DHA YURT BÜLTENİ - 12

Aracına aldı, döverek gasbedip, yola attı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Abdülsamet E. (34), yolda görüp zorla aracına aldığı F.A.'yı darbederek, cep telefonunu aldıktan sonra yol kenarına attı. Saldırgan gaspçı polis tarafından yakalandı.

Abdülsamet E.(34), dün gece aracıyla giderken, çevreden tanıdığı F.A.'yı, gördü. Zorla aracına bindirdi. Bir süre gezdirdikten sonra da aracı kenara çeken Abdülsamet E., F.A.'yı darbetmeye başladı. Abdülsamet E., elindeki telefonu alıp, F.A.'yı araçtan attı. Yaralanan F.A., ihbarla gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganı bu sabah yakaladı. Şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Abdülsamet E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğimö dedi. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü;

-Abdülsamet E.'nin hastaneye sevki

-Abdülsamet E.'nin sözleri

Süre: 32 saniye, Boyut: 36 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Asker oğullarını ziyaret dönüşü kazada ölen çift toprağa verildi

KAYSERİ'de, önceki gün yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Murat Deniz Gök (46) ve eşi Gülten Gök (42) memleketleri Kırşehir'de toprağa verildi. Çiftin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatani görevini yapan oğulları Er Anıl Gök'ü (20) ziyaretten dönerken kazada öldükleri ortaya çıktı. Anne ve babasının cenaze törenine katılan Anıl Gök, "Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın" dedi.

Kayseri-Malatya karayolunun 49'uncu kilometresindeki Karatay mevkiinde meydana gelen kazada Kayseri yönüne giden Murat Deniz Gök yönetimindeki 40 BF 405 plakalı otomobil, karşıdan gelen Murat Tırış'ın kullandığı 34 YK 0013 plakalı Metro Turizm'e ait otobüs ile çarpıştı. Otomobilin sürücüsü Murat Deniz Gök ile eşi Gülten Gök'ün hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Ali Kangal ise yaralanarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ASKER ZİYARETİ DÖNÜŞÜ KAZA

Murat Deniz ve Gülten Gök çiftinin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan oğulları Er Anıl Gök'ü ziyaretten dönerken kazada öldükleri ortaya çıktı. Gök çiftinden, ziyaret sırasında asker oğulları ile çektirdikleri fotoğraf geriye kaldı.

ANNE VE BABASININ CENAZESİNE KATILDI

Murat Deniz ve Gülten Gök için Kırşehir'in Kaman ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kaman Çarşı Camii'ndeki törene, Kırşehir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Suat Orhan, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kendisini ziyaretten dönerken kazada ölen anne ve babasının cenaze törenine katılan Anıl Gök, taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Gök çiftinin diğer yakınları da gözyaşı döktü. Gök çifti, öğlen kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

'ALLAH KİMSEYE BU ACIYI YAŞATMASIN'

Henüz 1 aylık asker olan Anıl Gök, anne ve babasının yemin törenine gelemediğini, daha sonra ziyaretine geldiklerini belirterek, "Annem ve babam yemin törenime gelememişti. Kazanın yaşandığı gün yanıma geldiler. Siverek'te ailemle birlikte gezdik. Acı haberi ertesi gün saat 04.00 gibi öğrendim. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Gerçekten çok zor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Cenazeden görüntü

-Anıl Gök ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,

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Kamyonla Mersin'e getirilen köpekler, Alanya'ya geri gönderildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinden toplanan 71 sokak köpeğini taşıyan kamyon, Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarma tarafından durduruldu. Hayvanlar tekrar Alanya'ya gönderilirken, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, "Sahipsiz hayvanların Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına bırakıp gitmeleri hoş değil" dedi.

Alanya ilçesindeki barınaktan yüklenen köpek dolu araç, 5 Aralık günü gece yarısı sıralarında gelen ihbar üzerine Aydıncık-Gülnar Yolu Eskiyörük Mahallesi yol ayrımında durduruldu. Şoför, jandarma ekiplerinin köpekleri nereye götürdüğüne ilişkin sorularına cevap veremedi. Kontrolü yapılan kamyonun kasasında cinsleri tespit edilemeyen 71 köpek olduğu, kimlik kartı ile küpeleri bulunmadığı anlaşılınca muhafaza altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili olarak araç ve sürücü hakkında gerekli işlemler yapıldı.

GERİ GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine devreye giren Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Aydıncık İlçe Müdürlüğü ekipleri Alanya Belediyesi yetkilileri ile görüştükten sonra köpekleri Alanya'ya geri gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, yasaya göre hayvanların başka bir ile nakli için menşe şahadetnamesi gerektiğini belirterek, "Daha önce de bölgemize sahipsiz hayvan bırakılması ile ilgili olarak çok sayıda duyum geliyordu, mahalle muhtarları ve sakinlerinden de şikayetler geliyordu. Dün ilk kez bunu resmi olarak jandarma tutanakları ile belgeledik. Alanya Belediyesi'ne ait hayvan barınağından kamyon içerisinde 71 kimliksiz, kısırlaştırması ve bakımı yapılmamış köpeğin Bozyazı ilçesi Aydıncık sınırında jandarmaya gelen ihbar neticesinde durduruldu. Alanya Belediyesi ile irtibata geçtik. Oradaki arkadaşlarda bunu bir daha yapmayacaklarını söylediler, ama bu resmi prosedüre işledi. Bundan sonraki süreçte çevre illerimizin bu konu ile ilgili daha hassa davranmalarını istiyoruz. Sahipsiz hayvanların Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına bırakıp gitmeleri hoş değil" dedi.

HAYVANLAR ALANYA'YA GERİ GETİRİLDİ

Alanya Belediyesi de konuya ilişkin açıklama yaptı. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan toplama ekiplerince perşembe günü Söğüt, Çayarası, Kaplanhanı, Sarıveliler ve Gazipaşa/Mersin bölgesi ortak yaylalarında sahipsiz hayvanların toplandığı belirtilen açıklamada, kamyonun Mersin/Bozyazı sınırına girmesi sonucu burada jandarmanın aracı durdurduğu ve hayvanların Bozyazı Hayvan Barınağı'na sevk edildiği kaydedildi. Yapılan görüşmeler neticesinde sahipsiz hayvanların dün Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildiği, sevk işleminin ardından yapılan kontrollerde hayvanların herhangi bir zarar görmeden sevki gerçekleşerek bakım ve rehabilitasyona alındığı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, DHA muhabiri ile

-Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökçek'in açıklaması

-Kamyon kasasındaki köpeklerden fotoğraf

-Kamyonun fotoğrafı

(BOYUT: 299 mb) (SÜRE: 2,40 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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