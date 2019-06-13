DHA YURT BÜLTENİ - 12

Hakkari Valisi Akbıyık: 46 şehidimizin kanı yerde kalmadı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden Mesut Bakar'ın Hakkari'de yakalanması ile ilgili yaptığı açıklamada, "46 şehidimizin kanı yerde kalmadı" dedi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden Mesut Bakar'ın Hakkari'de yakalanması ile ilgili açıklama yaptı. Vali Akbıyık, "PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Haziran günü Yüksekova ilçesinin Bölük köyü Çatalkaya mezrasında İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından yapılan operasyonda 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın, 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu yakınında 39'u polis 7'si sivil olmak üzere 46 vatandaşımızın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında bulunduğu ve aynı şahsın bombalı terör eylemi sonrasında kayıp olan 150 kilogram patlayıcı maddenin şüphelisi olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. 46 şehidimizin kanı yerde kalmamıştır" dedi.

1 AYDA 17 TERÖRİST ETKESİZ HALE GETİRİLDİ

Vali Akbıyık, ayrıca terörle mücadele kapsamında son bir ayda, Hakkari sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 8'i sağ, 9'u ölü olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hale getirildiğini söyledi. Vali Akıbıyık, "Yürütülen operasyonlar neticesinde 1 adet roketatar, 2 bixi makinalı tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 18 kalaşnikof piyade tüfeği, M16 piyade tüfeği, 284 adet kalaşnikof şarjörü, 17 el bombası, 9 el yapımı patlayıcı,57 bin 474 adet çeşitli çaplarda uzun namlulu silah mühimmatı, 85 adet doçka mühimmatı, 44 adet roketatar mühimmatı, bin 80 metre kablo, 10 kilogram patlayıcı madde, çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi" diye konuştu.

SINIR ÖTESİNDE 84 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dönemde sınır ötesinde yürütülen operasyonlarda 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıklayan Vali Akbıyık şöyle konuştu:

"3'üncü Piyade Tümen Komutanlığınca 45'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere toplamda 84 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen 84 terörist ile birlikte 2019 yılı içerisinde sınır ötesinde, 107'si Hakurk'ta, 20'si Avaşin Basyan'da, 49'u Zap ve 7'si Metina bölgelerinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 183'e ulaşmıştır. Son bir ay içerisinde sınır ötesinde ele geçirilen mühimmat ve malzemeler, 78 adet imha edilen mayın ve EYP, 109 adet imha edilen mağara ve sığınak, 2 adet RPG-7, 1 doçka, 1 bixi makinalı tüfek, 12 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 42 adet şarjör, 5 adet av tüfeği, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği ve şarjörü, 3 bin 200 kilogram amonyum nitrat, 6 adet ÇNRA katyuşya mühimmatı, 17 bin 93 adet çeşitli çaplarda uzun namlulu silah mühimmatı, 25 adet havan mühimmatı, 56 adet roketatar mühimmatı, 4 adet anti tank mayını, 13 adet el bombası, 10 adet telsiz, 13 jeneratör, 2 bin 180 metre kablo, 213 adet kimlik, 20 adet termal şemsiye, çok miktarda yaşamsal malzeme vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilecektir."

Görüntü Dökümü

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-Vali İdris Akbıyık'ın açıklaması

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

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Gaziantep'te, motosiklet hırsızlığına tutuklama

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet çalan A.A. ve Ö.F.T., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ö.F.T., serbest bırakılırken, cezaevi firarisi A.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anlarının, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 17 Nisan akşamı, Nizip'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bina önünde park halindeki motosiklet, 2 kişi tarafından çalıştırılarak, götürüldü. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Hırsızlığı gerçekleştirenlerin, A.A. ve Ö.F.T. olduğu belirlenirken, evlerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan ikiliden A.A.'nın, açık cezaevinden kaçtığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ö.F.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Şüphelilerin motosikleti çalması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

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4 ilde asansör parçaları çalan 3 şüpheli yakalandı

Marmara Bölgesi'ndeki 4 ilde, apartmanlardaki asansörlerin ana kartlarını, motor sürücülerini ve kumanda panolarını çaldığı öne sürülen 1'i kadın 3 kişi, Yalova'da yakalandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalova, Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da çok sayıda apartman ve iş merkezinin asansörlerin bazı parçalarını çalan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin aracını takibe aldı. Kocaeli'de durdurulan otomobildeki A.Ş. (27), İ.Ş.G. (26) ve B.G. (20) isimli kadını gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 100 bin lira olan çeşitli marka ve modellerde 16 asansör ana kartı, 19 asansör motor sürücüsü ve 1 asansör kumanda panosu ele geçirildi.

Emniyete götürülen 1'i kadın 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık ürünlerinden detaylar

-Hırsızlık şüphelileri

Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,DHA

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Otel ve sahil tel örgülerle ayrıldı, turistler mağdur oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde kiracı ve kiraya veren firma arasında yaşanan parsel tartışmaları nedeniyle 5 yıldızlı otel, tel örgülerle ayrıldı. Otele tatile gelen turistler, sahil bölümüyle oteli birbirinden ayıran tel örgüler nedeniyle mağdur oldu.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otel, 2015 yılında kapatıldı. Bir işletmeciye kiralanan otel, bir süre çalıştırıldıktan sonra işletmeci firma tarafından kiraya verildi. 2 yıl sonra kiraya veren firma ile kiracı arasında otel arsasının 2 parsele ayrılması tartışması çıktı. Kiraya veren firmanın yetkilileri avukat aracılığıyla 1 Haziran'da gelerek 1718 parselde bulunan otel ile 1720 parselde bulunan sahil kısmını tel örgülerle kapatmaya başladı.

13 gündür yapılan ve sökülen tel örgüler nedeniyle sezon başında rezervasyon yaptırarak, tatil için otele gelen müşteriler, denize sıfır bir otelde tatil yapmayı umarken, tel örgülerle karşılaştı. Otelden denize geçişin tamamen kapanması nedeniyle otel binasına sıkışan turistler tüm yaşananları cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'NEDEN TURİSTLER BURADAYKEN YAPILIYOR'

Çocuğuyla tatil için otele gelen ve tel örgüyle otelin ikiye ayrılmasını anbean takip eden Rus Anna Zaburskaya, Türkiye'ye tatil için 15 kere geldiğini ve 3'üncü kez bu otelde konakladığını söyledi. Zaburskaya, "Yaşanan bu olaydan dolayı şok olduk. İlk geldiğimizde her şey çok güzeldi. Ama ikinci gün akşam denize doğru gitmek istediğimizde ise karşımızda bunu bulduk. Biz zaten iyi bir ödeme yaptık ve neden bunlar turistler buradayken yapılıyor? Belki de kışın yapsalardı daha iyi olurdu. İnsanlar tatilleri için para biriktiriyor sezonda sevdiğimiz Türkiye'ye gelmek için. Benim ilk gelişim değil bu otele. Daha önce bu otelin nasıl olduğunu da biliyorum. Şu anda çok kötü. Anlayamıyorum, neden yüksek bir turizm sezonunda böyle bir olay yapılıyor ve artık bu otele kim gelecek?" dedi.

'HERKES DENİZE GİRMEK İÇİN BURAYA GELDİ'

Otelde iki çocuğu ve eşiyle kalan Rus Vasili Vasiliev, Türkiye'ye 12 kez tatil için geldiğini ve bu oteli ilk defa tercih ettiklerini söyledi. Vasiliev, "İnsanlar buraya tatillerini yapabilmek ve denize girebilmek için geliyor. Herkes ailesiyle ve çocuklarıyla burada. Herkes denize girmek için buraya geldi. Denize gitmemizin önünü kesmeyin rica ediyorum" diye konuştu.

'TURİSTLER BU OLAYI SABAHTAN AKŞAMA KADAR GÖZLEMLEDİ'

Oteli işleten firmanın avukatı Mehmet Bozokluoğlu ise sözleşmeye göre otelin kiracısı konumunda olduklarını söyledi. Mart ayında yaşanan tartışmalar sonrasında kira sözleşmesi olmasına rağmen karşı tarafın hukuka aykırı olarak otele girmeye çalıştığını öne süren Mehmet Bozokluoğlu, şöyle dedi:

"Ellerinde herhangi bir hukuki dayanak ya da idari bir karar olmaksızın Valiliğin sözlü bir talimatı olduğunu söyleyerek otelin içerisine girmeye ve oteli iki parsel arasında ayırmak için tel çekme işleminin yapılacağını söylediler. 1 ve 2 Haziran'da bu olay devam etti ve bugün de karşı taraf yani bize kiraya veren şirket yetkilileri tarafından zorla otele girilmeye çalışıldı. Arka taraftaki otelin giriş kapısı kırılarak, jandarma eşliğinde otele giriş yapıldı. Şu anda gördüğünüz çitleri hukuka aykırı yollardan ellerinde herhangi bir dayanak olmaksızın çekmiş bulunmaktalar. Bu durumda müşterilerimiz mağdur. Antalya turizmini, özellikle Türkiye turizmini baltalamaya çalışmaktadırlar. Buraya Rusya ve diğer ülkelerden gelen turistlerimiz mevcut. Turistler bu olayı sabahtan akşama kadar gözlemledi. Herhangi bir dayanakları olmaksızın hukuka aykırı, gayrimeşru yapılan bu olaydan şikayetçiyiz. Biz de tüm sürecin arkasındayız. Fakat bu hem otelimizin işletmesi bakımından hem de turistlerimizin huzuru ve sükunu açısından büyük bir zarar vermekte. Turizm sektörünün resmen baltalanması söz konusudur."

Görüntü Dökümü

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Otele çekilen ve çekilmekte olan tel örgüler detay

Tel örgünün iki tarafındaki Rus aile

Tel örgü cep telefonunun ekranından

Anna Zaburskaya röportaj

Tel örgü çekilmesi detay

Vasili Vasiliev röportaj

Tel örgünün telefon ile çekilmesi detay

Avukat Mehmet Bozokluoğlu açıklama

Tel örgü detay

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), -

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Torosların zirvesindeki Yörüklerin kar esareti bitti

Mersin merkezde, sıcak havada bunalanlar, serinlemek için Akdeniz'in mavi sularına girerken, Anamur ilçesinin yüksek yerlerinde kar yağışı yüzünden hayvanlarıyla mahsur kalan Yörüklerin yardımına ise Büyükşehir Belediyesi ekibi koştu. Belediye görevlileri, karla kaplı yolları iş makineleriyle açtı.

Haziranda etkili olan kar yağışı nedeniyle dağlarda mahsur kalan Yörükler, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'e sosyal medyadan ulaşarak, yardım çağrısında bulundu. Başkan Seçer'in talimatıyla harekete geçen ekipler, Yörüklerin kar yüzünden kapanan yollarını iş makineleriyle açtı. Anamur Kaşpazarı mevkisinde, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu, yaklaşık 8 kilometrelik yolu açan ekipler, Yörükleri kar esaretinden kurtardı. 4 kişilik ekip, 4 araçla sürdürülen çalışmanın ardından karla kaplı yollar temizledi.

BAŞKANA TEŞEKKÜR

Kar temizleme çalışması sonrası yolun açılmasıyla göçlerine devam etme imkanı bulan Yörükler, Başkan Seçer'e teşekkür etti. Yörüklerden Şengül Kılınç, "Allah razı olsun sayın başkanımızdan. Kapanan yollarımızı açtı. Açılmasaydı burada mahsur kalacaktık. Başkanımızı bu güzel ortamda, bu yeşilliklerin ve bu karların içinde semaverde çay içmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Oktan ise "Başkanımıza teşekkür ederiz. Yollarımız karlıydı, açıldı. Yarından itibaren gidiyoruz. Buralarda kepaze olduk; ama yetkililer geldi, yollarımızı açtı" dedi.

Güleç Mahallesi'nin muhtarı Ceyhan Yıldız da kardan kapanan yolun, yaklaşık 12 köyün göç yolu olduğunu kaydederek, "3 metre yüksekliğinde karın üzerindeyiz. Biz de birkaç gündür sahadayız. Bu sene yoğun kar yağışı olmasından dolayı bu mevsimde bile kar kaldı. Haziran ayında böyle bir görüntüyü en son 1981 yılında ve 1998 yılında görmüştüm. Yollarımız açıldı. Bütün Anamur Yörükleri olarak başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Ovabaşı Mahallesi'nin muhtarı Gani İmdat ise karlı bölgenin, Torosların zirvesi olduğuna dikkat çekerek, "Yaylamıza geçen Yörükler mahsur kalmış durumdaydı. Bu yollarımız iki taraftan da açılmaya başlandı. Büyükşehir belediyemizin bizlere göstermiş olduğu yakınlıktan dolayı özellikle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Mersin'den genel görüntü

Sahilden görüntü

Denize girenler

Dağdaki Türk bayrağı

Otlayan keçiler

İş makinesi kar içinde ilerlerken

iş makinesi yol açarken

Yörüklerle röp

(BOYUT: 458,13 MB) (SÜRE: 4,05 DK)

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Kaynak: DHA