DHA YURT BÜLTENİ - 12

HDP'li Temelli: İstanbul seçimine müdahalemizin önemli sonuçları oldu

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimiyle ilgili, "Derdimiz, belediye başkanlığı kazanmak, meclis üyeliği kazanmak değil. Derdimiz, bu bloklaşmış siyaseti aşmaktır. İstanbul seçimlerine dair gerçekleştirdiğimiz müdahale önemli sonuçlara neden oldu" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde partisince düzenlenen, Ege Bölgesi Örgütlenme Konferansı'na katıldı. Temelli, konferanstaki konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimine giden süreçte önemli müdahalelerde bulunduklarını söyledi. Temeli, "HDP olarak siyaseten çok önemli bir müdahalede bulunduk. Derdimiz, belediye başkanlığı kazanmak, meclis üyeliği kazanmak değil. Derdimiz belediye başkanlığı yarışında sıkışmış, o kutuplaşmış siyasetin içinde boğulmak değil. Tam tersine, bu bloklaşmış siyaseti aşmaktır. Buna müdahale ettik. Bu bloklaşmış, katılaşmış, kamplaşmış siyaseti yıkmamız gerekiyordu. Bu nedenle İstanbul seçimlerine dair gerçekleştirdiğimiz müdahale önemli sonuçlara neden oldu. Türkiye siyaseti açısından önümüzdeki dönem çok önemli yansımaları olacaktır" diye konuştu.

'TOPLUMSAL SÖZLEŞME VAR EDİLMELİ'

Yeni anayasa yapılması çağrısında da bulunan Temelli, "Türkiye'deki tüm siyasi yapılara, Türkiye toplumuna çağrıda buluyoruz. 'Demokrasi ittifakı'nda buluşalım. Peki ne yapılacak? Diyorum ki her şeyden önce anayasamızı yapalım. Toplum anayasasını yapsın, toplumsal sözleşmesini var etsin. Herkesin kendisini içinde bulacağı, kendisinin aidiyet ilişkisini kuracağı bir şeyi var etmeliyiz. Hala 12 Eylül anayasasının yamalı bohçası Türkiye'yi tekçi anlayışa sürüklüyor. Türkiye'yi bundan çıkarmanın yolu; çoğulcu, laik, demokratik bir cumhuriyeti var edecek toplumsal sözleşmeyi var etmektir" dedi.

'HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI'

Toplumsal barışın tahrip edildiğini savunan Temelli, "Toplumsal barışı nasıl var ederiz? Bu konuda başta parlamento olmak üzere barolar, insan hakları dernekleri harekete geçmeli. Yargının yaratmış olduğu tahribat ortadan kaldırılmalı. Bir an önce yasal düzenlemeler yapılmalı. Evrensel hukuk değerleri ve insan haklarından taviz verilmez anlayışla bu yapılmalı. Bunlar atılacak önemli adımlardır. Bunlar yapıldığı sürece Türkiye beklenenden çok daha hızlı demokratikleşir. Tüm toplum soluksuz kalmış. Soluklanma ihtiyacı var. Bunun için de demokrasi iklimi gerekiyor. Herkes şimdi taşın alına elini koymalı. Toplumsal barış için parlamento acil adımlar atmalı" diye konuştu.

'HDP İÇİNDE AYRILIK YOK'

Açıklamasının devamında, HDP içinde ayrılık olduğu iddialarına da değinen Temelli, "Bu kadar güçlü bir örgütseniz, bu kadar güçlü bir fikriyatınız varsa sizinle uğraşan da çok olur. Diyorlar ki 'HDP içinde ayrılık, gayrılık var'. İçimizde ayrılık gayrılık yok. Yan yanayız, bir aradayız. Kimimiz içeride, kimimiz dışarıda. Ama nerede olursak olalım, aynı anlayışla mücadelemize kararlı şekilde devam ediyoruz. Gönül istiyor ki tüm yoldaşlarımızla bir arada olalım. Tüm tutsaklar özgür kalsın. Bu, gönlün istemesiyle olmaz; bunu ancak mücadele ile başarabiliriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------

Ege Bölgesi Örgütlenme Konferansı'ndan görüntü

HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli'nin açıklaması

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

====================

Tren kazası sonrası gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin işçileri taşıyan minibüse çarpması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kaza sonrası gözaltına alınan minibüsün sürücüsü Ahmet Çiftçi (20), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün yaşanan kazada, 63 LZ 951 plakalı servis minibüsü ile Suriyeli 12 tarım işçisini taşıyan Ahmet Çiftçi, Yenice Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte çevresine bakmadan karşıya geçmek istedi. Bu sırada makinistler Müslüm A. ve Ali A. idaresindeki Ulukışla-Adana seferini yapan 22218 sefer sayılı yük treninin çarpacağını fark eden Ahmet Çiftçi, araçtan inerek kaçtı. Minibüsteki tarım işçileri kaçmaya fırsat bulamadan tren, minibüse çarptı. Kazanın etkisi ile yaklaşık 70 metre sürüklenen araçtan dışarı savrulan Vakha Aksat(17) isimli kadın işçi trenin altında kalarak öldü, 4 işçi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ahmet Çiftçi, sorgusunun ardından Tarsus Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Ahmet Çiftçi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Makinistler ise dün ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Görüntü Dökümü

----------

-Zanlının adliyeden çıkarılması

-Adliye dış görüntüsü

SÜRE: 16" BOYUT: 30 MB

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/MERSİN,

================

Ekspertiz operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

Niğde'de hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları internetten yüksek fiyata sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Niğde polisi, internetten satış ilanı vererek, hasarlı ve kilometre kadranıyla oynanmış araçları gerçek değerlerinin çok üzerinde fiyatla çevre il ve ilçelerden müşterilere satan kişilere düzenlediği operasyonda aralarında galerici, defterdarlık çalışanı ve oto ekspertizi bulunan Ö.K, G.S, M.V.A, M.Ç, İ.Ç, N.K, İ.A, A.A.P. ve E.E'yi, 'nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik' suçlamalarıyla gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerlerinde bulunan 10 dizüstü bilgisayar, 7 harddisk, hafıza kartı, 8 cep telefonu ve satış sözleşmeleri incelemeye alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Niğde Adalet Sarayından detay

-Şüphelilerin polis eşliğinde adliye getirilmesi

-Şüphelilerin adliyeye girişi

-Adalet sarayından detay

SÜRE: 01'04" BOYUT: 118 MB

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

====================

Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde E.M., tartıştığı komşusu Rıdvan Köylü'yü apartmanın önünde av tüfeğiyle bacağından vurarak yaraladı.

Olay, Havuzlar Mahallesi Anneler Caddesi üzerinde meydana geldi. E.M., daha önce aralarında husumet bulunan komşusu Rıdvan Köyle ile apartman önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.M., aracındaki av tüfeğini alarak, Köylü'yü bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Rıdvan Köylü, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. E.M. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Olay yeri polisinin çalışması

-Boş ve dolu fişekler

-Yaralının ambulans ile gitmesi

-Genel ve detaylar

Haber- Kamera Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-

================

LGS birincisi Sude'nin sırrı, dersi derste dinlemek

Tokat'ta, Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Sude Ceylan(14), başarısının dersi derste dinleme ve evde düzenli olarak çalışmaktan geçtiğini söyledi.

1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sonuçları dün itibariyle açıklandı. Tokat'da sınava girenler arasında yer alan Karşıyaka Ortaokulu öğrencisi Sude Ceylan, 500 tam puan alarak, Türkiye birincileri arasına girmeyi başardı.

'DERSİ DESTE DİNLEYEREK HAZIRLANDIM'

Birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Sude Ceylan, "Tabi ki güzel bir duygu, güzel şeyler hissediyorum. Başardığım için mutluyum. Çalışmalarımın sonucunu aldım. Devlet okulunda okuyorum. Hiç bir özel kurs almadım. Devletin okulunda okudum. Başka hiç bir destek almadım. Okulda dersi deste dinleyerek hazırlandım. Evde ise düzenli ve planlı çalışarak günlük 3 saati geçmedi çalışmalarım. Düzenli çalıştım, bir gün çalışıyım bir gün bırakayım gibi değil her gün aynı şekilde çalıştım. Annem özellikle bana çok destek oldu. Ben okuldan eve geldiğim zaman derslerimde başarılı olmam için motivasyon sağladı. Aynı zamanda derslerde de beraber çalıştık. Anlamadığım konularda yardımcı oldu. Öğretmenlerim de sağ olsun gecenin bir yarısında rahatsız edip soru sorduğum oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anne Fatma Ceylan(48) ise, "Sude'nin en büyük motivasyonu benim. Ben olmadığım zaman ders çalışamıyor. Anlamadığı konularda hep birlikte çalıştık. Benim de anlamadığım konu olursa önce ben öğrendim sonra beraber çalıştık. Günlük 500 soru çözen bir çocuk asla olmadı. Sadece günlük tekrarını yaptık. Pekiştirmesi amacıyla sadece 15-20 soru çözdük. Bu şekilde başardı. Sinemaya götürdüm, gezmeye götürdüm, ne istediyse yaptım. Hiç bir şeyden eksik bırakmadım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Öğrenci ve annesinn görüntüsü

-Sınav sonuç kağıdı

-Konuşmaları

(365 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

==============

Park halindeki otomobilde bırakılan engelli genç yangında yaralandı

Adana'da park halindeyken yanan otomobilde ayakları koltuğa sabitlenmek için bağlı olarak beklediği iddia edilen engelli Mustafa Eker (24) ile Eker'i otomobilden çıkarmaya çalışan güvenlik görevlisi yaralandı.

Yüreğir Devlet Hastanesi'nin engelli otoparkındaki 06 DL 5934 plakalı park halindeki otomobilin orta kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İddiaya göre, hastanenin güvenlik görevlileri alev alan otomobile yaklaşınca, ayakları koltuğa bağlı halde yardım isteyen Mustafa Eker'i gördü. Güvenlik görevlileri bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken diğer yandan kilitli kapıyı açmaya çalıştı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Mustafa Eker de güvenlik görevlilerinin yardımıyla araçtan kurtarıldı. Bu sırada Eker'i kurtaran bir güvenlik görevlisinin de elinde yanıklar oluştu. Vücudunda önemli yanıklar oluşan Eker, Adana Şehir Hastanesi'ne götürülürken yaralı güvenlik görevlisi olayın meydana geldiği hastanede tedavi altına alındı. Eker'in ismi açıklanmayan annesinin de bir hasta ziyareti için hastaneye geldiği, oğlunu ise park halindeki araçta bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------

Olay yeri genel görüntü

Polis olay yeri çalışması

Engelli sandalye görüntüsü

Araçtan çocuğu kurtaran güvenlik görevlisi

Eli sarı güvenlik görevlisi

Genel ve detaylar

SÜRE: 01'34" BOYUT: 173 MB

Haber: Nurİ PİR -Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

