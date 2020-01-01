DHA YURT BÜLTENİ-12

Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla, ara sokaktan çıkan minibüsün çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Yavuz Keskin (25) yönetimindeki 16 JEB 52 plakalı hafif ticari araç, Ertuğrulgazi Mahallesi Ersoy Sokak'tan çıkan Turgut Aydın (27) yönetimindeki 16 ACJ 589 plakalı minibüsle çarpıştı. Savrulan minibüs devrildi. Kazada, sürücüler Keskin ve Aydın ile minibüsteki Faris Yılmaz (25) ve Yakup Bozkurt (26) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazadan detaylar

-Yaralıdan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Siirt'te yıkılan bina yan yattı

SİİRT'te, bir süre önce boşaltılan eski bina, yıkım çalışmaları sırasında yan yattı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve bir süre önce boşaltılan 4 katlı binanın yıkımına başlandı. Ancak bina bu sabah yürütülen yıkım çalışması sırasında çökerek, yan yattı. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanları tahliye etti. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binanın yıkımı durduruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Binanın yan yatma anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

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Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti (2)

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, marketten çıkan kadını takip ederek evinin önünde taciz eden S.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER: Sebahattin AYDIN

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İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor

MİLLİ Piyango yılbaşı özel çekilişi dün (Salı) akşam gerçekleştirildi. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet edince, ikramiye dörde bölündü. Çeyrek biletin satın alındığı iller İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. İzmir'de biletin hangi bayiden satıldığı henüz bilinmezken, İzmirliler 20 milyon TL'nin sabinin kim olduğunu merak ediyor.

Bu yıl dörde bölünen büyük ikramiye, çeyrek biletlere isabet etti. İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'da satıldığı açıklanan biletleri kimlerin aldığı merak konusu oldu. İzmir'de, biletin hangi bayiden satıldığı henüz bilinmezken, vatandaşlar 2020 yılının talihlisinin ortaya çıkmasını bekliyor. Öte yandan bilet alan vatandaşlar da büyük bir merakla aldıkları biletleri kontrol etti. Konak ilçesinde seyyar bilet satıcılarına giderek aldığı 100 çeyrek bileti kontrol eden Rahmi Demirel (52), "Ben her yıl farklı illerden 100- 150 tane bilet alırım. Bu yıl da 100 bilet aldım, şu anda 50'ye yakın bilete baktım. Sadece birine amorti çıktı. 27 yıldır böyle alırım. Bu bende bir hastalık oldu. 1998 yılında aldığım çeyrek bilete 125 lira isabet etmişti. Bu yıl isabet eden çeyrek biletlerden biri İzmir'de satılmış. Hayırlı olsun. Arkadaş güle güle harcasın. Biletin dörde bölünmesi iyi oldu. Tek bilet olacağına dört kişi faydalanacak" dedi.

'BU YIL İZMİR'E ÇIKACAĞINI SÖYLÜYORDUK'

Bir tane çeyrek bilet alan Muzaffer Kaygısız (42) isimli vatandaş da, "Ben de çeyrek bilet aldım. İzmir'e çıkmış hayırlı olsun. İnşallah kazanan arkadaş parayı hayırlı yerlerde harcar. Sevindim onun adına. Ben bilet aldım ama henüz bakmadım. Umudum yok, seneye inşallah" dedi. Bülent Üğdül (55) de aldığı 50 tane çeyrek biletten umduğunu bulamadığını belirterek, "50 tane bilet aldım. Sadece 200 TL'lik amorti çıktı. Başka bir şey yok. Buna da şükür. Şansımı denemek için bu kadar çok bilet aldım" diye konuştu. 20 yıldır bilet satarak geçimini sağladığını söyleyen Nejla Şahin (47) ise, "Bu yıl ilk zamanlarda satışlar biraz yavaştı. Bilet almayı son güne bırakanlar, bu kez bilet bulamadı. Son gün saat 17.00 gibi biletlerimiz bitti. Almaya gelen vatandaşlar da biletsiz kaldı. Biz 'İki yıldır İzmir'e çıkmıyor. Bu yıl İzmir'e çıkacak' diyorduk. Talihlinin İzmir'de olduğunu söylüyorduk ama insanlar inanmıyordu. İnşallah iyi birine çıkmıştır' diye konuştu.

İzmir Milli Piyango Satıcıları Odası Başkanı Paşa Çakmak da talihlinin bileti hangi bayiden aldığını henüz bilmediklerini, bu sorunun yanıtını ancak yarın kurum açılıp sistemden baktıklarında söyleyebileceklerini açıkladı. Çakmak, biletin nerede satıldığını öğrenmek isteyen bayilerin de kendisini aradığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Milli piyango satıcılarından görüntü

Biletlerden görüntü

Bilet alanlardan görüntü

Vatandaşlar ve seyyar satıcı ile röp.

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Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

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Mersin'de yüksek kesimlerde kar, sahillerde ise bahar havası hakim

Mersin'de, yılbaşı tatilini fırsat bilip karla kaplı yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar kartopu oynarken, termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği kent merkezinde bahardan kalma günler yaşanıyor.

?Geçen günlerde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düşen Mersin'de yılın ilk gününde güneş kendini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığının 15-18 derece arasında değiştiği kentte, vatandaşlar da kendilerini sahile, parklara ve sokaklara attı. Vatandaşlar, bu yılın ılık geçtiğini, geçen yıllarda yaşanan yağışların kentte hayatı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Erdemli ilçesinde ise tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'ne akın eden vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar sahilde oturup güneşlenirken, bazıları Akdeniz'in mavi sularına olta atarak balık avladı. Bazıları da günün anısına cep telefonu ile fotoğraf çektirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan tatile gelen gurbetçi Volkan Karalar, Kızkalesi'nin çocukluk anıları ile dolu olduğunu belirterek, "Bugün hava açtı. Bu nedenle de Kızkalesi'ne geldik, güneşin tadını çıkartıp, deniz havası alıyoruz. Güneşlenip D vitamini alıyoruz" dedi.

Silifke ilçesinde de yeni yıl tatilini fırsat bilenler soluğu ilçenin karla kaplı yüksek kesimlerinde aldı. 7'den 70'e herkes karın keyfini çıkardı, kartopu oynadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa ERCAN- Soner AYDIN- Ali Rıza EREN- Atike CEYLAN KAÇAR/MERSİN, -

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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar, ulaşımı zorlaştırdı. Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu'da, gün içinde hafif şekilde süren kar, öğleden sonra etkisini artırdı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı zorlaştırdı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. TEM Otoyolu geçişinde ise yalnızca yeşil alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100'de kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar yağışı

-Geçiş yapan araçlar

-Yoldan görüntüler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,