Dha yurt bülteni-12

Beyin kanamasından hayatını kaybeden er toprağa verildi



Adana'da vatani görevini yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Er Şükrü Gündüz, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Cenazede Nurgül Gündüz'ün, tek çocuğu olan oğlu Şükrü Gündüz'ün tabutuna sarılıp, resmini öpmesi, yürekleri dağladı.

Adana'daki vatani görevini yaparken 10 gün önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirip, hastaneye kaldırılan Er Şükrü Gündüz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bu sabah memleketi Bursa'ya getirilen 1,5 aylık asker Gündüz'ün cenazesi, helallik alınması için merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Tek çocuğu olan oğlu Şükrü'nün al bayrağa sarılı tabutunu karşılayan anne Nurgül Gündüz, gözyaşlarına boğuldu. Nurgül Gündüz, helallik alınırken oğlunun tabutuna sarılıp resmini öptü. Baba Ali Gündüz'ün de ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Alınan helalliği andından Şükrü Gündüz'ün cenazesi, Ovaakça Merkez Camii'ne götürüldü. Buradaki törene AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Refik Özen, CHP Milletvekili Erkan Aydın, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve binlerce vatandaş katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Ali Gündüz oğlunun tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.

Şükrü Gündüz'ün cenazesi Ovaakça Merkez Mezarlığı'na götürülerek buradaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze evinden görüntüler

-Cenazenin evin önüne getirilişi

-Anne Nurgül Gündüz tabuta sarılıp, oğlunun resmini öpmesi

-Cenazenin Camiye getirilmesi

-Cenazenin camiye getirilmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Baba Ali Gündüz'ün tabuta sarılması

-Cenazenin mezarlığa götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Şırnak'ta 'Beraber Yürüyelim' etkinliği

Şırnak'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, 'Beraber Yürüyelim' temalı yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Şırnak Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüşe Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve öğrenciler katıldı. Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı güzergahından Şırnak Valiliği önüne kadar devam etti.

Etkinlik sonunda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, her yaştan insanların kendi yaşlarına uygun spor yapması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yürüyüşün, faaliyetin mesajı, adından da anlaşılacağız gibi sporu, hareket etmeyi teşvik etmek. Hareket ederseniz sağlık bulursunuz. Beden sağlığı içerisinde hayatınızı devam ettirirsiniz. Sporu teşvik etmemiz lazım. Bizzat yapmamız lazım. Hangi yaşta olursak olalım yaşımıza uygun sporları icra etmemiz lazım. Spor yaptıkça elbetteki beden sağlığı gelişeceği ve süreklilik arz edeceği için diğer işlere de olumlu yansıyacak. Birçok branşta kurslarımız, faaliyetlerimiz var. Tesislerimizin sayısının artması ile bu faaliyetlerimiz artıyor. Daha da artacak. Her yaştan vatandaşlarımızı spora davet ediyoruz. Kötü alışkanlıklara ret, sporla sağlıklı yaşama evet diyoruz. Sporun bir maksadı da budur. Kötü alışkanlıklardan uzak duralım. Sporla tanışalım ve bunu bir yaşam tarzı haline getirelim."

Görüntü Dökümü

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Toplanan kalabalıktan görüntü

Yürüyüşten detay

ŞIrnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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9 bin yıllık höyükte farkındalık temizliği

Mersin'de, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda 9 bin yıllık geçmişe sahip tarihi mirası olan Yumuktepe Höyüğü'nde temizlik çalışması yaparak, farkındalık oluşturdu.

Dünya Temizlik Günü'nde gerçekleştirilen temizlik seferberliğine; Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İtalya Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yumuktepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva ve kazı ekibi, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve belediye personelleri ile gönüllü vatandaşlar katıldı.

Başkan Yılmaz, çevre temizliği öncesi Alsancak Mahallesi Yumuktepe Höyüğü civarındaki Osman Muzaffer Koçaşoğlu Parkı'nda bulunan Yumuktepe Höyüğü Ziyaretçi Merkezi önünden Yumuktepe Kazı alanına kadar katılımcılarla birlikte yürüdü ve Müftü deresi yamaçlarına çamurdan yapılmış tohum bombaları atıldı.

Daha sonra dünyada tarımın ilk yapıldığı yer olarak tanımlanan ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış Yumuktepe Höyüğü'ne geçildi. Burada katılımcılara kazı çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Yumuktepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, höyüğün 9 bin yıldır kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılma özelliğiyle dünya tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Caneva, Başkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ederek, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Yumuktepe Höyüğü'nde gerçekleştirdikleri bu temizlik çalışmasının çok anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çekti.

Belediye Başkanı Yılmaz da 16-22 Eylül tarihleri arasında 'Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme' temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, bu etkinliklerden bir tanesinin de Yumuktepe Höyüğü çevresinde yürüme etkinliği ve temizlik çalışması olduğunu kaydetti.

Kentin tarihi dokusunu korumaya büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, Yumuktepe Höyüğü'nün de ilçenin en önemli tarihi mirası olduğunu vurgulayarak, "16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa'nın değişik şehirlerinde Avrupa Hareketlilik Haftası düzenleniyor. Bu yıl biz de bu kampanyaya dahil olduk. Burada kent hayatının yarattığı zorluklar, stres, hareketsizlik nedeniyle yaşanan sağlık problemleri noktasında farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Biz de bu hafta kapsamında bisiklet sürme ve yürüme etkinliğimizin yanı sıra okullarımıza güvenli bisiklet sürme eğitimleri verdik. Bugün de hem bölgemiz hem de şehrimiz için tarihi bir miras olan Yumuktepe Höyüğü'nde temizlik çalışması yaptık. Yumuktepe Höyüğü Kazı Başkanı Sayın Prof. Dr. Isabella Caneva hanımla sohbet edince, sizlerle tanışınca ne kadar doğru bir etkinlik yaptığımızı gördük. İnşallah benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Yumuktepe Höyüğü kültürel ve turizm açısından da çok önemli bir yer. Daha iyi işlenmesi, işbirliğiyle çalışılması ve tanıtılması gerekiyor. İnşallah bu çalışmalara biz de katılacağız ve elimizden gelen desteği vereceğiz. Etkinliğimizde yer alan tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Temizliğe katılanların açtığı pankart

Temizliğe katılanlar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile yürürken

Yürüyüşten genel ve detay

Yumuktepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, konuşurken

Belediye Başkanı Yılmaz konuşurken

Temizlik ve höyükten genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Otostopla 9 ayda 2 bin dolarla 27 ülkeyi gezdi

İzmirli Furkan Erdem (23), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü'nde okurken, okula gitmek için otostop çekmeye başladı. Daha sonra otostopla dünya turuna çıkan Furkan Erdem, 9 ayda toplam 27 ülkeyi yalnızca 2 bin dolarla gezmeyi başardı. Erdem şimdi Güney Amerika'ya gitmeyi planlıyor.

İzmirli Furkan Erdem, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü'nde okurken, Bayraklı'daki evinden okuluna gitmek için otostop çekmeye başladı. Babası astsubay, annesi ise ev kadını olan Furkan Erdem, okulu bitirdikten sonra otostopla dünya turuna çıkmaya karar verdi. Geçen yıl kasım ayında Manisa'dan Asya'ya gitmek üzere yola çıkan Erdem, otostopla çıktığı turda 9 ayda toplam 27 ülkeyi yalnızca 2 bin dolarla gezdi. Furkan Erdem, otostopla dünya turuna çıkma hikayesini anlattı. Erdem, üniversiteye giderken tasarruf yapmak için böyle bir yola başvurduğunu belirterek, "İzmir'de yaşayan ve Manisa'da okuyan bir öğrenciydim. İzmir'de yaşayıp Manisa'da okuyan birçok öğrenci de otostopla okula gidiyordu. Ben de bunu yapmaya başladım. Daha sonra 'Neden bu yöntemle dünya turuna çıkmayayım' dedim. Böylece yola koyuldum" dedi.

'ÜLKELERİN KÜLTÜRLERİ BENİ ÇOK CEZBETTİ'

Geçen yıl kasım ayında Manisa'dan başladığı turunu Bulgaristan, Moldova, Romanya, Ukrayna, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan, Amerika, Makedonya, Macaristan, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Malezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Vietnam, Endonezya, Slovakya, Avusturya, Almanya, Slovenya ve Karadağ'ın ardından Hollanda ile sonlandırarak İzmir'e dönen Furkan Erdem, "Gezilerimde olayın maddi kısmı değil de ülkelerin kültürleri beni daha çok cezbetti. Farklı kültürlerle tanışmak çok güzel. Olayın maddi kısmı ise Avrupa'da çok işime yaradı. Kısa sürelerde gidebileceğiniz yerlerin biletlerinin maliyetleri bile 10-15 euro idi. Oralara otostop çekerek devam ettim. Özellikle Avrupa'da bu durum işime çok yaradı" dedi.

GÜNEY AMERİKA'YA GİDECEK

Otostop çekerek gittiği ülkelerde özellikle Asya'da kendisine yardım edenlerle İngilizce bilmediği için iletişim kurmakta zorlandığını ancak her şeye rağmen çok güzel vakit geçirdiğini anlatan Erdem, "Asya'ya gittiğimde turist olduğum anlaşılıyordu. Otostop çekerken insanlar bana yardımcı olmaya çalışıyordu. İngilizce bilmiyorlardı ama işaretlerle anlaşabiliyorduk. Çok zevkli oldu. Onların gözünde ben turist değildim. Onlar bütün sıcaklığı ile bana kendi kültürlerini tanıtmaya çalıştı. Çoğu ülkede özellikle Vietnam'da 'Türkiye' diye bir ülke olduğunu veya nerede olduğunu bilmiyorlardı. Ben bu konuda çok yardımcı oldum. İnternetten ülkemizi tanıttım, Türkiye'nin komşularının hangileri olduğunu anlattım" dedi. Erdem, şimdi Güney Amerika'ya gitmek için plan yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-27 ülkeyi gezen Furkan Erdem'den görüntü

-Furkan Erdem'in Vietnam'daki görüntüsü

-Erdem ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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Ergene Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için yürüdüler



Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen Kültür, Sanat ve Tarım Festivali kapsamında Ergene Nehri kirliliğine dikkat çekmek için tarihi Uzunköprü üzerinde yürüyüş düzenlendi.

Uzunköprü Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Kültür, Sanat ve Tarım Festivali, çeşitli etkinliklerle sürdü. Vatandaşlar, festival alanında açılan yerel tatlarında bulunduğu stantları gezerek alışveriş yaptı. İğneden ipliğe, gıdadan tarım aletlerine kadar her türlü ürünün satıldığı stantlara yoğun ilgi gösterildi. Kadınlar evlerinde hazırladıkları kışlık yiyecekleri ve el işleriyle hazırladığı ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağladı. Gündüz stantları gezenler, geceleri düzenlenen konserlerle eğleniyor.

Festival kapsamında, Trakya'da kirliliğiyle gündemden düşmeyen Ergene Nehri'nin üzerindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en uzun taş köprülerinden Uzunköprü (Ergene Köprüsü) üzerinde yürüyüş düzenlendi. Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ın öncülüğündeki yürüyüşe CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok sayıda kadın belediye başkanı ile vatandaş katıldı. Köprü önünde toplanan kalabalık yürüyüş öncesi nehir kıyısında halay çekti. Halay sonrası kirli akan nehir kıyısında gazetecilere açıklamada bulunan Akif Hamzaçebi, "Ergene köpükler saçarak dünyanın en verimli tarım arazilerinin arasından zehirli bir şekilde akıyor. Trakya insanı, Ergene Nehri'nin temizlenmesi için yıllardır mücadele veriyor. Ancak bu mücadele Ankara'da ses bulmuş değil. Ergene temizlenmesi için konuyu Meclise elbette taşıyacağız" dedi.

'UMUTSUZ OLMAYA GEREK YOK'

CHP İstanbul İş Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Ergene Nehri'nin temizlenmesi konusunda umutsuz olmaya gerek olmadığını belirterek, "Ergene'deki bu kirlilik, insanın ürettiği, insanın sebep olduğu kirlilik, yine insanın vesile olacağı insanları bir araya getiren ve geleceği kurmaya çalışan anlayışın vesile olacağı anlayışla temizlenecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Silah akan dereden görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-Tulum giymiy kadınlar

-Sloganların atılması

-Muhabir Mehmet Yirun anons

-CHP Milletvekili ilhami Aygun ile Röp.

-Sakine Türkoğlu ile Röp.

-Derede çamaşır yıkanması

Çocuklar ile Röp.

Genel ve detaylar

Haber- Kamera Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),