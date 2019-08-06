DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ANTALYA'DA, COPLU SOPALI ÖLDÜRESİYE DAYAK



ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, 1'i kadın 4 kişi, yere yatırdıkları kişiyi bilinmeyen nedenle sopa ve coplar ile dövdü. Darbedilen kişinin, saldırganlardan kaçarak, kurtulduğu öğrenildi.

Olay, Muratpaşa'nın tarihi Üç Kapılar girişinde meydana geldi. Çiçekçi olduğu belirtilen kişi, yere yatırılıp, 1'i kadın 4 kişi tarafından sopa ve coplar ile dövüldü. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, adama defalarca sopayla vurulurken, çevreden araya girip, saldırganları engelleyen olmadı. Saldırganlardan birinin, yerde yatan kişinin kolunu ters çevirdiği, diğerinin ise sopayla dirseğine vurduğu anlar, videoda yer aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntü, binlerce kullanıcı tarafından izlenip, tekrar paylaşıldı. Dövülen kişinin, saldırganlardan kaçarak, kurtulduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Kadın ve yanındakilerin çiçekçiyi dövme anları

Haber: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

======================================

2)BOLU DAĞI'NDA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı 2'nci viyadük mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne gitmekte olan Orhun Aktaş idaresindeki 77 AAF 275 plakalı otomobil, önünde giden Ali Köse yönetimindeki 54 FM 863 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Orhun Aktaş ve araçta bulunan Metin Özbek yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

======================================

3)LEYLEKLER, KÖY VE BELDEYİ ELEKTRİKSİZ BIRAKTI

OSMANİYE'de, toplu göç eden leyleklerin yüksek gerilim hattına konması nedeniyle bir köy ve bir belde de elektrik kesintisi yaşandı.

Osmaniye'de leyleklerin toplu göçü Çona Köyü ve Tüysüz Beldesini elektriksiz bıraktı. Sonbahar yaklaşırken, daha sıcak bölgelere sürüler halinde göç eden leylekler, köy içerirsiden geçen elektrik tellerine kondu. Kuşların ve şebekenin zarar görmemesi için tellerdeki akım kesildi. Kuşların sabah saatlerine kadar tel üzerinde durması nedeniyle köy gün boyu elektriksiz kaldı. Köy sakinlerinden Kasım Efendioğlu, çok sayıda leyleğin, geceyi elektrik direklerinde geçirdiğini belirterek, "Kurban bayramına bir hafta kala hacı leylekler, sanki hac ziyareti yapıyormuş gibi Çardak köyüne geldi. İşin ilginç olan yanı ise bitişik olan Dereli ve Çona Köylerine hiç birinin gelmemesi. Akşam üstü köyümüze misafir oldular ama birazda eziyetli oldu. Çünkü tellerin üzerine kondukları için elektrikler kesildi. Sabah erkenden kalktığımızda da misafirlerimiz uçup gitmişler." dedi.

Diğer yandan Tüysüz Beldesi'nde de elektrik tellerine konan leylekler nedeniyle bir gün süre ile enerji kesintisi yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Leyleklerin elektrik tellerine konmaları

-Leyleklerin uçmaları

-Çekim yapan köylülerin konuşmaları

-Kasım Efendioğlu ile röportaj

BOYUT: 59.7 MB SÜRE: 01'54"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

======================================

4)SUÇÜSTÜ YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KIZ KARDEŞLER ADLİYEDE

Kayseri'de Ebru U. (19) ve Şeyma U. (17) kardeşler, hırsızlık için girdikleri evde polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 3 gün önce de üç evden 20 bin liralık ziynet eşyası çaldığı belirlenen iki kardeş, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Merkez Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan Çağrı Apartmanı'nda meydana geldi. Bina sakinleri, komşularının evine giren tanımadıkları iki kişiyi fark ederek, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Ebru ve Şeyma U. kardeşleri, evde hırsızlık yapamadan suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan iki kardeşin üzerinde yapılan aramada bin 50 lira, 50 dolar ve 60 Euro ile kapı açmak için kullandıkları 2 tornavida ele geçirdi. İki kardeşin, geçen 2 ve 3 Ağustos'ta aynı mahallede üç farklı eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. İki kardeşin buralardan 20 bin 888 lira değerinde altın, bilezik ve 3 bin lira para çaldıkları tespit edildi. Ebru ve Şeyma U. kardeşler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Hırsızlık şüphelisinin sağlık kontrolüne getirilişi

Diğer görüntüler

HABER- KAMERA: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

=========================================

5)'FINDIK ALANINDA STRATEJİK İŞBİRLİĞİ DEKLARASYONU' İMZALANDI

ORDU'da Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı arasında 'Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu' imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili, fındık hasat şenliği programı için Ordu'ya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i makamında ziyaret eden Bakan Bekir Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Program, AK Parti Ordu milletvekilleri, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı arasında 'Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu'nun imzalandığını açıkladı. 3 bakan arasında imzalanan deklarasyonunun detaylarına ilişkin bigi paylaşan Bakan Pakdemirli, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek ve fındık alanında işbirliğini geliştirmek; üretim, kalite, verimlilik için potansiyel ve ihtiyaç duyulan bilimsel, teknik ve teknolojik işbirliğini sağlamak ve fındık alanında daha yakın bir işbirliği geliştirmek, ortak yararları ve ortak çıkarları gözetmek amacı ile deklarasyon imzalandığını söyledi.

'3 BAKAN OLARAK HER ZAMAN ÜRETEN VE TÜKETENİN YANINDAYIZ'

Deklarasyonun oldukça önemli olduğunu vurgulan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu deklarasyon; Dünya Fındık üretiminde en büyük paya sahip ilk 5 ülke içerisinde yer alan 3 ülke olarak, omuz omuza bir arada, fındığın anavatanında, kültür fındığının dünyaya yayıldığı topraklarda fındığın üretimini, kalitesini ve verimini artırmak, hastalık, zararlılarla mücadele, yeni çeşitlerin geliştirilmesi yönündeki kararlılıkları ortaya koymaktadır. Biz 3 bakan olarak, her zaman üretenin ve tüketenin yanındayız. Yeni çeşitleri üreticimize sunmak, verim ve kaliteyi arttırmak, bölgemizdeki hastalık ve zararlılarla mücadele etmek, ürün kalitesi ve çeşitliliğini arttırarak fındığa katma değer kazandırmak ile kaliteli ürünün tüketicilere ulaşması yönündeki stratejik işbirliğimizde kararlı olduğumuzu bu iyi niyet beyanı ile de açıklıyoruz"

Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili de birer konuşma yaparak, fındıktaki bölgesel işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, konuk bakanlara hediye takdim etti.

-Görüntü Dökümü

------------------

-Bakanların konuşmasından görüntü

-Toplantıdan detay görüntü

-Fındık hasadı (drone görüntüsü)

Süre: 6.31 DK Boyut: 970 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA