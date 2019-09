Dha yurt bülteni - 12

Gölcük'e şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta ikmal konvoyunun geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Kuzey Irak'ta ikmal konvoyunun geçişi sırasında terör örgütü PKK'nın önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk şehit düştü. Şehit astsubayın, Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına acı haber ulaştı. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve askeri yetkililer, şehit askerin baba evine gelerek acı haberi verdi. Bekar olan şehit astsubayın baba ocağının bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

HDP önündeki eylemde 21'inci gün (3)

AİLE SAYISI 46 OLDU

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce Muş'ta mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için Muş'tan gelen Güzel Aslan ile 46 oldu. Kayıp oğlundan haber alamayan anne Aslan, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia etti.

AİLELERE DESTEK ZİYARETİ SÜRÜYOR

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 21 gündür oturma eylemini sürdüren ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sendikacılar ve kanaat önderlerinin de aralarından bulunduğu yaklaşık 100 kişi Muş'tan gelerek ailelere desteklerini bildirdi. Ziyaretin ardından heyet adına açıklamayı yapan Muş Kardeşlik Platformu Başkanı Gıyasettin Seçkin, doğusuyla batısıyla ve güneydoğusuyla artık uyandıklarını, annelerin bu işi bitireceklerine inandıklarını söyledi. Annelerin yüreklerindeki bu acıya hiç kimsenin kayıtsız kalmaması gerektiğine dikkat çeken Seçkin şöyle konuştu:

"Haysiyetli, kararlı, onurlu bir direniştir. Annenin kalbi yandığı zaman başka bir şey düşünmez. Annelerin bu onurlu duruşuna, yüreklerindeki acıyı hissedip herkesin destek vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler bu insanlara karşı kayıtsız kalırsak, mahşerde bunun hesabını vereceğiz. Nerede 'insan hakları' diyenler? Bunlar insan değil midir, insan haklarına tabi değil midir, bu annelerin de haklarını aramaları gerekmez mi? Demokrasi havarisi kesilenler buyursunlar görsünler ve gelsinler. Şunu çok iyi biliyoruz, artık halk uyanmış, doğusuyla batısıyla, güneydoğusuyla ve her tarafıyla biz artık uyandık ve şunu çok iyi biliyoruz ki, haçlı zihniyetinin dünya düzenini sürdürmek için bizim evladımızı cephelerde kullandıklarını çok iyi biliyoruz. Artık yeter diyoruz ve bu işi de bu annelerin acısı ve feryadı dindirecek ve bitirecek."

Oğlunu birliğine bıraktı dönüşte kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

Erzincan'da Mehmet Sabri Tunç (65), oğlu Yusuf Tunç'u vatani görevini yapacağı birliğine teslim ettikten sonra dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobilde gelin Leyla Tunç (26) ile kızı Elif Ebrar Tunç (3) hayatını kaybetti, sürücü, eşi ve 1 torunu yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Erzurum kuzey çevre yolunda meydana geldi. Mehmet Sabri Tunç, oğlunu Erzincan'daki askeri birliğine teslim ettikten sonra dönüş yoluna geçti. Pasinler ilçesi yakınlarında Mehmet Sabri Tunç'un kullandığı 41 ACG 366 plakalı otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada otomobildeki gelin Leyla Tunç ile kızı Elif Ebrar Tunç yaşamını yitirdi, sürücü, torunu Asiye Meryem (2) ve eşi Zeytin Tunç (65) yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu (3)

'NE OLACAĞINI BİLMEK İSTİYORUZ'

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook'un iflasını açıklayarak tasfiye sürecine başladıklarını duyurması Kemer'de tatil yapan İngiliz turistleri endişelendirdi. İngiliz Sandra Bromberg, "Biz bilmeden geldik, şimdi buradayız. Ne olacağı hakkında bilgimiz yok. Bizim de beklentilerimiz var sonuçta. Tatilimizi ödedik. Ne olacağını bilmek istiyoruz ki bu da bizim en doğal hakkımız. Ama şimdilik buradayız, bakacağız. Cumartesi günü akşama kadar tatilimiz vardı normalde" dedi.

'NE OLACAĞINI BİLMEK BİZİM HAKKIMIZ'

Ailesiyle tatile gelen İngiliz Clarie Keoch, "Bize herhangi bir bilgi verilmedi o yüzden endişeliyiz. Ne olacağını bilmek istiyoruz. Bize birilerinin dönüş yaparak her şeyin iyi olduğunu, dönüşte bir sıkıntı yaşamayacağımızı söylemelerini istiyoruz. Çocuklarımızın okulu açılacak. Ne olacağını bilmek bizim hakkımız" diye konuştu.

'TATİLİMİZİN TADINI ÇIKARTMAK İSTİYORUZ'

Eşi ve iki çocuğuyla tatile gelen İngiliz Darien Keoch, şöyle dedi:

"Sabah resepsiyona gittik ve rehberimizi bulamadık. İki çocuğumuz var ve paniklemiş haldeyiz. Ne olacağını bilmiyoruz. Kapıyı kapatıyorlar ama ne olacağını bilmiyoruz. İki, üç defa ulaşmaya çalıştık ama netice alamadık. Şu anda tatilimizden memnunuz. Otelle ilgili bir sıkıntımız yok. Çok misafirperverler ama pazar günü evimize nasıl gideceğimizi de bilmek istiyoruz. Biz otel ödememizi 2 bin 500 pound olarak yaptık. Her şey içerisinde olarak ödedik. Tek temennimiz otelin bizi dışarı atmaması. Pazara kadar tatilimizin tadını çıkartmak istiyoruz. Otelle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Sabah resepsiyona gittiğimde bilgi almak istedim ama elbette onların da haberleri yoktu. Beklememizi söylediler ve haber gelir gelmez bilgi vereceklerini söylediler. Seneye kesinlikle yüzde 100 tekrar geleceğiz tatil için. Son 2 yıldır zaten tatil için geliyoruz ve gelmeye de devam edeceğiz. Antalya fantastik bir yer."

TZOB Başkanı Bayraktar: Çeltik üretimi son 10 yılda yüzde 24 arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de son 10 yılda çeltik üretiminin yüzde 24,8 arttığını belirterek, "Ülkemizde çeltik üretimi belirli seviyeye gelmiş, yeterlilik düzeyi geçmiş yıllara göre artmıştır. Bu üretim seviyesinin korunması ve daha da artırılması çiftçimizin çeltikten elde ettiği gelire bağlıdır" dedi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çeltik hasadına katıldı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli il ve ilçe merkezlerinden oluşan Ziraat Odaları başkanlarının karşıladığı Bayraktar, geleneksel 8 köşeli şapkayı giyerek kameralara poz verdi. Burada çeltik hasadı ve tarım politikalarıyla ilgili açıklama yapan Bayraktar, son 10 yılda Türkiye'de çeltik üretiminin yüzde 24,8 arttığını söyledi. .

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 44'ünün üretildiği Edirne'de konuşan Bayraktar, çeltiğin üretim masraflı ve zor bir ürün olduğunu söyledi. Bayraktar şöyle konuştu;

"SON 10 YILDA ÇELTİK ÜRETİMİ YÜZDE 24,8 ARTTI"

Ülkemizde üretim bakımından tahıllar içinde buğday, arpa ve mısırdan sonra gelen çeltik, çok miktarda suya ihtiyaç duyan bir tarım ürünü olması nedeniyle üretimi masraflı ve zor bir üründür. Son 10 yıla baktığımızda çeltik ekim alanlarının yüzde 20,7 artışla 995 bin dekardan 1 milyon 201 bin dekara, üretimin yüzde 24,8 artışla 753 bin tondan 940 bin tona yükseldiğini görüyoruz. 2008 yılında dekara 757 kilogram olan çeltik verimi, 2011'de 905 kilograma kadar çıktı. 2017 yılında 821 kilogram olan çeltik verimi, geçen yıl verimdeki düşüşle birlikte 782 kilograma indi.

"BU YIL ÇELTİK ÜRETİMİ 975 BİN TONA ULAŞACAK"

Bu yıl çeltik üretiminin geçen yıla göre yüzde 3,7 artışla 975 bin tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Geçen yıl da üretimde yüzde 4,4'lük bir artış vardı. Bu seviyede çeltik üretimi ülkemizde hiç görülmedi. Üretimdeki artışa rağmen tüketimdeki hızlı yükselmenin de etkisiyle hala ülke pirinç ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. En son 2018/2019 verilerine göre pirinçte üretim açığımız yüzde 32,8'i bulmaktadır. Sadece 2018 yılında 59 bin 625 ton çeltik, 191 bin 61 ton pirinç, 26 bin 810 ton kahverengi pirinç ithalatı gerçekleştirilmiştir. İthalata 2018 yılında 145 milyon dolar, 10 yılda 1 milyar 667 milyon dolar döviz ödenmiştir.

"ÇİFTÇİNİN BORCU ACİLEN FAİZSİZ OLARAK ERTELENMELİ"

Her ne kadar iklim şartları çeltik üretimi için iyi gerçekleşse de bu yıl artan girdi maliyetleri ve faiz oranları üreticimizin maliyetini oldukça artırmıştır. Çiftçi ekime borçla başlamıştır. Gübresini, ilacını borçla almış, gübre ve ilaç fiyatlarındaki artıştan etkilenmiştir. Çiftçilerimiz kredi borcunu ödeyemiyor. Çoğu çiftçimizin ise kredi ödeme vadeleri geçmiştir. Üreticinin bu sezonki kredi borcunun yanı sıra geçen yıldan ertelenen borcu da bulunmaktadır. Tüm borçların bir hasat sezonunda ödenebilmesi mümkün değildir. Acilen çiftçilerimizin borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. Çiftçilerimiz, borç ertelemesi kararını beklemektedir.

Ülkemizde çeltik üretimi belirli seviyeye gelmiş, yeterlilik düzeyi geçmiş yıllara göre artmıştır. Bu üretim seviyesinin korunması ve daha da artırılması çiftçimizin çeltikten elde ettiği gelire bağlıdır. Artık yapılan çeltik ithalatı geçmiş yıllardaki kadar ucuz değildir. Üretimin artırılması daha da önemli hale gelmiştir. Çeltik üreticimizin de borcunu ödeyebilmesi için ürün fiyatlarının yaptığı masrafı karşılayacak, borcunu ödeyecek aynı zamanda geçimini sağlayacak düzeyde artırılması oldukça önemlidir.

"TMO ÇELTİK FİYATINI REVİZE ETMELİö

Çiftçinin hemen her üründe geçimini sağlayacak, borcunu ödeyecek bir fiyat beklediğini kaydeden Bayraktar sözlerini şöyle noktaladı: "TMO, Salı günü çeltik alım fiyatını açıkladı. Alım fiyatlarındaki yüzde 17,3'lük artış, maliyet artışının gerisinde kalmıştır. Ofis, baldo çeşidi çeltiğin kilogramına 3 lira 80 kuruş, Osmancık-97 çeşidine 3 lira 5 kuruş fiyat vermiştir. Üreticimizin TMO'ya, 3 lira 80 kuruşa satacağı, yüzde 60 randımanla 6 lira 33 kuruşa mal olan baldo pirinç, bugün marketlerde 13-15 liraya satılmaktadır. Yine çiftçimizin TMO'ya 3 lira 5 kuruşa satacağı Osmancık-97 çeşidi pirinç, yüzde 60 randımanla 5 lira 8 kuruşa mal olurken, marketlerde 9-11 liraya fiyat bulmaktadır. Kazananın kim olduğu bellidir. Maliyet çiftçimizin üzerindedir ama kazanan tüccarından, marketine çiftçimizin dışındaki herkestir. TMO'nun açıkladığı fiyat revize edilmeli, makul bir düzeye yükseltilmelidir.ö

Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, konuşmasının ardından biçerdövere binerek çeltik tarlasını hasat etti. Etkinlikte katılımcılara pilav ve ayran dağıtıldı.

Tur operatörünün iflası, Muğla'da turizmcileri endişelendirdi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Thomas Cook şirketinin iflas etmesiyle ilgili, "Muğla turizmcilerinin iflas eden seyahat acentesinden yakalaşık 100 milyon sterlinin üzerinde alacağı mevcut" dedi. Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan da söz konusu firmanın getirdiği turistlere tatillerinin sonuna kadar Türk misafirperverliğine yakışan şekilde hizmet edilmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA, tur operatörü Thomas Cook'un ticari faaliyetlerine son verdiğini duyurmasının ardından turizmciler şok yaşadı. Tur operatöründen ödeme bekleyen otelciler paralarını alamadı. 3 yıldız ve üzerindeki 'Her şey dahil' sistemi ile çalışan otelciler, yaşanan iflas ardından paralarını kurtarmanın telaşına düştü.

'İNGİLİZ MİSAFİRLER İÇİN SEFERBER OLDUK'

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, yaşanan iflasın ardından çok sayıda otelcinin zor durumda kalacağını söyledi. Dünden bu yana İngiliz misafirlerinin sağ salim ülkelerine göndermek için seferber olduklarını vurgulayan Bülbüloğlu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Thomos Cook firması İngilizlerin dünyada ana taşıyıcısıdır. Dünyada, Thomas Cook, yüzde 35 ile en fazla turisti Türkiye'ye getirmektedir. Bu firmanın ağırlık verdiği şehir Muğla'dır. Firmanın iflası bölgemiz için büyük yıkım oldu. İflas ile şu an ülkemize Hollanda, Almanya, Belçika ve Avrupa ülkelerinden gelecek olan turist akışı durdu. Tek biz otelciler değil, tedarikçi dediğimiz, alışveriş yaptığımız firmalar da zor durumda kalacak. Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Dalaman şehirlerindeki otelcilerinin firmadan alacağı toplamda yaklaşık olarak 100 milyon sterlinin üzerinde. Bu alacaklar tahsil edilmezse önümüzdeki günlerde birçok otelci kardeşimiz iflas bayrağını çekecek. Bunun etkisi 5 yıl boyunca devam edecek. Bu firma yerine doldurabilecek tur operatörü kısıtlı. Bu boşluk nasıl doldurulacak şu an net bir şey belli değil. Tur operatörü aracılığı ile geçen Şubat ayında önümüzdeki yılın turist getirme anlaşmaları yapılmıştı. Ön rezervasyon anlaşmaları vardı ve hepsi şu an sürüncemede."

İflas eden tur operatöründen en son 22 Ağustos tarihinde ödeme alındığını belirten Bülbüloğlu, "Firma 45 günde bir ödeme yapıyordu. Şu an ödeme yapılmadığı için zor anlar yaşıyoruz. Kuşadası, Didim, Muğla, İzmir gibi Ege Bölgesi'nde İngiliz misafirleri ülkelerine sağ salim, burunları kanamadan göndermek için dün gece saat 04.00'ten itibaren çalışıyoruz. Türkiye turizmi şu an Rusya, İsveç ve Danimarka dediğimiz ülkeleri kapsıyor. Temennimiz onlarda sıkıntı olmasın. Ege Bölgesi'nde en büyük darbeyi Marmaris almıştır" dedi.

'TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNE YAKIŞAN HİZMET VERMEYE DEVAM EDİLMELİ'

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan da turizm sektörünü yakından ilgilendiren tur operatörü Thomas Cook şirketinin iflas kararı açıklamasının ardından şu değerlendirmede bulundu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 22.09.2019 dahil içeride konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan 'Kredi Destek Paketi' en kısa sürede hayata geçirileceği bildirilmiştir. Bu üzücü hadisenin ardından halihazırda ilçemizde konaklayan Thomas Cook misafirlerine tatillerinin sonuna kadar Türk misafirperverliğine yakışan bir biçimde hizmet vermek ve bu hadiseden etkilenmemelerini sağlamak bu sürecin en sağlıklı şekilde atlatılmasına yardımcı olacaktır. Tüm üyelerimizi bu konuda sağduyulu olmaya davet ediyorum."

350 kiloluk domuz avladılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde avcılar, çiftçilerin arazilerini talan eden 350 kiloluk yaban domuzunu avladı.

Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar çiftçilerinin korkulu rüyası haline gelen yaban domuzları, onlarca dönüm ekili araziyi talan edince çiftçiler çileden çıktı. Bunun üzerine sabah erken saatlerde köpekleriyle bölgeye giden Zafer Sarıoğlu, Recep Doruk, Serhat İnci, Özhan Bayer ve Mehmet Tuna'dan oluşan 5 kişilik avcı grubu, sürek avı yaptı. Avcılar, Yenipazar ilçesinin Azmak bölgesinde 350 kilo ağırlığındaki dev domuzu avladı. Avcılardan Zafer Sarıoğlu, "Biz Nazillili avcı arkadaşlarımızla birlikte, bu bölgelerde uzun yıllardan beri domuz sürek avları düzenliyoruz. Yine çiftçilerimizin istekleri üzerine, Yenipazar ilçesinde Azmak bölgesinde tarlalara zarar veren domuzlar için bir sürek avı düzenledik. Sürek avımız sonunda 350 kiloluk domuzu avlamayı başardık. Bu domuz, bölge çiftçilerinin korkulu rüyasıydı" dedi.

Muş'ta PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'ta hava destekli 'Şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Serdal Uyanık' operasyonunda PKK'lı 3 terörist, ölü ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucunda, Muş'un güneyindeki Şenyayla bölgesinde 11-12 Eylül 2019 tarihlerinde operasyon düzenlendi. Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince icra edilen yakın hava destekli Şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Serdal Uyanık operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sağlandı. Operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Teröristlerin yanında kalaşnikof piyade tüfekleri, kalaşnikof piyade tüfeği şarjörleri ve şarjör kütüklükleri ile çok sayıda silah mühimmatı, el bombaları, el dürbünleri, dürbün lensleri, güneş paneli, gıda ve yaşam malzemeleri bulundu. Bulunan mühimmat ile diğer eşyalara el konuldu.

Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için her türlü şartlarda terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

