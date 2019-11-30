DHA YURT BÜLTENİ-12

Pencereden düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı (2)

KAHRAMAN KURYE O ANLARI ANLATTI

Samsun'da ikizi 1,5 yaşındaki Eymen Aygün'ün birinci kattan düşüp yaralandığı olayda, pencereden sarkan Seymen Aygün'ü aydınlatma direğine çıkarak kurtaran motosikletli kurye Metin Duman, o anları anlattı. Sipariş edilen tüpü teslim ettikten sonra dönüşte olayı fark edip, müdahale ettiğini söyleyen Duman, "Bir baktım yerde bir çocuk yatıyor. Yukarıda da bir çocuk daha var. Herkes telaş içerisindeydi. O anda sokak lambasının direği vardı, hemen çıktım, tırmandım, çocuğu içeri aldım. Kadın da uyumuş zaten. O anki heyecanla çıktım, aldım, çocuğu. Direğe tırmanmak için hiç tereddüt etmedim" dedi.

Kendisinin de küçük yaşlarda çocukları olduğunu anlatan Metin Duman, "Çocuğum olmasa da o an yine direğe çıkıp kurtarırdım. Belki tüpü teslim ettikten sonra daha hızlı çıksaydım, daha erken gelseydim, diğer çocuğu da yere düşmeden kurtarabilirdim. Hatta direğe çıkarken elimde eldivenler olduğu için kaydı. Bir an kendim de düşecektim. Sonra kendimi sıkıştırıp durdum eldivenleri çıkarıp tırmandım ve çocuğu pencereden içeri aldım. İnsan duygulanıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kuryeden detaylar

Kurye Metin Duman'ın olayı anlatması

Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY SAMSUN-DHA

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Evdeki yangında 3 Suriyeli dumandan etkilendi

Malatya'da, bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 3 kişi, dumandan etkilendi.

Fırat Mahallesi Gelibolu Sokak'taki 2 katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler, evde mahsur kalan Suriye uyruklu 3 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Suriyelilere, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri

İtfaiye ekipleri

Dumanların yükselmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Lösemiden ölen Sedatcan, toprağa verildi

Bartın'da, lösemi tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sedatcan Coşkun (16), son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da lösemi nedeniyle tedavi gören Sedatcan Coşkun, önceki gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Sedatcan Coşkun'un cenazesi merkeze bağlı Çanakçılar köyüne getirildi. Evin önünde dualar okunurken, Sedatcan Coşkun'un 9 yaşındaki kardeşi Hira Coşkun gözyaşlarına boğuldu. Anne Gülseren ve baba Nahit Coşkun ise güçlükle ayakta durabildi. Sedatcan Coşkun'un Amasra Çok Programı Lisesi'nde eğitim gören sınıf arkadaşları ve öğretmenleri de cenazede gözyaşı döktü.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namaz sırasında baba Nahit Çoşkun'u yakınları teselli etti. Sedatcan Coşkun'un cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evin önünde duaların edilmesi

-Yakınlarının ağlaması

-Cenazenin taşınması

-Baba Nahit'ten görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin mezarlığa taşınması

-Ölen Sedatcan Coşkun'un fotoğrafı

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Yusuf dedenin ölümünde, polislere müdahalenin görüntüleri izletildi

Giresun'da, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağına giden Yusuf Topal'ın (82), tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada tutuksuz yargılanan 2 polise, yaptıkları müdahalenin görüntüleri izletildi. Kendilerini 'Orantılı güç kullanmak istedikleri' yönünde savunan polisler hakkında daha önce verilen yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Giresun'da, geçen yıl 23 Temmuz günü yaşanan olayda, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yaşayan yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal, ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen sağlık kurulu raporunu göstererek, reçete yazdırmak istedi. Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını söyledi. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı.

'BEYAZ KOD' VERİLDİ

Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine sağlık merkezine polis ekibi geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal, direndiği polisler tarafından yaka paça ekip otosuna bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nca açığa alınan doktor Ö.Y. ise daha sonra görevine iade edildi.

POLİSLERE MÜDAHALE GÖRÜNTÜLERİ İZLETİLDİ

Polis memurları T.K. ve H.Ş. hakkında, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Giresun 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın dün görülen duruşmasına tutuksuz yargılanan polis memurlar ile taraf avukatları katıldı. Polis memurlarına, Yusuf Topal'a yaptıkları müdahalenin görüntü kayıtları izletildi.

Daha sonra savunmaları sorulan polislerden T.K., daha önce verdiği ifadeyi tekrarlayarak, "Orantılı güç kullanmak istedik. Baktık, olmadı, gaz sıktım. Polis arkadaşım H.Ş., ters kelepçe taktı. Vatandaşlar da yardım etti. Gözaltı için devlet hastanesine götürdük ancak kendisinden tepki alamadık. Arabadan indirdiğimizde bilinci yerinde değildi. Tepki vermiyordu" dedi. Diğer polis memuru H.Ş. de amaçlarının, Yusuf Topal'ı kontrol altına almak olduğunu öne sürerek, "Sadece bağırıyordu. Amacımız, kontrol altına alıp, polis aracına bindirmekti" yönünde ifade verdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAKLARI KALDIRILDI

Mahkeme, tanıkların dinlenmesinin ardından polis memurları hakkında daha önce verilen yurt dışına çıkış yasağını kaldırarak, duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

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Evinde ölü bulunan akademisyen için tören düzenlendi

Afyonkarahisar'da evinde ölü bulunan akademisyen Prof. Dr. Murat Tosun (54), görev yaptığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere İzmir'e uğurlandı.

Selçuklu Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki evinde dün ölü bulunan AFSÜ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Tosun'un cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak önce Zafer Sağlık Külliyesi yanındaki Demirci Hacı Ekrem Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Tosun'un cenazesi, AFSÜ Tıp Fakültesi fuaye alanına götürüldü. Prof. Dr. Murat Tosun için burada tören düzenlendi. Törene, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş'un yanı sıra Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Prof. Dr. Tosun'un mesai arkadaşları, öğrencileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Törenin ardından AFSÜ öğrencileri ve mesai arkadaşları, Prof. Dr. Murat Tosun'un cenazesini defnedilmek üzere İzmir'e uğurladı.

Prof. Dr. Tosun'un yapılan otopsisinde herhangi şüpheli bir duruma rastlanmadığı, doğal ölüm olarak rapor düzenlediği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze törenine katılanlardan detay

Murat Tosun'un cenazesinden detay

Genel detaylar

Cenaze namazının kılınması

Fakülte binasında tören düzenlenmesi

Tören alanından detay

Tosun'un tabut ve fotoğrafından detay

Öğrencilerinden detay

Fakülte dışından detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,