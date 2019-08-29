Dha yurt bülteni-12

Suriye sınırında helikopter hareketliliği

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan Güvenli Bölge için oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasite çalışmaya başladığı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yakıt takviyesi yaptıktan sonra Türk ve ABD askerlerinin binmesiyle havalanarak Suriye sınırında devriye görevi yaptı.

İç savaşın sürdüğü Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ise güneyinde kalan Fırat nehrinin doğusunda Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden başlayıp Şırnak'a kadar uzanan sınır hattı terör örgütü PKK/YPG kontrolünde girdi. Terör örgütünün denetiminde olan bölgedeki sivilleri zorunlu göçe zorlaması ve sınır kentlerindeki güvenliği tehdit etmeye başlamasıyla, Türkiye bölgeye yönelik operasyon sinyali verdi. Ancak, aradan geçen süre içerisinde Türkiye'nin düzenlemeyi planladığı askeri hareket, özellikle ABD'nin çözüm için çeşitli öneriler getirerek süre istemesiyle ertelendi. ABD'nin de Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki diğer bölgelere yönelik uygulamaya yönelik yol haritasının sürekli çeşitli bahaneler ile ertelemesiyle hareket bir türlü yapılamadı. Türkiye'nin bu konuda rahatsızlığını dile getirmesi ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı benzeri yeni bir harekat ile bölgeyi terörden arındırması yönündeki kararlılığı ile ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantılar yapıldı. Toplantılar sonunda iki ülke arasında Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge kurulması ve bunun iki ülke tarafından tesis edilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Mutabakatın ardından ABD'li ilk askeri heyet Türkiye'ye geldi ve Güvenli Bölge için Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulacağı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türk askeri yetkililer ile toplantılar yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın TSK'nın komuta kademesi ile incelemelerin ardından Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Merkezin kurulmasının ardından geçen Cumartesi günü ABD'ye ait helikopter ile Türk ve ABD'li askeri yetkililer Suriye sınırında ortak devriye uçuşu yaptı.

SINIRDA HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ

Sınır hattında terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentine komşu Akçakale'de, ortak devriye uçuşunun ardından helikopter hareketliliği başladı. Bugün öğle saatlerinde de Kara Kuvvetleri'ne ait 2 Skorsky tipi helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na iniş yaptı. Yakıt takviyesinin ardından helikopterler Türk ve ABD'li askerlerin binmesinin ardından havalandı. Zırhlı araçlar ile İlçe Jandarma Komutanlığı çevresinde askerler tarafından önlem alınırken, havalanan helikopterler ise Suriye sınır hattına giderek devriye uçuşu yaptı.

SINIRA SEVKİYAT DA SÜRÜYOR

Öte yandan Güvenli Bölge konusunda Müşterek Harekat Merkezi'nin çalışmalarını sürdürdüğü sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından zırhlı araç ve personel sevkiyatı da devam ediyor. Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde çıkan aralarında zırhlı iş makinelerinin de bulunduğu araçlar ile askeri personel, güvenlik önlemleri arasında Akçakale ve sınır hattındaki diğer ilçelerde konuşlandırılıyor.

KARADAN DEVRİYE HAZIRLIĞI

Öte yandan tam kapasiteyle çalışmaya başlayan Müşterek Harekat Merkezi'nde iki ülke askerlerinin yoğun çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda iki ülke askerlerinin sınırın Suriye tarafında terör örgütü unsurlarının ağır silahları ile belirlenecek alandan çıkarılmasının ardından karadan da devriye görevi yapması için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Suriye tarafında oluşturulacak Güvenli Bölge'de de ilerleyen günlerde Türk ve ABD askerlerinin zırhlı araçlar eşliğinde devriye görevi yapması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İlçe Jandarma Komutanlığı

Bahçedeki heliktopterler

Askerlerin helikoptere binişi

Zırhlı araçla alınan önlem

Helikopterleri izleyen çocuklar

Helikopterlerin havalanması

Hasan Kırmızıtaş anons

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ -Kamera: Hasan DÖNMEZ-ŞANLIURFA-DHA)

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Yolda yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaşamını yitirdi



Antalya'nın Serik ilçesinde yolda yürürken arkasından gelen otomobilden pompalı tüfekle 3 el ateş açılan Özcan Kartal (29) yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan saldırgan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Serik merkez Cumhuriyet Mahallesi hal yolu üzerinde yürüyen Özcan Kartal'a saat 14.00 sıralarında arkasından yaklaşan otomobilden pompalı tüfekle 3 el ateş edildi. Araca doğru dönen Özcan Kartal, göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, M.K. adlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özcan Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan M.K. bir süre sonra Serik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Polisin gözaltına aldığı şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Cinayetin, Özcan Kartal ile M.K. arasında daha önce yaşanan bir tartışma nedeniyle işlenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sağlık ekiplerinin ölen şahsa müdahalesi

Olay yerinden detay görüntü.

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Karabük'te denetimli serbestlik yükümlüleri, parkı temizledi



Karabük'te, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 10 yükümlü, Şehir Parkı'nda temizlik yaptı.

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığının ülke genelinde başlattığı 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında Karabük'te de 10 yükümlü, 21 bin metrekare alana kurulu Şehir Parkı'nda çevre temizliği yaptı. Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Nesrin Uğurlu, Karabük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Üzen, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk de yükümlülerle birlikte temizlik temizlik yaptı. Nesrin Uğurlu, "Kamu yararına fayda sağlandığı gibi şimdi toplum yararına da fayda sağlamış oldu" dedi. Seher Berker de "Proje kapsamında parkımızın temizlenmesi bizim için çok güzel" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hükümlüler temizlik yaparken

-Kadir Üzen, Nesrin Uğurlu, Seher Berker, Hasan Öztürk temizlik yaparken

-Nesrin Uğurlu ve Seher Berker'in açıklamaları

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Van'da okul öncesi kırtasiye denetimi

Van'da, 2019-2020 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala kırtasiye ürünleri satan işletmelerin denetimleri artırıldı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı'na bağı Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte kırtasiye ürünleri için denetimlerini sıklaştırdı. İl Müdürü Murat Keremoğlu ile Denetmen Ali Deniz, okul alışverişi yapacak olan ailelere ve öğrencilere uyarılarda bulundu. Deniz, özellikle okulların açılmasına yakın Ağustos ve Eylül aylarında kırtasiye denetimlerini arttırdıklarını belirterek şöyle konuştu: "Okul alışverişi yapacak velileri üreticisi belli olmayan, merdiven altı diye tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünleri satın almamaları yönünde uyarıyoruz. Kırtasiye ürünü seçerken üreticisi, ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Okul çantalarında markası ve modeli belli olmayan üretici, ithalatçısına dair hiçbir bilgi bulunmayan ürünleri tercih etmemelidirler. Satın alınan kırtasiye ürünlerinde özellikle boya kalemlerinde CE işareti ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Sprey boyalar ve yapıştırıcılarının su bazlı olması ve solvent içermemesi gerekmektedir. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde de etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması gerekmektedir. Beslenme çantaları çok önemli. Sağlıklı gıdaları sağlıksız beslenme çantalarına koyduğunuzda hiçbir anlam ifade etmez. Bu yüzden beslenme çantaları da özenle seçilmesi gerekir."

Van Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu ise sınır kenti olan Van'da özellikle kaçak girişlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Üzerlerinde herhangi bir bilgi ibaresi bulunmayan yani üretici, ithalatçı adresi olmayan ürünleri sakın almasınlar. Bunlar muhtemelen şüpheli üründür. Bakanlığımızın belirlediği standardın dışında ürünlerdir. Gerekirse bunların sorgulamalarını yapabilirler. Bakanlığımızın sitesine girip güvensiz ürünlere kendileri bakabilirler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kırtasiye denetimleri

-Kırtasiye alışverişi yapan vatandaşlar

-Van Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu ile röportaj

-Kırtasiye malzemelerinden detaylar

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,



