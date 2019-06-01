DHA YURT BÜLTENİ - 12

Türkiye- İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı (3)

TAKVİYE EKİP KAZA YAPTI: 3 YARALI

Iğdır'ın Aralık ilçesinde 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı 6'ncı Hudut Komutanlığı'na bağlı Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyeti icra eden Piyade Meti Timine, saat 09.00 sıralarında İran İslam Cumhuriyeti sınırları içerisinden bölücü terör örgüt tarafından roketataralı ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda 7 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 2'si şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 5 asker de yaralandı.

Çıkan çatışma bölgesine takviye olarak yola çıkan askerleri taşıyan araç, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Araç içerisindeki 3 asker çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Iğdır Valisi Enver Ünlü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı askerlerin hastaneye getirilişi

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

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Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı (2)

O ANLARI DHA'YA ANLATTI: ÖLECEĞİMİ SANDIM

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde odun kırarken gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusu İsmail İ. tarafından parke taşı ve nacakla dövülerek hastanelik edilen Sevcan Yalman'ın, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Sırtına gelen parke taşı nedeniyle kaburgalarında kırık ve akciğerinde hasar oluştuğunu belirten Yalman, "Bir yıldır bu adamdan sürekli tehdit alıyorduk. Bizi gürültü gerekçesiyle tehdit ediyor. Daha önce savcılığa şikayet etmiştim, koruma talep etmedim. Önlem olarak, evimin çevresine güvenlik kamerası taktırdım. Önce bana şişe, parke taşı ve kova fırlattı. Ardından yarı çıplak balkondan inip, beni parke taşı ve nacakla dövdü. Sırtlarıma defalarca vurdu. Beni öldüreceğini sandım. Komşular yetişmese öldürecekti. Vücudumun her yerinde darp izi var. Şikayetçi oldum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Hastane odasında Sevcan Yalman ile röp.

Yalman'dan detay görüntüler

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Boşandığı eşinin yüzünü kezzapla yaktı

Antalya'da, otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı (53), 2 yıl önce boşandığı eşi Asiye Güzel'in (45) yüzüne kezzap attı. Ağır yaralanan Güzel tedaviye alınırken, Bardakçı'nın eski eşinin yeniden evlenmesine sinirlendiği için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'da oturan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı ve Asiye Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 20 yıllık evliliklerini 2 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya'nın Alanya ilçesine taşındı.

Bir turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince, Antalya'ya yerleşti. Defalarca eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırtan Asiye Güzel, bir süre önce dini nikah ile yeniden evlendi. Bunu öğrenen Bünyamin Bardakçı da geçen hafta Konya'dan Antalya'ya geldi. Sokak sokak aradığı Asiye Güzel'in ev adresini buldu. Bu sabah sokağa gelerek, beklemeye başlayan Bünyamin Bardakçı, işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap attı. Ardından da kaçtı.

DURUMU AĞIR

Yüzünün büyük bir kısmı yanan Asiye Güzel'in çığlıklarını duyanlar yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polise ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güzel, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Yüzünün yanı sıra kezzabın etkisiyle üzerindeki giysileri eriyen ve göğüs bölgesinde de yanıklar oluşan Asiye Güzel'in durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçan Bünyamin Bardakçı, yaşadığı Konya'nın Çumra ilçesine giderek polise teslim oldu.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -

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Cesedi bulunan belediye işçisi yasak aşk kurbanı

Antalya'da, ormanlık alanda başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı, çıplak halde cesedi bulunan Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Halit Yılmaz'ı (49), öldürdüğü iddiasıyla 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Lütfiye Y.'nin ilişkisi olduğu Yılmaz'ı iftar bahanesiyle eve çağırdığı, eşi ve bir arkadaşıyla öldürdüğü ortaya çıktı.

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 3 çocuk babası Halit Yılmaz, geçtiğimiz Cuma günü iftardan sonra babası vefat eden bir arkadaşına taziyeye gitti. Yılmaz'ın gece eve gelmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine yakınları, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yakınlarının ifadesine başvuran polis ekipleri, Yılmaz'ı bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri geçen pazar günü Antalya- Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiinde uçuruma yuvarlanmış bir otomobil buldu. Yapılan incelemede, aracın Halit Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, dün sabah saatlerinde aracın bulunduğu bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafede Naldöken mevkiinde Halit Yılmaz'ın cüzdanını buldu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, saat 16.00 sıralarında da ormanlık alanda Halit Yılmaz'ın üzeri çalılarla kapatılmış, başına poşet geçirilmiş, ayakları ve elleri bağlı çıplak cesedini buldu.

Halit Yılmaz'ın cesedi, jandarma, sağlık ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

EŞİ VE ARKADAŞIYLA EVDE BOĞDU

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Halit Yılmaz'ın cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede Halit Yılmaz'ın en son Lütfiye Y. (34) ile görüştüğü tespit edildi. Ekipler, dün akşam yaptıkları baskında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde oturan Lütfiye Y. ve eşi Muhammet Y.'yi (37) gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Lütfiye Y. ifadesinde, Halit Yılmaz ile 4 yıldır ilişkileri olduğunu, evlendikten sonra da ilişkilerinin devam ettiğini, eşinin bunu öğrendiğini söyledi. Bunun üzerine geçtiğimiz Cuma günü Halit Yılmaz'ı iftar bahanesiyle evine çağırdığını anlatan Lütfiye Y., eşi Muhammet Y. ve arkadaşı Şükrullah T. (35) ile evde boğduklarını anlattı.

'CESEDİ ORMANA ATTIK'

Cesedi araçlarının bagajına koyarak Antalya-Korkuteli karayolu Naldöken mevkiinde ormanlık alana attıklarını belirten şüpheliler, Halit Yılmaz'ın aracını ise Cehennem Deresi'nde uçuruma yuvarladıklarını söyledi. Polis ekipleri karı-kocanın ifadeleri üzerine Şükrullah T.'yi de Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Halit Yılmaz'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların asayişten çıkışı

-Polislerle ekip arabasına yürümesi

-Araca binmeleri

-Aracın hareket etmesi

-Asayiş Dış plan

-Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,

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Kuşadası'nda bayram hareketliliği

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Ramazan Bayramı hareketliliği başladı.

Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatili başlarken, vatandaşlar turistik ilçelere yolculuğa başladı. Turizm merkezlerinden Kuşadası da tercih edilen yerlerden oldu. Tatilin ilk gününde yakın il ve ilçelerden Kuşadası'na gelenler, havaların da sıcak olmasını fırsat bilerek sahillere koştu. Ünlü Kadınlar Denizi Plajı, sahil siteleri ile şehir merkezindeki halk plajlarında güneşlenenler serinlemek için denize girdi. Sahillerdeki yoğunluğun bayramın 1'inci gününden itibaren artması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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Plajlardan görüntü

Güneşlenen ve denize girenlerden görüntü

Haber- Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),

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Manisa'da veliler öğrencilerden daha heyecanlıydı

Manisa'da, 16 bin 947 8'inci sınıf öğrencisi, Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi. Öğrenciler sınavda, aileleri ise çocuklarını beklerken ter döktü.

Manisa'da 16 bin 947 öğrenci 940 salonda sınava girdi. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler dışarıda heyecanlı bir şekilde bekledi. Kimi veliler dua, kimileri gazete ve kitap okuyarak, kimileri ise cep telefonuyla vakit geçirerek sınavın tamamlanmasını bekledi. Okulları gezerek yetkililerden sınavla ilgili bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, "Oturum sonucunda görüştüğümüz öğrenciler genelde sorulardan çok memnun olduklarını, bekledikleri gibi bulduklarını, herhangi bir sürpriz yaşamadıklarını ifade etti. Onların bir anlamda sınav stresini aşmış olması ve sınavda yaptıklarıyla ilişkili mutlu görünmeleri bizleri de mutlu etti. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. Öğrenci velisi Güzin Yılmaz (42), "Oğlumuza destek olmak için buradayız. Bütün sene çalıştılar. Emek verdiler. İnşallah emekleri boşa gitmez" dedi. Bir diğer öğrenci velisi Hasan Apaydın (49) ise, "En büyük temennimiz başarılı olması. İleride ülkemize, memleketimize faydalı birer evlat olmaları en büyük isteğimiz. Bugün işimizi, gücümüzü bıraktık. Yavrularımızın sınavdan çıkışlarını bekliyoruz. Biz veliler olarak onlardan daha heyecanlıyız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Okul önünden görüntü

Sınava giren öğrencilerden görüntü

Sınıflardan görüntü

Veliler Güzin Yılmaz ile Hasan Apaydın röp.

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera; Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Su içmeye indiği dere yatağında çöküp kalan inek kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde su içmeye indiği dere yatağında çöküp kalan ve 10 gündür bu şekilde bekleyen inek, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu iş makinesiyle kurtarıldı.

Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'ndeki Karadağ bölgesinde kış aylarında büyük ve küçükbaş hayvanlarının bakımını yapan Durmuş Cömert, yaz dolayısıyla yaylaya çıkarmak için hayvanlarıyla yola çıktı. Köpek Solutan mevkiine geldiklerinde Cömert'in ineklerinden biri su içmek için Tekirova Deresi'ne indi. Su içtikten sonra inek olduğu yere yığılarak kaldı. Hayvanı hareket ettiremeyen Durmuş Cömert, veteriner hekim çağırdı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen yattığı yerden kalkmayan inek, yaklaşık 10 gün dere yatağında kaldı. Yoldan geçen turistler de ineğin bolca fotoğraflarını çekti.

Durmuş Cömert, daha sonra hayvanın kurtarılması için yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Kemer Belediyesi ve jandarmaya bağlı ekipler yönlendirildi. Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak anayoldan dere yatağına 4 saat süren çalışmayla yol açtı. Yolun açılmasıyla birlikte iş makinesi, dere yatağına indi. Dere yatağında duran inek, halatla bağlanarak kaldırıldı ve traktöre bindirildi. Durmuş Cömert daha sonra hayvanı yaylaya götürdü. İneğin durumunun iyi olduğu belirtildi. Durmuş Cömert, çalışmalara katılan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kemer Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-İneği kurtarma çalışmalarından detaylar

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Binlerce Osmaniyeli, sahur sofrasında buluştu

Osmaniye Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda sahur yemeği verildi.

Yaklaşık 3 bin kişilik kurulan sahur sofrasında hazırlatılan kahvaltı, vatandaşlara ikram edildi. Sahur yemeği öncesinde, Belediye Başkanı Kadir Kara, tüm masaları dolaşarak sağladıkları katkı ve katılımlardan dolayı vatandaşlara teşekkür edip kandillerini kutladı. Daha sonra ise Zafer Camii İmam Hatibi Adem Yıldır tarafından Kur'anı Kerim okunup dua yapıldı.

Belediye Başkanı Kadir Kara, her yıl sahurun ve seherin bereketini paylaşmak adına bu programın düzenlendiğini belirterek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazan ayının son günlerinden olan bu gece Kadir Gecesini idrak ediyoruz.Bu gecenin öncelikle siz muhterem hemşerilerime, tüm Osmaniyeli hemşerilerime, vatanımıza, milletimize, Türk ve İslam Coğrafyasına ve bütün insanlık alemine hayırlar getirmesini cenabı Mevla'dan niyaz ediyorum" dedi.

Sahur programına, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı (OTSO) Devrim murat Aksoy, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhuriyet Meydanındaki çadırdan genel görüntü

-Sahur programına katılan vatandaşlar

-Masalardan detay, çay ve kahvaltı ikramı

-Kur'an'ı Kerim tilaveti

-Belediye Başkanı Kadir Kara'nın konuşması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Martıların balıkla mücadelesi

Çanakkale Boğazı'nın simgelerinden martıların, balık yakalamak için verdiği mücadele ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Çanakkale'de eski Kilitbahir Motor İskelesi'nde büyük bir balığı yemeye çalışan martı, büyük çaba gösterdi. Diğer martılar da zaman zaman yanına geldi. Martıların balığı, denizin dibine batmaması için suyun yüzeyinde tutmaya çalışma anları görütülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Martıların balığı taşıma ve yemeye çalışmasından görüntü.

-Martıların balığı birbirinden kapma yarışından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Ramazan davulcuları manilerle vatandaşı sigarayı bırakmaya çağırdı

Burdur'da Ramazan davulcuları, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sahur vakti söyledikleri manilerle vatandaşları sigarayı bırakmaya davet etti.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında kentteki Ramazan davulcuları sahur vakti söyledikleri manilerle vatandaşları sigara bırakmaya davet etti. Davulcular dolaştıkları mahalle aralarında vatandaşların sigarayı bırakmaları için çeşitli maniler söyledi. Aralarında Çeltikçi ilçesi Kuzköy'de yıllardır Ramazan ayında vatandaşları davuluyla sahura kaldıran Ayşe Alkan'ın da bulunduğu davulcular manilerinde vatandaşların sigarayı bırakmalarını teşvik etmeye çalıştı.

Davulcular vatandaşlara şu manileri söyledi:

Bozma ağzının tadını

İçme şu sigarayı

Her nefeste hastalık var

İçme, bırak sigarayı

Davuluma kuvvet gerek

Orucu suyla açmak gerek

Ramazan fırsat bize

Sigarayı bırakmak gerek

Bereket geldi sofralara

Paylaşmak güzeldir dostlarla

Bozma bu güzelliği

Yemekten sonra yakma sigara

Davuluma kuvvet gerek

Orucu suyla açmak gerek

Ramazan fırsat bize

Sigarayı bırakmak gerek

Orucunu aç da gel

Sahurunu yap da gel

Kulağını aç da gel

Sigarayı bırak da gel

Davuluma kuvvet gerek

Orucu suyla açmak gerek

Ramazan fırsat bize

Sigarayı bırakmak gerek

Bozma ağzının tadını

İçme şu sigarayı

Her nefeste hastalık var

İçme, bırak sigarayı

Bereket geldi sofralara

Paylaşmak güzeldir dostlarla

Bozma bu güzelliği

Yemekten sonra yakma sigara

Hoş geldin ya şehr-i Ramazan

Şükürler olsun ey yaradan

Sigaradan kurtulmak için

Çok güzel fırsat Ramazan

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Davulcuların mani söylemesi

Davul çalınması

Haber: Mesut MADAN- Kamera: BURDUR-DHA)



Kaynak: DHA