Dha yurt bülteni 12

Güvenli bölgede '5'inci hava devriyesi' başladı

Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede 5'inci hava devriyesini başlattı. Suriye'den gelen 2 ABD helikopteri ile Akçakele İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan 2 Türk helikopteri, sınırın iki tarafında devriye uçuşu yapmaya başladı.

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için 12 Ağustos'ta, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Türk ve ABD askeri yetkililerinin görev yaptığı merkezin çalışmaları kapsamında Türk ve ABD helikopterleri bölgede ortak devriye uçuşu yapmaya başladı. Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturduğu tahkimatların ve arazinin gözlemlendiği ve sonuncusu geçen hafta Perşembe günü yapılan devriye uçuşlarının 5'incisi bugün gerçekleştirildi. Sınırın Suriye tarafından gelen 2 helikopter havadayken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter de 13.40 sıralarında havalandı. Türkiye ve ABD'ye ait 4 helikopter sınır hattına yöneldi. ABD'ye ait helikopterler sınırın Suriye, TSK'ya ait helikopterler ise Türkiye sınırında uçuşa başladı. Sınırın iki yakasında uçuş yapan helikopterlerin devriye görevinin yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Devriyenin tamamlanmasının ardından TSK'ya ait helikopterlerin yeniden Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na dönmesi, ABD'ye ait helikopterler ise Suriye'deki üs noktasına iniş yapması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bekleyen Türk helikopterleri

Suriyeden gelen 2 ABD helikopteri

4 helikopterin Akçakale'den Suriye tarafına geçmesi

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

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Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 10 yaralı



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Alaşehir-Salihli yolu Balklacı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Yavuz'un (60) yönetimindeki 45 RJ 904 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kim olduğu henüz belirlenemeyen 45 KB 8227 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki yolculardan 7'si yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan minibüs şoförü Ali Yavuz, "Salihli'ye yolcu taşıyordum. Baklacı Mahallesi'nde karşı yönden gelen otomobil, önündeki araçlara makas atarak, aşırı hızla geliyordu. Benim aracımın yan tarafına çarptı. Aracımı uçurumdan kurtarmak için en güvenli yer olan tali yola kaçmak istedim. Ancak minibüs kontrolümden çıktığı için şarampole uçtum. Bu kadar kurtarabildim" dedi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaza yerinden görüntü

Minibüs şoförü Ali Yavuz ile röp.

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Anız ateşinde ağaçlar yandı



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, biçilmiş ayçiçeği sapları tarlada yakılırken alevlerin ağaçlık alana sıçraması sonucu çıkan yangında yaklaşık 300 ağaç zarar gördü.

Yangın, öğlen saatlerinde Malkara'nın Gönence Mahallesi'ndeki Çiftlikler mevkisinde, çıktı. İddiaya göre yasak olmasına rağmen bir tarlada kalan ayçiçeği saplarının yakılması sırasında alevlerin ormana sıçramasıyla çıkan yangını görenler durumu Malkara Orman İşletme Şefliği ve

Malkara Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Arazözlerle bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve orman işçilerinin birlikte müdahale ettiği yangın, güçlükle söndürüldü. Yangın, 500 dönümlük biçilmiş alanda etkili olurken, yaklaşık 300 ağacın da zarar gördüğü belirlendi.



Görüntü Dökümü

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-Yangının çıktığı alandan detaylar

-Ekiplerin söndürme çalışmaları

-Alev alev yanan ağaçlık alandan detay

-Yanan ağaçlardan detay

-Çevreden detay

-Anızların yanması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),

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Otizm ve down sendromlu kardeşlerin hayalleri gerçek oldu



Bursa'da, otizimli Ömer Faruk Başkan'ın (26) askerlik, kız kardeşi down sendromlu Rabia Başkan'ın (20) ise evlilik hayali, aileleri tarafından düzenlenen temsili eğlenceyle gerçek oldu. Evlerinin bahçesinde düzenlenen temsili asker eğlencesi ve kına merasiminde, iki kardeş pasta kesip, dans etti.

Bursa'da oturan Ayten ve Süleyman Başkan çifti, asker olmak isteyen otizmli oğulları Ömer Faruk ve evlilik hayali olan down sendromlu kızları için evlerinin bahçesinde temsili asker eğlencesi ile kına merasimi düzenledi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eğlencede, canlı müzik dinletisi yapıldı. Down sendromlu Rabia, bindalli elbisesiyle halaylara eşlik ederken, otizimli Ömer Faruk, giydiği takım elbisesi ile yakınları ile dans etti. İki engelli kardeş, daha sonra kendileri için getirilen pastayı kesti. Ömer Faruk ile Rabia'nin mutlulukları gözlerinden okunurken, temsili eğlencede, zaman zaman duygusal anlar de yaşandı.

Kendileri için duygu yüklü bir gün olduğunu ve çocuklarının hayallerini gerçekleştiğini söyleyen anne Ayten Başkan, "Çocuklarımın mutluluğunu görmek çok güzel bir duygu. Kızımın duygularını hissedebiliyorum, Çok heves ediyordu. Onlar, çok özeller ve hayat bizim için onlarla güzel" dedi.

Baba Süleyman Başkan ise, "Bir düğün yapamadığımız için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Kızım gelinlik giyemedi belki ama bindallı giydi ve çok mutlu oldu. Onların da güzel bir eğlencesi olsun diye düşündük. Sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak istedik" diye konuştu.

Bursa Melek Yüzler Down Sendromlular Derneği Başkan Yardımcısı Cansu Yurt ise, "Bu bir sosyal farkındalık hareketi. Onları toplumdan dışlamayıp, hayatın içerisinde olmayı, onlarla bir arada olmayı hepimizin fark etmesi adına böyle bir eğlence düzenlendi. Onlar bizden yalnızca +1 değerdeler, onlarla yaşamak çok güzel. Ailesi de çok güzel bakıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kardeşlerin etkinlik alanına ailesiyle gelişi

-Eğlenceden detaylar

-Ömer Faruk'un annesiyle dansı

-Rabia'nın halay çekmesi

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

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1'inci sınıf öğrencileri okula Türk bayrağının altında girdi



Kırıkkale hasan Ali Yücel İlkokulu'nda 1'inci sınıf öğrencileri, okula 5'inci sınıf öğrencilerinin açtığı Türk bayrağının altında girdi.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının açılması dolayısıyla Hasan Ali Yücel İlkokulu'nda program düzenlendi. Programa Vali Yunus Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, halk oyunları gösterisi yapıldı.

'BİZ ÇOCUKLARIMIZDA KENDİMİZİ GÖRÜYORUZ'

Programda konuşan Vali Sezer, çocukları gördükleri zaman mutlu olduklarını söyleyerek, "Çocuklarımız başarılı olduğu zaman, değişik alanlarda başarı kazandığı zaman onlarla gurur duyuyoruz. En az anneleri, babaları kadar gurur duyuyoruz. Biz çocuklarımızı sadece öğrenci olarak görmüyoruz, Biz çocuklarımızda kendimizi görüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Sezer, daha sonra öğrencilerle birlikte okulun bahçesine ağaç dikti. Okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri, ardından 5'inci sınıftaki öğrencilerin açtığı Türk bayrağı altında okula girdi. Bu durumun, İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atma geleneğine tepki amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerden görüntü

-Halk oyunları gösterisi

-Öğrencilerin Türk Bayrağı altında okula girmesi

-Vali Sezer'in sınıfları dolaşması

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Kayseri'de Ahilik Haftası etkinlikleri başladı

Kayseri'de, bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri başladı.

Bu yıl 32'nci kez düzenlenen Ahilik Haftası kutlama törenleri çeşitli etkinliklerle başladı. Esnaf Zaviyesi ve Müzesi önünde düzenlenen törene, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ve protokol üyeleri katıldı. Ahilik Haftası kutlamalarında konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, "Bir taraftan Türk kültürüne, diğer taraftan İslam medeniyetine dayanan İç Anadolu merkezli olarak kurulmuş, daha sonra bütün Anadolu'ya yayılmış ve Türklerin Anadolu'da kök salması ve tutunmasında önemli bir rol oynamıştır. Türklere özgü milli bir kuruluş olarak ortaya çıkmış olan Ahilik, sadece iktisadi bir kurum olmasının ötesinde temelinde vatan ve millet sevgisi bulunan Türk milletine has sosyo-ekonomik bir sistemdir. Ahi Evran-ı Veli Ahilik teşkilatını akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine oturtarak sevgi, kardeşlik ve karşılıklı dayanışma kuralları içerisinde yoğurup Türk milletine has bir kültür hazinesi haline getirmiştir. Ahi teşkilatı zengin ile fakir, üretici ile tüketici emek ile sermaye, devlet ile millet arasında dayanışmanın kurulmasında köprü olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından Ayşe Baldöktü Meslek Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından Ahi Evran döneminde yapılan temsili Şed kuşatma töreni yapıldı. Törende yılın ahisi seçilen fırıncı Mehmet Türkmenoğlu'na da törenle kaftan giydirildi. Kutlama etkinlikleri kapsamında sempozyumlar, esnaf ziyaretleri yapılacak.

Görüntü Dökümü

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Ahilik kutlama tören alanından görüntü

Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övünç'ün konuşmasından görüntü

Temsili şed kuşatma töreni

Vatandaşlara ahilik helvasının dağıtılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Yasin DALKILIÇ- Kamera: İsmet KÖZELO-KAYSERİ,