DHA YURT BÜLTENİ -12

Kırkpınar'ın ağalığını 661 bin liraya 11'inci kez Seyfettin Selim kazandı

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yapılan ağalık ihalesini 661 bin lira veren işadamı Seyfettin Selim kazanarak 11'inci kez Kırkpınar ağası oldu

658'inci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivanlık çeyrek final karşılaşmasının ardından Sarayiçi Er Meydanı'nda ağalık ihalesi duyurusu yapıldı. Ağalık ihalesine daha önce 10kez Kırkpınar ağalığı yapan Seyfettin Selim tek başına katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selim'in gelecek yılda Kırkpınar ağalığını alması halinde kazanılması güç bir rekorun sahibi olacağını belirterek, "Üç altın kemerin ebedi sahibi olacakö dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 222 bin liradan başlattığı ihaleye tek başına katılan Seyfettin Serim, en son rakamı 661 bin liraya yükselterek 659'uncu Kırkpınar ağalığını aldı. Geçen yıl 722 bin liraya ağalığı alan Selim, Kırkpınar'a çok sevdiğini belirterek, "Kırkpınar'ı sevin hakkıyla çıkan birisi çıkana kadar ben ağalığa devam edeceğimö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ağalık ihalesi komisyonu

-Belediye Başkanı Recep Gürkan

-Gürkan'ı konuşması

-Açık arttırma

-Seyfettin Selim'in ihaleyi kazanması

-Selim'in konuşması

-Ağalık ihalesi sembolü koç

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-İbrahim MAŞE- EDİRNE,

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Hakkari'de terör örgütüne ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, anti-tank mühimmatı, el bombaları ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütüne ait, 14 dinamit lokumu, içi boşaltılmış 30 el bombası, 26 el bombası pimi, 5 AK-47 Kalaşnikof marka silah, 1 sandık AK-47 Kalaşnikof marka silaha ait fişek, 14 AK-47 Kalaşnikof marka silaha ait dolu şarjör, 2 boş fişek mayonu, 1 düdüklü tencere içerisinde hazırlanma aşamasında olan EYP (el yapımı patlayıcı), 3 rulo elektrik kablosu, 11 fünye, 2 batarya ve bir miktar nevi tespit edilemeyen patlayıcı madde ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin operasyon yaptığı evde arama yapması

-Silah ve muhimmatların bulunduğu yerde çıkarılmsı

-Genel Detay

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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Fethiye'de ABD bayraklı gulet tekne alev alev yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ABD bayraklı ahşap gulet teknede yangın çıktı. Alevler, karadan ve denizden müdahale ile 3 saatlik çaba sonucu itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, teknede büyük oranda hasar meydana geldi.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki Ece Marina'da bağlı olan ABD vatandaşı Kenneth Ross Matheson'un sahibi olduğu ABD bayraklı 'Delmar' adlı 21 metrelik ahşap guletin motor kısmında bugün saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Teknede bulunan Matheson dumanları fark edince, Marina'ya çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemeleri üzerine Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörü, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri ve Ece Marina söndürme teknesi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile alevler diğer yatlara sıçramadan söndürülürken, gulette büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Guletin yanışı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan gulet tekninin görüntüsü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

Haber: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

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Antalya'da sahiller doldu

Antalya'da hava sıcaklığının artmasıyla bunalan vatandaşlar sahile akın etti.

Hava sıcaklığının 36 derece, deniz suyu sıcaklığının 27 dereceyi gösterdiği Antalya'da yeri ve yabancı turistler serinleyecek alan aradı. Hafta sonunu ailesiyle birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar da sıcak hava ve artan nemle birlikte sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilini tercih eden vatandaşlar, ağaçların altında gölge alanda serinlemeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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Konyaaltı Sahili'ndeki ağaçların altında oturan vatandaşlardan görüntü

Sahilden görüntüler

Duş alan küçük kızdan görüntü

Güneşlenenlerden görüntü

Sahilde oturan vatandaşlardan görüntü

Paraşütten görüntü

Tekneden görüntü

Sahilden detay görüntüler

167 MB/// 01.32"

HABER: Aslı DURAN- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Tehlike oluşturan kayanın düşürülme anı kamerada

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yamaçta tehlike oluşturan kaya, dağcılar tarafından düşürüldü. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Dernekpazarı-Çaykara ilçe karayolunun 3'üncü kilometresinde yolun 400 metre üzerinde yamaçta bir kaya kütlesinin tehlike oluşturduğu fark edildi. Ana parçadan ayrıldığı ve düşme riski taşıdığı belirlenen kaya için endüstriyel dağcılar, harekete geçti. Karayolu trafiğe kapatılırken, kaya otomobil krikosu yardımıyla itilerek düşürüldü. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu ulaşıma açıldı. Kayanın düşme anı anbean kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Kayanın düşürülme anı (3 farklı açıdan görüntü)

Detaylar

Haber-Kamera: Yaşar FALCI TRABZON-DHA

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Başkan Böcek'in ablası toprağa verildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yaşamını yitiren ablası Sevim Demirkıran, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in dün vefat eden ablası Sevim Demirkıran için Muratpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenk gönderdiği cenazeye, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, CHP genel başkan yardımcıları Aykut Erdoğdu, Çetin Osman Budak, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Cami bahçesinde taziyeleri kabul eden Başkan Böcek'in üzgün olduğu dikkati çekti.

Kılınan cenaze namazının ardından Vali Münir Karaloğlu ve Başkan Böcek, tabutu birlikte omuzladı. Demirkıran, Kemerağzı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazedeki kalabalıktan görüntü

Muhittin Böcek'ten görüntü

Cenaze namazının kılınması

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Köpek güzellik yarışması düzenlendi

Samsun'da yerli ve yabancı köpeklerin katıldığı 'Irk Standartları' yarışması düzenlendi.

Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu (AVKIF) tarafından düzenlenen ve 9 yıldır Türkiye'nin bir çok kentinde sürdürülen yarışmanın 5'inci etabı, İlkadım ilçesi Doğupark'ta gerçekleştirildi. 8 farklı ırkın erkek ve dişi olarak olarak farklı kategorilerde yarıştığı etkinlikte, podyuma çıkan köpeklerin sahipleri ile uyumu ve bir çok özellikleri değerlendirildi. Yarışmada başarılı olan köpeklere madalya ve mama verildi.

'TÜRK KÖPEĞİ OLARAK TESCİL EDİYORUZ'

AVKIF Yerli Irklar Komisyonu Başkanı Akın Tülübaş, "Biz ülkemizin kaybolmuş antik köpeklerini bulup, ıslah ederek kayıt altına alıyoruz. Bu sayede köpeklerimizi hem ülkemize tanıtıyoruz, hem de dünyaya karşı Türk köpeği olarak tescil ettiriyoruz. Bu anlamda, bu gibi etkinlikleri çok önemli buluyorum. Burada yoğun bir kalabalık var. Karadeniz'de açıkcası bu katılımı bekliyorduk. Çok kaliteli dünya ırkı köpekler ve yerli çoban köpekleri şu an burada" dedi.

Görüntü Dökümü

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Detaylar

AVKIF Yerli Irklar Komisyonu başkanı Akın Tülübaş ile röp.

(SURE: 02.36 DK) - (BOYUT: 236 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA-Hakan AKGÜN(Samsun),

