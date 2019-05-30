DHA YURT BÜLTENİ - 12

1)PENÇE OPERASYONU ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

IRAK'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan (28), memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'ndan alınarak Türkoğlu ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Burada dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Türkoğlu Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kahramanmaraş milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile şehidin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

'BİR TANESİNİ BANA VERSİNLER DE EZEYİM'

Törende, bekar olan şehidin anne ve babası Ayşe- Halis Taşhan ile kardeşleri güçlükle ayakta durdu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın teselli etmeye çalıştığı anne Ayşe Taşhan, göğsüne iğne ile takılan oğlunun fotoğrafını öpüp, 'Kuzum' diye gözyaşı döktü. Törene katılan şehidin bir silah arkadaşı başsağlığı dilediği Taşhan ailesinin acısını paylaştı.

Bu sırada şehidin annesi Ayşe Taşhan, "Götürsünler beni, bir tanesini bana versinler ezeyim onu. Ezeyim, paralayayım" dedi.

'İNLERİNE GİRİN, SAĞ BIRAKMAYIN'

Şehidin kız kardeşi de kendilerine başsağlığı dileyen şehit uzman çavuşun silah arkadaşından dikkatli olmalarını isteyerek, "İnlerine girin onların. Sağ bırakmayın, hiç sağ kalmasınlar" diyerek, PKK'lı teröristlere lanet etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit uzman çavuş Mehmet Taşhan'ın naaşı gözyaşları arsında Türkoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenaze aracının gelişi

Şehidin tabutunun indirilmesi

Musalla taşına konulması

Şehidin tabutu

Şehidin fotoğrafı

Şehidin annesi Ayşe Taşhan'ın gelmesi

Oğlunun fotoğrafını öpmesi

Oğlunun silah arkadaşıyla konuşması

Şehidin kız kardeşinin Taşhan'ın silah arkadaşıyla konuşması

Şehidin babası

Dua edilmesi

Cenaze namazının kılınması

Helallik alınması

Şehidin tabutunun taşınması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 815 MB

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2)HASANKEYF'TE 4 TERÖRİSTİN TESLİM OLMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde güvenlik güçlerince mağarada kıstırılan, aralarında, geçen yıl 8 askerin şehit olduğu saldırının faillerinin de bulunduğu PKK'lı 4 teröristin teslim olma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Hasankeyf ilçesinde jandarma özel ve polis özel harekat ekiplerinin katımıyla 28 Mayıs günü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kelekçi köyü kırsalındaki mağarada bir grup terörist tespit edildi. Güvenlik güçleri teröristlere 'telsim ol' çağrısında bulundu. Bir süre sonra PKK'lı 4 terörist, mağaradan çıkarak teslim oldu. Teröristlerin teslim olma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yapılan incelemede, teröristlerin 'Şiyar' kod adlı İ.A., 'Mahir' kod adlı U.T. ve İran uyruklu 'Hemin' kod adlı H.O. ile Irak uyruklu 'Kemal' kod adlı K.Y. olduğu saptandı.

Teröristlerden H.O. ile U.T'nin 4 Ekim 2018'de, Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyünde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 8 askerin şehit olduğu saldırının faili oldukları tespit edildi.

Teröristlerin saklandıkları mağarada güvenlik güçlerince yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen teröristlerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, -

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ADIYAMAN'DA İNŞAATTAN DÜŞEN KALIPÇI USTASI ÖLDÜ

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kalıpçı ustası Cumali Çakır (51), çalıştığı 4 katlı inşaatın en üst katından düşerek öldü.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kalıpçı ustası Cumali Çakır, 4 katlı inşaatın en üst katında çalışırken dengesini kaybedip, düştü. Ağır yaralanan Çakır, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakır, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Çakır'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

Görüntü Dökümü

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-İnşaattan görüntü

-Polisin olay yerinde inceleme yapması

-Olay yeri inceleme ekibi

-Cumali Çakır'ın düştüğü yer

-Acil servis önü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

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BURDUR'DA KIBRIS GAZİLERİNE MADALYA VE BERAT

Burdur'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 21 gaziye madalya ve beratları verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalya ve beratlar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen törenle verildi. Törene Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi ve Kıbrıs gazisi Hasan Okyar, gaziler, aileleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve Müftü vekili Yüksel Güzel tarafından dua edildi.

Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, "Bugünkü nesil olarak bizler hep bir bedel ödeyerek, bu topraklara kanıyla, canıyla adanmış insanlarımızın, şehitlerimizin ve o yolda adım atmış, mücadele etmiş siz değerli gazilerimizin mevcudiyetiyle vatanımız üzerinde bugün hür bağımsız bir şekilde yaşayabiliyoruz, hayatımızı devam ettirebiliyoruz" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın kendisinin çocukluk yaşlarına denk geldiğini ve çok iyi hatırladığını söyleyen Şıldak, "O milli duyguların kabardığı ve millet olarak bizleri heyecanlandıran, coşkumuzu artıran, tarihimizdeki çok önemli sayfalarımızdan. 20 Temmuz 1974'te verilen karar Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı Devleti'nin bize miras bıraktığı tıpkı Anadolu toprakları gibi, yavru vatanımızın savunulması, oradaki Türk halkının uğradığı Yunan mezalimi ve Rum işkencelerine artık dayanamaz hale geldiğimiz noktada 1960 anlaşmasının verdiği garantörlük haklarıyla ülkemizin, devletimizin her şeye rağmen verdiği kararla gerçekleştirdiği, zaferle ve coşkuyla sonuçlanmış önemli bir gün. Öncelikle bu barış harekatında şehit düşen milletimizin evlatlarını ve Kıbrıs Türk halkının evlatlarını, mücahitleri rahmetle, minnetle anıyoruz. Bugün burada bulunan 21 değerli gazimize şükran ve minnetlerimizi bir kez daha iletiyor, önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Sizler sayesinde bu vatan, sizlerin gösterdiği kararlılık ve cesaretle o şanlı sayfadan her zaman onur duyarak mevcudiyetini devam ettirecek ve sizler de, sizlerin çocukları, aileniz, torunlarınız da bu onuru dünya var oldukça taşıyacaksınız. Ne mutlu sizlere. Ne mutlu bizlere ki sizler gibi gazilerimiz var, gazilerimizin aileleri ve şehitlerimiz var" diye konuştu.

Kıbrıs gazisi emekli astsubay Şeref Genç de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görevliyken paraşütçü muhabere astsubayı olarak katıldığını söyledi. Genç, 20 Temmuz günü Kıbrıs'a atlayan ilk paraşütçü grubu arasında yer aldığını anlattı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarından bahsetti.

Konuşmaların ardından Vali Şıldak ve Garnizon Komutanı Tutucu tarafından 21 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' takdim edildi.

Görüntü Dökümü

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Törene katılanlar

Saygı Duruşu İstiklal Marşı

Kur'an okunması ve dua edilmesi

Şeref Genç'in konuşması

Vali Şıldak'ın konuşması

Madalya ve beratların verilmesi

Detay

Haber- Kamera. Mesut MADAN/BURDUR, -

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DİŞ FIRÇASI FIRLATAN KAYINVALİDEYE 4 AY HAPİS CEZASI

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, tartıştığı gelinine fırlattığı diş fırçası, 'silah' sayılan kayınvalideye, yargılandığı davada 'basit yaralama' suçundan 4 ay hapis cezası verildi.

Siverek'te oturan H.Ç., 2017 yılı Haziran ayında kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla kocası C.Ç.'den şikayetçi olarak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. H.Ç. ile şikayetinin ardından durumu öğrenen kayınvalidesi S.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen kayınvalide, gelinine elindeki diş fırçasını fırlattı ve iddiaya göre H.Ç.'yi darp etti. Bunun üzerine H.Ç., yeniden adliyeye giderek bu kez kayınvalidesi S.B.'den de şikayetçi oldu.

Eşini ve kayınvalidesini şikayet ettikten sonra baba evine dönen kadının suç duyurusu üzerine savcılık tarafından C.Ç. ve annesi S.B. hakkında 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Siverek 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada bir süre önce karar verildi ve H.Ç.'nin eşi C.Ç., 112 gün hapis cezasına çarptırılıp, kayınvalide S.B.'nin ise beraatına karar verdi. Yerel mahkemenin verdiği karar, H.Ç.'nin avukatı tarafından temyiz edildi.

DİŞ FIRÇASI SİLAH SAYILDI

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilen dosyayı inceleyen üst mahkeme, beraatine karar verilen kayınvalide S.B.'nin yeniden yargılanmasına hükmetti. 2'nci Ceza Dairesinde bunun üzerine yeniden yapılan yargılamada, kayınvalidenin gelinine fırlattığı diş fırçası, Türk Ceza Kanunu'nun 6'ncı maddesine göre 'silah' olarak değerlendirilerek 'basit yaralama' suçundan 120 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme verdiği hapis cezasının 2 bin 240 lira para cezasına çevrilmesini kararlaştırıp, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Kararı değerlendiren S.B'nin avukatı Serhat Akçiçek, "Cezaya çok şaşırdık ve bir üst mahkemede itiraz ettik. Davanın nefsi müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Avukatın açıklaması

Diş fırçası

Adliye binası ve tabelası

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 284 MB

Kaynak: DHA