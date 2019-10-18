DHA YURT BÜLTENİ-12

DİYARBAKIR'DA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 10 GÖZALTI

Diyarbakır'da tefecilik yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ekonomik düzenin ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla organize suç örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, A.T. liderliğindeki tefecilik yapan organize suç örgütü tespit edildi. Ekipler, organize suç örgütünün mali kaynak hesap hareketlerine yönelik yaptıkları çalışmalarda şüphelilere ve örgütün kullanımında bulunan üçüncü şahıslara ait banka hesaplarında 40 milyon lira para transferinin yapıldığını tespit etti.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, yaptıkları 7 aylık teknik takibinin ardından A.T., liderliğindeki suç örgütü mensuplarına yönelik Diyarbakır'da 15 Ekim günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün lideri A.T. ile G.T., D.T., Ş.T., F.T., C.G., M.Ö., T.Y., R.T. ve H.T. gözaltına alındı.

TEKNİK TAKİPTEN KURTULMAK İÇİN SAHTE PLAKALAR ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi, toplam değeri yaklaşık 20 milyon lira olan çok sayıda imzalı boş ve dolu senet ile çek, tefecilikte kullanıldığı değerlendirilen yüksek miktarda dolar, Euro ve TL nakit para, şüphelilerin faizle verdikleri borçlara ilişkin tuttukları ajanda ve not defterleri, fiziki takip ten kurtulmak için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda plaka ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeye getirişleri

Genel ve detay görüntüler

Haber: Elif FİLİZ-Kamera: DİYARBAKIR,

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TARİHİ ALAN'DAKİ GÜVENLİKÇİLERDEN 'MEHMETÇİĞE SELAM OLSUN' VİDEOSU

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda görevli güvenlik görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok etmek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe manevi destek vermek, şehitlikler ve tarihi alanlarda çektikleri video ile asker selamı gönderdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında görevli güvenlik görevlileri, TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok etmek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe manevi destek vermek için, 'Mehmetçiğe selam olsun' videosu çekti.

Güvenlik görevlileri, Şehitler Abidesi, 57'nci Piyade Alay Şehitliği, Şahindere Şehitliği, 26'ncı Alay ve Yahya Çavuş Şehitliği, Kilitbahir Kale Müzesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Bigali Köyü Atatürk Evi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi, Anadolu Hamidiye Tabyası ve Conkbayırı önünde çektikleri çektikleri video ile Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehitlikler ve Tarihi Alan'da güvenlik görevlileri tarafından çekilen Mehmetçiğe Selam olsun videosundan görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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SİGARA İZMARİTİ YANGIN ÇIKARDI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir araçtan söndürülmeden atılan sigaranın otları tutuşturmasıyla çıktığı değerlendirilen yangın köye sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, İlçeye bağlı Sarnıç Mahallesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir aracın camından söndürülmeden sigara atıldı. Yanan sigara kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler yükselince yangın yaklaşık 20 dönüm alan üzerine yayıldı. Mahalleli durumu hemen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangının seyir halindeki bir araçtan atılan sigara izmaritinden çıktığını belirten Sarnıç Mahallesi Muhtarı Kamuran Ünal, "Köyümüzde yangın çıktı. Hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdik. İtfaiye ekipleri hemen geldi. Çok şükür söndürdü. Yangın 15 dönüm üzeri otluk bir alanda etkili oldu. Sanıyoruz buradaki baraja balık tutmaya gelenler sigara attılar yangın o yüzden çıktı yangın. Başka türlü çıkacağını zannetmiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Ekiplerin çalışması

-Muhtar Ünal'ın olayı anlatması

-Yanan otluk alanlardan detay

-Çevreden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), -

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ŞEMDİNLİ'DE, 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Şemdinli'de, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin organizasyonuyla 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Çarık, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, AK Parti İlçe eski Başkanı Fikri Algül, kurum amirleri, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Feyzullah Şen, güvenlik korucuları, öğretmenler ve çok sayıda kişi katıldı. Dernek önünde ellerindeki Türk bayraklarıyla bir araya gelen kalabalık adına, Fikri Algül açıklama yaptı. 'Barış Pınarı Harekatı'a destek için bir araya geldiklerini belirten Algül, "Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Bu harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına katkıda bulunacaktır. Gün, sessiz kalma günü değildir. Milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Silahlı Kuvvetler'in emrinde olan biz güvenlik korucuları devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Şemdinli Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği olarak bölgesinde terörü yok etmeye ant içmiş, kahraman ordusuyla aynı inanç ve kararlılık içinde 'Barış Pınarı Harekatı'nı en samimi duygularımızla sonuna kadar desteklediğimizi buradan ilan ediyoruz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçenin Cumhuriyet Caddesi'nden İl Jandarma Komutanlığı'na kadar yürüdü. Yürüyüş, kalabalığın İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki askerlere selam vermesiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği önünde toplanan kalabalık

-Kalabalık adına basın açıklaması yappan Fikri Algül

-Ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüye geçen kalabalık

-Slogan atmaları

-İlçe Jandarma Komutanlığı önüne gelmeleri

-Asker selamı verirlerken

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari),

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ALMANYA'DA TREN GARINDA ÖLÜ BULUNAN MERT'İN BABASINDAN 'CİNAYET' İDDİASI

Almanya'nın Nürnberg kentinde tren istasyonunun trafiğe kapalı bölümünde cesedi bulunan Mert Çokluk'un (24) babası Bekir Çokluk, oğlunun ölüm haberini 6 gün sonra aldıklarını, vücudunda işkence izleri olduğunu ve cinayetten şüphelendiklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Almanya'nın Nürnberg kentinde yüksek lisans yapan ODTÜ mezunu Mert Çokluk, 5 Ekim günü Erlangen Tren İstasyonu'nun yaya trafiğine kapalı bölümünde ölü bulundu. Almanya Başkonsolosluğu, Çokluk'un ölümünden 6 gün sonra acı haberi Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki ailesine bildirildi. Mert Çokluk'un cenazesi konsolosluktaki işlemlerinin ardından uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirildi. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü, en iyiler arasında tamamlayan, aynı üniversitenin matematik bölümünden de birinci olarak mezun olan Mert Çokluk, burada toprağa verildi.

ACI HABERİ TARLADA ALMIŞ

Mert Çokluk'un acılı babası Bekir Çokluk, oğlunun ölümünü şüpheli bulduklarını ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Acı haberi, tarlada çalışırken aldığını söyleyen Çokluk, "Köy muhtarımız beni aradı, 'Almanya'da okuyan oğlun var mı?' diye sordu. Var deyince 'Konsolosluktan aradılar, bir numara bıraktılar, aramamız gerekiyormuş' dedi. İçime bir şüphe düştü, traktörü öylece bırakıp muhtarlığa geldim. Verdikleri numarayı aradık, 'Mert Çokluk, polis raporlarına göre 5 Ekim sabah 07.40'da vefat etmiştir' dediler. Dünyam yıkıldı birden, neye uğradığımı şaşırdım. Fazla da bilgi vermediler. Ertesi gün de soruşturmanın iki gün daha devam edeceği söylendi" dedi.

'KAFAMIZI KARIŞTIRDILAR'

Soruşturmanın iki gün daha uzayacağı bilgisi üzerine daha önce oğlunun yanlarında kaldığı bir yakınına işlemler ve avukat tutup olayın araştırılması için vekalet verdiğini anlatan Bekir Çokluk, "Vekalet fakslandıktan hemen sonra konsolosluktan tekrar aradılar, eğer çocuğunuza otopsi yapılmasını istemiyorsanız, hemen bu akşam uçağıyla gönderebiliriz dediler. Biz de zaten bir hafta geçmiş daha da bekletmemek için tamam dedik. Bir de o an kafamızı karıştırdılar. Üzerinden, babaya verilmek üzere mektup çıktı dediler. Ancak mektubun, yıllar önce kız kardeşinin okul ödevi için ağabeyine gönderdiği mektup olduğunu gördük. Kafamız karıştı, vekalet verdik, otopsi yapılmasın cenazemiz gönderilsin diye" şeklinde konuştu.

'AYAK TIRNAĞI BİLE SÖKÜLMÜŞ'

Cenazenin aynı gece yollandığını belirten Çokluk, "İstanbul Ataşehir Savcısı, cenazeyi görünce büyük ihtimalle trafik kazası, arabayla vurulmuş diye tespit koymuş. Fakat ayak tırnağı bile sökülmüş çocuğun, vücudunun çoğu yerlerinde darplar var, kırıklar var. Çok işkence çektirmişler çocuğa. Beni sokmadılar, burada yıkanırken de dayanamazsın dediler. Kefenledikten sonra yüzünü açtılar, yüzünde çok fazla yoktu, arka kısımlar, kafatası falan kırıkmış. Çok darbedilmiş çocuk. Biz bu işten çok şüpheliyiz, ne oldu, nasıl öldürüldü? Her gün arıyoruz, Alman makamları henüz hiçbir bilgi vermiyor" diye konuştu.

'ÖLÜM RAPORUNDA, DOĞAL OLMAYAN ÖLÜM YAZIYOR'

Oğlunun başarılarla dolu bir eğitim hayatı olduğunu belirten Bekir Çokluk, "ODTÜ'de iki üniversite birden bitirdi. Elektrik Elektronik ve Matematik bölümünü. Matematik bölümünde hep dönem birincisiydi. Çok başarılı bir öğrenciydi. Bilgisayar eğitimleri üzerine masterını Almanya'da yaptı, maalesef son sunumunda kaybettik. Tahmin ediyorum ki, 9 Ekim'de sunum yapacaktı, kitap haline getiriyorum dedi tezlerini. Herhalde o tezlerine ulaşıldı, ben tezleri için öldürüldüğünü düşünüyorum. Bu işin arkasının bırakılmaması lazım. Daha başka Mert'ler öldürülmesin. Şüpheli bir ölüm. Zaten ölüm raporunda da doğal olmayan ölüm diye yazıyor. Gece saat 3.30'da öldürülmüş, ertesi sabah yaya trafiğine kapalı tren istasyonunda çocuğun cesedi bulunuyor. Oradaki Türklerden edindiğimiz bilgilere göre, aynı istasyonda cesedin bulunduğu dakikalarda yangın çıkıyor. İki duran trenden bir tanesinde yangın çıkıyor. İtfaiyeler yangını söndürüyorlar. Belki de çocuğun cesedini de yanan trene koyup yakmak mı istediler yani her şeyden şüpheliyiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Detaylar

-Baba ile röportaj

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/BURSA,

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16 GÜNLÜK BEBEĞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu ailenin 16 günlük bebeği, yatağında ölü bulundu. Cumhuriyet savcılığı, bebeğin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Yahya ve Esma Elacil'in 16 günlük isimsiz kız çocuğu, sabahın erken saatlerinde ailesi tarafından hareketsiz bulundu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede bebeğin battaniyesinde kan lekesi tespit etti. Bebeğin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, bebeğin şüpheli ölümü üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntüler

-Polis Baba Yahya Elacil'in ifadesini alırken

-cesedin bulunduğu torbadan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),