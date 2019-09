Dha yurt bülteni - 12

Oğlunu icra yoluyla alan baba: Velayetleri bende, çocuklarım birbirlerine kavuştu

Kırklareli'de boşanma davası sürdüğü eşi Rukiye Acarsoy'un Antalya'nın Alanya ilçesine götürdüğü küçük oğlunu İcra Müdürlüğü kanalıyla alan Erkan Acarsoy, "Mahkeme oğlumun velayetini bana verdi. Kanunu hakkımı kullanarak çocuğumu aldım. Annesi iki oğlumuzu birbirinden ayırmak istiyor. Çocuklar mal değil ki paylaşılsın, bir birbirlerine kavuştular" dedi. İki kardeş aylar sonra birbirlerini görünce sarılıp özlem giderdi.

Kırklareli'de ticaretle uğraşan Erkan Acarsoy ile öğretmen Rukiye Acarsoy, 2006 yılında evlenip Efe(10), Kerem(7) adını verdikleri iki çocukları oldu. Çift arasında yaşanan geçimsizlik üzerine açılan boşanma davası sürerken, Rukiye Acarsoy, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurup, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Obaköy İlkokulu'na tayin oldu. Yaklaşık 2 ay önce Alanya'ya giden anne, beraberinde küçük oğlu Kerem'i de yanında götürdü. Çift arasında çocukların velayeti konusunda da anlaşmazlık yaşanırken, anne Acarsoy, mahkemenin çocukların 4 gün anne, 3 gün de babasında kalmak şartıyla velayet kararı verdiğini söyledi.

Pazartesi günü Alanya'ya giden baba Erkan Acarsoy, mahkemenin 2 çocuğunun da velayeti kendisine verdiğini belirterek, küçük oğlunu almak istedi. Annesinin görev yaptığı okuldan çocuğu alamayan Acarsoy, Alanya İcra Müdürlüğü'ne oğlunun kendisine verilmediği yönünde başvuru yaptı. Mahkemenin oğlunun velayetini kendisine verdiğine dair mahkeme kararını da göstermesi üzerine İcra Müdürlüğü ekipleri polis ve jandarma ile giderek minik Kerem'i annesinden alarak babasına verdi. Bu sırada tartışmalar yaşanırken minik çocuk gözyaşları döktü.

İcra yoluyla alınan oğlunun salı günü kendisine teslim edileceğini iddia eden Rukiye Acarsoy, babasının teslim etmediğini belirterek, dün Kırklareli'ne geldi. Kırklareli'de çocuğunu arayan ancak bulamayan anne Acarsoy, İcra Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduktan sonra Alanya'ya döndü. Anne Acarsoy, eşinden şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtığını ifade ederek, babasının yanında kalan büyük oğlu Efe'yi de 9 aydır kendisine göstermediğini söyledi. Acarsoy, "Bunlar yetmemiş gibi akrabalarının da saldırısına uğradım. Çaresiz direnmeye çalıştım oğlumu görmek için ama bir türlü bana göstermediler" dedi.

'İDDİALARI ASILSIZ, VELAYET BENDE'

Alanya'dan icra kararıyla oğlu Kerem'i yanına alan Erkan Acarsoy, boşanma davaları süren eşinin suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Can güvenliği nedeniyle iki çocuğunu alıp yaşadığı Kırklareli'ni terk ettiğini söyleyen Acarsoy, çocuklarının birbirlerine kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. İki oğlunun kavuşma anlarının görüntüsünü paylaşan Acarsoy, "Annesinin iddiaları doğru değil. Çocuklar 4 gün anne, 3 gün babada kalacak demiş. Çocuğu alıp Alanya'ya kaçırdı. Ben Kırklareli'de yaşıyorum, çocuklar nasıl Alanya'ya gidip gelecek. Bu iddiası doğru değil, gerçekleri söylemiyor. Çocukların velayeti bende ve mahkeme kararı var. Bende bu hakkımı kullanıp, eşimin götürdüğü oğlumu aldım" dedi.

Eşinin ailesinin kendisine saldırdığını iddia eden Erkan Acarsoy, "Ben terörist miyim gidip çocuğumu zorla alayım. Çocuklarım 8 ay sonra birbirlerini kavuştular ve çok mutlular. Eşim büyük oğlumun bende, küçük oğlumun da kendisinde kalmasını istiyor. Çocuklar mal değil ki paylaşılsın. Ben çocuklarımın ayrı değil birlikte yaşamasını istiyorum. Bunun için mücadele ediyorum, çocuklarımın iyi insanlar olarak yetişmesi için mücadele veriyorum. Hakkımda çeşitli iddialarla koruma kararı aldırdı, o yüzden çocuğumu göremedim. Ayrıca bana boşanma davasını kendisinin açtığını söylüyor. Bu da doğru değil, boşanma davasını ben açtım."

ÇOCUKLAR BİRBİRLERİNE KAVUŞTU

Erkan Acarsoy, Alanya'dan getirdiği küçük oğlu Kerem'i, büyük oğlu Efe ile buluşturdu. Baba, büyük oğluna, "Sürpriz var, sürpriz" diyerek görüntülediği anlarda iki kardeşler birbirlerine sarılıyor. Bir süre yüzleri gülerek yürüyen kardeşler yeniden birbirlerine sarılarak özlem gideriyor. Bu sırada baba, "Bak getirdik kardeşini, söz verdik sana" diye büyük oğluna sesleniyor.

HDP önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu (3)

TOBB'DAN AİLELERE ZİYARET

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulları'nın başkanlarından oluşan 25 sanayici ve girişimci kadın, 81 ili temsilen, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Annelerin arasına girip, oturan kadın girişimciler, sohbet edip, acılarını paylaştı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulları adına açıkla yapan Cevahir Asuman Yazmacı, oturma eylemi yapan ailelere desteklerini iletmek için geldiklerini belirterek, "Buradaki kadınlarımıza, onların yanında olduğumuzu hissettirmek, yüreğimizin onların yüreği olduğunu hissettirmek için geldik. Bir an önce ailelerin evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" dedi.

Prof.Dr. Ortaylı: Türkiye'nin sanayileşmesi ve gelişmesinde Balkan göçünün faydası büyük

Trakya Üniversitesi'nde (T.Ü.) gerçekleştirilen 'Balkanlar'a ve Balkanlar'dan Göçler konulu' sempozyumda konuşan tarihçi Prof.Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin sanayileşmesinde ve gelişmesinde Balkanlar'dan yapılan büyük göçün büyük faydası olduğunu söyledi. Tuna boyundan göç edenlerin Türkiye'nin eğitim sistemine büyük katkısı bulunduğunu söyleyen Ortaylı, "Türkiye'nin tarihinde hala tartışılan ama eğitimimizde büyük katkısı olan köy enstitülerinin kuruluşu bile bugünkü Bulgaristan yani Tuna boyundan göç eden öğretmenlerin, en başında İsmail Hakkı Tonguç'un eseridir" dedi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi, Hırvatistan J.J. Strossmayer Üniversitesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı katkılarıyla, 'Balkanlar'a ve Balkanlar'dan Göçler (Osmanlı'dan Cumhuriyet'e)' konulu Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyuma, konusunda uzman çok sayıda akademisyenin yanısıra ünlü tarihçi Prof.Dr. İlber Ortaylı da katıldı. Ortaylı'nın sempozyumdaki konuşması büyük ilgi gördü.

'BALKANLARDAKİ GÖÇTEN SONRA TÜRKİYE'NİN MİLLİYETÇİLİKLE OLAN BAĞI KUVVETLENMİŞTİR'

Sempozyumdaki konuşmasında, Balkan devletlerinin tarihleri boyunca kendi içlerinde sürekli göç yaşadığını söyleyen Prof.Dr. Ortaylı, bu göçler içinde gelen muhacırı kabul etmeye en hazırlıklı olanın Türkiye olduğunu söyledi. Türklerin, yerleştikleri topraklarda da karşılaştıkları problemleri daha kolay ve teşkilatlı hallettiğini söyleyen Ortaylı, "Aslında bu bir imparatorluk geleneğidir. Dolayısıyla Türkiye bundan da kazançlı çıkmıştır. Büyük göçlerin son dönemlerini hatırlayalım. 1912'den sonra Türkiye, Balkanlar'dan gelen göçmenler sayesinde hem yeni bir Türkçü safhaya geçilmiş, milliyetçilikle olan bağı kuvvetlenmiştir ve aynı zamanda da tarımdaki gelişmeler bunu izlemektedir. Şayet Osmanlı-Rus savaşından sonra Dobruca ve Deliormanlı'dan göçmenler gelmese bunların da arkasında Kırımlılar olmasa Eskişehir Ovası'nın tarıma bu kadar verimli girmesi mümkün olmayacaktı. 1895 Osmanlı-Yunan savaşında ilk defadır ki ordumuz kendi tahıllarıyla beslenmiştir. Bu çok önemlidir. Anadolu'nun tohumları zirai medeniyete, zirai endüstriye ve okullaşmaya açılmıştır" dedi.

'BİR BAKIMA GÖÇE MÜTEŞEKKİRİZ'

Rumeli'den gelen göçmenlerle Türkiye'deki sınai ve iktisadi yapının her zaman değiştiğini kaydeden Ortaylı, "Aslında insanların haklarının gasp edilmesinin dışında bir bakımdan göç denen olaya müteşekkiriz. Eğer 1980'den sonra Todor Jivkov zamanında Bulgaristan'ın zorladığı göç olmasa belki de Türkiye'deki şehirlerindeki bu ani değişimi kavramak mümkün olmayacaktır. Türkiye'nin kasabaları, küçük şehirleri hekimlerimizin yanında eksikliği sağlık personelinin en iyilerini gördü. Küçük merkezlerimiz elektrikçi, marangoz, ziraat uzmanı, tamirci tanıdı. Küçük şehirlerimizde yapılaşma ve yenilikler gözlemlendi. Hayatımızda bazı değişikliklere şahit olduk. Benim hocası olduğum üniversitelerde bile Bulgaristan'dan gelen öğrencilerin en iyi öğrencileri teşkil ettiği, Bulgaristan eğitim sisteminin nimetlerini buraya aktardıklarına şahit oldum. Zor bir hayat yaşamışlardı, o zor hayatta çalışmayı öğrenmişlerdi ve o gayreti bu memlekete aşıladılar" diye konuştu.

'KÖY ENSTİTÜLERİ TUNA BOYUNDAN GÖÇ EDENLERİN ESERİDİR'

Prof.Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin sanayileşmesinde de Balkanlar'dan yapılan göçün son derece büyük katkısı olduğunun altını çizerek,

"Bizim sanayileşmemizde gelişmemizde Balkanlardan yapılan büyük göçün son derece büyük faydaları oldu. Montaj endüstirisinde, arkasından büyük endüstrileşmede, tarımda endüstriyel bitkilerin ekimine, küçük sanatların gelişmesine çok büyük katkıları olmuştur. Şurası bir gerçektir; Türkiye'nin tarihinde hala tartışılan ama eğitimimizde büyük katkısı olan köy enstitülerinin kuruluşu bile bugünkü Bulgaristan yani Tuna boyundan göç eden öğretmenlerin, en başında İsmail Hakkı Tonguç'un eseridir. Bu sayededir ki; Türk eğitiminde bir değişim başlamıştır" dedi.

'İMPARATORLUĞUN ANADOLUSU RUMELİ'DİR'

Türkiye'nin Rumelisiz düşünüleyeceğini söyler Ortaylı, "İmparatorluğumuzun Anadolu'su Rumeli'dir. 1402'den sonra tarumar olan Anadolu, Rumeli'de tekrar dirildi ve bir imparatorluk oldu. Bu çok kısa zaman aldı. Şunu da unutmayalım 1912'de kaybettiğimiz anavatanın ağabeyi yeni Türkiye'yi her bakımdan dirilttiler ve Kurtuluş Savaşı'ndaki yerlerini aldılar. Rejim farklılıkları, bilhassa komşu ülkelerimizdeki göçler Türkiye'deki üniversitelerin, liselerin, hastanelerin şehir hayatını ve çevresini değiştirmiştir. Türkiye yerli halkı ve gelen Rumeli göçmenleri en kısa süre uyumu sağlamışlardır ve Türkiye'nin çehresi değişmiştir" dedi.

Etkinlikte ayrıca UBTAS Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı Prof.Dr. Hasan Babacan ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu da birer açılış konuşması yaptı. Sempozyum, konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.

Kadını elleri ve ağzını bantlayıp soyan şüpheli kiracısı çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Naciye Başak'ı(73)evinde yemek yediği sırada ellerini ve ağzını ve ellerini koli bandı ile bağlayıp bir altın ve 2 bin lira parasını alan şüpheli karşı komşusu çıktı. Polisin yakaladığı Yusuf Y.(18), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kşinin aranması sürüyor.

Çorlu'da 10 gün önce Hıdarağa Mahallesi Paypay Çeşme Sokak üzerinde oturan Naciye Başak, ikinci kattaki yemek yediği sırada evine giren kar maskeli iki kişi tarafından elleri koli bandı ile bağlanmış ve üzerindeki 2 bin lira para ve bir tam Cumhuriyet adet altını alınmıştı.

Olayı ardından Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından özel bir ekip kuruldu. Yaşlı kadının verdiği ifadeler doğrultusunda hareket eden polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin Başak'ın evinin karşısında bulunan dairesini kiraya verdiği kişinin

oğlu Yusuf Y. ile birlikte hareket ettiği S.Y., olduğunu belirledi.

Polisin gözaltına aldığı Yusuf Y., götürüldüğü emniyette verdiği ifadede üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek olayı S.Y.'nin yaptığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Yusuf Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'irden fazla kişi ile nitelikli yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.Y.'nin yakalanması çalışmasını sürdürüyor.

Babasını satırla dövdüğü iddiasıyla tutuklandı

Sinop'un Durağan ilçesinde babası Cemal Canlı'yı (86) satırla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Canlı (51) tutuklandı.

Olay, dün Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Canlı, ziyaret için Tekirdağ'dan memleketine gelen sağlık memuru oğlu Süleyman Canlı, tarafından iddialara göre satır ile darp edildi. Evinin camından atlayıp polise sığınan baba, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Kollarında, sırtında ve göz çevresinde morluklar oluşan yaşlı adam, oğlundan şikayetçi oldu. Kısa sürede polis tarafından yakalanan şüpheli Süleyman Canlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Süleyman Canlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşadıklarını anlatan Süleyman Canlı, "Oğlum gece yarısı elinde satır ile alkollü şekilde eve geldi ve beni yataktan kaldırdı. Bir anda elindeki satırla dövmeye başladı. Sabaha kadar dövdü. Alkol aldığı için sızınca ben de akşama doğru camdan atlayarak evden kaçtım. Benim artık öyle bir oğlum yok" dedi.

Özel harekat polisine, 6 aylık zorlu eğitim

Özel harekat polisleri, Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde eğitiliyor. 6 ay süren zorlu eğitimde özel harekat polisi adayları, her türlü iklim ve arazi şartlarında, sınır içi ve sınır ötesi her türlü operasyonu yapabilecek seviyeye göre yetiştiriliyor. Kursu başarıyla tamamlayan özel harekat polisleri, önce şark görevlerini yapıyor, ardından yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarda görev alıyor. Özel harekat polisi adaylarının 1 günlük eğitimini DHA görüntüledi.

Türkiye'nin koruyucu melekleri, özel harekat polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde yetiştiriliyor. Emniyet birimlerinde çalışırken gönüllü olan ve ön elemeden geçerek eğitime katılan özel harekat polisi adayları, 6 ay süren zorlu bir eğitime tabi tutuluyor. Merkezde şu anda 13'ü kadın yaklaşık 200 özel harekat polisi adayı eğitiliyor. Özel harekat kursiyerleri, her türlü iklim ve arazi şartlarında 7-24 eğitim görüyor. Psikolojik ve fiziksel eğitimlere katılan kursiyerler, ileri seviye atış teknikleri, keskin nişancılık, bina ve uçak operasyonları, yüksek riskli operasyonlar içeren eğitimlerle her türlü sınır içi ve sınır ötesi operasyonu yapabilecek seviyeye göre yetiştiriliyor. Arazi eğitimleri da alan kursiyerler haritacılık, dağcılık, hayatı idame gibi alanlarda da eğitiliyor.

TAMAMI GÖNÜLLÜ POLİS

Özel Harekat 2'nci Grup Amiri, özel harekat polislerinin emniyet birimlerinin gönüllü personellerinden oluştuğunu belirterek, "Öncelikle hali hazırda başkanlığımızda çalışan personelimizden gerek emekli olan gerek gazi olan veya başka sebeplerle ayrılan personelimizden boşalan yerlere personel alımı için Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinden bir duyuru yapılıyor. Gönüllülük esasına göre başvuran arkadaşlarımızdan ihtiyacımız olan kadarını alıyoruz, ön elemelerden sonra kursumuza kabul edip, eğitimlere başlıyoruz. Kurs esnasında yine gerek kendi feragatleri gerek bizim istediğimiz seviyeye gelemeyen personellerin ilişiğini kesmek suretiyle kursumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

'ÖZEL HAREKAT BİR YAŞAM TARZI'

Özel Harekat 2'inci Grup Amiri, özel harekatın bir yaşam tarzı olduğunu belirterek, "Biz burada özel harekat yaşam tarzına adapte olacakları eğitimleri veriyoruz. Gerek psikolojik gerek fiziksel anlamda yeterliliklerinin olmasını istiyoruz. Bunlarla alakalı hem ileri seviye atış teknikleri, hem keskin nişancılık, bina ve uçak operasyonları, yüksek riskli operasyonlar içeren eğitimlere tabi tutuluyor. Ayrıca arazi eğitimleri veriyoruz" dedi.

'KADIN KURSİYERLER DE AYNI EĞİTİME TABİ'

Kadın komiser ise kursiyerler arasında 13 kadın bulunduğunu belirterek, "Özel Harekat Başkanlığının düzenlemiş olduğu tüm eğitimlerde, biliyorsunuz vatan savunmasında görevlendirilecek arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz burada. Dolayısı ile herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin aynı zorlu eğitime tabidir. Eğitimlerimiz ve bu eğitimlere katılacak personelimizin seçmeleri için zorlu parkurlarımız var. Bunları başarıp, kursa katılması uygun görülen 25 kadın personelimiz oldu. Eğitim devamında kendi istekleri ile feragat ya da bizim veya eğitmen arkadaşlarımızın mental ve fiziksel olarak bu kursa, sonrasında da Özel Harekat birimlerinde çalışmasına uygun görülmeyen personelin ilişiğini kesiyoruz. Şu anda da 13 kadın personelimizle eğitimlere devam ediyoruz" diye konuştu.

Şırnak'ta, Gaziler Günü törenle kutlandı

Şırnak'ta, 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik bahçesindeki törene Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Program törenden sonra gazi ve şehit yakınlarına verilen yemek ile devam etti.

Yemekte konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, manevi anlamda en yüce makamın şehitlik ve beraberinde gazilik olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: "Biliyoruz ki şehitlik ve gazilik vatandaşlarımız için en ulvi makamlardır. En ulvi mertebelerdir. Dünyevi anlamda çeşitli makamlara sahip olabilirsiniz çeşitli imkanlara sahip olabilirsiniz. Ama manevi anlamda en yüce makam şehitlik ve beraberinde gaziliktir. Bakın Şırnak'tayız serhat ilindeyiz. Güvenlik güçlerimiz sınır boylarında, sınır ötesinde memleketimizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru ve esenliği için nöbetine devam ediyor. Bugün vesilesi ile onları da saygı ve şükranla selamlıyoruz. Allah onların da yar ve yardımcısı olsun. Aziz şehitlerimiz kahraman gazilerimiz gözünüz arkada kalmasın. Siz canınızı vatan için feda ettiniz şehit oldunuz, gazi oldunuz. Ama yalnız değilsiniz. Bu süreç devam ediyor. ve sizin arkanızdan hemen bu mücadeleyi kaldığı yerden devam ettiren nesiller geliyor. Yeni nesil de sizden görevi devralarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Niye çünkü bu coğrafya bunu gerektiriyor."

Liseliler, müzikle egzersiz yaparak derse başlıyor

Sivas'ın Zara ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, haftanın belirli günlerinde derse başlamadan önce yaklaşık yarım saat müzik eşliğinde egzersiz yapıyor.

Zara Anadolu Lisesi öğrencileri, sabahları okul bahçesinde farklı bir yöntemle derse başlıyor. Sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrenciler ilk olarak bahçede toplanıyor. Öğrencilere okul idaresi ve öğretmenler ile birlikte ders öncesi müzik eşliğinde egzersiz yapıyor. Hazırlıklar dahil yaklaşık yarım saat müzik eşliğinde egzersiz yapan öğrenciler, neşeli geçen spor hareketlerinin ardından sınıflarına giriyor. Sabah sporundan dolayı mutlu oldukları gözlenen öğrenciler, haftanın birkaç günü gerçekleştirilen bu etkinliğin her gün yapılmasını istiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Yusuf Arslan, "Dersler başlamadan önce sabah mahmurluğunu kırmak için, öğrencilerin daha motivasyonlu derslere girmesi için müzikle egzersiz yapıyoruz. Ayrıca güne neşeli ve zinde başlamalarını arzuladığımız öğrencilerimizin okullarını benimsemelerini amaçlıyoruz. Güne pozitif başlamalarını istiyoruz" dedi.

