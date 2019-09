Dha yurt bülteni - 12

Eşini ayı saldırısından kurtaran kahraman kadın: Kocamı öyle bırakamazdım

Erzurum'un Uzundere ilçesinde ayının saldırısından eşi Murat Yıldızlı'ı taş vurarak kurtaran Ayşe Yıldızlı, "Ayıya sarıldım, eşimin üzerinden kaldırmak için. Baktım olmuyor, yerde taş vardı onu aldım ve ayıya vurdum. Taşla vurduktan sonra eşimi bıraktı, beni kolumdan tuttu. Kocamı öyle bırakamazdım. Allah kurtardı bizi" dedi.

Köylülerin tedirgin olduğu için sokağa çıkamaz hale geldiğini belirten Muhtar Ali Acar ise, "Drone ile ayının yerini tespit etmelerine rağmen, hiçbir şey yapmadan geri dönüp gittiler. Ayı canı insandan daha mı değerli?" diye konuştu.

Olay, dün sabah saatlerinde, Uzundere'ye 20 kilometre uzaklıktaki 1630 nüfuslu Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden 600 metre uzaklıktaki bahçelerine ceviz toplamaya çıkan Yıldızlı çifti ayı ile karşılaştı. Murat Yıldızlı'ya saldıran ayı altına alarak pençe darbeleriyle yaraladı. Bunu gören eşi ayıya sarılarak kocasını kurtarmaya çalıştı. Başaramayınca Ayşe Yıldızlı yerden altığı taşı ayıya vurdu. Murat Yıldızlı'nın üzerinden kalkan ayı, Ayşe Yıldızlı'nın kolunu ısırdıktan sonra kaçtı. Ayı daha sonra Mustafa Öneş'in (83) evinin yakınına geldi. Evinin arka bölümündeki alanda oturan Mustafa Öneş'e saldıran ayı pençeleriyle yaşlı adamı ağır şekilde yaraladı. Eşinin çığlıkları üzerine koşan Gülsün Öneş komşulardan yardım istedi. Ayı bir süre sonra Öneş'i bırakıp bölgeden uzaklaştı.

Yaralılardan Mustafa Öneş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Öneş doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe- Murat Yıldızlı çifti ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. BENİ AYI YEDİ

Eşinin ölümünün ardından yasa boğulan Gülsün Öneş, ayı tarafından parçalanan eşinin kıyafetlerini gözyaşları içerisinde gösterdi.Öneş yaşananları şöyle anlattı:

"Olayı görmedim ben, eşimin sesine çıktım. Ceviz koymuştuk 'oraya sen bak' dedim. Yemek almak için eve gittim. Evdeyken eşimin bağrışları üzerine yanına gittim. 'Beni ayı yedi, yardım et' dedi. Boynunu delmişti ayı, kanlar akıyordu. Yazmamı boynuna bağladım, kanlar akıyordu. Ayı canını alıp gitmiş, göremedim ben. 'Nereye gitti dedim?' eliyle işaret etti, daha da konuşamadı. Keşke ben otursaydım onun yerinde, beni yeseydi ayı. Komşulara 'yardım edin' diye bağdırdım. Komşular döküldü, ambulans geldi. Adamım gitti, kimsem kalmadı. Çalışamıyorum ben nasıl edeceğim, nasıl geçineceğim. Adam değildi, baldı. 40 sene beraber kaldık. Tek kötü sözünü duymadım."

KAHRAMAN KADIN OLARAK İLAN EDİLDİ

Kocasını ayının saldırısından kurtardığı için mahallesinde 'kahraman' olarak ilan edişen Ayşe Yıldızlı da şunları söyledi:

"Eşimle birlikte bahçeye ceviz toplamaya gidiyorduk. Eşimin ben arkasındaydım. Birden önümüze ayı çıktı. Eşimin üstüne çıkmıştı. Ayıya sarıldım, eşimin üzerinden kaldırmak için. Baktım olmuyor, yerde taş vardı onu aldım ve ayıya vurdum. Elimde çanta vardı kova vardı. Ayının altına aldığı eşimi kurtarmak için uğraştım. Bağırarak parçalıyordu kocamı. Taşla vurduktan sonra eşimi bıraktı, beni kolumdan tuttu. Isırdıktan sonra geldiği yere gitti. Dişlerini geçirdi. Eşimin diz kapağı kırıldı. Beni ısırdıktan sonra kaçtı. Kocamı öyle bırakamazdım. Allah kurtardı bizi. Annemin duası ve Allah'ın izni ile kurtulduk. Eşime hadi gidelim ayı tekrar gelir, öldürmedi öldürür bizi dedim. Gelemedi, orada ambulansın gelmesini bekledik. Ayı gittikten sonra babasını aradık yardım istedik. Savaştan, çıktık fırtına kıyamet kopar ya onun içinde Allah bizi kurtardı. Hala şoktayım, kendime gelemedim. Ayı çok büyüktü, boğa güreşlerinde tosunlar gibiydi boz ayı."

MAHALLELİ DIŞARI ÇIKMAKTAN KORKUYOR

Ayı saldırısı sonrası mahalle sakinleri tedirdin olduğu için dışarıya çıkamaz hale geldiklerini belirtti. Kadınlar bahçelerine gidemediklerini, her an ayı ile karşı karşıya gelmekten korktuklarını bildirdi. Katil ayının vatandaşları tedirgin ettiğini aktaran Muhtar Ali Acar, "Uludağ Mahallesinde hasat zamanı olması nedeniyle meyve, sebze, ayı saldırı dolayısıyla hayat durmuş durumda. Çünkü insanlar korkusundan bağ, bahçelerine gidememekte. Tek değil 2 ayı var. Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar ve Jandarmanın acilen ayıların yakalanıp, koruma altına alınması veya itlaf edilmesi gerekir. Yoksa bin haneli köy mağdur durumda kimse bahçesine çıkamıyor. Ceviz, üzüm, incir, domates, fasulye, Trabzon hurması, kızılcık, patates sökümü kimse çıkamıyor. Mağduriyetimizin acilen yetkililer tarafından giderilmesi. Dün Milli Parklardan ekipler geldi. Dronela ayının yerini tespit etmelerine rağmen, hiçbir şey yapmadan geri dönüp gittiler. Ayı canı insandan daha mı değerli? Burası Yedigöller'i ile ünlü turizm bölgesi olduğu için hafta sonları yerli ve yabancı turistler akın ettiğinden nüfus oranı yazın özellikle 5 katına çıkıyor. Turistlerinde can güvenliği için acilen çözüm alınması lazım. Ayının kime saldıracağı belli değil" diye konuştu.

Ayı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mustafa Öneş, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ -Zafer KUMRU - ERZURUM

Hedefi şaşıran eski sevgili, başka kadını vurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden bir süre önce ayrılan sevgilisini, iddiaya göre, av tüfeğiyle vurmak için pusuya yatan Ali K. (67), hedefini şaşırınca üst katta oturan torununa bakmak için gelen 50 yaşındaki Sevgi Gümüş'e vurarak ağır yaraladı. Kaçan Ali K., Afyonkarahisar'da yakalandı.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 1891 Sokak'ta meydana geldi. Sevgi Gümüş, torunlarına bakmak için kızının yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gitti. Kızının yaşadığı apartmanda üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan Gümüş, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden otomobiliyle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı için sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından vurulan Gümüş, ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

YANLIŞ KADINI VURMUŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Sevgi Gümüş'ün yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı. Olay yerinden kaçtıktan sonra kimliği tespit edilen Ali K., Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis tarafından yakalandı. Ali K.'nın daha önce kendisinden ayrılan ve sevgilisi olduğu iddia edilen G.K.'yı hedef aldığı, ancak Sevgi Gümüş'ü balkona çıktığı sırada o sanarak ateş edip vurduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili polise ifade veren G.K. kendisini vurmak isteyen Ali. K.'dan daha öncede tehditler aldığını söyledi.

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Şanlıurfa'da 12 ton pamuk yandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde pamuk tarlasında çıkan yangında toplanarak istiflenen yaklaşık 12 ton pamuk yanarak kül oldu.

İlçede Özbek asıllı Müzbeh Görkem isimli vatandaşa ait pamuk tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın toplanarak istiflenen 12 tonluk pamuk balyasına sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yaklaşık 12 ton pamuğun küle döndüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

Köydeki yangını söndürmek için dere suyunu bölgeye akıttılar

ERZURUM'a 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe Mahallesi'nde çıkan yangında 3 ev ve 2 ahır yandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için yoğun çabasına 100'e yakın köylü kovalarla su taşıyarak yardımcı olmaya çalıştı. Tarla suladıkları derenin akıntısını mahalle içine yönlendiren vatandaşların bu çabası yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını sağladı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Yakutiye İlçesine bağlı Arıbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. 90 hane, 700 nüfusun yaşadığı köyde Metin Tosunoğlu'na ait evin damındaki otlar henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler Şakir ve Sırrı Tosunoğlu'nun evlerinin üzerindeki otlara da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, cami hoparlöründen köylüleri uyardı. Alevlerin sardığı alana gelen köylüler ellerinde kovalarla müdahale ederken, bir taraftan da tarla suladıkları derenin akıntısını bölgeye yönlendirdi. Dere suyunun evlere yakın yerden geçirilmesiyle vatandaşlar ellerindeki kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının köye yayılmasını önledi. Otların tutuşması sebebiyle yoğun dumanın çalışanları etkilememesi için pet şişelerde ayran dağıtıldı. Korkuyla yüksek bölgelere çıkan kadın ve çocuklar, yangına müdahaleyi izledi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların kontrol altına aldığı yangında 3 ev 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Arıbahçe Mahallesi Muhtarı Naci Balıkçıoğlu, yangının çıkış sebebinin belli olmadığını söyledi.

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli, 2 gün sonra yakalandı

Kayseri'de, önceki gün, borç alma nedeniyle tartıştığı O.G.'yi (24) av tüfeğiyle vurarak yaralayan İsmail E. (26), polis ekiplerince yapılan takip sonucu yakalandı.

Olay, perşembe günü, Merkez Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi Yaz Yurdu Sokak'ta meydana geldi. Borç alma nedeniyle husumetli olan İsmail E. ile O.G. sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail E. aracından aldığı av tüfeğiyle O.G.'ye ateş açtı. O.G. tüfekten çıkan saçmaların karnına isabet etmesi üzerine kanlar içinde yere yığılırken, İsmail E. olay yerinden kaçtı. O.G. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından polis ekiplerince İsmail E.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, bugün, İsmail E.'nin Melikgazi'de olduğunu belirledi. Şüphelinin otomobilini de tespit eden ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. İsmail E., uyarıya uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından İsmail E. yakalandı. Gözaltına alınan İsmail E.'nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla birlikte 3 ayrı hırsızlık olayından da araması olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail E., adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Kocaeli'de 5 yıl önce eşini baltayla öldürüp kaçan Abdülhadi Hakan (69), Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1990 yılında, Muradiye'de ilk eşini öldürdükten sonra 16 yıl hapis yatan ve çıktıktan sonra evlendiği ikinci eşi Ayşe Hakan'ı (27), 2014 yılında Kocaeli'de baltayla öldürmekten aranan Abdülhadi Hakan'ın Muradiye ilçesinde olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan jandarma Hakan'ın, Şehit Mehmetbey Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Yapılan takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı boş arazide atıyla kaçmaya çalışırken yakaladı.

Abdülhadi Hakan'ın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 22 mermi ve atın eyer bölümünde kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Abdülhadi Hakan'ın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Haber: VAN, -