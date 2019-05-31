DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ZİHİNSEL ENGELLİ AĞABEYİ TARAFINDAN FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLEN BERİTAN'IN DRAMI YÜREK BURKTU

ADANA'da evde birlikte yalnız kaldığı zihingel engelli ağabeyi Diyar A. (22) tarafından feci şekilde dövülen Beritan A.(7) ve kardeşlerinin dramı yürek burktu.

Olay, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anneleri Aynur A. tarafından terk edilen zihinsel engelli Diyar A., Beritan A., İlayda A.(10) ve Fidan A.'ya (5) görme engelli işsiz baba Muhittin A. bakmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesi, Betiran A.'nın öğretmeni Servet Dallı, eve gelerek kardeşlere kıyafet getirdi. Kapının önüne gelen Dallı, içeride Beritan A.'nın Diyar A. tarafından dövüldüğünü fark etti. Pencereden içeri bakan öğretmen, Beritan A.'yı kanlar içinde görünce bağırarak komşulardan yardım istedi. Çevreden gelenler, evin giriş kapısı kilitli olunca polisten yardım istedi.

DRAMLARI YÜREK BURKTU

Olay yerine gelen polis ekipleri, kanlar içinde kalan Beritan'ı eve girip alamayınca çilingir çağırdı. Çilingir beklenirken eve, baba Muhittin A. yanında çocukları Fidan ve İlayda ile geldi. Kapıyı açan baba, kızını döven Diyar A.'ya saldırdı. Kanlar içinde Beritan ise, kendini polislerin kucağına attı.Kardeşlerini yüzü kan içinde görünce ağlayan Fidan ve İlayda'yı da çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Bu durumu gören komşularından bazılarıda gözlaşlarını tutumadı. Beritan A., çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağabey Diyar A. ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Polislerin engelli genci evden çıkarmaya çalışması

Yaşanan arbede

Engellinin polis tarafından götürülmesi

Dayak yiyen küçük kızın evden çıkarılmaya çalışılması

Kızın yüzündeki kan

Sağlık ekbinin kızı ambulansa götürmesi

Dayak yiyen kızın öğretmeninin konuşması

Diğer iki küçük kız ve babadan görüntüler

Olay yerinden genel ve detaylar

Babaya tepki gösterenler

Baba ve kızların polis aracına bindirilmesi

SÜRE: 05'39" BOYUT: 625 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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2)KARAAĞIZLILAR, İMAR PLAN İZNİNİN İPTALİYLE SEVİNDİ

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santraline yönelik köylülerin hukuk mücadelesi sürüyor. Yöre halkının açtığı davalardan Bursa 2. İdare Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan izninin iptal kararı ile sevinen ve adliye önünde toplanan köylüler, yatırımcıların köylerinden gitmesini istedi. Büyükorhan ilçesi Karaağız köyünde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan köylüler, hem sahada hem de hukuki alanda mücadelelerini sürdürüyor. Santral inşaatının başlamaması için bölgede 24 saat nöbet tutan köylüler, açılan davaların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli planla ilgili iptal kararının çıkmasıyla büyük bir sevinç yaşadı.

Çevreci gruplar ile köylüler, Toprak Koruma Kurulu'nun santrale onay veren kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararının ardından bugün görülen duruşma öncesinde Bursa Adliyesi Ataevler'deki binası önünde bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan Karaağız Muhtarlığı, Karaağız Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hayri Sönmez, "Köyümüzü, insanlarımızı, hayvanlarımızı hiç bilmeyen, yanımıza gelmeye gerek bile görmeyenlerin verdiği kanuna aykırı kararlara karşı mücadeleye devam ediyoruz. Bir yıldan fazladır toprağını korumak için nöbet tutan bizleri mahkeme yolunda yoranlara vazgeçmediğimizi haykırıyoruzö dedi.

'TERMİK SANTRAL KÖYÜMÜZE ZARAR VERECEKTİR'

Sönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"İşlediğimiz topraklarımızı, beslediğimiz hayvanlarımızı, hava temizleyen ormanlarımızı, zor bulabildiğimiz içme ve sulama suyumuzu korumaya uğraşıyoruz. Tarım toprağımızı bizden kandırarak alıp termik santral yapmaya çalışanlara karşı açtığımız davaların duruşmalarını takip etmek için buralardayız. Yapılan keşif sonrasında verilen bilirkişi raporu, tüm iddialarımızın doğru olduğunu ispatlamıştır. Termik santralin yapılması köyümüze, hayvanlara, bitkilere, ormana tüm çevremize zarar verecektir. Daha önce de söylediğimiz gibi, devleti ve yöneticileri bilimsel gerçekleri görmeye, başkalarının kazançları için bizlere zarar vermemeye, bizi ata toprağımızdan göç ettirmemeye çağırıyoruz.ö

'YATIRIMCININ KÖYDEN ÇEKİP GİTMESİNİ İSTİYORUZ'

Köylülerin avukatı Eralp Atabek de, Bursa 2. İdare Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planın iptali ile ilgili gerekçeli kararın açıklandığını söyleyerek, "Mahkeme iptal kararını verdi. Bu iptal kararı sonucu santralin yapılabilmesi ortadan kalkmıştır. Bugünkü duruşmadan sonra inşallah yeni bir iptal kararı daha çıkacaktır. Bu kararla birlikte hukuki dayanağı kalmayan santralin de yapılamayacağı ortaya çıkar. Yatırımcının da bir an önce köyden çekip gitmesini talep ediyoruzö dedi. Açıklamaya katılanlar çevreci ve köylüler avukatın iptal kararı sevincini alkışlarla karşıladı.

ARŞİV

4-5 OCAK 2019 TARİHİNDE SERVİS YAPILDI

BURSA/DHA

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3)YALOVA TERMAL'DE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Yalova'nın kaplıcaları ile ünlü Termal ilçesindeki tesislerde, 9 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Termal'de bayram tatili yoğunluğu işletmecilerin yüzünü güldürdü. İlçedeki otel ve pansiyonlardaki doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı. Yalova Termal Tesisleri Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, "Arife günü itibariyle tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Tatilcileri burayı çok seviyor. Hem yerli turizm açısından önemli, hem de Rusya'dan ve Orta Doğu'dan misafirlerimiz oluyor. 230 yatak kapasitemiz mevcut. Termal turizmi, sadece hamam havuz olarak kullanılmıyor. Burası aynı zamanda doğal bir arboretum. Atatürk'ün kurduğu ilk arboretum. O yüzden yürüyüş yollarımızı da temiz hava almak isteyen insanlarımız tercih ediyor. Günübirlik girişlerimiz de var. Sadece otel ve konaklama olarak kullanılmıyor" dedi.

Gürbüzoğlu, tesisleri günlük ziyaretçi sayısının normalde 700- 800 olduğunu, ancak bayram nedeniyle bu sayının bin 200'lere ulaşacağını öngördüklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Termalden görüntüler

-Tesislerden görüntü

-Röportaj

süre: 2.17 Boyut: 255 MB

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA-DHA

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4)KAZADA ÖLEN ÖĞRETMEN ANNEYE VEDA

Yalova'da görev yaptığı okulun önünde, bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Aysel Akın (37), oğulları Uygar (5) ve Berkan'ın (7)da saf tuttuğu cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yalova'da sınıf öğretmeni olan iki çocuk annesi Aysel Akın, minibüs ile görev yaptığı Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mevlana İlkokulu'na gitti. İndiği minibüsün arkasındaki yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen Akın'a, karşı yönden gelen bir başka minibüs çarptı. Kazada, metrelerce sürüklenip, başını yere çarpan Aysel öğretmen ağır yaralandı. Ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysel Akın'ın iç kanama geçirdiği tespit edildi. İki gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Akın, dün hayatını kaybetti.

ANNELERİNİ UĞURLADILAR

Aysel öğretmen için bugün Yalova Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Acılı eş Hasan Akın'ın çocukları Uygar ) ve Berkan ile katıldığı cenazede hala Semiha Akın, yeğeninin tabutu başında sinir krizi geçirdi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazında Uygar ve Berkan da anneleri için saf tuttu. Aysel öğretmen, Yalova Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Görüntü Dökümü

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-Cenazeden detaylar

-Genel görüntü

-Çocukların görüntüsü

Süre: 2.53 Boyut: 324 mb

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA-DHA

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5)SICAKTAN BUNALAN TAMİRCİ, ARAÇ FANIYLA SERİNLEDİ

AKSARAY'da sıcaktan bulanan otomobil tamircisi Uğur Ulu, tamir sırasında araç fanıyla serinlemeye çalıştı.

Kentte hava sıcaklığının 30 dereceyi bulması, özellikle açık havada çalışanları etkilemeye başladı. Sanayi sitesinde otomobil tamir eden Uğur Ulu, iş yerinin önünde bunaltıcı sıcak altında çalışırken eski araç fanıyla da serinlemeye çalışıyor. Orucun da etkisiyle sıcaklığın daha fazla hissedildiğini söyleyen Ulu, "Biz de böyle bir çözüm bulduk. Elimizde bulunan yedek fanı aracın aküsüne bağlayarak çalıştırıp, serinlemeye çalışıyoruz "dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ulu'nun arama tamir etmesi

Fanla serinlemesi

Genel ve detay

Ulu röp.

(Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Kaynak: DHA