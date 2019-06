DHA YURT BÜLTENİ -12

Erken terhis olan komandoların sevinç çığlığı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki 5. Komando Alayı'ndan, yeni askerlik sistemi sayesinde erken terhis olan çok sayıda genç, Gelibolu feribotu ile ana karaya ulaştı. Feribot kapağını indirdiği anda, gençler, aynı anda sevinç çığlığı atıp koşarak ana karaya ayak bastı. Gençlerin sevincini anlatan bu anlar, bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Gökçeada 5. Komando Alayı'nda vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran çok sayıda asker, yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte erken terhis sevinci yaşadı. Ancak gençlerin ailelerine kavuşması için önlerinde bir engel daha vardı. Vatani görevlerini Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada'da yaptıkları için ana karaya ulaşmaları hiç de kolay olmadı. Aynı anda terhis olan yüzlerce asker, geçen Çarşamba akşamı Gökçeada'dan hareket eden Gelibolu gemisine bindi. Yaklaşık 1.5 saat süren deniz yolculuğu ardından gemi saat 22.30 sıralarında Kabatepe Limanı'na yanaştı. Ana karaya ayak basmak için sabırsızlanan gençler, feribot kapağını indirdiği anda sevinç çığlıkları atarak hep birlikte koşmaya başladı. Terhis olan askerlerin sayısı çok olduğu için Kabatepe Limanı'nda hazır bekleyen minibüs sürücülerinden Reşat Gülen (30), cep telefonu ile bu anları ölümsüzleştirdi.

İlginç görüntüleri çeken Minibüs sürücüsü Reşat Gülen, "Biz Gökçeada'daki Gestaş gişesi ile sürekli irtibat halindeyiz. Oradan yolcu sayısı bize bildiriliyor. Biz de ona göre Eceabat ilçesinden Kabatepe Limanı'na araç gönderiyoruz. Dün akşam da bize gemide 400 yolcu var denildi. Bizim Kabatepe Taşıyıcılar Kooperatifi'nin 9 minibüsü vardı. Takviyeler ile sayıyı 11'e çıkardık. Kabatepe Limanında, Gökçeada'dan gelen feribotu karşıladık. Erken terhis nedeniyle bu kadar çok yolcu vardı. Gemi Kabatepe'ye yanaştığında bir bağırış çağırış oldu. Ben de bu manzarayı kaydettim. Gemi kapağını indirdiğinde bu görüntü ortaya çıktı. Gençler hem erken terhis olmanın sevincini, hem de minibüslerde kendilerine yer bulabilmek için aynı anda koşmaya başlayınca ortaya bu görüntüler çıktı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Reşat Gülen isimli vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

==========================

Araklı'da selde hasar gören dere yatağındaki okul yıkılıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinde ağır hasar alan dere yatağındaki Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu'nun yıkımına başlandı.

Trabzon'da, 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından da, mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişiye arama çalışmaları sürüyor. Sel ve heyelanlarda 11 bina yıkıldığı, 14 bina ağır hasar aldı yol ve köprüler çöktü, tarım arazileri zarar gördü.

DERE YATAĞINDAKİ OKUL YIKILIYOR

Araklı'daki selde içerisindeki 10 kişinin son anda üst katlara kaçarak kurtulduğu Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu da büyük hasar aldı. Okulun zemin ve bodrum katları ile bahçesi tamamen çamur ve balçıkla kaplandı. Mahallede sel anında yamaçtan kopan dev kaya kütlesi sel sularının sürüklemesi ile duvarını yıktığı okulun içerisine girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bölgeyi ziyareti sırasında yıkılacağını açıkladığı dere yatağındaki okul binası için harekete geçildi. Boşaltılan 5 katlı binanın yıkımına başlandı.

KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Araklı'da selde kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ile Cengiz Cevahir'i (16) arama çalışmaları sürüyor. AFAD, AKUT, UMKE, JAK, Deniz Polis ekipleri Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. 2 askeri helikopterde bölgeyi havadan taradığı bölgede Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama çalışması yürütüyor: AFAD'a ait Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Arama- kurtarma çalışmalarına 301 kişilik ekip katılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okul yıkım detayları

Haber-Kamera: TRABZON-DHA

==========================

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün sözde emirinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Suriye'den Türkiye'ye gelen terör örgütü DEAŞ'ın örgüt içerisinde sözde emir düzeyinde faaliyet gösteren kişilerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi'nde görevli polisler ile jandarma tarafından ortak operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda açılmayan kapıları koçbaşı kullanarak kıran güvenlik güçleri, aralarında örgütün sözde emirinin de bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerinde örgütsel dokümanlar ile dijital materyal ele geçirilen 7 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Operasyon için şubeden çıkan polis araçları

Şüphelilerin evleri koç başıyla kırılması

Gözaltına alınan şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

==========================

(Özel) - Yavru kirpileri şırıngayla beslediler

Batman'da yaşayan Yasak ailesi, evlerinin bahçesinde bulduğu, 5 yavru kirpiye sahip çıktı. Yasak ailesi anne kirpi olmadığı için yavruları şırınga yardımıyla sütle beslerken bir hafta boyunca besledikleri yavru kirpileri daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edip, koruma altına alınmalarını sağladı.

Batman'ın Pınarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Yasak ailesi, evlerinin bahçesinde anneleri olmayan yavru 5 gördü. Yavru kirpileri bahçeden alıp eve getiren Yunus Yasak, onları beslemeye başladı. Bir süre sonra 2 yavru kirpinin ölmesiyle kalan 3 yavru için Yasak ailesi seferber oldu. Yavru kirpileri şırınga kullanarak sütle beslediği anlatan Yunus Yasak, "Bahçemizde 5 yavru kirpiyi görünce şaşırdık. Anneleri yavrularını bırakmış. Evimize getirip beslemeye aldık olanları. Maalesef 5 yavrudan 2'si öldü. 3 yavrunun hayatta kalması için evde adeta seferberlik başlattık. Bir hafta boyunca evimizde beslemeye aldığımız 3 yavru kirpiği, koruma altına alınması için Batman Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim ettik" dedi.

Yavru kirpileri korumaya aldıklarını anlatan Batman Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü Ercan Turan, kirpileri yaklaşık 20 gün boyunca besleyeceklerini belirterek, "Yavru kirpileri koruma altına aldık. Normalde hiç bir anne yavrularını terk etmez. Anneleri zarar görmüş olabilir. Şırınga ile süt vermeye devam edeceğiz. Henüz gözleri açılmamış. İyi bir bakımla birlikte yaklaşık 20 güne kadar doğaya bırakacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

Yavru kirpilerin görüntüsü

Kirpiler şırınga ile beslenirken

Üç kirpinin görüntüsü

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

==========================

100'üncü yaş gününü diyaliz merkezinde kutladı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi'nde haftanın üç günü diyalize giren Mehmet Dağhan, 100'üncü yaş gününü merkezdeki doktor ve hemşirelerle kutladı. Pasta kesip çevresindekilere espri yapan Dağhan, uzun yaşam sırrının her gün düzenli yürüyüş olduğunu, her gece bir bardak süt içtiğini söyledi.

Sürpriz doğum günü kutlamasıyla duygu dolu anlar yaşadığını ifade eden Mehmet Dağhan, Muğla'nın Milas ilçesinde dünyaya geldiğini, 1 çocuğu, 2 torunu ve 3 torun çocuğu olduğunu ifade etti. Ankara'da uzun yıllar Sayıştay Uzman Denetçisi olarak görev yaptığını, emekli olunca Antalya'ya yerleştiğini söyleyen Dağhan, "Uzun yaşamamın nedeninin düzenli yürüyüş olduğuna inanıyorum. Daha önce Ankara'da her sabah Anıtkabir'e kadar yürüyüş yapardım. Hayatım boyunca sabah ve akşam yürüyüş yaptım. Yemek ve uyku düzenine çok dikkat ettim. Gece yatmadan önce bir bardak süt içerim. Bugün de 100'üncü yaşımı idrak ediyorum. Allah herkese sağlıklı uzun ömür nasip etsin" dedi.

'YÜRÜYÜŞÜNDEN ÖDÜN VERMEZ'

Mehmet Dağhan'a doğum günü pastasını eliyle ikram eden eşi Ayşe Sevilay Kuru, "Eşimin sağlıklı ve uzun ömürlü olmasında en büyük etken düzenli bir hayat yaşaması. Şartlar ne olursa olsun, sabah erken kalkar yürüyüşünü yapar. Onun hayat felsefesinin başında sağlıklı beslenme, kitap okuma ve düzenli spor vardır. Şu anda da yürüyüş yapar ve bundan ödün vermez" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, 100'üncü yaşını kutlayan Mehmet Dağhan'ın, Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Süleymanlar, şöyle konuştu:

"100 yaşını sağlıklı idame ettirecek, diyalizle yaşamını başarıyla yürüten bir hastamız. Bedenen ve aklen sağlığı yerinde. 7 yıldır takibimiz altında, üç yıl ilaç tedavisi gördü. Son dört yıldır haftada üç gün diyalize giriyor. Diyaliz yaşam kurtaran bir tedavi yöntemi. Özellikle son aşamaya gelmiş hastaların yüzde 80'inin görmüş olduğu tedavi şekli. Bu konuda ülkemiz alt yapısıyla diğer ülkelerden ayrılan bir konumda. 850'ye yakın merkezde 65 bin civarında hemodiyaliz hastası yaşamını sürdürüyor. Biz dünyaya örnek teşkil edecek hastaları yaşatıyoruz. Pek çok ülkede 80-85 yaşın üzerinde sürekli diyaliz konusunda tartışmaların olduğu bir dönemde, biz ileri yaştaki hastalarımızı da bağrımıza basarak onlara en iyi tedaviyi sunup kaliteli bir yaşam sürmeleri konusunda büyük çaba içindeyiz. Merkezimiz bu konuda ülkemize örnek teşkil edebilecek bir merkezdir."

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI BÖBREK HASTASI

Doğum günü kutlamasına katılan Türkiye'nin ilk böbrek nakillisi Mehmet Şahan ise Türkiye'nin en yaşlı böbrek hastasıyla bir arada olduklarını ifade etti. Şahan, Mehmet Dağhan'ın aynı zamanda Türkiye'nin diyalizdeki en yaşlı hastası olduğunu söyledi. 'Kader arkadaşım' dediği Mehmet Dağhan'ın 100'üncü doğum gününü kutlarken duygulandığını söyleyen Şahan, "Kendisine nice sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

Mehmet Dağhan diyaliz merkezinde görüntüsü

RÖP 1: Mehmet Dağhan

Doktorların ziyareti

Yaş günü pastasının gelmesi ve kesilmesi

RÖP 2: Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar

RÖP 3: Mehmet Şahan

Detaylar

Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,

==========================

Görüntüsü çirkin balık "İskorpite" yoğun ilgi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, dışı zehirli içi lezzetli balık olarak nitelendirilen iskorpit, kilogramı 20 liradan satılıyor. Balıkçı Tuncay Yazgan, balığın hamsi, palamut, istavrit gibi lezzetli olduğunu söyleyerek, "Bazı vatandaşlar çocukların gelişimi için bu balığın çorbasını yaparak içiriyorlar.ö dedi.

Karadeniz'de av sezonunun sona ermesinin ardından kıyı balıkçıları tarafından avlanan iskorpit, yaz aylarında tezgahlarda en çok tüketilen balık oldu. Görünüşü ile insanların dokunmaya bile korktuğu dışı zehirli içi lezzetli balık olarak bilinen iskorpit, kilosu 20 liradan satılıyor. Balıkçı Tuncay Yazgan, dikenleri nedeniyle insanların ellemeye çekindiği iskorpitin lezzeti dolayısıyla vatandaşın yaz aylarında en çok tükettiği balık türü olduğunu söyledi

İskorpit balığını hamsi gibi seven müşterileri olduğunu ifade eden Yazgan, "Denizin dibinden avlanan iskorpitin sırtlarında uyuşturucu zehirleri vardır. Bunları temizleyerek derilerini soyarak satışa sunuyoruz. Yaz aylarında vatandaşlar tarafından en çok tüketilen balık türü. Hamsi, palamut, istavrit gibi çok tüketilen balıklardan çok daha lezzetlidir. Bazı vatandaşlar çocukların gelişimi için bu balığın çorbasını yaparak içiriyorlar.ö dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-İskorpit balığı görüntüsü

-Vatandaşlar balık inceleme

-Detaylar

Haber-Kamera: CemSÜRMENELİ/ZONGULDAK,

==========================

Dev çekirge Adıyaman'da görüldü

Adıyaman kırsalında görülen çekirge, büyüklüğüyle dikkat çekti.

Adıyaman'da doğa yürüyüşüne çıkan bir grup genç, Pirin köyünde 20 santim büyüklüğünde çekirge gördü. Bu duruma şaşıranlar ilk kez karşılaştıkları dev çekirgeyi cep telefonlarıyla görüntüledi. Etçil olduğu belirtilen çekirgenin tarıma zararlı böceklerle beslendiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Çekirge

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

==========================

Bursa'da Uyuşturucu operasyonunda 1 kilo bonzai ele geçirildi

Bursa'da narkotik polislerinin istihbari çalışmaları neticesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyonda yaklaşık 1 kilogram bonzai ve 150 gram metamfetamin ele geçirilirken 7 kişi gözaltına aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde A.T.Ç., İ.O., E.I., I.S., H.İ.Ç., S.Y. ve F.A. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şahısların evlerine ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde toplam 1 kilo 15 gram bonzai, 150 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edilirken, H.İ.Ç.'nin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------------------------

-Şüphelilerin emniyet binasından çıkışı

-Şüphelileri taşıyan aracın adliyeye gidişi

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,