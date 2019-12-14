DHA YURT BÜLTENİ - 12

Diyarbakır'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı

DİYARBAKIR- Hazro karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Hazro karayolundaki Bağdere mevkisinde meydana geldi. Afif Kılıç'ın kullandığı 34 KCC 26 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçta sıkışan 4'ü çocuk 8 kişi otomobilden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan araçtan detay

Jandarma ekipleri

Genel ve detay

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Rihan ALP/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

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Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

SAFRANBOLU(Karabük), – KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yalnız yaşayan işçi emeklisi Şevket Akgül(71), evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi Araphacı Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Akgül, sobayı yakmak için babası Şevket Akgül'ün yalnız yaşadığı evine geldi. Yedek anahtarla içeriye giren Akgül, babasını hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şevket Akgül'ün öldüğünü belirledi.

Mustafa Akgül, en son babasıyla dün akşam saatlerinde konuştuğunu mahalle sakinlerine anlattı. Akgül, "Artık sobayı yakmam. Elektrik sobasıyla idare edeceğim' dedi. Bende' sen sobayı yakma o zaman. Sabah ben gelip temizleyip yakarım' dedim." dedi.

Yapılan incelemelerin ardından Şevket Akgül'ün cesedi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evden ve polisten detay

-Mustafa Akgül'ün konuşması

-Şevket Akgül'ün resimleri

Dosya adı: krbsobazehirlenmesi Sre: (02.37) Boyutu: (294 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA

Youtuber tarafından öldürülen gencin babası: Alacağı için öldürüldü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Youtuber Arif Gökçek tarafından öldürülen dondurmacı Halil Karakız'ın (25) Kahramanmaraş'ta yaşayan babası Mehmet Karakız, oğlunun, zanlının babası olan Cengiz Gökçek'ten alacağı 15 bin liradan dolayı öldürüldüğünü öne sürdü.

Girne Antik Limanı'nda 5 Aralık'ta meydana gelen olayda arkadaşı Youtuber Arif Gökçek tarafından öldürülen Halil Karakız'ın babası Mehmet Karakız konuştu. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçi Mehmet Karakız, oğlunun yaz sezonlarında turistik yelerde dondurma satarak hayatını kazandığını söyledi. Oğlunun Kıbrıs'a, katil zanlısı Arif Gökçek'in babası Cengiz Gökçek'ten alacağı olan 15 bin lirayı almak için gittiğini belirten baba Karakız, oğlunun Kıbrıs'a gidişi ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Cengiz Gökçek'e yaz sezonunda para vermiş o da 'Bunu 1 Kasım'da ben vereceğim' demiş ama parayı vermiyor, 1 ay müsaade isteyerek 'Aralık ayında veririm' demiş. Bu arada da adam iş yerini kapatıp Kıbrıs'a kaçmış. Çocuk bunu öğrenince peşine gidiyor.Oraya gidince de ne oldu ondan sonrasını biz bilmiyoruz. 'Baba Cengiz ustaya 15 bin lira para verdim. Ayın 1'ine vereceğini söyledi' dedi. Kendisine kızdım da 'Neden öyle yaptın, keşke vermeseydin?' dedim. O da 'Baba sezon bitince ayın 1'inde verecek' dedi. 1 Kasım'da verecek olduğu parayı oğlum parayı istiyor o da '1 ay müsaade et' dedi. Halil'e 'O parayı vermezler ona göre. Kimseyle alacak verecek içi tartışma. Verirse al, vermezse müsaade et, paranı az az vermesini söyle' dedim."

'ZATEN İNTHAR OLSA BENİ ARARLARDI'

Kendilerine ilk olarak Halil'in intihar ettiği bilgisini geldiğini ancak buna inanmadığını belirten Mehmet Kiraz, "Biz ilk haber verildiğinde 'İntihar etti' denildi. Eğer benim çocuğun intihar etmiş olsa Cengiz de, oğlu da beni tanıyor. Halil'in benim oğlum olduğunu, benim nerede çalıştığımı bildikleri için beni arar 'Ağabey gel böyle bir durum oldu, Halil bir hata yaptı, gel yardımcı olalım' derdi. Ama beni hiç aramadılar. Ne kendisi ne de oğlu hiç aramadı. İntihar olduğuna hiç inanmadım. İntihar olmadığını zaten biliyorduk. Bizim aklımıza bunlar sahil kenarında geziyordu, dalga bunları içeri çekti diye geldi. Ben oradaki ifademde de söyledim, kesinlikle intihar olmaz, düşünmez de" diye konuştu.

'YANLARINA KALMAZ, ADALTE GÜVENİYORUM'

Oğlunun katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirten, bunun için de davanın sonuna kadar takipçisi olacağını söyleyen Mehmet Karakız, şöyle konuştu:

"Bundan sonra Türk adaletinin yerini bulacağına inanıyorum. Türk adaletine saygımız, güvenimiz sonsuz. Bundan sonra olayın peşine düşeceğiz, cezasını çeksin. Oğlum alacağından dolayı öldürüldü. Bazı arkadaşlarına da söylemiş. Taziyeye gelen arkadaşları söyledi 'Paramı alıp geleceğim' demişti. Beni Kıbrıs'tan da aradı 'Baba iş olursa burada çalışırım' dedi. Ben de 'Gel memleketinde çalış' dedim. Allah'tan bulsunlar. Davanın kesinlikle peşinde olacağım. Zaten yanlarına kalmaz, adalete güveniyorum ve saygım sonsuz. Onun için kesinlikle yanlarına kalmaz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mehmet Karakız'ın oğlunun fotoğrafını tutması

Karakız ile röp.

Öldürülen Halil Karakız'ın dondurma satması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 767 MB, 3 MB

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Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yalnız yaşayan işçi emeklisi Şevket Akgül(71), evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi Araphacı Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Akgül, sobayı yakmak için babası Şevket Akgül'ün yalnız yaşadığı evine geldi. Yedek anahtarla içeriye giren Akgül, babasını hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şevket Akgül'ün öldüğünü belirledi.

Mustafa Akgül, en son babasıyla dün akşam saatlerinde konuştuğunu mahalle sakinlerine anlattı. Akgül, "Artık sobayı yakmam. Elektrik sobasıyla idare edeceğim' dedi. Ben de' sen sobayı yakma o zaman. Sabah ben gelip temizleyip yakarım' dedim." dedi.

Yapılan incelemelerin ardından Şevket Akgül'ün cesedi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evden ve polisten detay

-Mustafa Akgül'ün konuşması

-Şevket Akgül'ün resimleri

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

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Başkale'de kar yağışı

VAN'ın Başkale ilçesi, kar yağışı ile beyaza büründi. Ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı.

Başkale ilçeinde, bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak ve güneşli hava, dünden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Van-Hakkari karayolu Güzeldere Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Zincirsiz trafiğe çıkan araç sürücüleri yollarda kalırken, Başkale Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Belediyenin kriz masası koordinesinde birim müdürlerinin denetiminde yürütülen karla mücadele çalışmalarının yağış süresince ilçe genelinde sürdürüleceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar temizleyen vatandaşlardan görüntü

-Belediye iş araçları kar temizlerken görüntü

-İlçe merkezden görüntü

-Kar temizleyen vatandaşlardan röportaj

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van),

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'Afgan Yiğido', Sivasspor başkanı ve futbolcularla buluştu

SÜPER Lig'in 15'inci haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü. Maçı izlemek için Afganistan'dan Sivas'a gelen 8 yaşındaki Eyoub Mohammad Turkman antrenmanı ziyaret ederek kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve futbolcularla bir araya geldi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla idman sona erdi. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ve Caner Osmanpaşa antrenmana katılmadı. Hafif sakatlığı nedeni ile 2 gündür takımdan ayrı çalışan Mert Hakan ise çalışmada yer aldı.

'AFGAN YİĞİDO' FUTBOLCULARLA BULUŞTU

Demir Grup Sivasspor'un pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçını izlemek için Afganistan'dan Sivas'a gelen küçük taraftar Eyoub Mohammad Turkman antrenmanı ziyaret etti. Bir süre önce Afganistan'a iş için giden Sivaslı teknik yönetmen Serkan Durmaz aracılığı ile Sivassporlu olan ve Valiliğin daveti üzerine Fenerbahçe maçını izlemek üzere ailesiyle kente gelen Eyoub, futbolcularla bolca fotoğraf çektirdi. Eyoub, Fenerbahçe maçında Sivasspor'un 2-0 kazanacağını, golleri ise Yatabare ve Emre Kılınç'ın atacağını söyledi. "Şampiyon Demir Grup Sivasspor" diyen Eyoub antrenmanı heyecanla takip etti.

OTYAKMAZ: BU SİVASSPOR'UN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

Eyuob ve ailesi daha sonra Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı ziyaret etti. Başkan Otyakmaz'la bir süre sohbet eden ailenin heyecanlı olduğu görüldü. 'Afgan Yiğido' Eyoub ve ailesi, Başkan Otyakmaz'a Afganistan'ın yöresel kıyafeti ve çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Otyakmaz, "Bugün çok önemli misafirlerimiz var. Binlerce kilometre uzaklıktan gelen Sivasspor taraftarları, takımımızı desteklemek için, liderliğinin devam etmesi için, destek vermek için Sivas'a geldiler. Çok mutluyuz. Bu Türk milletinin ve Sivasspor'un büyüklüğünü gösteriyor. Binlerce kilometre ötede de olsa bu topraklar ve bu millet için veya herhangi bir takım için yürekleri çarpıyor. Onlara gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Afganistan'da, Balkanlar'da da aynı kültürü görmek bizi mutlu ediyor. Milletimizin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Misafirlerimizle birlikte olmaktan mutluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Eyoub ile röportaj

Eyoub ve ailesinin Mecnun Otyakmaz'ı ziyareti

Otyakmaz'ın açıklamaları

Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS, -

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