DHA YURT BÜLTENİ-12

1)DÜZCE' DE SELDE KAYBOLAN İLAYDA SİNEM BULUNDU

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ın cenazesi, arama kurtarma ekiplerince Uğurlu Köyü çıkışında Kozluk Kapısı mevkiinde bulundu. Selde ölü sayısı 6'ya yükselirken, kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel'i arama çalışmaları devam ediyor.

Akçakoca'da 17 Temmuz Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Esmahanım köyü olmuştu. Köyde sel sularına kapılan Fatma Töngel'in (42) cenazesi geçen hafta cuma günü, pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), pazartesi Sanem Kaplan'ın (7), salı günü ise Nilgün Kaplan (43) ve kızı Funda Kaplan'ın (10) cesetleri bulunmuştu. İkiz kardeş olan Avni Akyol İlkokulu öğrencileri Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ın birinci sınıf eğitimlerini tamamladıkları öğrenildi.

DÜZCE/DHA)

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2)ÜNYE'DE KEDİNİN DÜŞTÜĞÜ YAKIT KUYUSUNA İNCELEME

ORDU'nun Ünye ilçesinde üniversiteye hazırlanan Özgür Ege Şire'nin (19), mahsur kalan kedisini kurtardığı fuel-oil dolu kuyuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, inceleme başlattı. Bölgede yıkılan bir turizm işletmesine ait olduğu sanılan ve açık bırakılan üzeri belediye ekiplerince kapatılarak önlem alınan yakıt deposunun sorumlularının tespiti için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Özgür Ege Şire, kedisinin çevredeki fuel-oil dolu kuyuya düştüğünü fark etti. Şire, 'Mırnav' adlı kedisinin çırpınmasına dayanamayarak kuyuya girdi. Şire uğraşları sonucu, cep telefonu ışığıyla girdiği kuyuda kedisini kurtarıp, dışarı çıkarmayı başardı. Kuyudan kedisiyle çıkan genci gören çevrede devriye atan gece bekçileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, kıyafeti siyaha bürünen gence ilk müdahalede bulunuldu. Genç, ambulansla kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kedisi veteriner hekimliğince tedaviye alınan genç, taburcu edildi. Hayatını tehlikeye atarak kedisini kurtaran Şire, davranışıyla hayvanseverlerin övgüsünü topladı.

O ANLARI ANLATTI

Özgür Ege Şire, kuyuda mahsur kalan kedisini kurtarma anlarını anlatarak, insanların hayvan sevgisi konusunda daha da duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. Şire, "Kedimle gezinirken, zaman zaman tasmasını bırakıyordum. O an, birden yanımdan uzaklaşıp, kuyuya yöneldi. Aniden düştü. Oranın yakıt dolu bir kuyu olduğunu bilmiyordum. Yaklaşık 20 dakika cep telefonu ışığından da faydalanıp, girdiğim kuyuyu aradım. 4-5 kez kuyuya girip çıktım. Aramalar sonucunda en son kedimi bularak dışarı çıkardım. Kuyudan kedimle birlikte çıktık. Orada devriye gezen bekçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kedim veteriner kontrolünde. Durumu iyi. Ben ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldüm. Sağlık durumum iyi. Hayvanlar da bizler gibi canlı. Onları koruyup kollamalıyız. Başka hayvanlar da olsa hiç şüphe etmeden aynı davranışı sergilerdim. Hayvan sevgisi konusunda hepimiz duyarlı olmalıyız" dedi.

KUYUYA ÖNLEM VE İNCELEME

Öte yandan, belediye ekiplerince üzeri kapatılarak önlem alınan kuyunun bölgede yıllar önce yıkılan bir turizm işletmesince yakıt deposu olarak kullanıldığı sanılıyor. Üzeri açık bırakılan kuyuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce de inceleme başlatıldığı, sorumlularının tespiti için ise çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Arşiv görüntüler

(Haber-Kamera: ORDU-DHA

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3)GÖBEKLİTEPE YOLUNDA 800 KİLOMETREYİ GERİDE BIRAKTILAR

ŞANLIURFA'daki Göbeklitepe Höyüğü'ne ulaşmak için bisikletleri ile Muğla'nın Marmaris ilçesinden yola çıkan 4 kişilik Pekçedenöz Ailesi, Mersin'in Silifke ilçesine ulaştı.

Marmaris'te yaşayan tasarımcı baba Rüştü (42) ile noter katibi anne Özgür Pekçedenöz (42), çocukları Ceren (14) ve Mithatcan (10) ile birlikte bin 300 kilometrelik rota çizip Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye ulaşmak için 10 Temmuz'da yola çıktı. Günde ortalama 50 kilometre pedal çevirerek yol üzerinde birçok tarihi ören yerini görme fırsatı bulan aile, yolda geçirdikleri 18 günün ardından 800 kilometreyi geride bırakarak Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ne ulaştı.

Kendilerine, 'Küçük 1 aile' adını verdiklerini belirten Rüştü Pekçedenöz, "Yolculuktaki amacımız çocuklarımıza kültür, tarih varlıklarımızı yerinde göstermek ve bisiklete binme bilinci aşılamak. 'Yol öğretir' anlayışıyla yola çıktık" dedi.

Anne Özgül Pekçedenöz ise yolculuk süresince zorlandıklarını ve yorulduklarını söyledi.

Ceren-Mithat Pekçedenöz de bu yolculuğun unutulmayacak bir anı olarak kalacağını ifade etti.

Aile yarın sabahın erken saatlerinde Mersin kent merkezine doğru yola çıkacak.

Görüntü Dökümü

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- Küçük 1 Aile logosundan detal görüntü

Ailenin bisikletler ile görüntülü

Aile bireyleri ile röportajlar

Hatıra fotoğrafı çekilmesi

SÜRE: 02'16" BOYUT: 246 MB

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),

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4)HAVADAN GÖRÜNTÜLENEN ZONGULDAK SAHİLLERİ GÜZELLİKLERİYLE BÜYÜLÜYOR

ZONGULDAK sahilleri, doğal koyları ve güzellikleriyle Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Havadan görüntülenen sahiller, özellikle hafta sonları halkın yoğun ilgisini görüyor.

Kentte 28 derece olarak ölçülen, ancak yüzde 70'e ulaşan nemle birlikte daha yoğun hissedilen sıcaklık nedeniyle hafta sonunda vatandaşlar sahilleri doldurdu. Kent merkezinde Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı'ndaki yoğunluk Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı. 200 metre uzunluğundaki plaja gün içinde yaklaşık 3 bin kişi geldi. Ziyaretçilerin kimi kumlara uzanıp güneşlenirken, kimi de denize girerek serinledi. Almanya ve Hollanda'dan tatile gelen vatandaşlar da, Karadeniz sularında serinledi. Kapuz kesimindeki koylar havadan görüntülendi. Sahiller, güzellikleriyle Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

EN ÇOK İLGİ GÖREN KAPUZ PLAJI

Kapuz Plajı cankurtaranı Muzaffer Kaya, plajda 4 cankurtaran ile görev yaptıklarını anlatarak, "Kapuz plajı insanlar tarafından en çok rağbet gören plajı. Çevre illerden de birçok misafirimiz geliyor. 4 cankurtaran ile tüm hazırlıklarımızı yaparak sezona başladık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla burada denize girebilirler. Hafta sonraları 3 bin ve üzeri misafirimizi burada ağırlıyoruz. Belediye olarak burada görevli tüm personel vatandaşın rahat etmesi için burada hizmet veriyor." dedi.

Sahilde güneşlenen Ahmet Öztürk deniz suyu ve kumu nedeniyle Zonguldak sahillerinin son derece güzel ve temiz olduğunu söyleyerek, "Ege ve Akdeniz sahillerini aramıyorum. Denizi, kumu pırıl pırıl. Karadenizlileri Zonguldak'a davet ediyorum. Ege'dekiler bile buraya davet ediyorum." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kapuz sahilinden drone görüntüsü

-Diğer koy ve sahillerden drone görüntüsü

-Sahillerde denize girenler

-Cankurtaran Ramazan Kaya ile röp.

-Vatandaş Ahmet Öztürk ile röp.

(6: 57) Boyut: (778 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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5)ÇATIDA ÇALIŞAN İŞÇİ ÖLÜ BULUNDU

İZMİT'te, 8 katlı bir binanın çatısında yalıtım malzemesi işi yapan Yusuf Çırak ölü bulundu.

Olay İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın çatı katında yalıtım malzemesi döşeyen Yusuf Çakır'ın çalıştığı alana girmeye çalışan apartman sakinleri kilitli kapıyı açamadı. Çakır'ın sesini duyamayan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine binaya polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kapıyı açtı. İçeri giren acil sağlık ekipleri, Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaptı. Çakır'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çakır'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Binadan görüntü

Polis ekiplerinin çalışması

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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6)ANTALYA'DA SICAK HAVA VE NEM BUNALTTI

ANTALYA'da, sıcak ve nemli havadan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Turizm kenti Antalya'da sıcak hava ve nem, yerli ve yabancı tatilcilerle kent sakinleri bunalttı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentteki en düşük hava sıcaklığı 31 derece, deniz suyu sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 62 olarak ölçüldü. Sıcak ve nemli havadan bunalanlar soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazıları denizde yüzerek serinlerken, bazıları ise plajda güneşlenmeyi tercih etti. Sıcak havadan etkilenen evcil hayvanlar da denize girip serinledi. Kentin batı kıyılarındaki birbirinden güzel eşsiz koylar ise serinlemeye alternatif çözüm oldu. Koyları dalış başta olmak üzere bir çok etkinliğe imkan tanıyan kentte, tur teknelerinin de kıyı bandında demirledikleri görüldü.

Görüntü Dökümü

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Konyaaltı Sahili'nden genel görüntü

Kayalıklardan denize atlayanlardan görüntü

Denizde yüzenlerin görüntüsü

Denizde yüzen köpekten görüntü

Sahilden genel görüntü

Meteoroloji tabelasından görüntü

Üstü çıplak bir gencin yol ortasında patenle gitmesinden görüntü

167 MB/// 01.29"



HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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7)GÖKYÜZÜ PARAŞÜTLERLE RENGARENK OLDU

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde bulunan 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı, Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 12 ülkeden 110 sporcunun katıldığı şampiyonada, paraşütler gökyüzünde rengarenk bir görüntü oluşturdu.

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası başladı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve ilçede bulunan 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'nda düzenlenen şampiyonaya 12 ülkeden 110 sporcu katıldı. Pistte havalanmak için hummalı bir hazırlık yapan sporcular, rüzgarın yönüne göre sırayla atlayışlarını yaptı. Paraşütlerin havalanmasıyla gökyüzünde renkli görüntüler oluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yamaç paraşütü şampiyonası, 2 Ağustos'a kadar sürecek. Yarışların organizatörü Akın Gökbulut, Çameli'de her yıl yamaç paraşütü yarışları düzenlediklerini belirterek, Yaylacık Dağı'nın uçuş için oldukça elverişli bir piste sahip olduğunu söyledi. Bu yıl 12 ülkeden 32 yabancı pilotun şampiyonada mücadele ettiğini kaydeden Gökbulut, "Çameli yamaç paraşütü için çok güzel bir uçuş bölgesi. Yabancı turistler ve sporcular buradaki uçuşları kaçırmak istemiyor. Şampiyonaya katılan sporcular burada belirlenen iniş noktasına en kısa sürede ulaşmaya çalışıyor. En hızlı şekilde bitişe ulaşan sporcu, o günün birincisi oluyor ve en yüksek puanı alıyor. 6 günün sonunda en yüksek puanı toplayan pilot, yarışın şampiyonu olacak" dedi.

'DÜNYA ÇAPINDA ORGANİZASYONLAR DÜZENLEYEBİLİRİZ'

Çameli Belediye Başkanı AK Partili Cengiz Arslan ise ilçelerinde yamaç paraşütü yarışlarının bir gelenek haline geldiğini belirtti. İlçelerinin yamaç paraşütünde dünyada tercih edilen bir nokta durumunda olduğunu ifade eden Arslan, "Biz dünya çapında organizasyonlar düzenleme kapasitesine sahibiz. Amacımız dünya klasmanında yarışlar düzenleyerek Çameli, Denizli ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak. Alternatif doğa sporları açısından Çameli'yi marka ilçe haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Pilotların uçuş öncesi hazırlık yapması

-Sporcularının atlayış yapması

-Gökyüzünde süzülen paraşütlerden görüntü

-Organizatör Akın Gökbulut ile röp.

-Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile röp.

( Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



