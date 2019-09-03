Dha yurt bülteni - 12

Ukraynalı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltında

Antalya'da, Ukraynalı Yuliia Bilohub'u (42) boğarak öldürdüğü ileri sürülen Ö.T. (40), gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'cinayet' ve yağma' suçlarından işlem yapıldı.

Ö.T., dün akşam saatlerinde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mekanda tanıştığı Ukrayna uyruklu Yuliia Bilohub ile bir süre alkol alıp eğlendi. Ardından ikili Konyaaltı Antalya Sahil Yaşam Parkı girişine geldi. Bu sırada çevredekiler, bölgeden geçen gece bekçilerine, bir kadın ile erkeğin trafo arkasında fuhuş yaptığını ihbar etti. Olay yerine giden bekçiler, Ö.T. ile yanındaki kadına, yerden kalkmalarını söyledi. Ö.T. yerden kalkarken, bekçiler yerdeki kadının yaşamını yitirdiğini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi geldi. Gözaltına alınan Ö.T.'nin üzerinden, kadına ait saat, küpe ve yüzük çıktı. Yapılan incelemede, Ö.T.'nin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu ve denetimli serbestlikten imza yükümlülüğünün olduğu belirtildi.

İfadesinde Yuliia Bilohub birlikte alkol aldıklarını söyleyen Ö.T., "Ardından birlikte olmak için 200 lira karşılığında anlaştık. Daha sonra parka gelip, trafo arkasında birlikte olmak istedi. Trafonun arkasına geçip beni çağırdı. Birlikte olmaya çalışıyordum. Yanımıza bekçiler gelip, beni kaldırdıklarında öldüğünü fark ettim" dedi.

İfadesi alınan şüphelinin 'cinayet' ve 'yağma' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Cesedin bulunduğu yerden görüntü

-Trafo görüntüsü

-Adli tıp dış plan

-Opak

-Zanlının sevkinden görüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, -

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Cezaevi firarisini hastaneden kaçırmak isteyen 7 şüpheli adliyede

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, adli sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede yakınlarınca kaçırılmak istenince polis tarafından omzundan vurulan ve tedavisi için götürüldüğü hastanede yakalanan, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 26 yıl 11 ay 20 gün hapis ve 125 bin lira adli para cezası bulunan cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu'nun (31) tedavisi sürüyor. Katipoğlu'nu kaçırmaya çalıştıkları belirlenip gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi ise polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 26 yıl 11 ay 20 gün hapis ve 125 bin lira adli para cezası bulunan, ayrıca 22 ayrı yakalama kararıyla aranan cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu, geçen 30 Ağustos Cuma günü gece yarısı, polisin Turan Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla kovalamaca sonucu yakalandı. Katipoğlu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katipoğlu, Manisa E Tipi Cezaevi'ne gönderilmeden önce aynı gün saat 17.00 sıralarında adli muayenesi için Turgutlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık raporu alınan Katipoğlu, hastaneden çıkartılırken, bahçedeki, aralarında kardeşleri de olan 10 kadar yakını tarafından kaçırılmak istendi. Yakınlarının polise saldırması üzerine arbede çıktı. Polis, saldırganları uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. Ancak yakınları uyarı ateşine aldırış etmedi. Polis, yakınlarının kaçırmaya çalıştığı, Katipoğlu'nu etkisiz hale getirmek için tabancayla omzundan vurdu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜNCE YAKALANDI

Ancak, Katipoğlu yaralı halde otomobile bindirilip, olay yerinden kaçırılarak, iddiaya göre Manisa'daki bir özel hastaneye götürüldü. İddiaya göre Katipoğlu burada tedavi ettirilemedi. Bunun üzerine yakınları Katipoğlu'nu Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne götürdü. Ancak, hastanelerde önlem alan polis Katipoğlu ve kendisini kaçırmaya çalıştıkları ileri sürülen yakınlarından 3'ünü yakaladı. Katipoğlu, polis gözetiminde hastanede tedaviye alındı. Katipoğlu'nun hastanedeki tedavisi sürerken, polis, olaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi daha evlerinde yakalayıp gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2'si kadın 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Olaya karıştıkları belirlenen diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Şühelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Büyü ile kandırıp 28 bin TL'lik altını çaldılar

Karabük'te, kimsesiz çocuklar yararına yardım için tespih topladıklarını söyleyen 2 kadın, 'Büyü var' diyerek istedikleri 28 bin TL altını alarak kayıplara karıştı.

Olay, 29 Ağustos günü Karabük Cumayanı Köyü'nde meydana geldi. Ellerinde tespih dolu poşetlerle gezen 2 kadın, Saliha Karakuş'un evine geldi. Kadınlardan biri evin çevresinde gözcülük yaparken diğeri ise 'Kimsesiz çocuklara yardım için tespih topladıklarını söylediği Saliha Karakuş'tan tespih istedi. Saliha Karakuş'un tespih verdiği kadın eve girip, "Sizde büyü varö diyerek Karakuş'u büyüyü bozmak için ikna etti. Kadın, büyüyü bozmak için altınları isterken, altınları alarak evden ayrıldı. Jandarma ekipleri köydeki güvenlik kamerasına yansıyan kimliği belirsiz 2 kadını yakalamak için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Saliha Karakuş kendisine büyü yapıldığının söylendiğini belirterek, "2 tane tespih verdim. 'Beni eve buyur etmiyor musunuz?' dedi. Evin içine girdi. 'Sana büyü yapmışlar, onu çözeceğim. Bir ip getir' dedi. İpi paramparça etti, 'Dilek tut' dedi. Ben de, 'Allah'ım umre nasip etsin' dedim. Eşimin, oğlumun ve benim iç çamaşırlarımı, bohçanın içine koydu. 'Yüklü paran var, getir' dedi. Ben de 'yok' deyince 'Altının var' dedi. Ben de altınlarımı getirdim. Kolumdaki bilezikleri, kulağımdaki küpelerimi bohçanın içine koydum. Yanımdaki arkadaşımla bana arkamıza dönmemizi istedi. Üzerime üfleyip büyü yapıyor. Kapıyı kilitleyip yarım saat sonra aç dedi. Akaryakıt istasyonuna kadar gittik. Eve geldim ki altınlar yok. Jandarmaya durumu bildirdik. Gittikleri otomobili tespit ettiler. 28 bin TL değerindeki altınlarım gittim. Altınlarımı geri getirsinler. Hiçbir şey yiyemiyorum. Akciğer hastasıyım. 5 senedir tedavi görüyorum. Altınlarımı getirsinler. Onlardan şikayetçi bile olmayacağımö dedi.

'BENİ OĞLUM KURTARDI'

Aynı şekilde dolandırılmaya çalışan Ümran Misoğlu (47) ise, "Önce bana geldiler. 'Tespih istiyoruz, bağış yapacağız' dediler. 2 tespih verdim. Arkamdan eve geldiler. Büyü yapıyorlar. Tam bileziği çıkardım, yere koydum. Küçük oğlum Beytullah gelip 'Bunlar hırsız' dedi. Oğlum beni kurtardıö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Saliha Karakuş'un açıklamaları

-İmran Misoğlu'nun açıklamaları

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Sivas'ta 'Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı' pul sergisi

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikeri kapsamında 'Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı Pul Sergisi' açıldı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kutlamaları devam ediyor. Etkinlikler kapsamında PTT tarafından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde 'Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı Pul Sergisi' açıldı. Serginin açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, PTT Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhon, protokol üyeleri ve koleksiyonerler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Vali Salih Ayhan, "Kamu, kurum ve kuruluşlarımızın kongremizin 100'üncü yılında ne yapabileceklerine dair bir çalışma yapıldı. Pul sergisinde zamanda güzel bir yolculuk yapacaksınız. Geçmişten bugüne PTT'nin neler yaptığını hatta PTT'nin Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir misyonu vardı. Böyle bir misyonu olması nedeniyle ben PTT'ye teşekkür ediyorum. Pul, konusu çok özel bir konu kültürle, bir eğitimle alakalı bunu çok müptelaları ve hastaları da var. Geçmişten bugüne kadar bu hafızayı canlı tutmak açısından bunu devamlı yapan kişiler var. Pullar, küçük ebatlarla çok büyük mesajlar vermektedir. Zamanı aktarabilmektedir. Geçmişte ülkenin sosyo-ekonomik yapısını, toplumsal yapısını ve her alanı yansıtabilir. Bilgi olmasa dahi sadece pullarla o tarihi, o zamanı okuyabilirler" dedi.

Konuşmanın ardından PTT Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhon tarafından Vali Ayhan'ın adına özel yaptırılan pul hediye edildi. Vali Ayhan ve beraberindekiler sergiyi gezerek pulları yakından inceledi. Sergi, 9 Eylül'e kadar açık kalacak.

Görüntü Dökümü

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-Sergi açılışından görüntü

-Konuşmalar

-Sergiden görüntüler

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Hastanede, kaçırılan çocuğu kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan, kaçırılan çocuğu kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Olan bitenden habersiz, hastaların gerçek zannettiği tatbikatta, ayrı yaşadığı eşinden bebeğini kaçıran baba, yakalanıp, polise teslim edildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde her yıl düzenli olarak yapılan kaçırılan çocuğu kurtarma tatbikatı, bu yıl da gerçekleştirdi. Bir adam, ayrı yaşadığı eşinin hastaneye getirdiği bebeğini kaçırdı. Kadının "Çocuğum kaçırıldı" diye çığlık atıp, yardım istemesi üzerine hastanede pembe kod verildi. Hastanenin tüm kapıları zaman kaybedilmeden kapatılarak, şüpheli aranmaya başlandı. Güvenlik görevlileri, çocuğunu kaçıran babayı yakalayıp, çağırılan polis ekiplerine teslim etti.

Tatbikatla, çocuk kaçırma olaylarına karşı hastanede görev yapan güvenlik görevlilerinin hazır olup olmadığı ölçüldü. Güvenlik görevlilerine şüphelinin hangi kapıdan çıkacağı söylenmezken, kriz masasını ise Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali yönetti. Hastalar ise tatbikatı gerçek zannetti.

Gerçekleştirilen başka bir tatbikatta ise doktora şiddet gösteren hasta, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, "Pembe kod uygulamasını başarılı bir şekilde yönettik. Hastanemiz böyle bir kaçırma işlemeni karşı hazır olduğunu gösterdi. Bu tatbikatı her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikatı başarılı şekilde gerçekleştiren arkadaşlarımızı tebrik ederimö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tatbikat gereği bebeği kaçıran babadan görüntüler

-Bebeği kaçırılan annenin bağırışlarından görüntüler

-Bebeği kaçıranın yakalanmasından görüntüler

-Detaylar

Süre: 4.07 Boyut: 461 MB

Haber: Muammer İRTEM Kamera: Vedat YÜCEBAŞ/BURSA,