DHA YURT BÜLTENİ-12

1)USTA OYUNCU EŞREF KOLÇAK, EŞİ VE OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLECEK

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşamını sürdüren ve dün akşam saatlerinde Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, vasiyeti üzerine, yarın ikindide düzenlenecek törenin ardından, oğlu Harun Kolçak ile eşi Özcan Kolçak'ın yanına defnedilecek.

Ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi'ne kaldırılan usta oyuncu, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Gemlik'teki evine dönen Eşref Kolçak, sağlık durumu tekrar ağırlaşınca, Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ünlü oyuncu, dün saat 17.00 sıralarında hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

OĞLU VE EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Usta oyuncu Eşref Kolçak'ın vasiyetinin, 9 yıl önce vefat eden eşi Özcan Kolçak ile 2017 yılında hayatını kaybeden oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedilmek olduğu öğrenildi. Ayrıca usta oyuncunun, bir süre önce kendi mezar taşını da yaptırdığı görüldü. Kolçak, yarın ikindi namazında Asım Kocabıyık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.

'DUAYEN BİR SANATÇIYDI'

Ünlü oyuncunun ölüm haberiyle, sanatçı arkadaşları ve yakınları Gemlik Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastaneye gelen sanatçılardan, ünlü oyuncu Cahit Kaşıkçılar DHA'ya konuşarak üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi, "Üzüntülüyüz. Örnek aldığımız duayen bir sanatçıydı. Bursa'da görüştüğümüz, birlikte çalıştığımız günler oldu. Uzun zamandır Bursa Devlet Hasatanesi'nde tedavi görüyordu. Ben turnelerim sebebiyle çok ilgilenemedim ancak oyuncu arkadaşımız Mehmet Vanlıoğlu, kendisiyle yakından ilgilendi. Daha sonra Gemlik'te tedaviye alındığını öğrendik. Dün de bu acı haberi aldık. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağolsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mezarlıktan görüntüler

-Aile kabrinden detayalar

-Cahit Kaşıkçılar ile Röportaj

Süre: 1.15 Boyut: 138 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,

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2)TURŞU FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir turşu fabrikasının bahçesinde çıkan yangında çok sayıda plastik turşu fıçıları zarar gördü. Alevler, fabrika binasına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bugün saat 12.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi, Koşukırı Mevkisi, 224 Sokak'taki İbrahim İzbudak'ın sahibi olduğu turşu fabrikasının bahçesinden bugün saat 12.00 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ve fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın bahçesindeki plastik turşu fıçılarının tutuşmasıyla gökyüzünü kaplayan simsiyah dumanlar ilçe merkezinden de görüldü. 4 itfaiye aracı su sıkarak alevleri fabrika binasına sıçramadan 30 dakikalık bir çaba ile daha fazla büyümeden söndürdü. Korkutan yangının, mercek görevi gören bir cam parçasının fabrika bahçesindeki kuru otları tutuşturmasıyla başladığı ileri sürülürken, itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Gerel ve detay görüntüler

( Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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3)ÖNCÜPINAR'DAN BAYRAMLAŞMAYA GİDEN SURİYELİ SAYISI 11 BİN 500 OLDU

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Geçişler, 10 gündür devam ederken, şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 11 bin 500'e ulaştı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına gelenler, işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçti. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 18 Mayıs Cumartesi günü başlayan geçişlerde, şu ana kadar 11 bin 500 kişinin bayram için ülkesine gittiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Geçiş sırası bekleyen Suriyeliler

Güneşin altında eşyalarıyla bekleyenler

Yaşanan yoğunluk

Suriyelilerden röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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4)AK PARTİ'DEN 27 MAYIS AÇIKLAMASI

AK Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından eski Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmeleri nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

İl Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile atıldığını söyledi.

Ekinci, "Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak; demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir. Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs Darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır" dedi.

Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyetin, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklayıp Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına gönderdiğini aktaran Serpil Ekinci, "Mahkeme Başkanı Salim Başol'un 'Sizleri buraya tıkan irade böyle istiyor' sözleri hukuksuz yargılamaların apaçık yaşandığı bu dönemleri tarihe kara bir sayfa olarak işlemiştir. Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Açıklamaya katılanlar

Dövizlerden detay

Serpil Ekinci'nin açıklaması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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5)KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN KADINI, HASTANEDEN ÇIKINCA AV TÜFEĞİYLE YARALADI

Malatya'da, Azime D., tartışma sırasında, dini nikahla birlikte yaşadığı adamın ağabeyi Hüseyin B.'yi bıçakladı. Hastaneye giden ve tedavisinin ardından taburcu olan Hüseyin B., Azime D.'yi evinin önünde av tüfeğiyle yaraladı. Polis, olay sonrası kaçan Hüseyin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Battalgazi Mahallesi'nde oturan Azime D., iddiaya göre, dün akşam dini nikahla birlikte yaşadığı adamın ağabeyi Hüseyin B. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Bu sırada öfkelenen Azime D., mutfaktan aldığı bıçağı Hüseyin B.'nin bacağına sapladı. Yaralanan Hüseyin B., hastaneye gidip, tedavi olduktan sonra taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonra evine giden Hüseyin B., av tüfeğini alıp, Azime D.'ye gitti. Kapının önünde bekleyen Hüseyin B., Azime D.'ye evinden çıkarken, tüfekle ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı kadını ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü.

OTOMOBİLLE KAÇARKEN KAZA YAPMIŞ

Polis ekipleri ise yaptığı araştırma sonucu Hüseyin B.'nin, otomobille kaçarken kaza yapıp, aracı yolda bırakarak, kayıplara karıştığını belirledi. Farklı suçlardan da hakkında arama kararı bulunduğu öğrenilen Hüseyin B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detay

Araçtan görüntüler

Polis ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 85 MB

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6)KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

KARAMAN'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Fevzi N. ve Seda E., adliyeye sevk edildi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Fevzi N. ve Seda E.'nin kente uyuşturucu hap sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Polis, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı daha önce belirleyip takibe aldı. Kent merkezi girişinde de yapılan operasyonla araç durduruldu. Yapılan aramada bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Fevzi N. ve Seda E. de gözaltına alındı. İki kişi yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

(Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

(KJ: Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Kaynak: DHA