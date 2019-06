DHA YURT BÜLTENİ - 12

TIR sürücüleri bayramı Kapıkule'de 10 kilometrelik kuyrukta karşıladı

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ihraç yükleriyle yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR'lar, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Saatlerce bekleyen sürücüler, Ramazan Bayramı'nı kuyrukta geçirirken, aileleriyle cep telefonlarında görüntülü konuşarak bayramlaştı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden TIR'lara yükledikleri ihracat ürünlerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıkan sürücüler, Ramazan Bayramı'nı Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki kuyruklarda karşıladı. Bayram tatili nedeniyle 2 gündür çıkış yapmak için gümrüğe gelen TIR'lar, aklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İşlemlerin yavaş yapılmasından yakınan TIR sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı da kuyrukta karşılamaktan üzüntü duyduklarını dile getirdi.

TIR sürücülerinden Bayram Akgün, Bursa'dan Pazar günü yola çıktığını belirterek, "İki gündür burada kuyrukta çıkış yapmak için bekliyorum. Neden beklediğimizi bilmeden burada beklemeye devam ediyoruz. Önümüzde hala çıkış yapmak için gelen TIR'lar var. Bayramı kuyrukta geçiriyoruz" dedi. Mürsel Mutlu ise ailesiyle cep telefonundan görüntülü konuşarak bayramlaştı. Bayramı genelde kuyrukta geçirdiği söyleyen Mutlu, "Genelde yollarda olduğumuz için ailemizle bayram kutlayamıyoruz. Kuyruğa 2 gün önce girdim ve hala burada geçiş yapmak için bekliyorum. Bu bizim çektiğimiz çile bitmez" dedi. Sürücülerden Halit Yavaş ise kuyrukta sürücü arkadaşlarıyla bayramlaşarak ailelerinden uzak bayram geçirmenin hüznünü yaşadıklarını söyledi.

Kapıkule'de TIR kuyruğu 10 kilometre olurken Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyruğun 6 kilometreyi aştığı öğrenildi.

Manavgat'ta oteller ve sahiller doldu

Antalya'nın Manavgat ilçesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelen yerli tatilcilerle birlikte yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Ramazan Bayramı'nda idari izinle birlikte tatil süresi 9 güne çıkarılınca, yerli tatilciler sahillere akın etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 529 otelde, 183 bin 706 yatağın bulunduğu Manavgat'ta yerli ve yabancı turistlerle birlikte oteller, yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Yerli ve yabancı tatilciler, bir yandan sahilde denize girerken, otellerde de animasyon ekipleri çeşitli şov ve gösterilerle turistlerin eğlenceli zaman geçirmesini sağladı. Denize giren tatilcilerin bir kısmı su sporları noktalarında paraşüt, muz gibi araçlara binerek zaman geçirdi.

Çeşme'de trafik ve asayiş denetimleri aralıksız sürüyor

İzmir'in gözde turistik ilçesi Çeşme'de güvenlik güçleri, trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini sürdürdü. Ayrıca araçlar ve vatandaşlar da kontrol edildi.

Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar Çeşme'ye akın etti. Bayram süresince 1.5 milyon kişinin gelmesi beklenen Çeşme'de, polis ekipleri 24 saat esasına göre çalışmaya başladı. Otoyol çıkışı ile Alaçatı ve Çeşme gişelerinde asayiş ve trafik kontrolü yapan ekipler, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ayrıca araçlar, herhangi bir olumsuzluğa karşı arandı. Vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı. Denetimlerin bayramdan sonra da yaz sezonu boyunca devam edeceği vurgulandı.

Kaymakamdan sürücülere uyarı ve ikram

Gaziantep'in İslahiye İlçe Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, uygulama noktasında sürücülere uyarılarda bulunup bayram kömbesi ikram etti.

Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve emniyet yetkilileri ile birlikte İslahiye-Hassa karayolundaki polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa uyguladığı trafik noktasındaki denetime katıldı. Kaymakam Kotan, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hızlı gitmemeleri konusunda uyararak araçlarda bulunanlara kömbe ikram etti.

Bayram ziyaretine giden otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da, bayram ziyaretine giden otomobillerin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarına bayram ziyaretine giden Sait Güler yönetimindeki 01 YZ 421 plakalı otomobil kavşakta Hüseyin Pehlül yönetimindeki 02 FV 878 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Eda, Ali, Erdem, Özlem ve Ahmet Pehlül yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gün önce çıktığı ağaçtan inemeyen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde 2 gün önce, çocuk parkında bulunan ağaça çıkan ve aşağıya inemeyen yavru kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak aç ve susuz kalan kediyi kurtardı. Yavru kedi, karnı doyurulduktan sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldü. Kedinin 2 gün önce sokak köpeklerinden kaçtığı esnada ağaça çıktığı iddia edildi.

Vali Ekinci, kontrol noktasında vatandaşların bayramını kutladı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, ziyaret ettiği yol kontrol noktasında vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayıp, baklava ikram etti.

Vali Kadir Ekinci, mezarlık bölgesinde bulunan kontrol noktasını ziyaret edip, polis ve jandarma ekiplerinin bayramını kutladı. Vali Ekinci, durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını da kutlayıp baklava ikram etti. Güvenlik güçlerinin, Bingöl'ün huzuru için gece gündüz çalıştıklarını belirten Vali Ekinci, şunları söyledi:

"Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan güzel hep birlikte bayrama kavuştuk. Bayramı kazasız belasız tüm vatandaşlarımızı nasip etsin inşallah. Bu bayram vesilesiyle trafik yoğunluğu da 5 kat daha artmakta. Dolayısıyla bu yoğunluk ile birlikte sürücülerin izinde yolcularımızın da dikkatli olmaları gerekiyor. Tüm kardeşlerimiz tüm vatandaşlarımız ulaşmak istedikleri yerlere kazasız belasız ulaşsınlar sevdiklerine kavuşurlar. Dolayısıyla hem kırmızı düdük uygulamalarımızda çocuklarımızın görevlerini tekrar hatırlatıyoruz. Hem sürücülerimizi daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Bu vesileyle arkadaşlarımız hem Emniyet personeli hem Jandarma personelimiz 7/24 yollarda sürücülerin izin yolcularımızın güvenliğini sağlamak üzere görev başındalar hepsinden şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Allah kazasız belasız nice bayramlara ulaştırsın inşallah."

Kazdağları'ndaki Çamlıbel'de antik pazar kuruldu

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'ndaki turistik Çamlıbel Mahallesi'nde, yöre halkı tarafından, bölgede oturan insanların geçmişte kullandığı yöresel ürünler ve hazırladıkları el işi ürünlerden oluşan Çamlıbel Antik Pazar kuruldu. Sadece Pazar günleri satış yapılan Çamlıbel'de Antik Pazar, bayram süresince açık olacak.

Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kurtiz'in oturduğu ve hayatını kaybettikten sonra toprağa verildiği Kazdağları'ndaki kırsal Çamlıbel Mahallesi meydanında, çevre sakinleri tarafından antika pazarı kuruldu. Geçmişten, atalarından kalma ve Kazdağları'nın eteklerindeki civar köylerden toplanan eşyalar burada satışa çıkıyor. Antika eserlerin arasında genel olarak, yöre kültürünü anlatan, burada oturan insanların kullandığı ürünler yer alıyor.

'ANTİKA VE DEKORATİF EŞYALARA MERAKI OLANLARI BEKLERİZ'

Satılan antika ürünlerin genel olarak dekoratif amaçla kullandığını söyleyen Adil Can Erçetin, "Buradaki pazarımız antika ve dekoratif eşyalar üzerine tasarlanmış vaziyette. Bölgesel esnaf ve aynı zamanda köylerdeki insanlar ürünlerini burada satabiliyor. Herkesin evinde bulunan dekoratif malzemeler burada değerlendirme şansı yakalıyor. Ürünleri toplamak için genellikle köyleri geziyoruz. Köylerden, bit pazarlarından ve eş dost yardımıyla temin ediyoruz ürünleri. Oldukça iyi bir talep var. Bayram da her gün açık olacağız. Bayram sonrasında da yaz boyunca her Pazar günü buradayız. Antika ve dekoratif eşya meraklısı olan arkadaşlarımızı buraya bekleriz" dedi.

İnsanların eskilere yönelmeleri ve eskilerin kıymetini bilmelerini istedikleri için bu pazarı oluşturduklarını söyleyen Tevfik Alp Atay, "Eski diye hiçbir şeyi çöpe atmasınlar, kıymetini bilsinler. Sevmediklerini çöpe atıyorlar ama onların sevmediklerini başkaları sevebilir. Eskileri yeni nesle sevdirmeye çalışıyoruz. O nedenle Çamlıbel'de böyle bir pazar kurduk" diye konuştu.

Çamlıbel Mahallesi'nin, sanatçı Tuncel Kurtiz'in yaşadığı ve önemli bir marka değeri sunduğu bir bölge olduğunu söyleyen Özgür Kurak, "Çamlıbel Mahallesi eski bir yerleşim alanı. Doğası ve havasıyla ön planda. Sanatçı Tuncel Kurtiz de bölgeye önemli bir değer kattı. Bizde yöre ürünlerinin burada değerlenmesini ve tanıtılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA