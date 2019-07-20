DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ŞEHİT JANDARMA BİNBAŞI AKKUŞ GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BİTLİS'te içinde bulunduğu araca teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patılması sonucu şehit olan Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş (48), memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş için bugün baba ocağının bulunduğu Asarcık İlçesi Armutlu Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Cenazede şehidin babası emekli astsubay Rüştü ve annesi Saniye ile eşi Yasemin ve kızı Büşra şehidin 4 kardeşi ile yakınları gözyaşı döktü.

Yasemin Akkuş, şehit eşinin fotoğrafına ve tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehit kızı Büşra Akkuş da babasının tabutuna sarılıp ağladı. Şehit babası emekli astsubay Rüştü akkuş da üniformasını giyerek törene katıldı. Armutlu Merkez Cami önünde öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Binbaşı Akkuş, aile kabristanlığında toprağa verildi. Şehit Jandarma Binbaşı Akkuş'un son olarak bir yıl önce baba evine geldiği Eylül ayında izin alıp ailesinin yanına gelmeyi planladığı belirtildi. Öte yandan 29 yıllık asker olan Şehit Jandarma Binbaşı Akkuş'un 1 yıldır Bitlis'te görev yaptığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Tabutun taşınması

-Cenaze namazının kılınması

-Şehit eşi ve kızının tabut başında aglaması

-Şehit babasından detay

-Törene katalınlardan detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ASARCIK(Samsun),

===================================================

2)ŞEHİT UZMAN ONBAŞI ÜNAL'I SON YOLCULUĞUNA 5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26), memleketi Konya'nın Çeltik ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın dün akşam askeri uçakla memleketi Konya'ya getirilen cenazesi, buradan da karayoluyla ailesinin yaşadığı Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi'ne götürüldü. Ünal ailesinin 5 çocuğundan biri olan ve 7 ay önce göreve başladığı öğrenilen Mustafa Ünal için bugün öğlende tören düzenlendi. Şehit Ünal'ın cenazesi, önce babaevine götürülerek helallik alındı. Buradan da törenin yapılacağı cami bahçesine götürüldü.

Cenaze törenine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ile Ünal ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın cenazesi, mahalle mezarlığına götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin omuzlarda taşınması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA-

==================================================

3)SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN (1)

SAMSUN'da sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor.

Görüntü Dökümü

-----------------

Yangın detayları

Haber-Kamera: Tayfur KARA SAMSUN-DHA

==================================================

Selde ölen anneleri için dua ettiler

4)TOPRAĞA VERİLDİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Fatma Töngel, son yolculuğuna uğurlandı. Küpler köyünde kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ile Fatma Töngel'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. 3 çocuk annesi kadın öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, "Şu anda 250 kişiden oluşan ekiplerimiz havadan, denizden ve bizzat her şeyi ortaya koyduk. Devletimiz tamamen bu işin üzerinde. İnşallah kalan bu 6 vatandaşımızı da bulacağız." dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Tabutun evden çıkarılması

-Vali'nin konuşması

-Namazdan görüntüler

-Detaylar

Süre: 02.44-Boyut: 307.3 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

==================================================

5)UĞURCAN, 14 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Gaziantep'te, kontrolünden çıkan otomobiin devrilmesiyle ağır yaralanan Uğurcan Yırtlaz (25), 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Temmuz günü Gaziantep-Kilis yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne giden Uğurcan Yırtlaz yönetimindeki 27 GA 650 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise ağır yaralandı. Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Uğurcan Yırtlaz, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Uğurcan Yırtlaz'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Uğurcan Yırtlaz'ın Fotoğrafı

Cenaze aracının gelişi

Cenazenin araca konulması

Adli Tıp Kurumu

Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-

===================================================

6)1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA MOBESE KAMERASINDA

KARS'ta kamyonet ile TIR'ın çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın mobese kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaza, 17 Temmuz'da kent girişindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Abdülkadir Adıgüzel yönetimindeki 04 D 4116 plakalı kamyonet, Ardahan'dan Iğdır'a giden İran uyruklu Zeyinal Kazemzade yönetimindeki 62 B 35310 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, kamyonette sıkışan 4 kişi ile TIR şoförü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yaralılar ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılardan Abdulkadir Adıgüzel ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.

Bu arada, kaza anının mobese kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kaza anı

(Haber: Bedir ALTUNOK/KARS,

======================================================



7)EŞİNİ EVE DÖNMEYE İKNA EDEMEYİNCE KENDİSİNİ BIÇAKLADI

Şanlıurfa'da İbrahim G. (34), eşinin 2 çocuğuyla evi terk etmesine ve geri dönmemesine öfkelenerek bıçakla kendisini yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim G. ile eşi Hanım G. arasında maddi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Hanım G., 5 ay önce ekonomik sıkıntıların yanı sıra şiddet uyguladığı iddiasıyla 2 çocuğunu da yanına alarak babaevine döndü. Sabah saatlerinde barışmak için giden İbrahim G., eşinden olumsuz yanıt aldı. Evine dönen İbrahim G., duruma öfkelenerek bıçakla kendisini karın bölgesinden yaraladı. Sesleri duyan komşuları tarafından kanlar içinde bulunan İbrahim G., ihbarla gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Yaralı İbrahim Gömük'e müdahale eden sağlık ekipleri

Olay yerinde önlem alan polis

Yaralı sedyeye konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA -

=================================================

8)BİSİKLETSEVERLERDEN 'TRAFİKTE BİZ DE VARIZ' ETKİNLİĞİ

İzmir'de bisikletseverler, trafikte bisikletlilerin de var olduğunu vurgulamak amacıyla 'Trafikte biz de varız' adlı etkinlik düzenledi.Günlük hayatın her alanında; işte, okulda, alışverişte ulaşımını bisikletle yapan, çevresini koruyan ve doğa dostu bisikletseverlerden oluşan Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP) üyeleri, bisikletin bir araç olduğunu ve bu nedenle trafikte seyir hakları bulunduğunu hatırlatmak için basın açıklaması yaptı. Aliağa ENKA Spor Salonu Önünde bugün saat 11.00 sıralarında bir araya gelen onlarca bisikletli, daha yaşanır, temiz ve sağlıklı bir dünya için bisikletin yaşamın her alanında kullanılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı. Bisikletleriyle gelen BUGEP üyeleri 'Trafikte biz de varız', 'Doğayı koru, bisiklet kullan', 'Bisiklette takıl, trafiğe takılma', 'Bisiklet kullan, park yeri arama', 'Sağlık için pedalla' ve 'Doğayı koru, bisiklet kullan' yazılı pankart ve afişler taşıdı.

Topluluk adına basın açıklamasını okuyan BUGEP üyesi Başak Aydın, "Karayolları Trafik Kanunu'na göre 'bisiklet bir taşıttır' ve diğer araçlarla paylaşımlı olarak yolu kullanabilir. Bu sebeple yolun sağ kısmı bisikletlilerin yasal hakkıdır ve trafikte yer alırlar. Motorlu araç ve motosiklet sürücüleri, yayalar ve trafikteki diğer kullanıcıların farkındalığını artırmak için bu etkinliği düzenledik. Bu sayede bisiklet bir taşıttır, ulaşım aracıdır ve trafikte yeri vardır vurgusunu artırmayı ve yaymayı amaçlıyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından topluluk, kıyı şeridinde kısa bir tur atıp etkinliği sonlandırdı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Basın açıklaması

Bisikletli grup

Yapılan küçük turdan görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR,

================================================

9)ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ATIKLARLA DOLAŞTILAR

Tunceli'de bir grup tiyatrocu, çevre kirliliğine dikkat çekmek için bir gün boyunca üzerlerindeki atıklarla dolaştı.

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı ile Pülümür Vadisi'ndeki çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla 'Areye Kay Tiyatro' grubunun 3 oyuncusu, topladıkları atıkları elbiselerine bağladı. Tiyatrocular, bir gün boyunca üzerlerindeki atıklarla kent merkezindeki cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparak, çevre kirliliğine dikkat çekti.

Eylemlerinin ardından Seyit Rıza Meydanı'nda basın açıklaması yapan 'Areye Kay Tiyatro' grubu oyuncularından Yılmaz Can Şare, amaçlarının çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Şare, "Gerek Pülümür, gerekse de Munzur Vadisi Milli Pakı'nın acımasızca kirletilmesi insana yakışır bir tavır, bir davranış değil. Vicdanı olan bir insanın bırakın Munzur, Pülümür Vadisi'ni bu güzelim ülkenin ya da dünyanın herhangi bir yerinde doğayı kirletmesinin mantığı yoktur. İnsanlar piknik yerlerine gidip, yiyip içtikten sonra ellerindeki şişeleri, çöpleri doğaya bırakıyorsa, burada bir vicdan eksikliği var demektir. Biz sadece burada değil batıda, Trakya'da, Ege'de nerede olursa olsun, kirliliği gördüğümüz zaman içimiz sızlıyor. Bu sorun genel olarak bizi ilgilendiren, içimizi sızlatan rahatsız eden bir durumdur" dedi.

Şare, çevre konusunda bilinç oluşturmak için çeşitli etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Tiyatrocuların cadde ve sokaklarda gezmesi

Yılmaz Can Şare'nin açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

============

