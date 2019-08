DHA YURT BÜLTENİ - 12

Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 ölü, 15 yaralı (2)- Yeniden

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında, 2'si çocuk, 5 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Ankara yönüne giden Kamil Koç firmasına ait N.D. yönetimindeki 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsü, saat 14.00 sıralarında Balıkesir- Edremit karayolu Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önüne geldiğinde arka kısmından alev aldı. Alevler, kısa sürede, içinde 34 yolcusu ve 3 personeli bulunan yolcu otobüsünü sardı. Tam bir can pazarı yaşanırken, yolcular kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında, 2'si çocuk, 5 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Balıkesir ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

İvrindi Belediye Başkanı AK Parti'li Yusuf Cengiz, "Edremit'ten yola çıkan yolcu otobüsünde üzücü bir olay yaşandı. Gökçeyazı Mahallemizde otobüs yanmaya başladı. 5 kişinin öldüğünü üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım" dedi.

VALİLİK: ÖLENLERİN 2'Sİ ÇOCUK

Balıkesir Valiliği, otobüs yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Ölenlerden 2'sinin çocuk olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Küçükkuyu istikametinden- Ankara istikametine hareket eden Sürücü N.D. idaresindeki yolcu otobüsüyle Balıkesir istikametine seyrederken Balıkesir- Edremit yolu Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önünde araçta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. 34 yolcusu ve 3 görevlisi bulunan otobüsteki yolculardan 3'ü yetişkin, 2'si çocuk olmak üzere 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 15 vatandaşımız ise Balıkesir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Ölenlerin kimliklerinin belirlemesi ve yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Turizmcilerden 'rezervasyonsuz' tatile çıkmayın uyarısı

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Kurban Bayramı öncesinde tesislerde doluluk oranının yüzde yüze ulaşmak üzere olduğunu belirterek, yerli turistleri rezervasyon yaptırmadan tatile çıkmamaları uyarısında bulundu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla iç turizmin hareketlendiğini söyledi. Kurban Bayramı'nın yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle tatile çıkacakların sahil kesimlerinde rezervasyon yaptırdığını belirten Başkan Sili, doluluk oranlarının iyi olduğunu, kalan az sayıdaki odanın da birkaç gün içerisinde dolabileceğini kaydetti.

'TATİL SÜRESİ AÇIKLANMALI'

Yerli tatilcileri mağduriyet yaşamamaları için rezervasyon yapmadan yola çıkmamaları konusunda uyaran Burhan Sili, "Önceki yıllara göre bu yıl Alanya erken rezervasyon konusunda daha çok talep aldı. Kurban Bayramı her yıl 10 gün geriye geliyor. Bayram, bizim 'yüksek sezon' diye tabir ettiğimiz ağustos dönemine denk geldi. İç pazar için belli bir kontenjan ayırdık. Tatilin 9 gün olup olmayacağı açıklanmadı. Burada bir belirsizlik var. Bu da iç pazarı etkiliyor. Yerli tatilcilerin programlarını yapmaları açısından tatilin uzatılıp uzatılmadığı önceden açıklanmalı. Turizmciler olarak biz buna göre önlem alırız. Aynı zamanda yerli turist de daha rahat tatil programı yapar" dedi.

"İÇ PAZARIN TALEBİNE HAZIRLIKLIYIZ"

Bayram tatilinin yüksek sezona denk gelmesinden dolayı ilçeye iç pazarda ciddi bir talep olduğunu vurgulayan Burhan Sili, "Bayram dönemine bakıldığında genel doluluk oranımız hem iç pazarda hem de dış pazarda yüksek. Tatil kısa da olsa uzun da olsa iç pazara belli bir kontenjan ayırıyoruz. İç pazara yönelik bayram hazırlığımızı yaptık. Tesislerimiz yüzde yüz doluluğa ulaşmak üzere. Herkesi bekliyoruz ancak vatandaşlarımız mağduriyet yaşamamaları için mutlaka rezervasyon yaptırsın. Rezervasyonsuz yola çıkmasınlar" dedi.

DOLULUK YÜZDE 95

Son 3 yıldır Kurban Bayramı tatillerinin yüksek sezona denk geldiğini belirten Alanya Tanıtım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu ise şöyle dedi:

"Son 3 yıldır bayram tatili Ağustos ayı içerisinde yaşanıyor. Bu nedenle yüksek sezon olduğu için buraya tatil yapmak için gelenlerin daha önceden rezervasyonlarını yapmaları gerekiyor. 2016-2017 yılında sezonda yaşadığımız sorunlardan dolayı boş yataklarımız vardı. Ama şu anda doluluk oranlarımız bu haftadan itibaren yüzde 95'in üzerine çıkmış durumda. Yani rezervasyon yapmadan gelen misafirler olursa maalesef yer bulamayabilirler."

Cengiz Topçu, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması yönünde şu an bir karar alınsa dahi artık rezervasyonlara çok etki etmeyeceğini, çünkü otellerin şu anda doluya yakın olduğunu ifade etti.

Taşınabilir şarj cihazı bomba gibi patladı

Denizli'de fotoğrafçı Mustafa Ünal'a (50) ait taşınabilir şarj cihazı, çalışma ofisinde alev aldı. Yanan cihazı pencereden atan Ünal'ın elinde yanıklar oluştu.

Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan fotoğrafçı Mustafa Ünal, dün çalışma ofisindeyken, masanın üzerinde duran ve telefona ya da prize bağlı olmayan taşınabilir şarj cihazından dumanlar yükselmeye başladığını gördü. Ünal, kıvılcımlar çıkarmaya başlayan cihazı pencereden dışarıya fırlattı. Dışarıya atılan cihaz, alev alıp patladı. Ünal'ın elinde yanıklar oluşurken, cihazın plastik kabının büyük ölçüde eridiği, iç kısmının ise paramparça olduğu görüldü. Bahçede ekili domates fidesinin de yanan cihazdan zarar görmesi görenleri şaşırttı.

'HAVADA ALEV TOPUNA DÖNDÜ'

Taşınabilir şarj cihazının birden yanmaya başladığını belirten Ünal, "Artık hepimiz teknolojiye bağımlı haldeyiz. Herkesin elinde akıllı telefonlar ve tabletler var. Bunlar için taşınabilir güç kaynaklarına yöneliyoruz. Ben de geçtiğimiz yıl kaliteli ve yüksek kapasiteli, taşınabilir batarya aldım. Dün masamın üzerinde dururken birden sesler gelmeye başladı. Dumanlar yükseldi. 2-3 saniye içerisinde alevler çıkmaya başladı. Elime alıp pencereden dışarı attım. Cihaz havada alev topu haline geldi, bir bomba gibi patladı. Ucuz atlattık" dedi.

'ELİMİZDE BOMBAYLA YAŞIYORUZ'

Taşınabilir bataryaları kullanırken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu cihazı, evde arabamda, kullanıyorum. Çocuğun odasında bile olabiliyor. Evim, arabam da yanabilirdi. Dün müdahalede geç kalsam, oldukça olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Elimizde bombayla yaşıyoruz. Bu cihazları kullanırken çok dikkatli olmakta fayda var. Yaşayacak günümüz varmış. Olayı ufak tefek yanıklarla atlattım. Patlayan ürünü 1 yıl önce aldım, garantisi devam ediyor, cihazı üreten firmaya dava açacağım."

Binali Yıldırım: Türkiye'nin geleceğine yakışan bir proje

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Pazar günü İstanbul- İzmir Otoyolu'nu sayın Cumhurbaşkanımızla beraber açacağız. Türkiye'nin çehresini değiştiren, İzmir ile İstanbul'u 2 saat 50 dakikaya düşüren müthiş bir proje. Türkiye'nin geleceğine yakışan bir proje" dedi.

Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'a geldi. Havalimanında coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi. Cuma namazını Terzibaba Camii'nde kılan Yıldırım, burada da kendisini bekleyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Ardından Erzincan Valiliğini ziyaret eden Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, İzmir- İstanbul Otoyolunun Pazar günü açılacağını hatırlattı. Yıldırım, şunları söyledi:

"İstanbul- İzmir Otoyolunu sayın Cumhurbaşkanımızla beraber açacağız. Büyük bir proje. Türkiye'nin çehresini değiştiren, İzmir ile İstanbul'u 2 saat 50 dakikaya düşüren müthiş bir proje. İzmir'den İstanbul'a 420 kilometrelik mesafeyi 2 saat 50 dakikaya düşüren adeta zaman da çok büyük tasarruf sağlayan yıllık zaman ve yakıt tasarrufu 4,5 milyar lira olan bir projeden bahsediyoruz. Türkiye'ye, Türkiye'nin geleceğine yakışan bir proje."

Yıldırım, "Bugünü ve yarını memlekette, Erzincan'da geçireceğiz. Hemşerilerimizle, dostlarımızla hasbihal edeceğiz. Bu arada Erzincan'da gerek valiliğimizin, gerekse belediyemizin yaptığı faaliyetler hakkında da bilgi sahibi olacağız. Yaklaşmakta olan mübarek Kurban Bayramını da şimdiden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz için, milletimiz için hayırlar ve esenlikler getirmesini niyaz ediyorum" dedi.

Başı piknik masasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı

Bolu'nun Mengen ilçesinde, piknik alanındaki beton piknik masasına sıkışan inek, itfaiyenin beton oturağı kırmasıyla kurtarıldı.

Mengen Akbük köyündeki Sıtmapınarı mesire alanında, piknikçilerin bıraktıkları yiyecekleri yiyen Fatih Eroğlu'na ait ineğin başı beton piknik masası ile oturak arasına sıkıştı. İneğinin başının sıkıştığı yerden çıkaramayan Eroğlu, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Mengen Belediyesi itfaiye ekipleri, balyozla beton oturağı kırarak ineğin başını sıkıştığı yerden kurtardı.

TÜDEMSAŞ ve özel sektör işbirliğiyle ABD'ye vagon ihracı

SİVAS'ta 1939'da kurulan ve 80 yıldır vagon üretim ve bakımını yapan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.(TÜDEMSAŞ), Gökyapı firması işbirliğiyle üretilecek olan 80 feet'lik mafsallı konteyner taşıma vagonu için protokol imzalandı. Üretilecek vagonlar Dünya'nın birçok bölgesinde kiralama hizmeti veren, uluslararası bir şirket konumundaki ABD'li GATX firmasına ihraç edilecek.

Yurt dışına ihraç edilecek Sggrs tipi konteyner taşıma vagonun ortak üretimi için TÜDEMSAŞ ve Gökyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş firması arasında protokol imzalandı. TÜDEMSAŞ Toplantı salonunda düzenlenen imza törenine konuk olarak katılan ABD'li GATX firmasının temsilcileri, imzalanan protokol öncesi fabrika sahasını gezerek, test aşamasındaki vagon üzerinde incelemelerde bulundu.

TÜDEMSAŞ ve Gökyapı işbirliğiyle üretilecek olan vagonun özellikleri hakkında bilgi veren TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu "Ortak imalatını yapacağımız 80 feetlik mafsallı, Sggrs tipi yük vagonunun boyu 26,39 metre, darası 24 bin 700 kilodur. Bu vagonun darası benzerlerine göre daha hafiftir. Vagonumuz bir seferde, 4 adet 20 feet'lik veya 2 adet 40 feet'lik konteyner taşıyabiliyor. Tam dolu iken maksimum hızı saatte 100 kilometre, boşken maksimum hızı ise saatte 120 kilometredir" dedi.

Üretim yapmanın, katma değer oluşturmanın, istihdama katkı sağlamanın ve ihracat yapmanın Türkiye için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Mehmet Başoğlu "İmzalayacağımız bu protokolle 'Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında 100 ayrı etkinlik' projesine 101'inci etkinlik olarak katkı sunduğumuzu düşünüyorum. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünde ve şirketimizin 80'inci yılında ihracata konu bu vagon imalatı projesi imza törenini gerçekleştirmekten onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemize, milletimize, TÜDEMAŞ'a, Gökyapı ve GATX firmalarına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Gökyapı firması sahibi Nurettin Yıldırım ise, "Öncelikle hem GATX firmasına hem de sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım başarılı oluruz. Bugün ön denetim gibi bir süreçten geçtik. Bazı eksikliklerimiz var ama bunları eminim ki düzelteceğiz ve müşterimizi memnun edeceğiz. Devamı da gelecektir. TÜDEMSAŞ yönetiminin de destekleri burada çok önemli. Desteğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

TÜDEMSAŞ ve Gökyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında ayrıca bu yıl içerisinde Almanya'ya 18 adet Megaswing vagon üretilmesi ve Avusturya'ya da 120 adet boji ihracatı yapılması yönünde protokol imzalanmıştı.

Meşhur Yakacık Karpuzunun hasadı başladı

Niğde'nin Altunhisar İlçesinde yetişen aroması ve lezzeti farklı olan "Yakacık karpuzununö hasadı başladı.

İlçede 3 bin dekarda ekili olan karpuzda üreticiler ilaç kullanmadan organik olarak yetiştiriyor. Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilen karpuz kilosu 50 kuruştan alıcı buluyor.

Altunhisar Ziraat Odası Başkanı Selam Durak: "Bu karpuzlar yöremizde organik olarak yetiştirilmektedir. Yıllardır ekilen aroması ve lezzeti farklı olan bu karpuzların hasadına yeni başladık. Orijinal karpuzdur. Organik gübre ile yetiştirilmiştirö dedi. Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili Tuncer Özçelik ise: "Niğde'nin küçük ama tarımda parlayan yıldızı Altunhisar ilçemizin patatesten sonra karpuz hasadı başladı. Karpuzumuz organiktir. Doğaldır kapak aşısı yoktur. Lezzeti güzeldir. Yakacık karpuzunu Türkiye'de de bilirler. Meşhur bir karpuzdur. Pazarcı ve esnaf arkadaşları bu lezzeti görmeleri için davet ediyorum. Çiftçi bunu şimdi 50 kuruşa satıyor. Maliyetleri biraz yüksek. Fiyatların yükselmesini istiyoruz ama bizim elimizde olan bir durum değil. İnşallah fiyatlar yükselirö şeklinde konuştu.

Yaralı sincap koruma altında

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan sincap koruma altına alındı.

Topaklı Mahallesi'nde bir vatandaş yerde hareketsiz yatan bir sincabı, ölmek üzere olduğunu görünce durumu Tarsus Belediyesi Hayvan barınağı ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralı sincabı alarak tedavi edilmek üzere Hayvan Parkı Veteriner ekiplerine teslim etti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sincabın röntgenleri çekildi. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen hayvan, tedavisinin ardından doğal hayata bırakılacağını bildirildi.

