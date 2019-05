DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE GENÇ KIZIN INI ÇEKEN ADAMI DÖVDÜLER

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, H.A. (40), cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kızın "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırmasıyla çevredekiler tarafından dövüldü. Polisin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı. Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde meydana geldi. H.A.'nın cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kız, "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırdı. Bunun üzerine çevredeki üniversiteliler, H.A.'yı tekme ve yumruk ile dövmeye başladı. İhbarla gelen polis ekiplerinin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı. H.A.'nın kontrol edilen cep telefonunda, genç kızın fotoğraflarının bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Turgay İPEK/ERZURUM, -

=====================================================

2)1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ASYA KULE KESONU 24 SAATTE BATIRILDI



ÇANAKKALE Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzda çelik şaft montajı tamamlanan Asya yakasına ait kule kesonunun batırma işlemi 24 saatte tamamlandı.

Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakası kule kesonu, önceki gün Avrupa yakasındaki Sütlüce mevkiinde bulunan ıslak havuzdan römorkörler tarafından 8 saat süren çekme işlemiyle Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine getirildi. 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakası kule kesonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın dün katıldığı törenle denizdeki temelin üzerine batırılmaya başlandı. Bakan Turhan'ın telsizle verdiği talimatla 4 römorkör yardımıyla gerçekleşen kule kesonunu batırma işlemi, 24 saat sürdü. İlk olarak kule kesonunun beton bölümü suya gömüldü. Ardından da üzerine monte edilen şaftlar gözden kayboldu. Su yüzeyinde bir bölümü kalan şaftlar üzerinde, köprünün kule inşaatının yükseleceği belirtildi.

TEMEL İÇİN DENİZE 357 DEMİR KAZIK ÇAKILDI

Köprünün deniz altındaki temelinin zemin iyileştirilmesi için Avrupa yakasında 192, Asya yakasında ise 165 olmak üzere 2,5 metre çapında toplam 357 demir kazık denize çakılmıştı. Kule kesonlarının batırılmasının ardından bundan sonraki aşamada ise, köprünün kule montajına başlanacağı ifade edildi.

AVRUPA KULE KESONU DAHA ÖNCE BATIRILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenleri için geldiği Çanakkale'de, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyü sınırlarındaki şantiyesinde çalışmaları incelemiş, ardından da çelik şaftların ıslak havuzda kule kesonları üzerine montajı için tören düzenlenmişti.

Köprü inşası için çalışmalar sürerken, 4 çelik şaftın ıslak havuzda bulunan ve her biri futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonları üzerine montajı yapıldı. Çelik şaft montajı tamamlanan 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa yakasına ait kule kesonu, 9 Mayıs günü deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılmıştı. Avrupa ayağı kule kesonunu batırma işlemi iki gün sürmüştü.

MARMARA'YI EGE'YE BAĞLAYACAK

Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte, Edirne-Kınalı-İstanbul- Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2 x 3 trafik şeritli olacak. Yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülen köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Asya kule kesonunun batırılmasından drone ile havadan genel ve detay görüntü.

-Asya kule kesonunun batırılmasından yerden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

=====================================================

3)AĞZINA ÇELİK HALKA SIKIŞAN KÖPEĞİ, AFAD EKİBİ KURTARDI

ZONGULDAK'ta, sokak köpeğinin ağzına sıkışan çelik halka, AFAD görevlilerince hidrolik pedal kesme aletiyle kesilerek, çıkarıldı.

Kent merkezinde sokakta yürüyenler, köpeğin, ağzına sıkışan çelik halkayla dolaştığını gördü. Köpeği alan çevredekilerden biri, İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Veteriner, halkayı çıkaramayınca AFAD ekibinden yardım istedi. İhbarla kliniğe gelen AFAD görevlileri, hidrolik pedal kesme aletiyle kestiği çelik halkayı köpeğe zarar vermeden çıkardı. Sokak köpeğinin tedaviye alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Ağzına çelik halka sıkışan köpek

-Çelik halkanın çıkarılması

Süre: (1: 13) Boyut: (12 MB)

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

=============================================

4)SIRA TARTIŞMASINDA ÖLEN TAKSİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ERZURUM'da, iki taksici arasında çıkan 'sıra' tartışmasında yaşamını yitiren Nazmi Közenek mezara, katil zanlısı Fatih A. ise cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kongre Caddesi'nde meydana geldi. Taksi sürücüleri Nazmi Közenek ile Fatih A arasında sıra meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Algül, tabancayla Közenek'i baş bölgesinden tek kurşunla vurdu. Nazmi Közenek kanlar içerisinde yere yığılırken, Fatih A. başkasına ait araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Közenek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra yakalanan Fatil A, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı saatlerde evli ve 2 çocuk babası olan Nazmi Közenek ise Kavakkapı camiinde öğle kılınan cenaze namazının ardından son yolculğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Közenek'in Kadir (16) ve Eyüp (14) adlı çocukları gözyaşlarını tutamadı ve arkadaşları tarafından teselli edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Cenaze namazı kılınacak Kavak camii

-Cenaze aracı ve namaz için camiye gelenler

-Öldürülen taksicinin çocuklarının görüntüsü

-Çocukların arkadaşları tarafından teselli edilmesi

-Cami imamının konuşması, helallik istemesi

-Cenaze namazı kılınması

-Cenazenin omuzlarda araca taşınması

-Taksicinin çocuklarının cemaetle birlikte yürümesi

(Haber: Turgay İPEK/ Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

(Süre: 3.25, Boyut: 383 MB)

=============================================

5)TARİHİ AKDEĞİRMEN'E BOZUK YOL NEDENİYLE İLGİ AZ

ADANA'nın Karataş ilçesinde Roma döneminde inşa edilmiş bin 700 yıllık Akdeğirmen ile değirmene bağlı köprü, bozuk yollar nedeniyle yeterince ziyaretçiye ev sahipliği yapamıyor.

Akdeğirmen'in bulunduğu Kızıltahta Mahallesi Muhtarı Ayhan Ağırtmış, bin 700 yıl önce Roma döneminde inşa edilen Akdeğirmen'de yerel halk tarafından 1960 yılına kadar buğday unu üretildiğini ancak daha sonra değirmenin bakımsızlıkla karşı karşıya kaldığını söyledi. Pek çok yerli ve yabancı turistin Akdeğirmen ve değirmene bağlı köprüyü ziyaret etmek istediğini fakat bozuk yollar nedeniyle yarı yoldan döndüğünü aktaran Ağırtmış, "Yollar derin çukurlarla dolu. Ziyaretçiler otomobilleriyle değirmene yaklaşamıyor. Akdeğirmen'de restorasyon çalışması yapılırsa, yollar da düzeltilirse çok sayıda turist çekeceğine inanıyorum. Bölge zaten tarihi bir bölge. Büyüklerimizden duyduğumuz bazı şehir efsaneleri var ama çevrede kazı yapılırsa tarihin gün ışığına çıkabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

Akdeğirmen ve köprüsünün drone ve aktüel görüntüleri

Bozuk yolda otomobilin ilerlemesi

- Değirmenin metal aksamı

Değirmen önünde otlayan büyükbaş hayvanlar

Ayhan Ağırtmış ile röportaj

SÜRE: 6' 01" BOYUT: 666 MB

Haber: Nuri PİR - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,





Kaynak: DHA