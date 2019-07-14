DHA YURT BÜLTENİ - 12

Kuzey Ege'de çadır kamplarına yoğun ilgi

Balıkesir'in turizm merkezlerinden Edremit Körfezi'nde yaz sezonu yoğun geçiyor. Otellerin tam kapasiteyle çalıştığı Kuzey Ege'de, alternatif ve ekonomik tatil arayanlar çadır kampları tercih ediyor. Kamplarda yüzde 100 doluluk yaşanırken, ancak çadırını kendisi getirenler yer bulabiliyor.

145 kilometrelik sahil bandı ve 30 binin üzerinde yatak kapasitesi olan Kuzey Ege'de sezon geç başlasa da, yoğunluk giderek artıyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar olan turizm merkezlerinde, otel, motel ve pansiyonlar turistler tarafından tercih edilirken, otellerdeki doluluk oranı yüzde doksanı buldu.

Öte yandan, büyükşehirlerden gelenlerin başlıca tercihi ise doğa ile iç içe yaşam oluyor. Başta Asos olmak üzere kırsal kesimlerde bulunan çadır kampları yoğun ilgi görüyor. İşletmelerin sunduğu günlüğü 100 TL olan çadır kamplar da yüzde 100 doluluk oranı yaşanıyor. İşletmelere çadırları kendisi getirenler ise günlüğü 60 TL ile 80 TL arasında bu alanlarda konaklayabiliyor.

Yoğun bir sezon geçirdiklerini söyleyen Erkan Günbeyi, "İşletmemizdeki çadırların tamamı dolu. Sadece çadırlarını kendisi getiren vatandaşları konaklatabiliyoruz. Alternatif ve farklı bir tatil olanağı sunmaya çalışıyoruz. Çadır tatilinin tercih edilmesinin başlıca nedenleri insanların doğa ile iç içe vakit geçirme isteği ve fiyatların daha uygun olması" dedi.

Alternatif bir tatil amacıyla Kuzey Ege'yi tercih ettiğini söyleyen Anıl Akça, "Bölgeye Bursa'dan geldim. Yollar oldukça kalabalık. Asos bölgesi kamp için çok uygun ve bakir bir bölge. Doğa ile iç içe vakit geçirmek için buradayım. Hava ve ortam çok güzel. Doğa ile iç içe ve stresten, şehir kalabalığından uzak bir ortam" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Çadır kamp alanlarından detay görüntüler

-Denize girenlerden detay görüntüler

-Çadır kuran turistlerden detay görüntü

-Erkan Günbeyi röp

-Anıl Akça röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

=================

İzmirliler yaz yağmuruna hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı illerde sağanak yağış beklenildiğine dair yapılan uyarıya rağmen, dışarıya hazırlıksız çıkan İzmirliler, ıslandı. Vatandaşlardan bazıları dükkan önlerinde yağmurun dinmesini beklerken, kimileri de otobüs ve tramvay duraklarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Kayseri, Isparta ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağına dair uyarıda bulundu. İzmir'de de beklenilen sağanak yağış, pazar günü öğleden sonra kendisini gösterdi. Yapılan uyarıya rağmen, dışarıya hazırlıksız çıkan İzmirliler ılık yaz yağmurunda ıslandı. Vatandaşlardan bazıları, yağmurun dinmesini dükkan önlerinde beklerken, bazıları otobüs ve tramvay duraklarına sığındı. Bazıları ise sağanak yağmura aldırış etmeden yola devam etti. Trafik polisleri ise trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ana arterlerde önlem aldı. Ancak yine de kazalar oldu. Konak'tan Karşıyaka istikametine giden bir otomobil de Altınyol üzerinde, kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp yolun sağında bulunan bariyere çarptı. Aynı yönde seyreden başka bir otomobil de kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Her iki kazada da maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Cadde ve sokaklardan görüntü

-Yağmurdan kaçan insanlardan görüntü

-Kaza sonrası görüntüsü

Haber- Kamera: Hande NAYMAN, Davut CAN/ İZMİR,

==================

Köpek Asil'in, 2 ay ayrı kaldığı kulüp müdürüne olan tepkisi duygulandırdı

Kahramanmaraşspor'un masörü Burak Atasoy'un köpeği 'Asil', sezonun sona ermesi nedeniyle 2 ay ayrı kaldığı kulüp müdürü Mehmet Tıraş'ı görünce üzerine atladı. Asil'in patilerini Tıraş7ın omuzlarına koyup, yüzünü yalaması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Kahramanmaraşspor, geçen sezonun başında masör Burak Atasoy ile anlaştı. Kente dünyanın en güçlü ve büyük köpeklerinden olan 'Dogo' cinsi köpeği 'Asil ile gelen Atasoy, tesiste kulüp müdürü Mehmet Tıraş ile aynı odayı paylaştı. O zaman yavru olan 'Asil', Atasoy'un deplasman maçları için sık sık takımla şehir dışına gitmesi nedeniyle Tıraş ile daha fazla zaman geçirdi. Sezonun sona ermesiyle birlikte Burak Atasoy, Asil'i de yanına alarak kentten ayrıldı.

Kahramanmaraşspor'un 2019-2020 sezonunun startını vermesiyle birlikte Mehmet Tıraş, 2 ay sonra Asil ile birlikte yeniden kente döndü. Burak Atasoy'un odaya götürdüğü Asil, Tıraş'ı görünce üzerine atladı. Ön patilerini Tıraş'ın omuzlarına koyup, yüzünü yalamaya başladı. O anlar ise, Tıraş'ın arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

---------------

Burak Atasoy'un Asil'i tutması

Mehmet Tıraş'ın Asil'e yaklaşması

Asil ve Tıraş'ın sarılması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 329 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

================

İnşaatı süren caminin alanının, park alanı yapılması kararına tepki

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan, inşaat devam eden Yunus Emre Camisi'nin alanının park alanı yapılması kararı, bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Kalabalık, tepki olarak öğle namazını da inşaat halindeki camide kıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde yapımı devam eden Yunus Emre Camisi için Büyükşehir Belediye Meclisi'nce imar planında değişiklik yapılıp, park yapılması kararı alındı. Karara tepki gösteren vatandaşlar, İl Müftülüğü öncülüğünde cami inşaatı önünde toplandı. Öğle namazını inşaatı devam eden camide kılan vatandaşlar, çıkışta sloganlar atarak karara tepki gösterdi. Namaz sonrası vaaz veren İl Müftü Vekili Nihat Koç, "Ülkenin 5'inci haremini içinde bulunduran Diyarbakır'ımız, Ulucami'miz kuşatma altındadır, ama biz Müslümanlar buna meydan vermeyeceğiz. Biz mabedimize sahip çıkacağız. Biz kutsalımıza sahip çıkacağız. Biz, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkacağız" dedi.

'MÜCADELEMİZİ HUKUKEN VE FİİLEN DE VERECEĞİZ'

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak ise, "Burası hem dini ibadet alanı, hem park alanı. İmar da böyle. Bu imarı hazmedemeyen bir zihniyet, buranın dini ibaresini çıkarmış ve sadece park alanı haline getirmiş. biz bunu kabul edemeyiz. Bu cami yüzde 70 oranında bitmiş. Yarın bir gün burayı yıkmak isteyecekler. Bu kutsallara dokundurtmayacağız. Hukuki çalışmalarımız ve itirazlarımız devam ediyor. Hukuken mücadelemizi vereceğiz. Fiilen de vereceğiz."

Görüntü Dökümü

----------

Cami inşaatı önünde toplanan vatandaşlar

Cami inşaatından detay

İl Müftü Vekili Nihat Koç'un verdiği vaaz

Serdar Budak'ın konuşması

Atılan sloganlar

Genel ve detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 450 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

=================

Yolun sol şeridine yatan köpek trafiği aksattı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolun sol şeridine yatan köpek, trafiğin aksamasına sebep oldu.

Olay, D-130 Karayolu Gölcük geçişinde meydana geldi. Yoldan karşıya geçmeye çalışan bir köpek, yolun Yalova yönünde sol şeride yattı. Bu sırada yolda olan bir otomobil sürücüsü köpeğin önünde durarak aracının dörtlü flaşörlerini yaktı. Aracından inen sürücü, köpeği bulunduğu yerden kaldırmaya çalıştı. Bu sırada arkada uzun araç kuyrukları oluşurken, köpek uzun süre yattığı yerden kalkmadı. Aracından inen sürücünün bütün çabalarına rağmen yerini değiştirmeyen köpek, bir süre sonra yattığı yerden kalkarak yolun karşısına geçti. daha sonra trafik akışı normale döndü.

Görüntü Dökümü

-----------

Köpeğin yolda yatarken görüntüsü(cep telefonu)

HABER: Dinçer AKBİR/GÖLCÜK(Kocaeli),

==================

Bitlis'te 'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları'

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen 'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları Projesi' kapsamında, farklı illerden 50 lise öğrencisi, Bitlis'te buluştu. Öğrencilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek, projeyle doğudan batıya, kuzeyden güneye gençlerin tarihi, kültürü, medeniyeti, mimariyi ve ülkesini bir bütün olarak tanımayı hedeflendiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek, beraberindeki Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Doğan Güngör ile birlikte Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 50 öğrenci ile buluştu. Prof. Dr. Temizyürek ve öğrenciler, ilk olarak İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette misafir öğrenciler, Bitlisli öğrencilerle bir araya gelip, sohbet etti.

'ÇANAKKALE RUHU ÖNEMLİ'

'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşması Projesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Temizyürek, şunları söyledi:

"Bu proje doğudan batıya, kuzeyden güneye gençlerimizin tarihi, kültürü, medeniyeti ve mimariyi ve ülkesini bir bütün olarak tanımayı hedeflendiği bir projedir. Türkiye'nin değişik illerinden 50 lise öğrencisi ile 3 gün sürecek olan Bitlis, Ahlat ve Van gezisi düzenlendi. Bu çerçevede ülkemizin seçkin liselerinden sınırlı sayıda gençlerimizi başta milli mücadelenin verilmiş olduğu coğrafya olmak üzere, ülkemizi tanıtmayı ve onların birbiriyle hemhal olmasını amaçlayan aynı zamanda da coğrafya ve tarih bilgisini geliştirmeyi hedefleyen bir projedir. Bu çerçevede geziye Çanakkale'den başladık. Çünkü Çanakkale ruhu önemliydi. O ruhun gençlerimizde yeşermesini ve gelişmesini hedefledik. Daha sonra Diyarbakır, Mardin, Sivas, Erzurum, Amasya, İstanbul, Ankara ve son olarak da Van, Bitlis, Tatvan, Ahlat ve çevresini kapsayan tarihi bilgilendirmeyi gaye edinen bir program kapsamında buradayız. Burada gençlerle tarihi ve coğrafya ve tarihi bilen hocalarımızla bu proje kapsamında bizimle birlikte oldu."

VALİ ÇAĞATAY: AHLAT GİBİ GÜZELLİĞE SAHİP OLMAK GURUR VERİYOR

Prof. Dr. Fahri Temizyürek ve beraberindeki öğrenciler, daha sonra Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Öğrencileri ağırlayan Vali Çağatay, Bitlis'in, Doğu Anadolu'nun en eski şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Çağatay, kentin 6 bin yıllık tarihe sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinden gördüğünüz kale Büyük İskender'in komutanı tarafından yapılmış bir kaledir. Bitlis'in son yıllarda öne çok çıkan Ahlat ilçesi var. Ahlat'ı gezip göreceksiniz. Van Gölü'nün yüzde 65'lik kısmı Bitlis sınırları içindedir. Van Gölü çevresinde Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimiz var. Van Gölü harika bir güzellik arz ediyor. İlimiz sınırlarında Süphan ve Nemrut Dağları var. Nemrut Dağı'nın içinde dünyanın en büyük krater göllerinden biri var. Çok yoğun ziyaretçisi oluyor. Son yıllarda Ahlat'ta yapılan çalışmalar sayesinde Selçuklu Meydan Mezarlığı alanı dünyaya tanıtılıyor. Bu dünyanın en büyük İslam Mezarlığı'dır. Ahlat gibi bir güzelliğe sahip olmak bize gurur veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere gayretimizi oraya yönlendirmiş vaziyetteyiz. Orada önümüzdeki yıllarda gençlerimiz aynen Çanakkale'de olduğu gibi ziyaretçi anlamında rahat edebilmeleri için ciddi bir alt yapı çalışması yürütüyoruz. Amacımız Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki harekatını başlattığı Ahlat'ı, Çanakkale ile beraber ilişkili şekilde Türkiye'nin gündeminde tutmak."

3 gün sürecek ziyaret programında, değişik kentlerden gelen 50 liseli öğrenci, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki tarihi mekanları gezecek.

Görüntü Dökümü

--------

-Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek'in konuşması

-Öğrencilerden detay görüntüler

-Valilik ziyaretinden detaylar

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın hediye takdiminden detaylar

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın konuşmalarından detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ceren KURTYE/BİTLİS, -

=================

Yavru köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde başını bir evin bahçesinin demir kapısına sıkıştıran yavuru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde, Düğerek Mahallesi Gündoğdu Sokak'taki Deniz Ay'a ait evin demir bahçe kapısına bir yavru köpeğin başını sıkıştırdığını farkeden çevredekiler, durumu Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine AKS 110 ekibi olay yerine sevk edildi. Sahipli olduğu öğrenilen yavru köpek, bahçe kapısının demirleri hidrolik makas yardımıyla kesilerek, kurtarıldı. Köpeğin boynundaki, eğildiği için baskı yaptığı belirtilen metal tasma da çıkartıldı.

Mahalle sakinlerinin de meraklı bakışlarla izlediği kurtarma operasyonu sonrası, sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılıp, sokağa bırakılan köpek gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

------------

-Yavru köpeği kurtarma çalışmasından görüntü

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,