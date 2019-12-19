DHA YURT BÜLTENİ - 12

İzmir'de ahşap mobilya fabrikası yandı

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir ahşap mobilya fabrikasında, ilk belirlemelere göre elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 3 bin metrekarelik fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın, bugün saat 11.30 sıralarında, Gölcükler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir ahşap mobilya fabrikasında meydana geldi. Sandalye ve masa gibi ahşap mobilyalar üreten fabrikada, ilk belirlemelere göre elektrik aksamından çıkan alevleri gören personel, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, AKS ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin, fabrikada bulunan süngerlere yakın bir noktada çıkması nedeniyle alevler süngerleri tutuşturarak hızla büyüdü. İçeride çok sayıda kereste ve ahşap malzeme bulunması da söndürme çalışmalarında güçlük yarattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 3 bin metrekarelik fabrika kullanılamaz hale geldi.

'4-5 MİLYON TL ZARARIMIZ VAR'

Olay nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan fabrika sahibi Okan Oray, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bir personelimiz görmüş yangını. Elektrik sigortasının olduğu bölümlerde alev çıkmış, süngerleri tutuşturmuş. Zararımız çok büyük, ama yapacak bir şey yok. Şükürler olsun ki can kaybı olmadı. Çalışıp tekrar kazanacağız, yeniden yapacağız. Yaklaşık 4-5 milyon TL zararımız var" dedi.

Ekiplerin olay yerindeki söndürme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fabrikanın yanmasından alevli görüntü

Fabrikanın çöken tavanından görüntü

İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü

Dumanlardan görüntü

İşyeri sahibi Okan Oray ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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TOKİ müjdesi Adanalıları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği '100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Adana'da 2 bölgeye toplam 1799 konut yapılacak.

Projenin Adana ayağı hakkında bilgiler veren Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konutların Sarıçam ilçesindeki Akkuyu ve Buruk Mahalleleri'nde yapılacağını kaydetti. Projeler için 30 Aralık'ta ihaleye çıkılacağını anlatan Karslıoğlu, vatandaşların 15 Ocak 2020'ye kadar kura çekimi için başvurabileceklerini dile getirdi. Dar gelirlilere hitap eden devasa projenin Adana ekonomisine can suyu olacağını vurgulayan Karslıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

EKONOMİYE CAN SUYU

Karslıoğlu, projenin detaylarını şöyle açıkladı:

"Buruk Mahallesi'nde 2'nci bölge 1'inci etapta 473 konut, 21 dükkan ve 1 cami yapılacak. 2'nci etapta ise 413 konut, 13 dükkan ve 1 cami olmak inşa edilecek. Akkuyu bölgesinde de 913 konut yapılacak. Yani toplamda 1799 civarında 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire olacak. Vatandaşlar 85 metrekare olan 2 artı 1 daire için 500 TL, 100 metrekare 3 artı 1 daire için ise 1000 TL yatırarak kuraya başvurma hakkı elde edebilecek. Şehit yakınları, gaziler, dul ve yetimlere de yüzde 10'luk bir kontenjan ayrılmış durumda. Ev almaya hak kazanan vatandaşlarımız 0.49 faizle 2 artı 1 için 890 TL, 3 artı 1 daire için ise 1020 TL taksitle 240 ayda ev sahibi olabilecek. Ayrıca, daha önceki projelerde de örneği olduğu gibi belli bir yıldan sonra borcun yüzde 25'inin silinmesi kaydıyla peşin parayla satış tamamlanıyor."

Ev sahibi olmayan vatandaşlar ise ekonomik zorlukların yaşandığı dönemde müjdelenen projeyi sevinçle karşıladıklarını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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TOKİ'den drone görüntüleri

TOKİ'den aktüel görüntüler

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ile röp.

Vatandaşlarla röp.

Haber: Nuri PİR-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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Ceyhan'da atık malzemelerle defile

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Yaltır Kardeşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde atık ürünlerinden yapılan kıyafetleri defile ile sergiledi.

Çocuk Gelişimi Eğitimi öğretmeni Nuray Tan ve 10'uncu sınıf öğrencileri 'Sıfır Atık' projesine destek için atık malzemelerden kıyafetler yaptı. Okul öğrencilerinin mankenlik yaptığı kıyafetler defile ile sergiledi. Öğretmen Nuray Tan, insanları bilinçlendirmeye yönelik bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sosyal projemiz ses getirdi. Bu konuda desteklerini bizden esirmeyen öğrenci velilerin ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum"dedi.

Görüntü Dökümü

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Atık malzemelerden oluşan kıyafetlerle yapılan defileden görüntüler

Haber-Kamera: Şahin ÖZER/ CEYHAN(Adana),

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Kursta öğrendiği el işiyle aile bütçesine katkı sağlıyor

Kayseri'de oturan 1 çocuk annesi Hatice Şahin (33), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'nda (KAYMEK) öğrendiği el işi tekniği ile ürettiği ürünleri satıp hem aile bütçesine katkı sağlıyor.

Hatice Şahin, boş zamanlarını değerlendirmek için KAYMEK bünyesinde faaliyet gösteren Göznuru Kurs Merkezi'nde 'Elde Antep İşi' kursuna katıldı. Kursta farklı ev tekstili teknikleri öğrenen Şahin, aldığı siparişlerle aile bütçesine de katkı sağlıyor. KAYMEK kurslarından 3 yıldır faydalandığını söyleyen Hatice Şahin, "Evde kalan boş zamanlarımı değerlendirmek için bu kurslara geliyorum. Daha önce dikiş nakış kursuna gelmiştim. Burada öğrendiğim her bilgiyi değerlendiriyor, çevremle paylaşıyorum. Öğrendiklerimle aile bütçeme katkı sağlıyorum. Siparişler alıp aileme yardımcı oluyorum" dedi.

İnsanların öğrendikleriyle neler yapabileceğini gösterdiğini söyleyen Şahin, "Yaptığım her işte iç dünyamdaki duygularımı kumaşlara nakşediyorum. Kursta öğrendiklerimi gelir kapısı haline getirdim. Çevremden siparişler alarak aile bütçesine katkı sağlıyorum. Yaptığım ürünleri genelde evlilik hazırlığındaki kızlar, çeyiz için alıyorlar. Evlerinde kullanmak üzere satın alanlar da var. Bazen elimin sadakası olsun diye geliri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kermeslere de veriyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

- Kursiyerlerin çalışması

- Hatice Şahin'in antep işi yapması

- Hatice Şahin ile röportaj

- Pastırma ustası ile röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ-DHA