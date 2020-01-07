DHA YURT BÜLTENİ-12

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (7)

ERDEMLİ'DE DERE TAŞTI, EV VE SERALARI SU BASTI

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak nedeniyle Limonlu Deresi taştı. Taşkın nedeniyle çevrede bulunan muz seraları sular altında kaldı. Derenin çevresindeki birçok ev de sular altında kaldı. İlçede metrekareye 150 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yolda su birikintisi görüntüsü

-İş makineleri çalışırken

-Yolda suyun içinde çöp konteynırı görüntüsü

-Narenciye bahçesini su basmış hali

-Limonlu deresi taşkın görüntüsü

-Su basan evin görüntüsü

-Evlerinden çıkamayan vatandaşların görüntüsü

-Limonlu deresi taşkın görüntüsü

-Limonlu sulama birliği başkanı Bünyamin Ergün ile röportaj

-Sular altında kalan muz serası görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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Amik Ovası sular altında

Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay Havalimanı çevresindeki tarım arazileri de göle döndü.

Kentte son 2 haftadır aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Amik Ovası'nda birçok ekili tarım arazisi sular altında kaldı.

Hatay Havalimanı çevresinde bulunan tarım arazileri de göle döndü.

Hatay'a tarım işçisi olarak çalışmaya gelen kişilerin kurdukları çadırlar da sular altında kaldı. Sular tarlalara giden stabilize yolları da kapladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Amik ovasının drone görüntüleri

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/HATAY,

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Osmaniye'nin kurtuluşunun 98'inci yılı coşkuyla kutlandı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Program, Devlet Bahçeli Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Vali Ömer Faruk Coşkun şeref defterini imzaladı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, kurtuluş şehitliğinde Kurtuluş Savaşı şehitlerini andı. Kuran-ı Kerim tilaveti okunması ve Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından yapılan duaların ardından, kurtuluş savaşı şehitleri için Garnizon Komutanlığı'nca saygı atışı yapıldı. Ardından şehitlerinin kabrine karanfil bırakıldı.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları hava muhalefeti nedeniyle Tosyalı Spor Salonunda devam etti. Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Hasan Özdemir, konuşmasında, kentin düşman işgalinden kurtuluş mücadelesini anlattı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise "Yiğit Osmaniyeliler" diyerek başladığı konuşmasında, "Bu mukaddes günde, bizlere bu bayrağın altında hür bir şekilde yaşama imkanını sağlayan ve bu uğurda canlarını hiçe sayan vatan evlatlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Yurt içinde, sınır boylarımızda, bayrağımız için, vatanımız için, birliğimiz için terör odaklarına karşı canıyla kanıyla mücadele eden güvenlik güçlerimizi, buradan, bu tarihi günde selamlıyorum. Rabbim yeni zaferler kazanmayı kahramanlarımıza nasip etsin. Allah'ım, şevk ve gücümüzü arttırsın, utandırmasın. Bizleri bu güzel vatanı emanet eden şehit ve gazilerimize layık kılsın. Bize inananları bizden uzaklaştırmasın. Yiğit Osmaniyeliler, 7 Ocak kurtuluş bayramımız kutlu olsun. İlelebet ve daima 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Güneysu İlkokulu öğrencilerinden oluşan ritim gurubu ve 7 Ocak İlkokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi muhteşem birer gösteri sundular. Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Okulu Öğrencisi Esmanur Bozkurt 'Rahime Hatun' adlı şiirini okudu.

JANDARMA MEHTERAN BİRLİĞİNDEN KONSER

Kutlamalar kapsamında Osmaniye'ye gelen Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği muhteşem bir konser verdi. Bir birinden güzel eserler seslendiren mehteran birliği izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Tüm katılımcıların coşkuyla izlediği mehteran yoğun alkış aldı. Konser sonunda mehteran üyelerini tebrik eden Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasından protokol ve vatandaşlardan detaylar

Törene katılan çetelerden detaylar

Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Hasan Özdemir Konuşma

Belediye Başkanı Kadir Kara konuşması

Şiirlerin okunması

Öğrencilerin ritim gösterileri

Halkoyunları gösterilerinden detaylar

Jandarma Mehteran Birliğinin salona gelişi detaylar

Jandarma Mehteran Birliğinden konser detayları

törene katılan vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarını sallarken

Bir yaşlı çetenin elinde sancakla salonda oynaması detay

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Afyonkarahisar'da köy yollarında karla mücadele

Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresi'ne ait ekipler yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürdü. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy, "17 ilçemiz ve 422 köyümüzde oluşturduğumuz ekipler vasıtasıyla karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Afyonkarahisar'da son günlerde etkili olan kar yağışı özellikle kırsal bölgelere ulaşımın sağlandığı köy yollarının kapanmasına neden olurken, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler yolların açılması için hummalı çalışmalarını sürdürdü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy, "Bizim asli görevlerimiz arasında şu anda 17 ilçemizde ve 422 köyümüzde oluşturduğumuz ekipler vasıtasıyla karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda 15 greyder, 2 dozer, 3 yükleyici, 3 bekoloder, 14 bıçaklı kamyon, 12 pikap görevlendirdik. Ayrıca iş makinelerimizi ve ekipmanlarımızı kullanmak üzere 75 personelimiz 24 saat görevlendirilmiş durumda. Şu anda tüm hizmet verdiğimiz ilçe ve köylerde karla mücadelemiz devam ediyor" dedi.

'KAR YAĞIŞI SEVİNDİRİCİ OLDU'

17 ilçe ve 422 köyde biz köylere su temin etmeye çalıştıklarını vurgulayan Murat Toy, kar yağışının su kaynaklarına önemli ölçüde yararı olduğunu kaydetti. Toy, "İlimizde 17 ilçe ve 422 köyümüze su temin etmeye çalışıyoruz. Ancak son yıllarda yağışların az olması sebebiyle su kaynaklarımızda önemli ölçüde azalma oldu. Bundan dolayı önceki gün gece başlayan kar yağışı bizim için sevindirici oldu" diye konuştu.

'KAPANAN YOLLARDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

İl Özel İdaresi'ne yapılan ihbarlar üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgiler veren Toy, şöyle dedi:

"İdaremize yapılan ihbarlar üzerine merkez Alcalı, Kaplanlı, Omuzca köy yolları ve Gazlıgöl devlet yolu bağlantılarının, İhsaniye ilçesinde Ayazini, Eynihankuzviran, Eskieymir, Kıyır köy yollarının, Bayat ilçesi Köroğlubeli, İmrallı köyü, Akpınar, İnpınar, Aşağıçaybelen, Yukarıçaybelen köyleri ve Bolvadin Özburun beldesi bağlantı yolları, Sinanpaşa ilçesi Yörükmezarı köy yolunun kapalı olduğu bilgisi gelmiş olup, yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Ancak yoğun kar yağışı devam etmekte olup, açılan yollar yeniden kapandığından dolayı çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

'İLGİLİ KURUMLARLA İRTİBAT HALİNDEYİZ'

Karla mücadelede ilgili kurumlarla devamlı irtibat halinde olduklarını vurgulayan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy, "AFAD öncülüğünde diğer kurumlarla devamlı irtibatta olduğumuz bir WhatsApp grubumuz var. Bu grupta Valimiz Mustafa Tutulmaz başta olmak üzere tüm ilgili kurum amirleri ve personeller mevcut. Valimiz Mustafa Tutulmaz, Karayolları ve İl Özel İdaresi'nin çalışmalarını sürekli takip ediyor. Bu grupta AFAD, Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, belediyeler, İl Özel İdaresi, kaymakamlar ve il bazında bütün yetkililer yer alıyor. Son olarak Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü'nün vermiş olduğu bilgi doğrultusunda 3 gün daha yağışların süreceğinin bilgileri var. Bütün hazırlıklarımızı bu kapsamda gerçekleştirdik. Şu anda hiçbir sorunumuz yok. Bütün arkadaşlarımız ekipleriyle birlikte, çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Afyonkarahisar manzaraları detay

Greyderin köy yolunda yol açma görüntüsü

Afyonkarahisar İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Toy'un açıklaması

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Sokak hayvanları unutulmadı

Isparta ve çevresinde etkili olan kar yağışı sokak hayvanlarını zor durumda bırakırken, Isparta Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri yiyecek bulamayan başıboş köpekleri besledi.

Şehirde kar yağışının yoğun şekilde görülmesi üzerine harekete geçen Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarına yönelik kent genelinde besleme çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ koordinasyonunda şehir merkeziyle yakın köylerde sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Isparta Belediyesi ekipleri gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de sırtlandıkları mama çuvallarıyla sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerle birlikte şehrin tüm mahallelerinde ve yakın köylerinde besleme çalışması gerçekleştirdi. Yağış dolayısıyla ağaç diplerine, yağış almayan diğer noktalara mama kaplarıyla birlikte gelen ekipler besleme çalışmalarını gün boyunca sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İşçilerin yiyecek taşıması

Toplu görüntü

elediye ekipleri Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ açıklama

Yiyeceklerin taşınması

Kar yağışı

Köpeklerden görüntü

Yiyecek bırakılması

Köpeklerden görüntü

Köpekler mama yerken

Beslenen köpek detay

Ekiplerden görüntü

Mama bırakılması

Kulübelerden görüntü

Korunaklı yerlere mama bırakılması

Haber: Nurettin ARKAN- Kamera: ISPARTA-DHA)