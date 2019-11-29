DHA YURT BÜLTENİ-12

Sisdağı Yaylası'nda kaçak yapı yıkımı

Trabzon'da, çarpık yapılaşma nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası için harekete geçildi. Ekipler, mera alanına inşa edilen 10 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Doğu Karadeniz yaylalarında inşa edilen kaçak yapıların yıkım işlemleri sürdürülüyor. Trabzon ile Giresun sınırında yer alan, çarpık yapılaşma nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan, 2182 rakımlı Sisdağı Yaylası için harekete geçildi. Yaylaya çıkan ekipler, mera alanında kalan pazar yerinde 3, Eski Oba'da 2 ve Hanyanı mevkisinde 5 olmak üzere 10 kaçak yapıyı yıktı. Yıkım öncesi bölge sakinleri, evlerinde bulunan eşyalarını dışarı çıkardı. Yıkımlar nedeniyle yaylada güvenlik önlemleri alındı.

Evi yıkılan Ekrem Çakır, "Biz yayları çok seviyoruz. Buraya eşim bir ev yaptı, yıkıldı. Yapacağımız bir şey yok" dedi.

Yaylada kaçak yapıların yıkımının sürdürüleceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yayladan detaylar

Yıkımların yapılması

Genel detaylar

Askerlerden detay

Evi yıkılan bir kişi ile röp.

Haber-Kamera: İnan KALYONCU TRABZON-DHA

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İrem Su'yu 72 değil 91 kilometre hız hayattan koparmış

Burdur'da, üniversiteli İrem Su Akkaya'nın (19) bulunduğu araca çarparak, ölümüne neden olan sürücü Emre Esmer'in yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye sunulan keşif raporunda, Esmer'in kullandığı otomobilin hızının, 72 değil 91 kilometre olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Uzman Çavuş Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, yanında bulunan İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Ağır yaralı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan buradan da Isparta'ya sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, kazadan 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

UZMAN ÇAVUŞ ALKOLLÜ ÇIKTI

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Uzman Çavuş Emre Esmer'in, yapılan testte, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan Emre Esmer, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. Cezada indirim yapmayan mahkeme heyeti, Esmer'in ehliyetine 2,5 yıl süreyle el koydu. Emre Esmer'in avukatı ile İrem Su Akkaya'nın ailesi, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. 11'inci Ceza Dairesi'nde kasım ayı başında görülen duruşmada mahkeme heyeti, kaza yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verdi.

HIZI 92 KİLOMETREYMİŞ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde bugün görülen 5'inci duruşmaya İrem Su'nun annesi Leyla Akkaya, babası Halil Akkaya, Süleyman Emre K., taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Emre Esmer ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede, olay yerinde yapılan keşfin ardından düzenlenen rapor okundu. Sanığın otomobilinin olay sırasındaki hızının tespiti için hazırlanan keşif raporunda, bilirkişi raporunda belirtildiği gibi 72 değil 91 kilometre olduğunun belirlendiği kaydedildi.

'KOLU KANADI KOPARILMIŞ KUŞA DÖNDÜK'

Anne Leyla Akkaya, "Kızımı kaybedeli 8,5 ay oldu. Sanığı ailesi hapishanede görüyor; ancak ben çocuğumun toprağına sarılıyorum. Bizim ondan başka kimsemiz yoktu. Kolu kanadı koparılmış kuşa döndük, havada kaldık" dedi.

Akkaya ailesinin avukatı ise sanığın hız sınırını yüzde 80 oranında aştığını belirterek, "Sanığın kırmızı ışığa ve kavşağa gelirken de hızını yavaşlatmadığı, bunun aksine hızını artırdığı tespit edilmiştir" diye konuştu.

Sanık Emre Esmer ise ölen İrem Su'yu ve ailesini tanımadığını, küçük bir hayvana bile zarar vermesinin söz konusu olmadığını söyledi. Esmer, beyaz aracı sollamak için hızını artırdığını önceki duruşmalarda beyan ettiğini belirterek, rapora karşı diyeceği bir şey olmadığını kaydetti.

Sanık avukatı da bilirkişi raporu ile keşif raporunun aynı doğrultuda olduğunu söyledi.

Sanık Emre Esmer'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

'ADALET ER VEYA GEÇ TECELLİ EDECEK'

Duruşma sonunda Burdur MAKÜ Öğrenci Toplulukları ile Genç Fenerbahçeliler, üzerinde 'İrem Su İçin Adalet' yazılı pankart açtı. Çarşı Grubu temsilcileri de üzerinde İrem Su'nun fotoğrafının olduğu 'Adaletsizliğin olduğu her yerde Bir Beşiktaş Atkısı Açan Olacaktır Elbet' yazılı pankartı taşıdı.

Anne Leyla Akkaya, Adli Tıp'tan istenen ölüm raporunun henüz imzadan çıkmadığını belirterek, mahkemenin ertelendiğini söyledi. Baba Halil Akkaya ise önceki bilirkişi raporunun yanlış olduğunun mahkemede kabul edildiğini vurgulayarak, "İlk raporda 72 kilometre olarak belirtilen hızın 91 kilometre olduğu görüldü. Karşı tarafın avukatı da bunu kabul etti. Adalet er veya geç tecelli edecektir. Yüce Türk adaletine güveniyoruz. Medya mensuplarına, kızımın okuluna, öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Daha sonra İrem Su Akkaya'nın sevdiği lokumdan, ailesi tarafından duruşmayı izlemeye gelenlere dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliye önünde İrem Su pankartı açan taraftar grupları ve öğrencilerden detay görüntüler

İrem Su'nun anne ve babasından görüntü

Adliye önündeki kalabalıktan görüntü

Anne Leyla Akkaya röp

Baba Halil Akkaşa röp

İrem Su'nun sevdiği lokumun dağıtılmasından görüntü

Bölge Adliye Mahkemesi dış plan

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı (2)

DHA'YA KONUŞTU: BAYRAĞIMI ÇOK SEVİYORUM

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan ve güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri çok konuşulan Nadire Çiğdem (77), Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

Türk bayrağını çok sevdiğini ve saygı duyduğunu ifade eden Çiğdem, "Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, eğer üzerinde ölen varsa vatandır. Bayrağımı çok seviyorum. 70 yıl oldu biz Türkiye'ye geleli. Vatanını sevmeyen kişinin ne işi var burada? Atatürk sevgisi, vatan sevgisi var bizde. Atatürk olmasaydı, vatanımızı nereden bulacaktık. Buralara gelemezdik bile. Her gün bu yoldan geçiyorum. Bayrak görünce içim sızlıyor. Bayrağımı çok severim. Ne mutlu bize ki babamızdan böyle güzel bir emaneti aldık" diye konuştu.

Öte yandan kafenin sahibi Fırat Yurdakul, Nadire Çiğdem'e çiçek vererek, elini öptü.

Görüntü Bilgisi:

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-Detaylar

-Bayraktan ve kadından görüntüler

-Röportaj

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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Türkiye'de ilk kez 10 OSB kardeşlik protokolü imzaladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Marmara Bölge toplantısında, bölgedeki 10 OSB kardeşlik protokolüne imza atarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, "Atalarımızın dediği gibi birlikten kuvvet doğar. Ülkemizde ilk defa başlatılan bu girişimin, geniş bir uygulama alanı bulacağına ve verimli işbirliklerine kapı aralayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Enis Sülün Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Marmara bölge toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, istihdam, teknoloji ve sanayi yatırımlarına değindi. Toplantıda gerçekleştirilen kardeşlik protokolüne de değinen Varank, girişimin, geniş bir uygulama alanı bulacağına ve verimli işbirliklerine kapı aralayacağını belirtti. kardeş OSB projesine değinen Varank, "Bugün 10 OSB'miz kardeşlik protokolüne imza atarak; ortak projeler geliştirmeye ve tecrübelerini paylaşmaya evet diyecek. Atalarımızın dediği gibi birlikten kuvvet doğar. Ülkemizde ilk defa başlatılan bu girişimin, geniş bir uygulama alanı bulacağına ve verimli işbirliklerine kapı aralayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

'İSTİHDAMI TEŞVİK ADINA İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK'

Salonda bulunan sanayicilere seslenen Bakan Varank, "Bakanlık olarak karşılaştığınız risk ve fırsatları beraber değerlendirmenize yardımcı olmak, sizlere yapıcı çözüm önerileri sunmak, her zaman en temel önceliğimiz oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Sizlere fikirden ürüne, üründen pazara varıncaya dek her aşamada destekler sunuyoruz. Üretimi, yatırımı ve istihdamı teşvik etmek adına imkanlarımızı seferber ettik. Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz" dedi.

'TEKNOLOJİ DÜZEYİ YÜKSEK ÜRÜNLERİ YERLİ ÜRETMEYİ BAŞARACAĞIZ'

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile katma değeri yüksek ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetle üretilmesini hedeflediklerini dile getiren Bakan Varank, "Programla birlikte; katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçlıyoruz. Odak sektörlerdeki orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün gruplarıyla alakalı kapsamlı bir çalışma yaptık. Ürünlerin; ithalat düzeylerini, cari açık etkilerini, dünya piyasalarındaki payını, mevcut altyapımızın kabiliyetlerini ve rekabet üstünlüklerimizi detaylı şekilde çalıştık. Yerli üretim için öncelikli ürün listeleri oluşturduk. İlk aşamada makine sektöründe çağrıya çıktık. Teknoloji düzeyi yüksek ve ithalatta büyük yer tutan ürünleri yerli üretmeyi başaracağız" dedi.

'ERGENE KORUMA EYLEM PLANINA 900 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARDIK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bölgenin Türkiye'nin en gelişmiş sanayi altyapısına sahip olduğunu belirterek, "11 ilimizdeki toplam 89 organize sanayi bölgesinde yaklaşık 830 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Ülke genelinde üretime geçen sanayi parsellerinin yarısından fazlası yine bölgemizde yer alıyor. Bugüne kadar OSB projelerine 1.2 milyar lira kredi desteği verdik. Buradan güzel bir müjde vereyim. Balıkesir Ayvalık Gıda ve Gıda İşleme İhtisas, Büyükkarıştıran ve Evrensekiz OSB'lerini yeni proje olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na teklif ettik. Ergene Havzası'nda çevreyi kirleten sanayi tesislerini 12 Islah OSB çatısı altında topladık. Ergene Koruma Eylem Planı kapsamında başlattığımız projelere bugüne kadar 900 milyon lira kaynak aktardık. Tekirdağ Ergene Havzası Müşterek Atıksu Arıtma Tesisleri'nden üçünü tamamladık, kalan ikisini 2020 yılında bitireceğiz. Bölgemiz inovasyon liderliğinde büyüsün diye, sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi kurduk. Halihazırda 24 Teknopark ile bine yakın Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yenilikçilik odaklı çalışmalarda bulunuyor" şeklinde konuştu.

'MUHALEFET İFTİRA, DEDİKODU VE YALAN KAZANINA DÖNMÜŞ'

Bakan Varank, Türkiye'nin bir yandan bölgesindeki tehditleri bertaraf ettiğini ifade ederek, "Diğer yandan da ekonomide yeni baharlar yaşayacağı bir sürecin içine giriyor. Bugün burada yatırımlardan, istihdamdan, üretimden bahsediyoruz. Bizim gündemimiz bu. Ama tabi diğer yanda muhalefetin gündemini de biliyorsunuz. Kim kiminle nerede görüşmüş, kim kimin ayağını kaydırmaya çalışıyor, tam bir dedikodu, yalan ve iftira kazanına dönmüş durumdalar. Kendi parti kurultayları için harcadıkları enerjiyi yapıcı muhalefet için harcasalardı inanın bugün çok farklı bir Türkiye'de yaşıyor olurduk. Ama biz işimize bakmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bir dakikasını dahi kaybetmeden, büyüme hedeflerine ulaşması için gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

KÜTÜKCÜ: MARMARA, TÜRK SANAYİNİN KALBİ

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Marmara Bölgesi'nin Türk sanayinin kalbini oluşturduğunu belirterek, "Marmara Bölgesi olmadan, bu bölgedeki organize sanayi bölgelerimiz olmadan Türkiye'nin küresel hedeflerine ulaşması mümkün değil. Bunu aslında ben değil, rakamlar söylüyor değerli konuklar. Ülkemizin ilk 10 aydaki 137 milyar dolarlık ihracatının yüzde 65'ini Marmara Bölgemiz gerçekleştirdi. Bu ihracatta bölgedeki 11 şehrimizdeki organize sanayi bölgelerimizin katkısı çok yüksek. Yine bu bölgedeki OSB'lerimizde 6 bine yakın fabrika üretim yapıyor. Ayrıca Marmara Bölgemizdeki organize sanayi bölgelerimiz tam bir istihdam kaynağı haline gelmiş durumdalar. Ülkemizdeki tüm organize sanayi bölgelerimizde istihdam edilen yaklaşık 1 milyon 931 bin kişinin yüzde 43'ü Marmara Bölgesi'ndeki OSB'lerimizde. Marmara'da istihdam 828 bin 841. Burada sizinle önemli bir çalışmanın sonucunu da paylaşmak isterim. OSBÜK olarak TEPAV'la organize sanayi bölgelerimizin mevcut durumunu tespit etmek amacıyla bir çalışma yaptık. Türkiye'deki faal tüm organize sanayi bölgelerimizi kapsayan bu çalışmada Marmara Bölgemizdeki organize sanayi bölgelerimizin önemli bir kısmı açık ara önde Marmara Bölgemizde. İşte bu yüzden Marmara Bölgesi, Türk sanayisinin kalbi diyorum. Ancak şunu da ifade etmeliyim ki; özellikle son dönemde, üzülerek bazı şeylere şahitlik ediyoruz. Türk sanayisinde böylesine önemli bir yeri olan Marmara Havzası, sanayi üretimi ile çevre arasında adeta bir tercihe zorlanıyor. Bu kesinlikle yanlış" dedi.

OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı kapsamında Kardeş OSB Protokolleri imzalandı. Protokol kapsamında Diyarbakır OSB-Nilüfer OSB, Ergene 2 OSB-Samsun Merkez OSB, İkitelli OSB-ASO 2. ve 3. OSB, Konya OSB-Erzurum 1.OSB, Denizli OSB-Adıyaman OSB Kardeş OSB oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Varank'ın geli

-Toplantıya katılanlar

-Bakan Varank'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ), -

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Bakan Selçuk: Kadınların katılımıyla ülkemizi dünyanın 10 ekonomisinden biri yapacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İnşallah kadınlarımızın işgücüne katılımını destekleyerek, 2023'te ülkemizi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri yapacağız" dedi.

Çorum'da, Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Kadın Kooperatifleri Bölge Toplantısı'nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekonominin tartışılmaz gerçeği olan rekabetin her sektörde güçlü olmayı gerektirdiğini söyledi. Ortak hedeflerde buluşmak; gücü ve sermayeyi birleştirmek gerektiğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Birlikten kuvvet doğar. Güzel dayanışma örneklerimiz var. Ahiyan-ı Rum'u, Bacıyan-ı Rum'u bilmeyen yoktur. Bizler, kökü mazide bir ati olma şuuruyla tarihimizden her konuda ilham almanın gayreti içindeyiz. Kadın dayanışması da, bugün bizim günlük hayatımıza kadar kök salmış bir rutin haline gelmiştir. Tarihimizden gelen bilinçle bu dayanışma kültürünü yaşatmayı istiyoruz. Kadın dayanışması ve kadınlarımızın istikbali söz konusu olduğunda; bizi daha da umutlandıran güzel örneklerle ferahlıyor, mutlu oluyoruz. Bu buluşmayı da bunun güzel bir örneği olarak değerlendiriyorum" dedi.

'KOOPERATİF SAYISINDA AVRUPA 3'ÜNCÜSÜYÜZ'

Kooperatiflerin dikkate değer bir işletme modeli olarak öne çıkmaya başladığını belirten Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada bugün, çalışan nüfusun yüzde 10'u kooperatiflerde istihdam ediliyor. Kooperatifçilik; işsizliğin önlenmesi, yoksullukla mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam politikalarında güçlü bir enstrüman olarak da değerlendiriliyor. Ülkemizde kooperatifler, bugünkü tarım kredi kooperatiflerine benzer yapıda olan Memleket Sandıklarının 1863 yılında kurulmasıyla hayata geçmiştir. Bugün ise toplam 6,3 milyona yakın kooperatif ortağı vatandaşımız var. 38 farklı türde, 50 bini aşkın kooperatif bulunuyor. Türkiye olarak, kooperatif sayısı itibariyle; İtalya ve İspanya'dan sonra Avrupa'da 3'üncü sırada yer alıyoruz. Ülkemizde kadın ismi, ibaresi geçen; 192'si aktif 227 kurulmuş kooperatif var. Kadınlar açısından kooperatifleşmenin, ayrıca üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu biliyoruz. Kooperatifçilik bu noktada, hem istihdamı artırma, hem de aile hayatıyla iş uyumunu sağlamada özel bir misyonu yerine getiriyor. Ayrıca, ortak iş yapma ve dayanışma kültürünü de sağlıyor ve zorluklarla baş etme imkanı vermekte. Karar alma mekanizmalarında, yerel yönetimler de dahil, kadınların daha etkin hale gelmesini sağlayabiliyor. İlk basamağı olarak görmekteyiz. Kişisel gelişim, beceri arttırma ve liderlik geliştirme fırsatlarını da artırıyor. Kadın kooperatifleri son yıllarda tüm dünyada bir model olarak ortaya çıkmaya başladı. Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar kadın kooperatiflerine özel önem atfediyor"

'KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI DESTEKLEYECEĞİZ'

Kooperatif üyesi kadınların iş sağlama, sosyal açıdan güçlendirme, ortak kadın sorunlarına çözüm üretme, ortakların örgütlenmesi ve güçlenmesi gibi nedenlerle bir araya geldiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Kooperatifler, açtıkları mağaza ve dükkanlarda kadınlarımızın bu ürünlerini satıyorlar. Bu noktada, kooperatiflerimize ürünlerin özgün, standart hale getirilmesi; ve yenilikçi satış-pazarlama stratejileri ile buluşarak kadınları üretim noktasında daha geniş pazarlara ulaştırabilsin. Bugün bereketin, üretimin şehri Çorum'da üreten kadınların bu işe el atmasını görmenin sevinci içindeyiz. İnşallah bu başarılara güzel örneklere teşkil eden başka kooperatifler de çıkacak diğer illerimizde de kadınlar ürettikleri tarhanalarıyla, erişteleriyle hem Çorum ekonomisine, hem de ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacaklar. Ben ülkemizde önümüzdeki dönemde; özellikle iletişim imkanlarının gelişmesiyle, kadın eliyle fark oluşturan bir üretim ve ticaretin yayılacağını düşünüyorum. Bunda da kadın kooperatiflerinin öncü rol oynayacağına inanıyorum. İnşallah kadınlarımızın işgücüne katılımını destekleyerek, 2023'te ülkemizi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri yapacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Kadınlarımızın cesaretine, girişimcilik ruhuna ihtiyacımız var güveniyoruz" diye konuştu.

'KADIN KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİZMETLERİ ARTIRACAĞIZ'

Kadınların kooperatifleşmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "Kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımızla yeni bir proje hazırlığımız da bulunuyor. Önümüzdeki yıl başlayacağımız proje ile hem kurumlarımızın kapasitesini güçlendireceğiz, hem de kadınlara ve kadın kooperatiflerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi artıracağız. Kooperatifler aracılığıyla kadınlarımızın, kalıcı hizmet modellerini hayata geçirerek yerel kalkınmanın önemli unsuru haline gelebileceğine inanıyoruz. Kooperatifler aracılığı ile kalıcı hizmet modelleri hayata geçirerek yerel kalkınmanın öncüleri olduğunu da göreceğiz. İnanıyoruz ki; ulusal kalkınma, yerel kalkınmadan başlıyor. Bu anlamda bizler de; sivil toplum kuruluşlarımız, ilgili kamu kurumlarımızla diyalog ve istişare kanallarını her daim açık tutuyoruz. Bu şekilde girişimcilik ruhunu daha da öne çıkaracağız. İstiyoruz ki; kadınların üretimine katkı sağlayan çalışmaların daha da yaygınlaşması için önünü açalım. Tabi bizler bu çalışmaları gerçekleştirirken paydaşlarımızın, varlığı, desteği bizlere güç veriyor. Sizler bu çalışmalarla; birliğe, dayanışma ve yardımlaşma kültürümüz adına önemli kazanımlara vesile oluyorsunuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Salon detayları

Bakan Selçuk'un konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM - DHA