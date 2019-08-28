Dha yurt bülteni - 12

Servis otobüsü kontrolden çıkarak tarlaya uçtu: 47 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan servis otobüsü tarlaya uçtu. Kazada 47 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Aydın- Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Nazilli'deki işçileri Efeler'e taşıyan 09 P 1617 plakalı otobüsün şoförü, önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarına savrularak tarlaya devrildi. Kazada 47 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ambulanslar yararlılar çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazanın ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de olay yerine gelerek polis ve jandarmadan bilgi aldı. Kazada ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı ifade edilidi.

Görüntü Dökümü

------------

Kaza yerinden cep telefonu görüntüsü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, DHA)

=======================

Perge Antik Kenti yakınında orman yangını (1)

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Perge Antik Kenti yakınlarındaki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Aksu'da, Perge Antik Kenti'nin bulunduğu bölgedeki ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bölgeye 60 orman işçisi; 4 helikopter, 12 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteriyle sevk edildi. Alevlere, Perge Antik Kenti ile yerleşim yerlerine sıçramaması için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Görüntü Dökümü

------------

Yangından görüntü

Haber-Kamera: Aslı DURAN-/ANTALYA, -

===================

Tarihi çarşıda yangın paniği

Bursa'da Tarihi Uzun Çarşı'da bir giyim dükkanının çatısında tutuşan kablolar, paniğe yol açtı. Esnaf, ürünlerini kurtarmak için çabaladı.

Olay, Osmangazi ilçesi Tarihi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Bir giyim dükkanının çatısından dumanların yükseldiğini fark eden esnaf, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada dükkanın yakınındaki esnaf, iş yerlerindeki mallarını dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çatıya çıktı. Yapılan incelemede, kabloların tutuştuğu görüldü. Ekipler, soğutma işleminin ardından çarşıdan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,-

=====================

Hastane acil servisindeki görüntüye soruşturma

Bartın Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde, kayıt işlemleri yapan vezne görevlisi kadın, hastalar işlem sırası beklerken, bilgisayardan alışveriş yaptığına ilişkin görüntülere Bartın Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

Bartın Sağlık Müdürü Dursun Koç tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medyada yer alan 'Bartın Devlet Hastanesinin Acil Servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti' başlıklı haberler üzerine İl Müdürlüğümüz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Görevi başındaki çalışanın, işiyle ilgisi olmayan internet sitelerine girmesi uygun değildir. İlgili personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Hastane hizmetlerinde kullanılan bilgisayarların maksadı dışında kullanılmaması için de gerekli tedbirler alınmıştır."

Görüntü Dökümü

---------

-Cep telefonuyla çekilen memurun internet sitesinde gezinirken

-Önünde vatandaş beklerken

Haber-Ayhan ACAR-BARTIN,

===================

Çiftlikte yangın

Adana'nın Kozan ilçesindeki bir hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangında alevler arasında kalan 1 traktör küle döndü. Çiftlik sahipleri, zararlarının 1,5 milyon lira olduğunu söyledi.

Kozan ilçesi Karabuza mevkiindeki Eyüp Küpkaraoğlu ve Mevlüt Gönen'e ait hayvan çiftliğinin saman deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında bir traktör de alevler arasında kalarak, kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kozan Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler ile müdahale edildi. 2 kepçenin de kullanıldığı müdahalede alevler güçlükle kontrol altına alınabildi. Küpkaraoğlu ve Gönen, yangının yol açtığı zararlarının 1, 5 milyon lira olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü

------------

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları

Kullanılamaz hale gelen traktör görüntüsü

genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: ALI GOKDAL/KOZAN/ADANA,

===============

Tekstil fabrikasında yangın (2)

3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta, tekstil fabrikasının deposunda, saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Alevlerin söndürülmesinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de TOMA ile müdahale ettiği yangın sırasında, iş makineleriyle duvarlar kırılıp, söndürme ekiplerine yardımcı olundu. Bölgede soğutma çalışmalarına başlanırken, yangında 1 itfaiye erinin dumandan etkilendiği, olay yerinde hazır bekletilen ambulansta gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------

Ekiplerin alevlere müdahale etmesi

Yangın söndürme helikopteri

Söndürme çalışmalarından detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

===============

Polis, şüpheli çanta meraklılarını uzaklaştırmakta zorlandı

Şanlıurfa'da bir okulun demir korkuluklarına asılı bırakılan şüpheli çanta paniğe yol açtı. Bomba imha uzmanı tarafından fünyeye ile patlatılan çanta boş çıkarken, polis meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti.

Kent merkezinde bir okulun demir korkuluklarına asılı bırakılan çanta, bomba paniğine neden oldu. Şüpheli çanta ihbarıyla Atatürk Bulvarını trafiğe kapatan polisler, araç ve vatandaşların geçişine izin vermedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı koruyucu kıyafetlerini giyerek çantaya fünye yerleştirdi. Daha sonra çanta, fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Yapılan incelemede çantanın içinin boş olduğu görüldü.

Ekipler şüpheli çantayı incelerken toplanan meraklı kalabalık ise polise zor anlar yaşattı. Polislerin, vatandaşı olay yerinden uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen bu uyarıyı dikkate almayanlar, cep telefonları ile şüpheli çantayı görüntülemekte ısrar etti. Çanta daha sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------

Olay yerinde toplanan kalabalık

Bomba imha uzmanı çantaya fünye koyması

Fünyeyle patlatılan çanta

Polis meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA

==============