görüntüleri-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,