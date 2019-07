DHA YURT BÜLTENİ - 12

MSB: Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Samsun'da çok katlı yapılar tartışılıyor

Samsun'un Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerindeki yüksek tepelerde bulunan çok katlı binalar, kent silueti bozduğu tartışmalarını gündeme getirdi. Samsun Mimarlar Odası Başkanı İshak Memişoğlu, "Kentin tam sırtlarında bulunan yüksek yapılar, doğal silueti bozuyor. Artık bu anlayıştan vazgeçmemiz gerekiyor" dedi.

Karadeniz'de, kıyı şeridi boyunca kent siluetini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan çok katlı, imarlı ya da kaçak yapılar, imar tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Yörenin doğal güzelliklerine gölge düşüren, yeşil bitki örtüsü ile Karadeniz arasına set oluşturan yapıların inşa edilmesine tepki gösteriliyor. Ordu'da 3 blok halinde yükselen, 17'şer katlı gökdelen inşaatlarının tepkilere neden olup, Büyükşehir Belediyesi'nce binalarla ilgili düzenleme yapılacağının duyurulmasının ardından Samsun'daki çok katlı yapılar da tartışılmaya başlandı. Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde, kıyı şeridi ile yamaçlarda yer alan çok katlı binalar, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

'BU ANLAYIŞTAN VAZGEÇMEMİZ GEREK'

Samsun Mimarlar Odası Başkanı Memişoğlu, kentin her yerinden görülebilen bu yapıların, şehrin siluetine aykırı olduğunu belirterek, yargı mücadelesi yürüttüklerini söyledi. Memişoğlu, "Coğrafi siluetler, gerçekten kentlerin tanımlanmasında önemli faktör. Mesela İstanbul için '7 tepeli' tabiri kullanılır. Dolayısıyla bu manada kentlerin coğrafi yapısı, kent estetiğinde çok önemli. O yüzden kentin coğrafi siluetini mutlaka korumamız gerekiyor. Samsun bu konuda şansını kaybetmiş değil; ama geçmişte yapılan birçok hata var. Özellikle Canik bölgesinde, İlkadım ve Atakum ilçelerinin belli bölümlerinde maalesef bu noktada olumsuz uygulamaları görüyoruz. Bunlar tabi zaman içinde sıkça değişen imar yönetmeliklerinden kaynaklanan durumlar. Kentin tam sırtlarında bulunan yüksek yapılar, doğal silueti bozuyor. Bu yapıların siluet üzerindeki baskısını zaten hissedebiliyorsunuz. O doğal ritmi bozduğunu da görebiliyorsunuz. Artık kenti kuşattığını ve kente baskı yaptığını hissedebiliyorsunuz. Artık bu anlayıştan vazgeçmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'ÇOK KATLI YAPILAR, UYGUN MİMARİ DEĞİL'

Kentin doğal yapısının mutlaka korunması gerektiğini vurgulayan Başkan Memişoğlu, "Bu noktada çok katlı yapılar, kesinlikle uygun mimari yaklaşım değil. Yerel yöneticilerin, şehrin mimari dokusunu ve kimliğini koruma noktasında daha hassas davranmaları gerekiyor. Yerel yöneticilerimiz, belediye meclislerimizin çok daha dikkatli davranmaları gerekiyor. Kent planlarında varsa bu manada olumsuz imar uygulamaları, derhal değiştirilmesi gerekiyor" dedi.

'BİNALAR DENİZİN ÖNÜNÜ KESİYOR'

İlkadım ilçesi esnafından Orhan Kol, 'bina kirliliği' olduğunu belirterek, "Çocukluğumuzun geçtiği arsalar kalmadı artık. Koca koca 15 katlı binalar yapılarak, rezalete döndü. 'Çakal Tepe' dediğimiz yerde şimdi 15 katlı binalar var. Şu an durum çok kötü. Eski rüzgarlı havalar bile artık yok bu binalardan dolayı. Bina kirliliği var. Samsun'da tepelerde 20 küsur katlı binalar var. Denizin önünü kesiyor, her taraf böyle. Ayıptır, günahtır. Bunların hepsi yanlış. Buralar bir mirastır. Biz de diğer nesle miras bırakmak istiyorsak bu tip yapılaşmadan vazgeçmeliyiz" diye konuştu.

'SAMSUN'UN GÖRÜNÜMÜ BOZULDU'

Yüksek binaların kent merkezinde çok kötü göründüğünü belirten ilçe sakini Fikret Uçkan, "Yüksek katlı binalar her yerde. 'Yatay mimari' deniliyor ama bunlar yıkılamayacağına göre, yatay mimari nasıl olacak? Samsun'un görünümü bozuldu. Tepeden çok kötü görünüyor Samsun. Kentin mimarisi, kimliği bozuluyor. Samsun'un eski hali ile şimdiki hali bir değil" dedi.

'10- 12 KATLI BİNALAR DOĞRU DEĞİL'

Kentte yüksek tepelere çok katlı binalar yapılmasına karşı olduğunu dile getiren Bayram Ganık ise "Açık alanlarda betonlaşmaya karşıyım. Yeşil alanlara siteler yapılıyor, 10- 12 katlı binalar dikiliyor. Bence doğru değil. Bundan 15- 20 yıl önce tepelerdeki yeşillikler yok. Yeni yeni binalar yapılmış, beni rahatsız ediyor. Diğer vatandaşlar da bundan rahatsız tabi ki. Çirkin görünüm oluyor" diye konuştu.



120 kişinin zehirlendiği köyde tedirgin bekleyiş sürüyor

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dibekli köyünde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 120 kişinin tamamının yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Köylülerin içme suyundaki 'koliform bakteri' nedeniyle zehirlendikleri üzerinde dururken, köydeki tedirgin bekleyiş de sürüyor.

Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Dibekli köyünde önceki günden itibaren birçok kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedaviye alınan köylülerin sayısı 120'ye yükseldi. Yapılan müdahalelerin ardından bu kişiler taburcu edildi.

Olayın ardından köye giden AFAD, Sağlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Köyün su kaynağından incelenmek üzere numune alındı. İlk tespitlere göre suda koliform bakteri tespit edildi.

Cami hoparlörlerinden vatandaşlara uyarılarda bulunulduğunu belirten Dibekli Köyü Muhtarı Özer Aydurmuş da yetkililerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Aydurmuş, "Köyde bir ishal salgını başladı ve artışla devam etti. Bu sabah itibari ile yetkililer geldi, numuneler alındı. Evdeki suları kaynatarak, içmemek kaydıyla kullanabiliyoruz. Köylülerimizi biz de bu noktada uyardık, cami hoparlörlerinden uyarılarda bulunduk. Dün yapılan tahliller neticesinde bir bakteri olduğu söylendi" şeklinde konuştu.

'HER ŞEY BİR SANCIYLA BAŞLADI'

Olayın gerçekleştiği gece köyde birçok araba bulunmasının vatandaşları ölümden kurtardığını ifade eden köy sakinlerinden Alaattin Demir, vatandaşların bu araçlarla hastanelere taşındığını söyledi. Demir, "Her şey bir sancıyla başladı, karın ağrısı ve ishal ile devam etti. Allah'tan o gece köyde çok araba vardı, herkesi hastaneye taşıdılar. İnsanların bir bölümü iyileşti, bir bölümü de hala rahatsız. Ben dün sabah iyiydim, ama bugün yine fenalaştım. Yetkililer geldi, bugün incelemelerde bulundu. Buradaki sulardan numuneler aldı" dedi.

Köy sakinlerinden Ruhi Doruk da gereken önlemlerin alınmaya çalışıldığını söyledi. Doruk, "Köyde birkaç gün evvel ishal vakaları baş gösterdi. Hala devam ediyor. Yetkililer durumun içme suyundan kaynaklandığını söyledi. Gereken önlemler alınıyor, sular klorlanıyor. Ölüm olmaması bizim için büyük şans" ifadelerini kullandı.

Kamp yapıyor sanılıyordu, cesedi bulundu



Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, Melen Çayı'nın kenarında kamp yaptığı düşünülen Murat Kartal'dan (54) haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri, çayda Murat Kartal'ın cesedini buldu.

Kocaali'de iki gün önce yeğeni ile birlikte Melen Çayı kenarına giden Murat Kartal, eve dönmek isteyen yeğenine biraz daha çay kenarında kalacağını söyleyerek eve dönmedi. Sık sık Melen Çayı kenarında 3-4 günlük kamp yaptığı belirtilen Murat Kartal'dan haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Bu sabah AFAD ve jandarma ekipleri, Melen Çayı kenarına gelerek arama çalışması başlattı. Murat Kartal'ın son görüldüğü yerden 20 metre ileride terliği bulununca arama çalışmaları burada yoğunlaştırıldı. Ekiplerin çalışması sonucu Murat Kartal'ın cansız bedeni çayın içinde bulunarak, sudan çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma, kayıp koyunları drone ile buldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaybolan 32 koyun, jandarmanın drone destekli operasyonuyla bulundu.

Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi'nde gece saatlerinde Muhammet B., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini arayarak küçükbaş hayvanlarının kaybolduğu ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yüksek ve sık otlarla kaplı Uluabat Gölü kenarında arama yaptı. Koyunlar, uçurulan drone sayesinde bulundu.

Koyunlarını teslim alan Muhammet B., jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Niğde'de patates hasadı başladı

Türkiye'nin patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'de, yazlık patates hasadına başlandı.

Geçen yıl 20 bine yakın dekarda 80 bin ton yazlık patates alınan Altunhisar ilçesinde, bu yıl 40 bin dekarda 160 bin ton ürün hasat edilmesi hedefleniyor. Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili ve patates üreticisi Tuncer Özçelik, bu yıl ekim alanını çoğaldığını, patates fiyatlarının geçen yıla göre yarı yarıya düştüğünü söyledi. Özçelik, "Altunhisar genelinde 40 bin dekar patates ekimi oldu. Yıllık rekolte de beklendiğimiz 160 bin tondur. Patates ekiminin çokluğundan fiyatlar düşük. Şuanda 1 lira 20 kuruştan satılıyor. Bunun daha altına düşeceği söyleniyor. Niğde ile birlikte 6-7 ilde hasat devam ediyor. Devlet büyüklerimizden ithalatı durdurulmasını bekliyoruz. Geçen sene ekim alanları bu senenin yarısıydı, 80 bin ton üretim olmuştu. Fiyatlar ise geçen seneye göre yüzde 50 aşağıda" dedi

İTHALAT DURMALI

Altunhisar Ziraat Odası Başkanı Selam Durak ise patates ithalatının durdurulmasını gerektiğini belirterek, "3 bin liradan tohum alındı 1 lira ila 1 lira 20 kuruşa patates satılıyor. Devlet büyüklerimizden ricamız ithal yapmasınlar çiftçilerimizin sıkıntılarını gidersinler. Fiyatlar normalleşsin. Köylerimiz faiziyle para aldı ekti böyle giderse ödeyemezler yarı yarıya borçlu kalırlar" diye konuştu.

