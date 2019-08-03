DHA YURT BÜLTENİ-12

Kılıçdaroğlu: Gerginliklerden, kavgalardan bıktık, usandık artık

1)'ATATÜRK, İSLAM DÜNYASININ DA ÖNEMLİ ÖNDERLERİNDEN BİRİ'

Artvin'in Şavşat ilçesinden karayoluyla Ardahan'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye tarafından Kongre Caddesi üzerinde yaptırılan Atatürk heykelinin açılışına katıldı. Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in de katıldığı açılış öncesi konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin insanları değil dünyanın bütün demokratları, bütün aydınları da Mustafa Kemal'in yanında hep saygıyla eğilmişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda islam dünyasının da önemli önderlerinden birisidir. Cumhuriyeti kurduktan sonra bütün islam ülkeleri, onlar cumhuriyeti kabul etmişlerdir ve onların da en büyük arzusu demokrasiye geçmektir. Biz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle, taşlandırdığımızda bu güzel ülkeyi kuranların en azından bize bıraktıkları mirası çok öenmli bir noktaya taşımış olacağız. Heykeli yapan, burayı açan değerli belediye başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Yaşasın Mustafa Kemal ve arkadaşları" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrası Türk Bayrağı'nın sarılı olduğu heykel, basılan butonla 'sarı saçlım, mavi gözlüm' şarkısı eşliğinde açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Heykelin açılışı

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN,

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2)MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

DİYARBAKIR'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 72 EP 235 plakalı yolcu minibüsü ile 35 AK 2886 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil trafik levhalarının bulunduğu direğe çarparken, yolcu minibüsü ise takla attı. Kazada, her iki araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan 5 yaralıdan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri

Ambulans

Takla atan minibüs

Otomobil

Sağlık ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

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3)DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜRÜLEN HÜSEYİN'İN KATİLİ DENİZİ İZLERKEN YAKALANDI

ADIYAMAN'da, 4 gün önce doğum gününde Hüseyin Nasullah Çelik'i (13), bıçaklayarak

öldürüp yol kenarına attığı iddia edilen Murat Ç.(36), Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilin'de denizi izlerken ayağında terlik, üzerinde kapri pantolon ve tişörtle yakalandı.

Adıyaman'da doğum günü olan 31 Temmuz Çarşamba günü Esentepe Mahallesi'ndeki evine pasta alarak gelen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Hüseyin Nasullah Çelik, öğlene doğru evden ayrıldı. Ailesinin son olarak saat 11.30'da cep telefonu ile görüştüğü Hüseyin'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, tüm çabalarına rağmen Hüseyin'e ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Hüseyin'in izine rastlayamadı.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in talimatıyla özel ekip kurularak Hüseyin Nasullah Çelik'i aramak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin takip ettiği cep telefonu sinyaline son olarak Hasancık beldesine bağlı Serhatlı köyündeki Kınıklı Gölü yakınlarında ulaşıldığı belirlendi. Bunun üzerine önceki gün dalgıç polisler gölette arama yaparken, jandarma ekipleri de drone yardımı ile kırsal alanda arama yaptı.

YOL KENARINDA BIÇAKLANMIŞ CESEDİ BULUNDU

Ekipler, dün Kömür Beldesi'ne bağlı Bölükyaya köyü yakınlarında yol kenarında Hüseyin Nasullah Çelik'i bıçaklanmış halde ölü buldu. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Çelik'in cesedi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

KATİL ZANLISI DENİZİ İZLERKEN YAKALANDI

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, Hüseyin Nasullah Çelik'in katil zanlısının cinsel istismar suçunda kaydı bulunan Murat Ç. olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Murat Ç'nin, Mardin, Batman ve son olarak Antalya'da olduğunu tespit etti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nün dün bilgi vermesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonu sinyalinde şüphelinin Konyaaltı sahilinde olduğunu tespit eden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sahilde inceleme yaptı. Polis ekipleri, Murat Ç'yi dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde ayağında terlik, üzerinde kampri pantolon ve tişörtle denizi izlerken yakaladı.

Murat Ç., Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Murat Ç, sorgulanmak üzere karayoluyla Adıyaman'a götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Emnıyet dıs plan görüntü

-Zanlının çıkarılısı

-Zanlının ekip otosu ile götürülmesi

103 MB// 55 SN ( HD )

Haber: Bülent TATOĞULALRI Kamera: Emrah GÜL Antalya

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4)MENGEN'DE AŞÇILIK FESTİVALİNDE 'TAVUK ÇEVİRME' REKOR DENEMESİ

BOLU'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 34'üncü Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nde, Guinness rekorlar kitabına girmek için 2 ton tavukla 111 metre uzunluğundaki mangalda 'tavuk çevirme' rekor denemesi yapıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nin 34'üncüsü başladı. Mengen Terminali'nden ilçe merkezindeki festival alanına kadar bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde yöresel halk oyunları gösterisi yapıldı. Festivalin açılış töreninde konuşan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, "Bugün Mengen'de 34'üncü festivalimizin başlangıcı da her zaman sonsuza dek yaşatacağımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün doğum yılının 100'üncü yılına tekabül eden 1981 yılında Mengen'in en güzel köylerinden Konak köyünde ilk festivalimiz düzenlendi. Mengen'de ve Türkiye'de her şeyin çok güzel olmasını diliyorum." dedi.

REKOR DENEMESİ YAPILDI

Festivalde, kurulan 111 metrelik mangalda 2 ton tavuk kullanılarak rekor denemesi gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde yakılan mangallarda şişlere geçirilmiş yaklaşık 2 bin tavuk pişirilerek festivale katılanlara ikram edildi.

19 MAYIS GÜNDEMİ

Ulusal Aşçılık Federasyon Başkanı Melik Altundağ, "111 metrelik bir rekor denememiz var. Bugün de bunu gerçekleştirdik. Guinnes'e başvurularımız hazırlanıyor." dedi. Yarın sona erecek festivalde akşam saatlerinde ünlü sanatçılar Ziynet Sali ve Onur Akın sahne alacak.

Görüntü Dökümü

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Halk oyunları

-Tavuk çevirme

-Vatandaşların sıraya geçmesi

-Tavukları pişirilmesi

-Turhan Bulut'un konuşması

-Aşçılarla röportajlar

-Detaylar

Süre: 04.41-Boyut: 525 MB

Haber- Kamera: Murat KÜÇÜK-Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),

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5)GÜMÜŞHANE'DE YAYLADA DEFİLE

GÜMÜŞHANE'de deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikteki Taşköprü Yaylası'nda 'Tarih ve Doğa Konuşuyor' temalı yöresel kıyafet ve gelinlik defilesi düzenlendi. Yaklaşık 6 bin sarı yayla çiçeği süslemeli gelinlik giyen mankenin at üstünde 570 yıllık Taşköprü'den geçerek geldiği yayladaki defile ilgi gördü.

Gümüşhane Valiliği ve Projehane Kültür, Sanat, Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından Taşköprü Yaylası'nda 'Tarih ve Doğa Konuşuyor' temalı yöresel kıyafet ve gelinlik defilesi düzenlendi. Defileye Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Projehane Kültür, Sanat, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Ayşegül Öznur Parlak, Başkan Yardımcısı Mustafa Akgül ile yayla sakinleri katıldı.

6 BİN SARI YAYLA ÇİÇEĞİ KULLANILDI

Defilede yöre kadınlarının geçmişte giydiği elbiselerden tasarlanan 13 kıyafet ile 2 gelinlik sergilendi. 'Altın' adı verilen gelinlik ise 6 bin sarı yayla çiçeği kullanılarak tasarlandı. Yayladan toplanan çiçekler 15 günlük çalışma ile gelinliğe tek tek takıldı. Yöresel kıyafetleri giyen mankenler, 570 yıllık tek gözlü Taşköprü'den geçerek yaylaya geldi. Altın gelinliği giyen manken Özge Demirel, iki denemede bindiği at sırtında köprüden geçerek defile alanına geldi. Yaylacıların ilgiyle izlediği ve cep telefonları ile görüntülediği atlı gelin katılımcılardan alkış aldı. Defile halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

'BÜYÜKLERİMİZİN GİYDİĞİ KIYAFETLERİ TASARLADIK'

Projehane Kültür, Sanat, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Ayşegül Öznur Parlak, amaçlarının tarihi ve doğa kenti olan Gümüşhane'yi tanıtmak olduğunu belirterek yöresel kıyafetlerden ağırlıklı oluşan bir defile düzenlediklerini söyledi. Parlak, "Eskiden büyüklerimizin giydiği kıyafetlerden esinlenerek günümüze özgü tasarımlar hazırladık. Günümüz ve geçmişimi bir araya getirip, ortaya değişik gelinlikler çıkarttık. Tasarımlarımızla farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Gelinliğimizi ise sarı yayla çiçekleri ile süsledik. Yayladan topladığımız çiçekleri gelinliğe tek tek ekledik. Zahmetli bir çalışma oldu ama ortaya çok güzel tasarımlar çıktı" dedi.

Projehane Kültür, Sanat, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Akgül de "Gelinliğimiz yaylada yetişen çiçeklerinden tasarlandı. Çiçekler toplanıyor, kurutuluyor ve tek tek elden geçirildi. Emek harcanarak hazırlandı. Gelinliğe paha biçilemez" diye konuştu.

Sarı yayla çiçekli gelinliği giyen manken Özge Demirel ise "Yaylada yetişin çiçeklerimizi topluyoruz. Topladıktan sonra gelinliğimizin üzerine yapıştırıyoruz. Bir hafta öncesinden denedik. Gelinliğimiz çok ilgi gördü" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yayla detayları

-Mankenlerden detay

-Mankenlerin köprüden geçmesi

-Atlı gelinin köprüden geçmesi

-Horonlar oynanması

-Ayşegül Öznur Parlak ile röp.

-Mustafa Akgül ile röp.

-Özge Demirel ile röp.

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR-Selay SAYKAL GÜMÜŞHANE-DHA



