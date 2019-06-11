DHA YURT BÜLTENİ - 12

Köpekleriyle kavuşma anı gündem olan aile konuştu

Zonguldak'ta, 2 ay önce kaybolan 'Leo' isimli köpek ile sahibi emekli maden işçisi Ahmet Zeki Araç'ın Bartın'da kavuşma anından görüntüler, sosyal medyada günde oldu. Köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Zeki Araç ve ailesi, kayıp diğer 2 köpeğinin de bulunması için yardım istedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli madenci Ahmet Zeki Araç ve eşi Belgin Araç'ın evlerinin önünde, kedi ve köpekleriyle baktıkları, 3 yaşındaki Golden Retriever ve Fino kırması 'Leo' isimli köpekleri, 2 ay önce kayboldu. Sosyal medyadan köpeğinin kaybolduğunu duyuran aile, polise de şikayetçi oldu. Yapılan çalışmada köpek bulunamadı. Zonguldak İl Özel İdaresi'nde şoför oğlu Sertaç Araç, görev için gittiği Bartın'da köpeği görünce babasına haber verdi. Cep telefonuyla yaptıkları görüntülü konuşmada köpeği gören Ahmet Zeki Araç, köpeğin 'Leo' olduğunu tespit ederek, Bartın'a gitti. Ahmet Zeki Araç, köpeğin durduğu iş yerinin önüne gittiğinde 'Leo' üzerine atlayarak sevgisini gösterdi. Torunu Emir Berhat Araç da bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntü, sosyal medyadan binlerce kez paylaşıldı.

'BİRBİRİMİZE KAVUŞTUK'

Köpeğini Zonguldak'taki evine götüren ve çok mutlu olduğunu belirten Ahmet Zeki Araç, "Yılbaşında dişi olanı götürdüler. Aradan 3 ay sonra 2 tane daha kardeşi, 'Leo' ve 'Lens'i de aldılar. Tesadüfen oğlum görev için Bartın'a gitti. Lokantaya gitmiş, orada 'Leo'yu görüyor fakat inanamıyor. Beni arayıp ona benzeyen köpek gördüğünü söyledi. Çok güzel ve uysal olduğu için orada onu sahiplenmişler. Telefonla aradık. Gerçekten benim köpeğim sevindim. Gittik ve beni görünce üzerime atladı. Birbirimize kavuştuk. Şimdi 'Lens' ve 'Maya' kayıp. Kardeşlerinin de bulunmasını bekliyorum. Bu bir tesadüf. Zonguldak neresi Bartın neresi? Bu hayvanları niçin toplayıp, başka yerlere bırakıyorlar? Mümkün olduğu kadar hayvanlara bakmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Belgin Araç ise köpeğin kaybolmasının ardından sağlığının bozulduğunu söyledi. Hayvanları ailecek severek, beslediklerini anlatan Araç, "Biz 'Leo' olduğunu öğrenince bir araç doluşuyoruz Bartın'a gidiyoruz. Bizi görünce çıldırdı zaten herkes gördü. 2 ay önce kaybolunca hastalandım. Bunlar bizim evladımız gibi. Köpeklerimiz kedilerimiz var. Biz bunlara adadık kendimizi. Çok şükür Allah'a bunu bulduk ama aklım şimdi ötekilerde. İnşallah kayıp 2 köpeğimizde bulunur." dedi.

Görüntü Dökümü

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Aile röportaj

Köpek ile oynamaları

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Sosyal medyada yayınlanan görüntü

HABER: Gürkay GÜNDOĞAN/KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Edirne'nin 'mor' tarlaları ziyaretçilerini bekliyor

Edirne'deki tarımsal çeşitliliği arttırmak ve tarım odaklı kültürel gastronomi turizmine destek vermek amacıyla bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Edirne Lavanta Tarla Günleri'nin açılışı Vali Ekrem Canalp'in katılımıyla gerçekleştirildi. Canalp, "Lavanta Edirne'de gerçekten turistik bir değer olarak gelişiyor ve Edirne'nin turizmine katkıda bulunmaya devam ediyor" dedi.

Edirne'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Lavanta Tarla Günleri Vali Ekrem Canalp'in katıldığı törenle başladı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesinde bulunan Lavanta Tarlası'nda düzenlenen açılış törenine Vali Canalp'e eşi Ayten Canalp, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri de eşlik etti. Mor renkli lavanta tarlalarına giren ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, TÜİK verilerine göre Türkiye'de 5 bin 700 dekar alanda lavanta üretildiğini söyledi. Lavanta üretiminin başta Trakya olmak üzere Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyleyen Tülek, "Lavanta üretiminin başta Trakya bölgesi olmak üzere ülkemizde yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde enstitümüzde lavanta üzerine araştırma çalışmaları yürütülmekte ve yapılan ön çalışmalar bu bitkinin bölgemizde başarılı bir şekilde yetiştirilebileceğini göstermektedir. Dolayısıyla lavanta üretiminde uluslararası alanda önemli bir aktör olacak potansiyelimiz mevcuttur" dedi.

'ÜRETİRKEN YÜKSEK DEĞERLİ ÇEŞİTLERE YATIRIM YAPMALIYIZ'

Vali Ekrem Canalp, lavantanın Edirne için turistik bir değer olduğunu, Edirne'nin turizmine katkıda bulunmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Lavantada dünyanın en büyük üreticisi şu anda Bulgaristan, yani bizim komşumuz. Bulgaristan'ın 2014 yılında enstitümüze yapmış olduğu ziyaret sonrasında Türkiye'de ve Edirne'de de yeni lavanta çeşitleri üretilmeye başlandı. Bu üretimi yapılırken dikkatli olmak gerekiyor. Atılacak her adımda mutlaka belli bir fizibiliteye göre hareket etmek, üretim yapmak gerekiyor. Günden güne Trakya bölgesinde de lavanta üretimi gelişiyor. Ancak burada dikkatli olmamız gereken bir husus var. Uluslararası piyasalarda geçerliliği olan, yüksek değer ifade eden lavanta çeşitleri üzerine yatırım yapmak ve dikim alanlarını da bu lavanta çeşitleri üzerine çeşitlendirmek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp minik öğrencilerle birlikte lavanta tarlasını ziyaret ederek birlikte lavanta hasadı yaptı. Lavanta temalı el sanatları ve hediyelik ürünler standını gezen Vali Canalp, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek ile birlikte lavanta çiçeğinden de yağ çıkardı.

Görüntü Dökümü

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Lavanta tarlalarından detaylar

Tarlalarda fotoğraf çektirenler

Lavanta hasadı yapanlar

Vali Canalp, çocuklarla tarlada

Vali Canalp konuşma

Adnan Tülek konuşması

Vali Canalp'ın yağ çıkarması

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Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/ EDİRNE, -

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Hastane çatısına takılan yavru kırlangıç kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hastane çatısında takılı kalan yavru kırlangıcı itfaiye kurtardı.

Kahta Devlet Hastanesi'nin çatısında takılı kalan ve kurtulmak için çırpınan yavru kırlangıcı gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri çatıya takılan kırlangıcı kurtarıp, doğaya saldı.

Görüntü Dökümü

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-Yavru kırlangıcın takıldığı çatı

-İtfaiye aracının gelişi

-İtfaiye merdiveni ile çatıya çıkan itfaiye görevlileri

-Yavru kırlangıcın kurtarılması

-Kırlangıcın uçurulması

-Yavru kırlangıcın uçup tekrar yere düşmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 499 MB

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

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Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü başladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, 20 Mayıs günü başlayan ve 31 Mayıs'ta sona eren çıkışların ardından dönüşlerde başladı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan ve bayram ziyareti için giden Suriyelilerin dönüşlerinde Geçici Koruma Kimlik Belgesi veya pasaportlarının kontrolünden sonra girişlerine izin veriliyor. Bu arada, izdiham yaşanmaması için Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda polis, gümrük muhafaza ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü

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-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-Gelen Suriyeliler

-Araçlara binenler

SÜRE: 02'22" BOYUT: 266MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Afganlı kardeşlerin süs havuzundaki eğlencesini zabıta sonlandırdı

Karabük'te, 2 Afganlı kardeşin girdiği süs havuzunda tehlikenin farkında olmadan yaptığı eğlencesini gelen zabıta ekipleri sonlandırdı.

Kent Meydanı'nda bulunan süs havuzuna öğle saatlerinde serinlemek için üzerindeki elbiseleriyle giren küçük yaştaki 2 Afganlı kardeş, vatandaşların uyarılarına aldırış etmedi. Vatandaşlar, zabıtayı arayarak tehlikenin farkında olmadan eğlenen birinin kolu alçılı kardeşleri bildirdi. Büyük bir neşe içerisinde eğlenen kardeşler bir süre sonra karşılarında zabıta ekiplerini görünce havuzdan çıkmak zorunda kaldı. Zabıta ekiplerinin bir daha süs havuzuna girmemesi için uyardığı kardeşler, ellerine aldıkları terlikleriyle birlikte meydandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kardeşlerin havuzda eğlenmeleri

-Gelen zabıta ekiplerinin uyarısı

-Kardeşlerin havuzdan çıkmaları ve meydandan ayrılmaları

Süre: (02.52) Boyutu: (318 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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BM'den İdlib'e 33 TIR insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 33 TIR insani yardım gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR'lar İdlib'e hareket etti. İnsani yardımların bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Jandarma ve BM görevlilerinin araçları

-TIR'lar Cilvegözü'ne geçerken

SÜRE: 04'21" BOYUT: 486 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Tabeladaki harf hatası sosyal medyada gündem oldu

Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınbabası olan Şeyh Edebali'nin türbesini gösteren karayolu yön tabelasındaki harf hatası yapıldığı ortaya çıktı. Yoldan geçenler cep telefonuyla tabelanın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

Bursa-Bilecik karayolu üzerinde, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınbabası olan Şeyh Edebali'nin türbesini gösteren karayolu yön tabelasında harf hatası yapıldığı ortaya çıktı. Kent girişinde türbe sembolünün bulunduğu yaklaşık 20 gün önce değiştirilen tabelada Şeyh Edebali yerine 'Şehy Edebali' yazılırken, kontrol edilmeden asıldığı görüldü. Yoldan geçenler ise harf hatasını cep telefonlarıyla çekip sosyal medyada paylaştı. Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği tarafından yaptırıldığı belirtilen tabeladaki hata sosyal medyada günün konusu oldu. Paylaşımlarda tabelanın bir an önce düzletilmesi gerektiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Bursa-Bilecik karayolu

-Bilecik tabelaları

-Yazım hatası olan türbe tabalesı

-Muhabir Cafer ELMAS anonsu

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-

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Kozan'da reklam panosuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan mahallesinde reklam panosuna sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Turgut Özal Bulvarı, otogar kavşağında bulunan refüj üzerindeki reklam panosunun alt kısmına kedi yavrusu sıkıştı. Yoldan geçenler tarafından farkedilen kediyi kurtarması için itfaiye ekibinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kedi sıkıştığı yerden çıkarıldığı an kaçarak karanlıkta kayboldu.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye görevlilerinin reklam panosunun içinden kediyi kurtarması

Kediden görüntü

CANKUR aracı

SÜRE: 49" BOYUT: 90 mb

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

Kaynak: DHA