DHA YURT BÜLTENİ-12

DİYARBAKIR Minibüs, durakta yolcu alan otobüse çarptı 7 yaralı(HABERİ YENİDEN)

1)MİNİBÜS, DURAKTA YOLCU ALAN OTOBÜSE ÇARPTI: 19 YARALI



DİYARBAKIR'da, minibüsün duraktan yolcu alan belediye otobüsüne çarpması sonucu 19 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ergani ilçesinde meydana geldi. Kırsal mahallelere yolcu taşıyan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 HD 254 plakalı otobüs, Ergani ilçesine bağlı Yolküprü mahallesindeki durakta yolcu aldığı sırada arkadan gelen Hidayet Ceylan yönetimindeki 21 AAL 463 plakalı minibüsün çarpmasıyla kaza meydana geldi.. Kazada, iki araçta bulunan 19 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Diyarbakır, Çermik ve Ergani'de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı

GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞ

Görüntü Dökümü

-------------------

Kazaya karışan araçlar

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera Esat TAŞTEKİNERGANİ(Diyarbakır),

=====================================================

2)BAYRAM DÖNÜŞÜ KAZA: 4 YARALI

AKSARAY'da otomobilin, traktörle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Mehmet Öntaş ve yanındaki 2 kişinin Nevşehir'deki yakınlarına bayram ziyaretine gittikleri ve Ankara'ya dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mehmet Öntaş (27) idaresindeki 06 KB 42 88 plakalı otomobil, kavşakta Alaybey Atak (63) yönetimindeki 68 HA 557 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada Alabey Atak, Mehmet Öntaş ile aynı otomobilde bulunan yakınları Gamze Küçük (26) ve Tuğçe Aslan (27) yaralandı. Araç içinde sıkışan Gamze Küçük, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Küçük ve Aslan'ın Mehmet Öntaş ve yanındaki iki kadının Nevşehir'deki yakınlarına bayram ziyaretine gittikleri ve Ankara'ya dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------

Kaza yerinden detay

- Araç ıçında sıkışan yaralının kurtarılması

Yaralıların hastaneye kaldırılması

(Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

===============================================

3)KAYALIKLARDAN DÜŞÜP MAHSUR KALAN KİŞİ İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir grup arkadaşı ile yürüyüşe gittiği dağlık alanda kayalıklardan düşüp, mahsur kalan Esat Yoruh için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bugün sabah saatlerinde Esat Yoruh, 5 arkadaşı ile birlikte kırsal Bağbaşı Mahallesi'ndeki dağlık alandaki seyir terası bölgesinden İbiş Kahvesi mevkii yönüne doğa yürüyüşüne çıktı. Dönüş yolunda dengesini kaybeden Yoruh, kayalıklardan düştü. Arkadaşları sağlık ekiplerini arayıp yardım çağrısı yaptı. İhbar üzerine bölgeye, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dağlık ve engebeli arazide, Yoruh'u arama kurtarma çalışması devam ediyor

Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

====================================================

4)ÇANAKKALE'DE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

ÇANAKKALE'de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip, yola çıkan tatilcilerin erken dönüşü sürüyor. Eceabat ve Kilitbahir'e gitmek isteyenler, bayramın 3'üncü gününde, feribot iskelesinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nın son gününde bazı tatilcilerin dönüşe geçmesi, Çanakkale merkez feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Tatilciler, Çanakkale Boğazı'nı geçebilmek için her bayram olduğu gibi yine feribot kuyruğunda uzun süre bekledi. Dönüş yoluna geçenler ile Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etmeye gidenlerin araçlarıyla Çanakkale merkez feribot iskelesinde, 2 kilometreyi bulan feribot kuyruğu oluştu. Çanakkale kent merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyüne geçmek isteyen tatilcilerin araçları, çift sıra halinde Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, Piri Reis Caddesi ve Balıkesir Caddesi'ni takip ederek, 116. Er Eğitim Alayı önüne kadar uzandı. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı. Gelibolu'ya geçmek için Lapseki ilçesini tercih eden tatilciler de buradaki iskelede 1,5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla sefer yapılıyor.

Görüntü Dökümü

-------------------

Feribot iskelesinden görüntü.

Feribotarın araç alıp boşaltmasından görüntü.

Boğazda seyreden ve iskeleye yanaşan feribottan görüntü.

Araç kuyruğundan genel detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

====================================================

5)MERSİN'DE BAYRAM YOĞUNLUĞU

MERSİN'e adeta akın eden binlerce tatilci kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu, denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler sahilleri doldurdu. Kayseri, Konya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Niğde'den 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek Mersin'e gelen bölge halkı, kentin turizm merkezlerinden olan Erdemli ve Silifke ilçelerine akın etti. D-400 karayolu Çeşmeli otoban çıkışından Silifke istikametine doğru yoğunluğunu artıran araçlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu, 4 şeritli bölünmüş yolun Mersin kent merkezine giden yönü ise bomboş kaldı. Sürücüler yavaş akan trafik nedeni ile zaman zaman araçlarının içinde uzun süre beklemek zorunda kalırken, Mersinlilerin de sosyal medya sayfaları üzerinden batı yönüne gidilmemesi konusunda birbirlerini uyardıkları görüldü.

Kızkalesi, Kumkuyu, Ayaş, Narlıkuyu gibi turizm alanlarına ulaşıp kumsalları dolduran onbinlerce tatilci, şezlonglarda güneşlenip denizin ve kumun tadını çıkarıyor. Yaşanan yoğunluk otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü. Bölgedeki konaklama tesislerindeki doluluk yüzde 100'e ulaştı.

Bölgedeki araç ve insan yoğunluğunun pazar akşamına kadar sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Araç yoğunluğunun görüntüsü

Kızkalesi'nin görüntüsü

Sahilin genel görüntüsü ve denize girenler

SÜRE: 01'32" BOYUT: 166 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER-Erol OKUR/MERSİN,

====================================================

6)BOR MİNERALLERİYLE SÜT ÜRÜNLERİNİN ÖMRÜNÜ YÜZDE 25 UZATTILAR

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Kabu ve Doç. Dr. Recep Kara, yoğurt ve kaymak başta olmak üzere süt ve et ürünlerinin raf ömrünü 'bor' mineralleri kullanarak elde ettikleri bileşenle yüzde 25 uzattı.

AKÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Kabu ile Doç. Dr. Recep Kara, ülke genelinde yüzde 72 rezerve sahip bor madeni üzerinde sürdürdükleri 12 yıllık çalışmayla süt ve et ürünlerinin raf ömrünü uzatmayı başardı. Doğada bulunan 230 çeşit bor madeni üzerinde çalışma yapan iki akademisyen, et ve süt ürünlerinin raf ömrünü yüzde 25 uzattı. İki bilim insanı bor bileşeni içeren yiyeceklerin karaciğer yağlanmasını da önlediğini belirledi. Bileşenin patentini alan ikili, ürünün ilaç sanayisinde de kullanılacağını söyledi.

AKÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kabu, 12 yıllık çalışmalarının sonucunda bu başarıyı elde ettiklerini söyledi. Araştırmalarında bor madeninin insan ve hayvan sağlığı üzerindeki faydalarını tespit ettiklerine dikkat çeken Doç. Dr. Kabu, "Bor madeni içeren et ve süt ürünleri hipokalsemi (kalsiyum eksikliği), karaciğer yağlanmasını önlüyor. Bizim dışımızda özellikle Avrupa ve Amerika'da yapılan çalışmalarda bor madeni içeren gıdaların kanser tedavisinde olumlu etkiler oluşturduğunu gördük. Hayvansal gıdaları bor açısından zenginleştirerek hem raf ömürlerini yüzde 25 uzattık hem de insan sağlığını koruyan bir bileşen elde ettik. Bu bileşeni özellikle pastörize süt, yoğurt, kefirin yanı sıra Afyonkarahisar için çok önemli olan kaymak ve sucukta kullanmaya başladık" dedi.

Bu bileşenin elde edilebilmesi için 230 çeşit bor madeninden hangisinin ne düzeyde ve nasıl kullanılacağının çok iyi hesaplanması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Kabu, "Rastgele bir bileşenin seçilip konulması uygun değil. Bor ilaveli süt ve et ürünlerinin raf ömrü artık daha uzun. Bu ürünleri daha uzak ülkelere ihraç edebileceğiz. Bu ürünler aynı zamanda karaciğer ve hipokalsemi sıkıntısı olanların tedavisinde olumlu etki yapıyor. Yine kanser tedavisi gören hastaların da kullanımına açılacak" dedi.

PATENTİNİ ALDIK

Hazırladıkları bileşenin piyasaya sürülmeye hazır olduğuna değinen Doç. Dr. Kabu, "Bununla ilgili ticari kuruluşlarla görüşüyoruz. Ürünü 2-3 ay içerisinde piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Tabi bunun için üniversitemizle de görüşme halindeyiz" dedi.

Doç. Dr. Recep Kara ise çalışmanın patenti aldıklarını söyledi. Bor madenini gıdaya uygulanabilecek hale dönüştürdüklerini kaydeden Doç.Dr. Kara, "Bor bileşiklerinin gıdaya uygulanabilir hale gelmesi lazım. Bunun için bir takım laboratuvar çalışması yapıyoruz. Yoğurt başta olmak üzere sür ürünlerinde uygulanabilir hale getirdik. Benzer şekilde Afyonkarahisar'ın geleneksel ürünü kaymakta da aynı durum söz konusu. Antibakteriyel, antioksidan özelliği bilinen bor bileşiği ürünlerin raf ömrüne katkı sağlıyor. Bunu da ortaya çıkarmış olduk" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Akademisyenlerden detay

-Labaratuardan detay

-akademisyenler labaratuarda çalışırken detay

-Kabu ile röp

-Kara ile röp

-Genel detaylar

Haber-Kamera SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -

=====================================================

Kaynak: DHA