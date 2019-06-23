DHA YURT BÜLTENİ - 12

Bornova 'da ormanlık alanda yangın

İzmir 'in Bornova ilçesinde, farklı iki noktadan çıkan orman yangını ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bornova Gökdere Mevkisi'nde ormanlık alanda 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İki bölgeden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerin müdahalesi

Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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El freni çekilmeyen kamyon, geri kaçıp şarampole devrildi

Sivas 'ın İmranlı ilçesinde akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeden park edilen kamyon, geri geri giderek karayolunu geçip şarampole yuvarlandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İmranlı ilçesi yakınlarındaki Sivas- Erzincan karayolu üzerinde bir dinlenme tesisinde yaşandı. El freni çekilmeden dinlenme tesisine park edilen, sürücüsü öğrenilemeyen 70 BF 419 plakalı kamyon, bir süre sonra geriye doğru hareket etmeye başladı. Erzincan-Sivas kara yoluna çıkan kamyon, daha sonra şarampole devrildi. Bu sırada yoldan geçen bir taksi de kamyonla çarpışmaktan son anda kurtuldu. Kamyonun, şarampole yuvarlanması, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun geri gittiğini fark eden sürücünün peşinden koşması ve çaresizce durumu kabullenmesi görülürken, tesistekilerin de merakla aracın yanına doğru koşmaları dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kemarasına yansıyan görüntüler

Haber: SİVAS

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Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde kıyasıya mücadele

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, kıyasıya mücadele etti.

Fatih Sultan Mehmet 'in kurduğu otakta rahatsızlanıp, hayatını kaybettiği 'Hünkar Çayırı' olarak bilinen arazide düzenlenen yağlı güreş turnuvasının 25'incisi sabah saatlerinde başladı. Bu yıl 30 başpehlivan, 31 baş altı, 47 büyük orta olmak üzere farklı kategorilerde 550 güreşçinin mücadele ettiği turnuva, mehteran takımının gösterisinin ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Sıcak havaya rağmen güreşlere vatandaşlar büyük ilgi gördü.

Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından en kapsamlı güreş turnuvası olarak bilinen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'ne başpehlivanlar Ali Gürbüz , Fatih Atlı , Recep Kara , Şaban Yılmaz ve Osman Aynur gibi ünlü isimler de katılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Güreşe hazırlanan güreşçileri

-Müsabakalardan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),

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Bergama 'da Rafet El Roman rüzgarı

İzmir'in Bergama ilçesinde, bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bergama Kermesi etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Rafet El Roman hayranlarını coşturdu.

83. Uluslararası Bergama Kermesi'nin 6'ncı gününde Asklepion Antik Tiyatro'da Rafet El Roman sahne aldı. Pop müziğin sevilen seslerinden olan Rafet El Roman, eski ve yeni albümündeki parçaların yanı sıra Barış Manço , Erkin Koray ve Ferdi Tayfur gibi bir çok ünlü ismin de şarkılarını seslendirdi. Antik Tiyatro'yu dolduran kalabalık da zaman zaman şarkılara eşlik etti. 2 saat süren konserin sonunda Bergama Belediye Başkanı AK Partili Hakan Koştu , Rafet El Roman'a katkıları nedeniyle teşekkür ederek plaket verdi. Rafet El Roman, plaketi almasının ardından yaptığı kısa konuşmada, Bergama'da konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Milattan önce yapılan bu antik tiyatrodan kimler geldi kimler geçti. Antik tiyatrolarda konser vermekten büyük bir keyif alıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Rafet El Roman konserinden görüntü

-Konserin sonunda Rafet El Roman'a katkıları nedeniyle teşekkür plaketi verilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN/ BERGAMA (İzmir),