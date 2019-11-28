DHA YURT BÜLTENİ - 12

Akçakale'de havanlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu (2)

EDİRNE'DEKİ EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'den atılan havan mermisinin, büs bölgesine isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in Edirne'deki evine Türk bayrakları asıldı.

Keskin'in görev nedeniyle Şanlıurfa'ya gitmesinin ardından eşi Gülçin Keskin'in yalnız yaşamaya başladığı Talatpaşa Caddesi üzerindeki Adliye Lojmanları'ndaki evi, acı haberle birlikte dolup taştı. Önünde bir ambulansın hazır beklediği eve ilk taziye ziyaretini Edirne Valisi Ekrem Canalp, doktor eşi Ayten Canalp ile gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ile çok sayıda asker de şehidin evine gelerek, acılı eş Gülçin Keskin'e başsağlığı diledi. Şehit Davut Armağan Keskin memleketi Balıkesir'de toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

------------

-Şehit evinden genel görüntü

-Türk bayraklarının asılması

-Taziyeye gelenler

-Edirne Valisi'nin eşiyle taziyeye gelmesi

-Askerlerin apartman kapısına Türk bayrağını asması

-Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,

=====================

Yakalanan kaçak göçmenlere 106 bin, sürücüye 48 bin lira ceza

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda minibüs içerisinde 34 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenlere 106 bin lira para cezası uygulanırken, organizatör şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla giren bir grup göçmenin Kahramanmaraş üzerinden çevre illere götürüleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nda seyreden 46 DR 224 plakalı minibüs ile önünde giden 46 EV 006 plakalı otomobili durdurdu. Minibüste 4 Bangladeş, 17 Pakistan ve 13 Afganistan uyruklu olmak üzere 34 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerinden sahte ikamet belgesi ele geçirilirken, minibüs sürücüsü Mehmet B. (42) ile otomobil sürücüsü Nazmi B. (51) gözaltına alındı.

Sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatılan 1'i kadın 34 göçmene 106 bin lira para cezası uygulandı. Emniyete götürülen organizatör şüphelisi Nazmi B. ile Mehmet B.'nin de araçlarına el konulup minibüs sürücüsüne 48 bin lira para cezası kesilirken, her iki şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

Göçmen kaçakçılar polisler arasında

Hastaneye alınmaları

Doktor odasına götürülmeleri

Hastaneden çıkarılmaları

Polis otosuna bindirilmeleri

Yakalanan kaçak göçmenler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

=========================

Datça'da kasım ayında deniz keyfi

Muğla'nın Datça ilçesinde, kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor.

Türkiye'nin birçok şehrinde kış mevsimi etkisini gösterirken, Datça'da kasım ayının son günlerinde güneşli havayı fırsat bilenler soluğu denizde aldı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olarak ölçüldüğü ilçede, Hastanealtı Plajı renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul'dan, iki yıl önce Datça'ya yerleşen 57 yaşındaki işçi emeklisi Uğur Altıntaş ve eşi 55 yaşındaki Beyhan Altıntaş, güneşin yüzünü göstermesiyle denize girip bol bol kulaç attı.

Datça'da yerleşik olarak yaşamanın keyfini çıkardıklarını söyleyen Uğur Altıntaş, "Deniz gerçekten çok güzel. Haziran ayından bile sıcak. Geçen yıl da 1 Aralık'a kadar denize girmiştik. Yağmurlu olmayan, güneşli günlerde her gün denize giriyoruz. 35- 40 dakkika kadar yüzüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

Denize giren Uğur-Beyhan Altıntaş çiftinden görüntü

Çiftin denizde yüzmesinren görüntü

Uğur Altıntaş (57) ile röp.

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

=========================