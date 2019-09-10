Dha yurt bülteni - 12

Nişan dönüşü kazada ölen anne ve çocukları, toprağa verildi

Gaziantep'teki nişan sonrası dönüş yolunda, Erzurum'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişilik aileden Nurgül Öztürk (40) ve çocukları Salih (8) ile Elif Öztürk (7), Artvin'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren sürücü Umut Yasak (23) ile annesi Birgül Yasak (43) da, ikindi vakti Yusufeli ilçesinde toprağa verilecek.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında, Erzurum-Tortum yolunun Karagöbek Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Tortum'a giden Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Kazada sürücü Umut Yasak, annesi Birgül Yasak ile teyzesi Nurgül Öztürk ve kuzenleri Salih ile Elif Öztürk yaşamını yitirdi. Umut Yasak'ın, hafta sonu Gaziantep'te kız arkadaşıyla nişanlandığı öğrenildi. Yasak'ın, annesi, teyzesi ve kuzenleri ile Gaziantep'teki nişandan sonra memleketleri Artvin'e dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi sonrası cenazeler, toprağa verilmek üzere Artvin'e getirildi. Nurgül Öztürk ve çocukları Salih ile Elif Öztürk için Yenimahalle Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye; Artvin Vali Yardımcısı İdris Akça, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, STK ve siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, Öztürk ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanlar, acılı aileye taziyede bulunurken, Mustafa Çorapcı da eşarbının örtüldüğü kardeşi Nurgül Öztürk ve yeğenlerinin tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Nurgül Öztürk ile çocukları Salih ile Elif Öztürk'ün cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından Taşlıca köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

ANNE-OĞUL YUSUFELİ'NDEN UĞURLANACAK

Kazada yaşamını yitiren sürücü Umut Yasak ve annesi Birgül Yasak da ikindi vakti, Yusufeli ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Demirköy'de toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazı

HABER KAMERA: Nusret DURUR/ARTVİN,

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Van merkezli 5 ilde terör operasyonu: 23 gözaltı

Van merkezli 5 ilde yapılan yapılan terör operasyonunda, aralarında HDP Van İl Eş Başkanı Yadişen Karabulak, HDP İlçe Başkanları ve il yöneticilerinin bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 23 şüpheliye yönelik, Van merkezli Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 1 tabanca, 1 şarjör, 25 fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Aralarında HDP Van İl Eş Başkanı Yadişen Karabulak, HDP İlçe Başkanları ve il yöneticilerinin bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin operasyona gitme anı

-Zırhlı araçların operasyon adreslerine gidişi

-Özel Harekat polislerinin operasyonu

-Gözaltına alınanların polis aracına bindirilmesi

-Gözlatına alınanların Emniyet Müdürlüğüne getirilişi

HABER: Orhan AŞAN/VAN,

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Çocuğuna bez almak için kapkaç yapmış

Antalya'da, üç hafta önce Rus turist A.K.'nin (29) çantasını kapkaç yöntemiyle çalan K.G. (23), dün yakalandı. İfadesinde elektronik teknisyeni olduğunu ve 4 aydır iş aradığını söyleyen K.G., çocuğuna bez almak için kapkaç yaptığını anlattı.

Antalya'da kimliği belirsiz kişi, 15 Ağustos günü Sinan Mahallesi Arık Caddesi üzerinde marketten alışveriş yapan Rus turist A.K.'nin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Türk arkadaşının yanına tatile geldiği belirtilen A.K.'nin bağırmasıyla kapkaççı panikledi. Elindeki çantayı bir apartmanın arka bahçesine atan kapkaççı, kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çantasını kurtarmak isterken yere düşen ve bacağından yaralanan A.K., Türk arkadaşı ve polislerin İngilizce bilmemesi nedeniyle cep telefonundaki İngilizce çeviri programıyla yaşadıklarını anlattı. Kısa sürede çantayı bulan polis, içersinden bir şey çalınmadığını belirledi.

'ÇOCUĞUMA BEZ ALAMIYORDUM'

Çevredeki kamera görüntülerinden kapkaççının K.G. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Elektronik teknisyeni olduğu tespit edilen K.G., dün kayınpederinin evinde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen K.G., buradaki ifadesinde yaklaşık bir yıldır evli olduğunu ve 6 aylık çocuğu olduğunu söyledi. K.G. ifadesinde şöyle dedi:

"Yaklaşık 4 aydır işsizim ve maddi sıkıntı çekiyorum. Bu nedenle aileme bakamıyorum. Olay günü Arık Caddesi üzerinde yürüyerek iş arıyordum. Bu sırada önümde yürüyen bir kadın gördüm. Maddi sıkıntı yaşadığım ve çocuğuma bez alamadığım için bu kadının çantasına gözüm takıldı. Bir an bilinçsizce düşünerek kadının arkasından koştum ve çantanın kulpuna asıldım. Kadın çantasını vermemek için direndi, ancak ben çantayı aldım ve kaçmaya başladım. Ancak kalp rahatsızlığım ve panik atağım olduğu için fazla koşamadım. Korktuğum için de çantanın içine dahi bakmadan bir apartmanın bahçesine atarak oradan ayrıldım. Kadının çantasından herhangi bir eşya, para almadım. Bu tamamen maddi sıkıntılarım nedeniyle girdiğim bunalımdan dolayı bir anda yaşadığım bir olay."

K.G., polisteki ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Çocuğuna bez almak için kapkaç yapmış

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, - ANTALYA'da, üç hafta önce Rus turist A.K.'nin (29) çantasını kapkaç yöntemiyle çalan K.G. (23), dün yakalandı. İfadesinde elektronik teknisyeni olduğunu ve 4 aydır iş aradığını söyleyen K.G., çocuğuna bez almak için kapkaç yaptığını anlattı.

Antalya'da kimliği belirsiz kişi, 15 Ağustos günü Sinan Mahallesi Arık Caddesi üzerinde marketten alışveriş yapan Rus turist A.K.'nin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Türk arkadaşının yanına tatile geldiği belirtilen A.K.'nin bağırmasıyla kapkaççı panikledi. Elindeki çantayı bir apartmanın arka bahçesine atan kapkaççı, kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çantasını kurtarmak isterken yere düşen ve bacağından yaralanan A.K., Türk arkadaşı ve polislerin İngilizce bilmemesi nedeniyle cep telefonundaki İngilizce çeviri programıyla yaşadıklarını anlattı. Kısa sürede çantayı bulan polis, içersinden bir şey çalınmadığını belirledi.

'ÇOCUĞUMA BEZ ALAMIYORDUM'

Çevredeki kamera görüntülerinden kapkaççının K.G. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Elektronik teknisyeni olduğu tespit edilen K.G., dün kayınpederinin evinde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen K.G., buradaki ifadesinde yaklaşık bir yıldır evli olduğunu ve 6 aylık çocuğu olduğunu söyledi. K.G. ifadesinde şöyle dedi:

"Yaklaşık 4 aydır işsizim ve maddi sıkıntı çekiyorum. Bu nedenle aileme bakamıyorum. Olay günü Arık Caddesi üzerinde yürüyerek iş arıyordum. Bu sırada önümde yürüyen bir kadın gördüm. Maddi sıkıntı yaşadığım ve çocuğuma bez alamadığım için bu kadının çantasına gözüm takıldı. Bir an bilinçsizce düşünerek kadının arkasından koştum ve çantanın kulpuna asıldım. Kadın çantasını vermemek için direndi, ancak ben çantayı aldım ve kaçmaya başladım. Ancak kalp rahatsızlığım ve panik atağım olduğu için fazla koşamadım. Korktuğum için de çantanın içine dahi bakmadan bir apartmanın bahçesine atarak oradan ayrıldım. Kadının çantasından herhangi bir eşya, para almadım. Bu tamamen maddi sıkıntılarım nedeniyle girdiğim bunalımdan dolayı bir anda yaşadığım bir olay."

K.G., polisteki ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerasından görüntü

-Görüntüde gaspa ugrayan turist ve olayı gerçekleştirmeye çalışan zanlının görüntüsü

-Zanlının asaişden çıkarılışı

-Asaiş dış plan görüüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA

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Otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, otmobille çarpışan sepetli motosiklette, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde, Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Musa Tunç yönetimindeki 23 TA 150 plakalı otomobil, kavşakta, Gazi Bilgiç yönetimindeki 02 NA 996 plakalı sepetli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Gazi Bilgiç, Mahmut Bilgiç ve Erkan Kucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gazi Bilgiç'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Ambulansın yaralıyı hastaneye götürmesi

Kaza yapan araç ve motosiklet

Vatandaşlar

Polis ekipleri

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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Çanakkale'de 144 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 144 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale, Babadere ve Bademli köyü sahil kısmında zeytinlikler arasında saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 144 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Şemdinli'de

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Hakkari'nin Irak ve İran sınırındaki Şemdinli ilçesinde tarihi mekanları ziyaret etti.

Dün Hakkari merkez ve Çukurca ilçelerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ile Hümeyra Şahin, Bağlar köyündeki Seyyid Taha Hazretlerinin Türbesi ile tarihi Kayme Sarayı ve Taş Köprü'yü ziyaret etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar'ın eşlik ettiği heyet, ilçedeki tarihi mekanlar hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Heyetin Bağlar Köyü'nden karşılanmasından detaylar

-Heyetin Hz. Seyyid Abdullah ve Hz. Seyyid Taha Türbelerini ziyaret edip dua etmeleri

-Heyetin Kayme Sarayında incelenmelerde bulunması

-Köylüler tarafından konuklara yapılan yemek ikramından detaylar

-Tarihi Taş Köprü incelemelerinden bulunan heyet üyeleri

-Genel ve detaylar

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), -

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