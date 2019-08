DHA YURT BÜLTENİ - 12

Karabağlar'da orman yangını (3)

'SERT RÜZGAR KONTROL ALTINA ALINMASINI ZORLAŞTIRIYOR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını helikopterle denetledikten sonra yangın gözetleme kulesine geçti ve burada CNN Türk'e telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunu ancak saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını, yangının etrafının çevrelendiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesinde Akgedik Barajı yakınında yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangının kanyonun içinde kaldığını, etrafının çevrildiğini, kontrol altına alındığını söyledi. Pakdemirli, "Muğla yangını İzmir'dekine kıyasla kontrol altında. Ekipler İzmir yangınına odaklandı. Orman Genel Müdürümüz de geliyor birlikte koordinasyon merkezine geçiyoruz' dedi.

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarının çıkmaması için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İZMİR,

Urla'da orman yangını çıktı (1)

İzmir'in Urla ilçesinde bulunun Demircili Köyü civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın orman yangınlarının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını söyledi.

İZMİR,

Mağarada 3 gün mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 gündür bir mağarada mahsur kalan oğlak iş makinesiyle kurtarıldı.

Gazipaşa'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Karatepe Yaylası'nda 3 gündür kayıp olan oğlağı bulmaya çalışan hayvanın sahibi Furkan Çağlayan ve hayvana bakan kardeşi Hamza Çağlayan, oğlağın sesini dar bir girişi bulunan mağaradan geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla 3 gün girdiği mağaradan oğlağı çeşitli yöntemler deneyerek çıkartmayı deneyen Çağlayan kardeşler çareyi yardım istemekte buldu.

Gazipaşa Belediyesi ve Gazipaşa Ziraat Odası Başkanlığı'ndan yardım isteğine anında cevap verildi. Gazipaşa Belediyesi Tır desteği verirken, Gazipaşa Ziraat Odası ise kepçe gönderdi. Karatepe Yaylası'na çıkan kepçe, oğlağın sıkıştığı dar girişi bulunan mağaraya ulaşmak için yaklaşık 2 saat yol açma çalışması yaptı. Mağara girişine ulaşan kepçe hayvanı kurtarmak için mağaranın giriş bölümünü genişletti. Hayvanın mağaradan çıkması için anne keçi getirildi. Oğlak bir süre sonra mağaradan çıkıp annesinin yanına geldi. Anne keçi ve yavrusu daha sonra sahibinin ağılına konuldu.

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

Gaziantep'te komşu aileler kavga etti: 4 yaralı, 4 gözaltı

Gaziantep'te komşu iki aile arasında çıkan taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı, 4 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Büyükpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta yaşayan Çetin ve Akkaya ailelerinin fertleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada D.M.Ç., S.Ç., B.Ç. ve E.Ç., kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgada 2 araç ve 1 motosiklet ise atılan taşlarla hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çevik kuvvet polisleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına aldı.

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA

Bigadiç'te yol kenarında çok sayıda kemik ortaya çıktı



Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Yağcılar-Davutça arasındaki dağ yolunda çok sayıda kemik ortaya çıktı. Kemikleri gören gurbetçi Günay Ermiş, durumun kendisini hem meraklandırıp hem de tedirgin ettiğini, gerekli araştırmaların yapılması istediğini söyledi.

Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Yağcılar-Davutça Mahallesi arasında bulunan dağ yolunda genişletme çalışmalarına başlandı. Bir süredir duran yol çalışmaları sonrasında yağmurla birlikite, yolun kenarlarından kayan toprakların altından kemikler çıktı. Almanya'da yaşayan ve tatil için memleketine gelen Günay Ermiş, yol kenarındaki kemikleri buldu.

Kemiklerin kendisini tedirgin ettiğini söyleyen Ermiş, "Kemiklerin bu şekilde duruyor olması insanı tedirgin ediyor. Büyüklerime de sordum, burası eskiden mahalle mezarlığı olarak kullanılan bir yer de değildi. Mezarlık yolun alt kısmında kalıyor. İskeletlerini görünce üzüldüm ve ürperdim. Bunlar tarihi mi yoksa birisi tarafından mı gömülmüş, araştırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kırsal Davutça Mahalesi Mutarı İdriz Atılmış da kemiklerin yeni ortaya çıkmış olabileceğini söyleyerek, "Mahallemize yaklaşık 7 yıl önce yapılan yolda, genişletme çalışmalarına başlanmıştı. Yağışların ardından bu kemikler çıkmış olabilir. Burası mahalle mezarlığının olduğu yerde değil. Ormanlık bir alandı. Ben de yeri inceleyip, gerekli araştırmaların yapılması için başvuruda bulunacağım" dedi.

-Günay Ermiş röp

Haber-Kamera: Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ(Balıkesir),

Burhaniye'de çocuklar plajda yarıştı, çevre bilinci kazandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Burhaniye Belediyesi'nce Ören Mahallesi Plajı'nda çevre etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar, yapılan parkur, çuval ve izmarit toplama yarışları ile hem eğlendi hem de çevre bilinci kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, yaz boyu Ayvalık'ın Sarımsaklı ve Duba plajları ile Burhaniye Öğretmenler Plajı ve Edremit'in Altınoluk plajlarında düzenlediği etkinliklerin sonuncusunu Burhaniye Belediyesi desteğiyle Ören Mahallesi'nde düzenledi. Çevre etkinliğine katılan çok sayıda çocuk için parkur yarışmaları, çuval yarışmaları ve izmarit toplama yarışmaları düzenlendi. Yetişkinlerin de katıldığı çuval yarışı ile izmarit toplama yarışlarında renkli görüntüler oluştu.

Katılımcılara teşekkür eden Çevre Mühendisi Ayşegül Şık, "Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı olarak Büyükşehir sorumluluğunda olan mavi bayraklı plajlarda çevre bilinçlendirme eğitimleri yapıyoruz. Etkinliğimize, Ayvalık Sarımsaklı plajında başladık. Daha sonra Duba plajı, Burhaniye Öğretmenler Plajı ve Altınoluk plajlarında devam ettik. Bugün de Burhaniye Belediyesi desteği ile Ören Plajında devam ediyoruz etkinliğimize. Amacımız, çocukları hem eğlendirip hem de çevre bilincini kazındırmak. Yarışmaya katılan arkadaşlarımızda farkındalık oluşması ve çevre bilinci kazanmaları amacıyla çeşitli hediyeler veriyoruz. Plastik torba kullanımını azaltmak amacıyla bez torba dağıtıyoruz. Yine düzenlediğimiz geri dönüşüm standımızla, hem çocuklara hem de yetişkinlere bilgi vermek için geri dönüşüm bilinci kazandırmak istiyoruz. Etkinliklerimiz, Büyükşehir sorumluluğundaki mavi bayraklı plajlarda devam edecek" dedi.

Yarışmaya katılan çocuklardan Zeynep Delen de, "Bu yarışmaya katıldım. Yarışmada hediye verdiler. Bundan sonra, çevreye daha duyarlı olmaya çalışacağım. Burada eğlendik, güldük. Hediye de çok güzeldi. Yarışmayı çok beğendim" dedi.

Fatma Nisa Gezer ise, "Yarışmaya katılmak istedim. Birinci oldum. Çevreye duyarlı olmak istiyorum. Hediyemi aldım. Çok memnunum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),

Hatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ermenilerin oturduğu Vakıflı Mahallesi'nde 'Meryem Ana Yortusu' ve 'Üzüm Bayramı' kutlandı.

Meryem Ana Kilisesi'nde Hatay Ermeni Kiliseleri din görevlisi Avedis Tabaşyan'ın yönettiği ayinde ilahiler okundu ve dualar edildi. Ayinin ardından bahçede katılımcılara üzüm ve geleneksel yemek Hrisi dağıtıldı. Tabaşyan, burada yaptığı konuşmada her yıl olduğu gibi bu yıl da Meryem Ana'nın göğe yükselişini kutladıklarını söyledi. Yurt içi ve yurt dışından ilçeye özel misafirlerin geldiğini belirten Tabaşyan, "Her sene yaşadığımız o güzel halay, o güzel eğlence, mutluluk bu sene Alevi kardeşlerimizin, Alevi komşularımızın Gadir-i Hum Bayramlarıyla bütünleşti. Sanırım dün geceden bugüne herkes Samandağ'dan bayram coşkusunu bütün dünyaya örnek olarak gösterdi. Dünyada barış nidaları atılırken, burada nida değil yaşanan bir gerçeği ortaya koydu" dedi.

Hataylı olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Tabaşyan, "Yaşanan bir şehir, yaşanıldığını gösteren bir şehir, kardeşliğin bu dünyadaki en büyük değer olduğunu gösteren bir şehir ve böyle de devam etmesini temenni ediyoruz. Bütün dualarımızı bu yönde ettik. Tanrı bütün ülkemizi korusun" diye konuştu.

Vakıflı Mahallesi Muhtarı Berç Kartun da Meryem Ana Yortusu'nu her yıl olduğu gibi bu yıl da en içten duygularla kutladıklarını belirtti.

Vakıflı Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar da Meryem Ana Yortusu'nun bu yıl Alevi komşularının Gadir-i Hum bayramıyla aynı güne denk geldiğine dikkat çekerek, "Beraber kazanlarımızı kaynattık. Dualarımız beraber yerden göğe yükseldi. Anadolu'da gerçekleştirdiğimiz bu kardeşlik ortamımızın bütün dünyaya örnek olmasını diliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ,Hatay,

