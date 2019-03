Dha Yurt Bülteni-12

Kaynak: DHA

1)'CUMHUR İTTİFAKI'NIN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYINA SİLAHLI SALDIRIİZMİR'in Gaziemir ilçesinde, 'cumhur ittifakı'nın belediye meclis üyesi adayı AK Parti'li Enver İşinibilir, seçim koordinasyon merkezinden çıkıp, aracına binerken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla 3 el ateş edilen saldırıdan yaralanmadan kurtulan İşinibilir, polise başvurdu. Eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, dün gece saatlerinde, Gaziemir'deki Abdullah Arda Meydanı'nda meydana geldi. 'Cumhur ittifakı'nın belediye meclis üyesi adayı AK Parti'li Enver İşinibilir, iddiaya göre, seçim koordinasyon merkezinden çıkıp, aracına binerken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla 3 el ateş eden saldırgan, olay yerinden kaçarken, İşinibilir, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Enver İşinibilir, saldırıyı polise bildirirken, ekipler de olay yerine giderek, inceleme yaptı. Saldırganın eşkalinin belirlendiği, yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. AK Parti Gaziemir Belediye Başkanı adayı Nazmi Yılmaz, açıklama yaparak, emniyet güçlerinin olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Tek tesellilerinin, olaydan kimsenin yara almaması olduğunu kaydeden Yılmaz, "Olayın nedenini bilmiyoruz. Siyasi bir saldırı ise böyle tehdit ve saldırılar bizi yolumuzdan döndüremez. Çalışmalarımız artarak, devam edecek. İlçede daha önce böyle bir olay şu ana kadar yaşanmadı. Ben Gaziemir ile ilgili bir durum olduğunu düşünmüyorum. Biz olayın bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz" diye konuştu.ENVER İŞİNİBİLİR: TESADÜFEN KURTULDUMİzmir'in Gaziemir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan belediye meclis üyesi adayı, evli ve 3 çocuk babası Enver İşinibilir (40), olay anını anlattı. Akşamın ilerleyen saatlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nden çıktığını belirten İşinibilir, "Aracım, ağacın yanında olduğu için kapısını tam açamadım. Ben kapıyı açmak isterken sırtım dönüktü. Pusu kurulmuş, 3 el ateş edildi. Ben de kapı tam açılmadığı için yan dönerek araca girmeye çalıştım. Yan yan araca girmeye çalıştığım için mermilerden kurtuldum" dedi.Mermilerden tesadüfen kurtulduğunu söyleyen Enver İşinibilir, "Araca binmek için yan döndüm, mermiler birer santim arayla beni sıyırdı. Bel kısmıma ateş edildi. Profesyonel birisi yaptı" diye konuştu.'KİMSEYLE HUSUMETİM YOK'Yüzünde atkı, başında kapüşon oluğunu belirttiği saldırganla göz göze geldiğini ifade eden İşinibilir, "Göz göze gelince bende silah olduğunu düşündü sanırım. Zikzak yaparak kaçtı. Daha sonra kameraların olmadığı yerde üzerindeki kıyafetlerini çıkardığını gördük" dedi. Kimseyle husumetinin bulunmadığını da ifade eden İşinibilir, "Kimseyle alacak verecek davam yok. Kimseye borcum yok, husumetim yok, kimseyle bir sıkıntım yok. ya siyasi, ya da terör olayı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDABu arada saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Elinde silah olan kişinin, ateş ettikten sonra kaçtığı görüntülerde yer aldı.Görüntü Dökümü----------------------:Olayın güvenlik kamerası görüntüsüBelediye meclis üyesi adayı Enver İşinibilir'in fotoğrafıHaber-Kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,==================================================YALOVA'DA SAHTE ALKOLDEN 2 KİŞİ ZEHİRLENDİ (EK)2)2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİYalova'da bir tekel bayiinden alınan ve sahte olduğu iddia edilen alkol nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necmettin Karatay (46) ve Kenan Baykır (54), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karatay ile Baykır'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.YALOVA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklamada bulundu. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirilen açıklamada, "Olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda, maktul şahısların Yalova İl Merkezi'nde bulunan bir tekel büfeden aldıkları, üzerinde etil alkol ibaresi bulunan ancak kriminal incelemesi devam eden sıvı maddeden zehirlendikleri tespit edilmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturma genişletilerek belirtilen iş yerinde, deposunda ve ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda şişe içerisinde aynı sıvı madde ele geçirilmesi üzerine iş yeri sahibi M.A. (37) ile iş yerinde çalışan V.F (49) ve E.K (44) gözaltına alınmış olup adli tahkikat halen devam etmektedir" denildi.Görüntü Dökümü-------------Hastaneden detaylar-Tekel Bayiden görüntülerSüre: 0.54 Boyut: 103 MBHaber-Kamera: İSMAİL ÖZTÜRK/YALOVA,====================================================3)BANDIRMA'DA SOBADAN SIZAN GAZ, ÜÇ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDUBalıkesir'in Bandırma ilçesinde, kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen İsmail İz, eşi Zeliha İz ve kızları Aynur Çetin hayatını kaybetti. Balıkesir'in Bandırma ilçesi Doğruca Mahallesi'nde evlerinin bir odasında uyuyan İsmail İz (76), eşi Zeliha İz (73) ve kızı Aynur Çetin (46), kömür sobasından gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Aynı odada hayatını kaybeden 3 kişi, evin başka bir odasında uyuyan torunları tarafından sabah saatlerinde hareketsiz olarak bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmail ve Zeliha İz ile Aynur Çetin'in cesetleri, Cumhuriyet Savcısı ile Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgilil soruşturma sürüyor.GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILARHayatlarını kaybeden İsmail İz, eşi Zeliha İz ve kızları Aynur Çetin, Doğruca Mahallesi'nde toprağa verildi. Doğruca Camii'ne getirilen cenazeler, burada kılınan namazın ardından Doğruca Köy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede gözyaşları sel olurken, yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.Görüntü dökümü:——————————--Cenazelerin eve gelişi-Cenaze evinden görüntü-Cenaze başında ağlayan yakınlar-Evin önünde helallik alınmasıSüre: 01.51 Boyut: 207 MBHaber: ÜMİT BABACAN-Kamera: Mehmet İNAN/BANDIRMA(Balıkesir),==================================================4)BODRUM'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN 11 KİŞİ ADLİYEDEMUĞLA'nın Bodrum merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak yollarla göçmenleri yurtdışına kaçırmak için kurulan bir şebeke tespit etti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla geçen salı günü harekete geçti. Muğla Bodrum ile Balıkesir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Suriye uyruklu A.A.M. ile birlikte S.V., L.A., M.B., F.C., P.V., A.A.M., D.A., F.Ş. ve Ö.Ö. Bodrum'da Y.K. adlı şüpheli ise Balıkesir'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü----------------------:Şüphelilerin adliyeye getirilişiHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (MUĞLA),==================================================5)DOĞUBAYAZIT'I SİS BASTIAĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ni sis bastı. Zaman zaman kar yağışı da olan ilçede görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.Doğubayazıt İlçesi'nde bugun sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası sis etkili oldu. İlçe merkezi ve çevre yolunda görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilçede trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, trafikte bir kazaya yol açmamak için kontrollü bir şekilde ilerledi. Doğubayazıt'ta Mart ayında kar yağışının ender görüldüğünü belirten vatandaşlar, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' ata sözünün gerçekleştiğini bildirdi.Görüntü Dökümü----------------------:-İlçede kar yağışı-Etkili olan sis ve detay görüntüler-Siste ilerlemeye çalışan araçlarHaber-Kamera: Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT (AĞRI),==============================================6)BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 7 GÖZALTIBURSA'da polis ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonnuda 7 kişi gözaltına alınırken operasyonda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 130 gram satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, 70 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 14 adet ecstasy hap ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 7 şüpheliden 3'ü hakkında kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken U.K., M.D.N., M.E., ve H.I. isimli 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü--------------------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiSüre: 00.43 Boyut: 8 MBHaber -Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,=====================================================