Dha yurt bülteni-12

HDP önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 31 oldu (2)

HDP ÖNÜNDE GERGİNLİK

Diyarbakır'da 10 aydır kayıp olan tek oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül'den beri HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer ile HDP il binasına giren bir kadın arasında gerginlik yaşandı. Ayşegül Biçer, il binasına giren kadının kendisine Kürtçe sözlü saldırıda bulunduğunu iddia ederek, "Allah belanızı versin' gibi bir şey dedi. Tam çözemedim. İçeri girerek söyledi. Net söylemiyor. Başındaki tülbentten utanmıyor musun? Evlatların yok mu senin?" dedi. Fenalık geçiren Biçer'e sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Görüntü Dökümü

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Yaşanan gerginlik

HDP il binası önü

Ayşegül Biçer'in konuşması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 202 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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80 yaşındaki kadına tecavüze kalkışan saldırganı içtiği sigara yakalattı

Adana'da, 80 yaşındaki Fatma Altunöz'e yalnız yaşadığı evinde cinsel saldırıya kalkışan, direnince de döven İ.M. (54) evde içtiği sigara izmaritinden yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 9 Eylül gecesi Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 çocuğu ve 25 torunu olan Fatma Altunöz, bir süre komşularıyla oturup, yalnız yaşadığı eve döndü. Ardından da yattı. Yaşlı kadının uyuduğu sırada içeri giren İ.M., Altunöz'e cinsel saldırıda bulunmak istedi. Uyanan yaşlı kadın direndi. İ.M., amacına ulaşamayınca Altunöz'ü dövmeye başladı, kadın çığlıklar atınca da korkup, kaçtı.

YAKINLARI SİGARA İZMARİTİNTEN BULDU

Fatma Altunöz, ertesi gün yakınlarına yaşadıklarını anlatıp, vücudundaki morlukları gösterdi. Bunun üzerine evde araştırma yapan torun Murat Turhan, saldırganın içip, attığı sigara izmaritini buldu. Köyde aynı marka sigaradan 2 veya 3 kişinin içtiğini öğrenen Turhan, bakkala giderek, bu marka sigaraları kimlerin satın aldığını sordu. Bakkaldan, olayın olduğu saatte, söz konusu marka sigara ve alkollü içecek alan kişinin İ.M. olduğunu öğrenen Turhan, büyükannesine şüphelinin fotoğrafını gösterdi. Altunöz de kendisine saldıranın fotoğraftaki kişi olduğunu söyledi.

Bunun üzerine aile, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayın kamuoyuna yansıması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikinci kez gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çenesinde ve ellerinde morluk olduğunu söyleyen Fatma Altunöz, "Uyuyordum, yanıma gelip kısık sesle bir şeyler söyledi. Ben de 'bir canım var al, kurtulayım' dedim. Beni dövdü, söyleyemeceğim hareketlerde bulundu. İnsan namusu için yaşar, tutuklanmasına çok sevindim" dedi.

İ.M.'nin köydeki evinin sabah saatlerine yakıldığını öğrendiklerini belirten torun Murat Turhan da, "Büyükannem çok korktu. Şüpheli evde sigara içmiş, pahalı bir sigara olduğu için burada içen kişi sayısı az. Biz de bakkala giderek, bu marka sigarayı kimin içtiğini öğrendik. İ.M.'yi böylelikle tespit ettik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yaşlı kadının görüntüsü

-Torunu ile görüntüleri

-Yaşlı kadın ile röp.

-Toru ile röp.

-Detay görüntüler

SÜRE: 04'17" BOYUT: 475 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Van'da 'Teröre Lanet' yürüyüşü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin şehit olduğu saldırı, Van'da düzenlenen 'Teröre Lanet' yürüyüşüyle kınandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 kişi şehit olmuş, 9 kişi ise yaralanmıştı. Terör saldırısını lanetlemek için tüm yurtta olduğu gibi Van'da da 'Teröre Lanet' yürüyüşü düzenlendi. Sivil Dayanışma İnsiyatifi'nce (SDİ) organize edilen yürüyüş, saat 12.00'de Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Kurtuluş Parkı'nda başladı. Yürüyüşe AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdullahat Arvas, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve halk katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar "Teröre lanet kardeşliğe davet", "Türk-Kürt kardeştir PKK kalleştir", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Yürüyüşe katılanlar daha sonra Sıhke Caddesi üzerinde bulunan Hazreti Ömer Camii önünde toplandı. Program, okunan duaların ardından SDİ Van dönem sözcüsü Ali Uca tarafından yapılan basın açıklamasıyla son buldu.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşe katılarlar

-Yürüyüşe katılan Van Valisi Bilmez

-Açılan pankart

-Ellerindek Türk bayraklarıyla yürüyenler

-Genel ve detaylar

-Dua edilmesi

-Yapılan basın açıklaması

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU- Safa ATMACA/VAN -

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Down sendromlu çocuk, yanlışlıkla ablasını vurdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, down sendromlu D.K. (14), güvenlik korucusu ağabeyinin tabancasıyla oynarken yanlışlıkla ablası N.K.'yı (22) vurdu. Ağır yaralanan N.K. Van'a sevk edildi.

Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Down sendromlu D.K., güvenlik korucusu olan ağabeyine ait tabancayla oynarken, yanlışlıkla odada temizlik yapan ablası N.K.'yı vurdu. Silah sesi üzerine odaya gelen yakınları, N.K.'yı kanlar içinde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.K., Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Van'a sevk edildi. N.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Hastane önünde bekleyen vatandaşlar

-Ambulansın beklemesi

-Çevreden detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

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Tüfekle vurulan Kangal'ın ameliyat olması gerekiyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurulan Kangal köpeğin bacağı, ameliyat edilmezse kesilecek.

Havayolu çalışanı Erdem Bayram geçen Temmuz ayında işe gitmek için evinden çıktığı sırada bir köpeğin inleme sesini duydu. Sesin geldiği yere doğru yürüdüğünde de köpeğin sol bacağından yaralı olduğunu gördü. Bayram, köpeği hemen alıp, evine götürdü. Ancak aradan geçen 2 günün sonunda köpeğin bacağı şişmeye başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi'ne götürülen köpeğin, çekilen röntgen filminde sol bacağından, yakın mesafeden tüfek ile vurulduğu ortaya çıktı.

Enfeksiyon tedavisi yardım severler sayesinde yaptırılan köpeğin acil tedaviye alınması, ardından da ameliyat edilmesi gerektiğinin belirtildiğini söyleyen Bayram, ameliyat için gerekli malzeme fiyatınin ise yaklaşık 7 bin TL olduğunu kaydetti. Erdem Bayram, köpeğin ameliyat edilememesi halinde bacağının kesilmek zorunda kalacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Köpekten görüntüler

-Köpeğin oynaması

SAMSUN, -

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Ralli şampiyonasına protestoya 'pankart yasağı' engeli

Muğla'nın Datça ilçesinde bir grup çevrecinin, Dünya Ralli Şampiyonası'nı protesto girişimi, mahkemenin pankart yasağı engeline takıldı. Ülke imajını zedeleyici veya suç işlemeyi özendiren, kışkırtan Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış afiş ve ilanlara izin verilmeyeceğine yönelik karar nedeniyle yarış alanına gitmeyen topluluk, toplanma alanında açıklama yapıp dağıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından 12-15 Eylül arasında gerçekleştirilen Dünya Ralli Şampiyonası yarışlarının Datça ayağını protesto etmek amacıyla, ellerinde pankart ve dövizlerle yarış alanına girmek istedi. Datça-Marmaris karayolunun 15'nci kilometresindeki bir tatil sitesinin otoparkı önünde, saat 08.00'den itibaren toplanmaya başlayan protestocular, yürüyüş hazırlığı yaparken, olay yerinde bulunan Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kendilerine mahkeme kararını iletti. Datça Sulh Ceza Mahkemesi'nin, ulusal ve uluslararası basın yayın kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından izlenmesinin beklendiği yarışlarda, ülke imajını zedeleyici veya suç işlemeyi özendiren, kışkırtan Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış afiş ve ilanlara izin verilmeyeceğine yönelik kararı üzerine yarış alanına gitmeyen çevreciler, bir süre otopark alanında bekledi.

Pankart ve dövizlerle yarış alanına gitmelerine izin çıkmayan çevreciler daha sonra hazırladıkları Türkçe ve İngilizce yazılı dövizleri açıp, burada basın açıklaması yaptı.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Datça temsilcisi avukat Güngör Erçil, Türkiye'deki 19 Özel Çevre Koruma Bölgesi'nden biri olan Datça'da yapılacak yarışların doğaya büyük zararlar vereceğini söyledi. Yarış alanına gitmek üzere toplandıkları otoparkta, jandarmadan mahkemenin pankart yasağı kararını öğrendiklerini belirten Erçil, "Buradaki pankartların hiçbirinde şiddet içeren, şiddeti çağıran, ülkenin imajını bozacak hiçbir yazı olmamasına rağmen, pankartları taşımamız, yarış alanında doğaya zarar verecek olan bu organizasyonu engellemeye yönelik protestolarımız maalesef yasaklandı. Bu nedenle protestomuzu burada yapıyoruz. Pankart ve dövizlerle yarış alanına gitmemiz engellenerek, doğayı korumak isteyen, doğayı seven insanlar olarak düşüncelerimizi açıklama özgürlüğümüz elimizden alınmıştır" dedi.

Görüntü Dökümü

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Datça-Marmaris karayolu üzerindeki bir otoparkta toplanan çevrecilerden görüntüler

Datça Jandarma Komutanlığı yetkilileri ile çevreciler arasındaki pankart pazarlığından görüntüler

Pankart ve dövizlerin görüntüleri

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Datça temsilcisi Avukat Güngör Erçil'in konuşması

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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