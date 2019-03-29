Dha Yurt Bülteni -12

Kaynak: DHA

Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında(EK)KIRKLARELİ VALİSİ OSMAN BİLGİN, TAZİYE EVİNDEKırklareli Valisi Osman Bilgin, beraberinde AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz. İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile birlikte öldürülen Zeynep Esin'in kurulan taziyesine giderek ailesine ve yakınların başsağlığı dileğinde bulundu. Mahallede toplanan kalabalık vali ile beraberindekileri, 'İdam istiyoruz' sloganları ile karşıladı. Bunun üzerine Vali Bilgin, "Ölüye saygılı olalım. Cenazemiz var, ölüye saygılı olup, dua edelim" dedi.ZEYNEP'İN AİLESİNE EV VERİLECEKZeynep Esin'in evine girerek, burada aileye başsağlığında bulunan Vali Bilgin, kötü şartlarda yaşayan aileye bir daire vereceklerini söyledi. Evden ayrıldığı sırada Bilgin'i karşılayan vatandalar, mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışının olduğunu öne sürerek, önlem alınmasını ve mahallelerine güvenlik kameraları konulmasını istedi. Bilgin ise kameraların konulacağını belirterek, "Uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Ben geldikten sonra yaptığımız operasyonlarla 93 kişiyi yakaladık. Uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Uyuşturucu ile hep birlikte mücadele edeceğiz ve önüne geçeceğiz" dedi.Vali Bilgin, vatandaşların yine 'idam' sloganları atması üzerine, "Bende idam istiyorum ama yasalarımız buna müsait değil.Sizinle aynı fikirdeyiz, aynı taraftayız" dedi.Görüntü Dökümü---------Mahallede toplanan kalabalıkVali Bilgin'in gelişiİdam sloganları atan kalabalıkVali Bilgin'in kalabalığa seslenmesiBilgin'in aileyi ziyaretiBilgin'in konuşmasıYakınlarının fenalık geçirmesiVatandaşların yakınmasıVali'nin idam konusunda cevap vermesiDetaylarHaber-Kamera: Eli Can ZERAY/KIRKLARELİ,===================Üniversiteden, provokatif görüntüler hakkında suç duyurusuKonya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi kampüsünde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakeret içeren görüntülerin sosyal meydaya paylaşılması üzerine, üniversite rektörlüğü görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da görüntüleri çeken kişinin, üniversiteyle bağlantısının olmadığı belirtildi.Sosyal medyada dün KTO Karatay Üniversitesi'nde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakaret içeren görüntüler yayınlandı. Görüntülerde başörtülü öğrencilere hakaret edilip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında eleştirilerde bulunuluyor.Bu görüntülerin hızla yayılması üzerine üniversite rektörlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da, görüntüleri çeken kişinin üniversiteyle bağlantısının olmadığı belirtilerek şöyle denildi:"Üniversitemiz ile hiçbir bağlantısı bulunmayan bir şahıs, değerlerimize aykırı bir şekilde kampüsümüzde ahlak dışı bir paylaşımda bulunmuştur. KTO Karatay Üniversitesi olarak tamamen provokatif amaçla yapılan bu paylaşımı şiddetle kınadığımızı belirterek, ilgili hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."KONYA/DHA======================Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralıAdıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Karakaş (58) yönetimindeki 59 YL 130 plakalı otomobil Osman Polat yönetimindeki 02 FE 130 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Sait Karakaş (66) öldü, yaralanan sürücüler ile yanlarında bulunan Kamile Karakaş, Leyla Karakaş ve Tevhide Karakaş Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü----------Çarpışan araçlar-Olay yerindeki vatandaşlar-Polis incelemesi-İtfaiye çalışması-Genel görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 295 MBHaber-Kamera: Haci BOZKURT- ADIYAMAN,============================25 milyon Euroluk Kızılırmak Projesi için start verildiSivas Belediyesinin en prestijli projesi olan ve toplamda 25 milyon euroya mal olacak Avrupa Birliği (AB) hibeli Kızılırmak Projesi için start verildi. Belediye Başkanı Sami Aydın, Kızılırmak'ın sağ ve sol ana kollektör hatlarının yapımına başlanacağını söyledi.Sivas Belediyesinin en prestijli projesi olan ve toplamda 25 milyon euroya mal olacak AB hibeli Kızılırmak Projesi'nin önemli aşamalarından biri olan kanalizasyon ana kollektör hatlarıyla ilgili müşavirlik ihalesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 26 Nisan'da ise AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde projenin yapım ihalesi gerçekleştirilecek.'PROJE AB'YE KATILIMA İVME KAZANDIRACAK'Kızılırmak Projesi ile ilgili önemli bir adım attıklarını belirten Belediye Başkanı Sami Aydın, "Kızılırmak Sivas'ın içinden geçen, Sivas için önemli bir potansiyeldir. Bu potansiyeli şehrimizin turizmine kazandırmak adına bir çalışmak başlattık. Bu kapsamda yaklaşık 8 milyon metrekare şehrimize bir yeşil doku kazandıracağız. Bu projenin önemli aşamalarından biri Kızılırmak sağ ve sol ana kollektör hatlarıdır. Seyfebeli'nden başlayan ve arıtma tesisine kadar uzanan yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda olan kanalizasyon ana kollektör hatlarıyla ilgili bildiğiniz gibi AB'ye bir proje sunmuştuk. Bu proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteği doğrultusunda bu projemiz kabul edildi. Bu projeyle Türkiye'nin AB'ye katılımına ivme kazandırmak ve AB'ye uygun çevrenin korunmasında iyi bir seviyeye ulaşması hedeflenmektedir. Proje ile IPA 2 kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AB destekleri ile ilimiz Kızılırmak sol ve sağ sahil şeridi boyunca 30 kilometrelik atık su borusu döşenerek atık su arıtma tesisine bağlanacaktır. Böylelikle ilimizin 100 yıllık alt yapı sorunu bu proje ile giderilmiş olacaktır" dedi.'NİSAN'DA YAPIM İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK'Projenin son durumu hakkında bilgi veren Başkan Aydın, "Projenin bugünkü geldiği nokta ise Kızılırmak sağ ve sol ana kollektör hattı yapım işi müşavirlik ihalesi 25 Mart 2019 tarihinde gerçekleşmiştir. 26 Nisan'da da AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde projemizin yapım ihalesi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda proje bütçesinin yüzde 85'i AB Hibe Programından karşılanacak, yüzde 15'i ise belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Sivas için önemli bir proje" diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------Projenin görselleri ve animasyonu-Belediye Başkanı Aydın'ın açıklamasıHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,========================Vali Sonel'den Tunceli Belediyesi işçilerine yüzde 30 zamTunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 21 aylık Belediye Başkan Vekilliği döneminde yaptığı hizmetleri anlatmak için düzenlediği basın toplantısında kendisiyle görüşmek için bekleyen Tunceli Belediyesi işçi sendikalarının temsilcilerine, seçimlere 2 gün kala işçilere bir sürpriz yaparak yüzde 30 zam yaptığını söyledi.Tunceli'de 21 aydır Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Tunceli Valisi Tuncay Sonel, basın toplantısı düzenleyerek kente yaptığı hizmetleri anlattı. Sonel, güvenlik güçlerinin üstün çabasıyla Tunceli'de yakalanan huzur ortamı ile birlikte kentin büyük bir değişim yaşadığını söyledi. Sonel şöyle konuştu:"Yaklaşık 21 ay oldu Tunceli Belediye Başkan Vekilliği'ni yürütüyorum. Bu 21 aylık dönem içinde gerçekten Tunceli büyük değişim geçirdi. Özellikle güvenlik güçlerimizin büyük fedakarlıklarıyla teröre vurulan büyük darbeler sonucu Tunceli huzur kenti haline geldi. İnsanlar geçmişte gece saatlerinde dışarı çıkmazken, artık gece yarılarına kadar eğlenebiliyorlar ilimizde. Tunceli'ye yaptığımız hizmetlerde başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere bakanlarımızın çok fazla katkısı olmuştur. Tunceli halkı adına sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum."BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE 30 ZAM SÜRPRİZİToplantı sonunda Vali Sonel, toplu iş görüşmeleri için belediyede olan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Tunceli temsilcilerini yanına çağırarak sürpriz bir açıklama yaptı. Vali Sonel, "Sendikacı arkadaşlar toplu iş görüşmeleri için benimle görüşmek istiyorlar. Biz ilk günden beri toplumun bütün kesimlerine dokunuyoruz. İşçilerimiz gerçekten büyük fedakarlıklar ile çalışıyor büyük emek harcıyor. Bu durum karşısında duyarsız kalamazdık. Ben de burada açıklıyorum; belediye işçimize 1 yıl geçerli olmak üzere yüzde 30 zam veriyorum, hayırlı uğurlu olsun" dedi.Belediye işçileri adına toplu iş görüşmelerini yürüten sendika bölge temsilcisi Şükran Yılmaz ise Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti.Görüntü dökümü-------------Vali Tuncay Sonel'in basın toplantısıBasın toplantısından görüntüVali'nin açıklamaları ve açıklamadan detaylarSendikacıların valinin yanına gelmesiVali'nin zam açıklamasıSendikacı Şükran Yılmaz'ın teşekkür konuşmasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 778 MBHaber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,