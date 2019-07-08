DHA YURT BÜLTENİ - 12

Bursa kent genelinde elektrik kesintisi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza dolayısıyla şehirde elektik kesildi.

TEİAŞ'a ait trafo merkezinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle Bursa kent genelinde elektrik kesildi. Tamir için bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı. Yapılan çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağı bildirildi.

ELEKTRİK ARIZASI RAYLI SİSTEMİ DURDURDU

Kesinti nedeniyle Bursaray'da da seferler durdu. Kesinti sırasında seyir halinde olan vagonlardaki yolcular sorunsuz bir şekilde tahliye edilirken, vatandaşların ulaşımda bir sorun yaşamaması nedeniyle Bursaray güzergahında ulaşım otobüslerle sağlanıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği'nce kent genelinde meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kesintinin TEİAŞ'a ait Büyük Trafo Merkezi'ndeki mekanik arızadan kaynaklandığı, 2 saat içinde kent geneline elektrik verilmeye başlanacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"08 Temmuz 2019 Pazartesi saat 12.45 civarında ilimiz genelinde yaşanan elektrik kesintisi; TEİAŞ'a ait Büyük Trafo Merkezinde meydana gelen büyük mekanik arıza nedeniyle gerçekleşmiş olup, ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından kopan iletkenin kaldırılabilmesi için çalışmalara başlanılmış ve arızadan izole edilen bölgelere enerji verilmeye başlanılmış olup, 2 saat içinde de il genelinde elektrik verilmeye başlanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Merve KIZILKAYA/BURSA, -

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Suriye Türkmen Meclisi'nden 'vatana dönüş' kararı

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Ankara'da kurulan Suriye Türkmen Meclisi Genel Merkezi'nin, mevcut tüzükte değişikliğe gidilerek, ülkeye taşınması kararı alındı. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Suriyeli Türkmenlere vatanlarına dönme çağrısında bulundu.

Suriye Türkmen Meclisi'nin Gaziantep'teki şubesinde düzenlenen toplantı sonrası Başkan Muhammed Vecih Cuma, açıklamalarda bulundu. Meclisin bizzat Suriye'de sahada olacağını kaydeden Cuma, "Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ve inisiyatifi ile şartlar değişmiştir. 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatları ile Suriye'de özgür bölgeler ortaya çıkmıştır. Hama, Humus, Dera, Kuneytra ve Şam kırsalı gibi çeşitli bölgelerden bahsi geçen bölgelere zorunlu göçler neticesinde özgürleştirilen bölge, adeta küçük Suriye'ye dönüşmüştür. Bunlardan dolayı Suriye Türkmen Meclisi'nin tüzüğünü değiştirdik. Tüzük değişikliği, meclisin bizzat Suriye'de sahadan yönetilmesini ve Suriye Türkmenlerinin vatanlarına geri dönmesini kolaylaştıracak unsurları içermektedir. Suriye Türkmen Meclisi'nin bu karar ile ana stratejisi, vatana dönüşmüştür. Artık bizim ana karargahımız Ankara'da değil, Suriye Çobanbey'de olacaktır" dedi.

Türkmenlerin Suriye'ye dönüşünü hızlandırmak istediklerini dile getiren Suriye Türkmen Meclisi Genel Koordinatörü Cemil Doğaç İpek ise "Uluslararası hukuk standartlarına uygun olarak yeni bir tüzük ortaya çıkarıldı. Bu tüzükle meclisimiz artık Suriye'nin Halep kentinin Çobanbey bölgesinde sahada faaliyet gösterecek. Bunun en önemlisi ise Suriye Türkmenlerinin Suriye'ye dönüşünü hızlandırmaktır. Bu kapsamda Türkiye'nin desteği ile eğitim, sağlık, iş konularında da çok güzel projelerimiz var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Suriye Türkmen Meclisi

Muhammed Vecih Cuma'nın konuşması

Cemil Doğaç İpek'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 459 MB

Haber: -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sivas'ta

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas'ta "Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Protokolü" imza törenine katıldı.

Bir takım ziyaretlerde ve temaslarda bulunmak üzere Sivas'a gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklığlu ilk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Hisarcıklıoğlu'na Vali Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl anısına hazırlanan özel pulu hediye etti. Ziyarette 80 milyon Türk milletinin Sivaslılara müteşekkir olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "108 gün boyunca Mustafa Kemal Atatürk'e burada ev sahipliği yapıp, milli mücadelenin son noktasını burada verildikten sonra artık nişangahı da Ankara'da karargahı kurarak başlatılmıştır. Tüm kararların alındığı yer burasıdır" dedi.

Hisarcıklıoğlu, daha sonra Dr. Hasan Canpolat Salonu'nda düzenlenen Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Protokolü imza törenine katıldı. Sivas'ta kendilerine gösterilen ev sahipliğine teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, protokolü imzalanan projenin Sivas Ticaret Borsasının yıllardır hayali olduğunu belirtti. Sivas için bir vizyon projesi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu vizyondan dolayı Ticaret Borsamızı kutluyorum. Bunun gerçekleşmesi vizyoner iki insanın göreve gelmesiyle gerçekleşti. Burada sayın valimizin ve belediye başkanımızın çok büyük katkıları var. Eğer onların katkısı olmasa Sivas Ticaret Borsamızın Sivas ekonomisine kazandıracağı Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsasının bugün imzasını gerçekleştiremezdik. TOBB olarak da kanunlar ve bize verilen yetki çerçevesinde biz de buraya katkı yapmak isteriz. Sivas adına böyle bir işe imza attığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

İmzalanan protokol kapsamında Sivas'ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, çiftçilerin korunması gayesiyle Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası tesislerinin yapılması ve işletilmesi amaçlanıyor.

İmza programı sonrası Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i de makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesini gezdi. Sivas Ticaret Borsası'nı da ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Valilik ziyareti

-İmza töreninden görüntüler

-Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

-Belediye ve müze ziyaretleri

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS

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Martıya özgürlüğünü geri verdiler

Çanakkale Boğazı'nda gerçekleştirdiği serbest dalışlar ile rekor büyüklük ve ağırlıkta balıklar avlayan Müjdat Turan, duyarlı davranışlarıyla da adından söz ettiriyor. Daha önce sualtında oltaya yakalanmış bir balığı kurtararak özgürlüğüne kavuşturan Müjdat Turan, arkadaşı Bülent Başaran ile beraber bu kez de ayağına misina dolanan martıya özgürlüğünü geri verdi.

Dalgıç Müjdat Turan, beraberinde arkadaşı Bülent Başaran ile birlikte Gökçeada kıyılarında dalış yaparken dinlenmek için çıktıkları sahilde, bir ucu sopaya bağlı misinanın ayağına dolandığı martıyı fark etti. Hayvanın, ayağına dolanmış misinanın diğer ucunda bağlı olan sopa nedeniyle uçamadığını gören Müjdat Turan, Bülent Başaran ile birlikte suya girip martıyı yakaladı ve ayağına dolanan misinayı çözdü. Martıyı özgürlüğüne kavuşturmadan önce gösterdiği sevgisinin sembolü olarak başının üzerine koyup çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medyadaki takipçileri ile paylaşan Turan'ın, videosu ve fotoğrafı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Müjdat Turan, martıyı kurtarırken çekilen videoda, "Gördüğünüz gibi martının ayağı misinaya dolanmış. Kördüğüm olmuş. Oltacı misinasını bırakmış burada. Onu kurtardık doğal ortamına saldık" ifadelerini kullandı.

Turan, "Birkaç gündür misinaya bağlı kaldığı için martı çok halsizdi. Kurtardıktan sonra özgürlüğe kanat çırpışını görmek çok güzeldi. Bir canlının hayatını kurtarmak bizim için mutluluk vericiydi" dedi.

Görüntü Dökümü

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Müjdat Turan ve Bülent Başaran'ın martıyı kurtardıkları anlara ilişkin görüntüler.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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TOKİ'nin Isparta'da yapacağı 300 konut için kura çekilişi yapıldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde inşa edeceği 300 konut için kura çekilişi yapıldı.

Işıkkent Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekilişine, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, TOKİ Proje Uzmanı Hüseyin Ayhan, Emekliler Derneği Başkanı Abdülkadir Ersal ve çok sayıda vatandaş katıldı. 9 bin 11 kişinin başvurduğu 300 konut için 8 kontenjan şehit ailesi kategorisinde, 4 kontenjan engelli kategorisinde ve 19 kontenjan emekliler kategorisinde çekiliş yapıldı. Daha sonra ise 269 konut için tüm başvuruların arasından kurayla çekiliş yapıldı.

300 KONUT

Çünür Mahallesi TOKİ Projesi kapsamında 75 konut; 3 oda 1 salon, 225 konut ise 2 oda 1 salon olarak inşa edilecek. Konutların taksitleri 3+1 daire için 929- 1568 TL, 2+1 daire için 475- 697 TL olarak belirlendi. Hak sahipleriyle sözleşme imzalanmasından sonra TOKİ tarafından konutların inşasına başlanılacak.

5 BİN KONUT YAPACAĞIZ

Çekiliş öncesi açıklama yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 13 yıl aradan sonra ilk kez coşkulu bir şekilde ev sahibi olmak için bir araya geldiklerini söyledi. Devletin bütün illerde bu çalışmaları yaptığına işaret eden Başdeğirmen, "Isparta'mıza 5 bin konut kazandıracağız. Isparta Belediyesi, TOKİ için arazi çalışması yapıyor. Hiç bir sorunumuz yok. TOKİ bize sonuna kadar destek veriyor. TOKİ Başkanı ile 5 kez görüştük" dedi. AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise, "Çekilişimiz hayırlara vesile olsun. Bundan sonra hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek" diye konuştu. Konuşma sonrası çekilen kurada isimleri okunanlar büyük sevinç yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplu Konut çekilişten görüntüler

Detaylar

Görüntü Boyutu: 127 MB

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -

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Özel çocuklar, diktikleri sebzelerin hasadını yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Tarıma Engel Yok' projesi kapsamında özel öğrenciler, bahar aylarında Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katılımıyla, dikimini yaptıkları domates, salatalık, biber gibi sebzelerin hasadını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen 'Tarıma Engel Yok' projesi kapsamında özel öğrenciler, bahar aylarında Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katılımıyla, diktikleri sebzelerin hasadını yaptı. Konya merkezdeki ve Ereğli'deki 11 okuldan projeye katılan 350 özel öğrenci, Büyükşehir Belediyesi'nin Yaylapınar Fidanlığı'ndaki kendilerine ayrılan alanda bahar aylarında dikimini yaptıkları domates, salatalık, biber gibi sebzelerin bakımını yapmaya devam ediyor. Bütün aşamaları uygulamalı olarak uzmanlar eşliğinde öğrenen öğrenciler, sebzeleri dalından toplamanın sevincini yaşadı. Ürünlerin hasadını yaparken çok mutlu olduklarını söyleyen öğrenciler, toprağın ve bitkinin tedavi ve rehabilite edici etkisinin yanında el becerisi de kazandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sürdürülen proje, engellilerin toplumda kabul edilebilirliğinin artırılması, insanların çevrelerine ve olaylara engellilerin gözüyle bakabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Görüntü Dökümü

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-Özel çocukların sebzeleri toplaması

-Çocuklarla yapılan röportajlar

-Bahçeden detay

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: KONYA DHA))

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