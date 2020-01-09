DHA YURT BÜLTENİ - 12

Şehit Uzman Onbaşı Karakoç, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç (26), memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Suriye 'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç, yol kontrolü sırasında PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı Karakoç için Mersin'de tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Muğdat Camisi avlusuna getirildi. Buradaki törene şehidin annesi Fatma Karakoç, babası Çetin Karakoç, kardeşleri Cumali Karakoç, Zeki Karakoç, Narin Karakoç, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, vali yardımcıları, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı olarak atanan Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından Akbelen Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

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Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (4)

VELİ BEKTAŞ'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan maden işçi Veli Bektaş'ın cenazesi bölgeden çıkartılarak Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Adana Vali Mahmut Demirtaş da hastaneye gelerek, Bektaş'ın yakınlarına taziye dileklerini iletti. Burada yapılan işlemlerin ardından Bektaş'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi'ne gönderilecek.

Görüntü Dökümü

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-Vali Mahmut Demirtaş'ın hastaneye gelmesi

-Veli Bektaş'ın yakınlarından görüntüler

-Cenazenin araca konması

-Cenaze aracının gidişi

Haber-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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Arkeolog cinayetinde savcı indirim isteyince avukat, 'takım elbise iyi hal nedeni olamaz' dedi (2)

SAVCININ TALEBİNE İTİRAZ

Antalya'da, Olympos Antik Kenti'ndeki kazı ekibinde başkan yardımcısı olan Sinan Sertel'i bıçaklayarak öldüren Sadık Poyraz'ın yargılandığı davada savcı, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanarak, 'kasten insan öldürme suçu'ndan ceza verilmesini istedi. Sertel Ailesi'nin avukatı Ali Özgür Oğuz, savcının indirim talebine itiraz etti.

'TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ'

Avukat Ali Özgür Oğuz, sanık Sadık Poyraz'ın yargılamanın başından beri yalan söylediğini söyledi. Sanığın soruşturmanın ilk aşamasında bıçağı denize attığını söylediğini kaydeden Avukat Oğuz, "Sonra Antalya'dan dalgıç ekibi geleceğini öğrenince, zorda kalıp bıçağın yerini göstermek zorunda kaldı. Daha sonra mahkemenin tüm aşamalarında tutarsız ifadelerde bulundu. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki suçu tasarlayarak işlemiştir. Çünkü bir gece önce barda maktule saldırmış. Sonrasında sanık gece yarısı başka bir mekana gidip maktulü aramış. Evini sormuş. Telefonunu elde etmek istemiş. Bunları öğrenemeyince ertesi gün kendisi olay yerinden 8-10 km uzakta oturmasına rağmen, gelip restoranda bir garsona sormuş. Telefonunu öğrendikten sonra 'Ben buradayım. Sen neredesin?' diyerek mesaj atıp çağırmış. Maktul gelmiş ve sahilde sakince yürürken bir anda arbede olmuş ve maktulü bıçaklamış. Bu kişi bıçakla olay yerine gelmiş. Onun için bu olayda tasarlama olduğunu düşünüyoruz" dedi.

TAKIM ELBİSE, KRAVAT İNDİRİMİ

Savcının son duruşmada sanık için tahrik hükümlerinin uygulanmasını istediğini kaydeden Oğuz, şunları kaydetti:

"Hukukumuzda 'haksız tahrik' adı üzerinde, her tahrikin tahrik hükümlerinden yararlandırılmasını gerektirmez. Haksız olması gerekir. Çünkü bir kişinin anayasal hak olarak kullanacağı 'seni şikayet edeceğim', 'seni mahkemeye vereceğim' gibi ifadesinde haksız tahrik çıkmaz. Kaldı ki, ülkemizde otomatikleşmiş olan TCK'nın 62'nci maddesi var. Bu madde iyi hal indirimidir. Bu mahkemeye takdir hakkı veren çok geniş bir madde. Doğrudur. Ancak ülkemizde artık 'takım elbise', 'kravat indirimi' diye adlandırılan, cezaevinde indirim almak için tutukluların birbirlerine takım elbise, kravat değiş-tokuşu, hatta kiraladıkları medyanın köşe yazarlarına kadar yansımıştır. Bir sanığın iyi halden yararlanabilmesi için, soruşturma ve kovuşturma sırasında mahkemeye olumlu bir izlenim vermesi gerekir. Bu izlenim sadece takım elbise ve kravatla olmaz. Ceza hukuku mantığı açısından ıslah olacağını, bir daha suç işlemeyeceğini, pişmanlığını belirten pozitif doneler sergilemesi gerekir. Öldürülen kişi bir arkeolog, kamu görevlisi, bir akademisyen ve doktora öğrencisidir. Öldüren ise ne iş yaptığı belli olmayan, uyuşturucu kullanan, olay anında da kanında uyuşturucu çıkan biridir. İnsani davranış sergilemeden iyi hal indiriminin uygulanması, hukuka olan inancı sarsacak, adalet kaidesine aykırı olacaktır. Bu nedenlerle biz bunlara itiraz ettik. Karar aşamasında da bu itirazlarımıza devam edeceğiz. Gerekirse istinaf, Yargıtay, sonuna kadar devam edeceğiz."

TCK'NIN 62'NCİ MADDESİ

TCK'nın 62'nci maddesinde hakime doğal olarak takdir hakkı verildiğini vurgulayan Ali Özgür Oğuz, "Bu madde cezayı otomatik 1/6 oranında indirir. Bunun için ne yapmak lazım? Git saçını kestir, git takım elbise giy, kravat tak. Tamam o zaman iyi haldesin. Bu arada sen mahkemeye hiç yardımcı olma. Şunu da söyleyeyim. Sanık susma hakkına sahiptir. Hatta bu nedenle yalan da söyleyebilir. Ama yalan söylemekten sanığın yararlanmaması gerekir. Bunu anlatmaya çalışıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Avukat Ali Özgür Oğuz'ın açıklaması

Haber: Süleyman EKİN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA

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Endoskopi sırasında fenalaşan babası öldü, ihmal iddiasında bulundu (2)

5 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Isparta'da, mide rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede yapılan endoskopi sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren Ramazan Gök'ün ardından 5 kişinin daha yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı. Ramazan Gök ve diğer hastalar F.G., A.G., A.K., G.K. ve U.K.'nın endoskopi sırasında verilen ilaç nedeniyle rahatsızlandığı belirtildi. Ramazan Gök'ün yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayın ardından diğer 5 hastanın da yoğun bakıma alındığı kaydedildi. Ramazan Gök'ün ailesinin yanı sıra diğer hasta yakınlarının da polis merkezine giderek olayla ilgili şikayette bulunduğu belirtildi.

Hastaneden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi.

Haber: ANTALYA

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Bakan Kasapoğlu, Düzce'de

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadın odaklı spor politikası gereği kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içinde oldukları söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı spor tesislerinde incelemelerde bulunmak ve AK Parti il divan toplantısına katılmak için Düzce'ye geldi. Kasapoğlu, Şıralık mevkiinde bulunan spor tesislerinde incelemede bulundu. Bakan Kasapoğlu, özellikle kadınların spora teşvik edilmesi konusunda çalışma yapacaklarını belirterek, "Kadınlarımıza yönelik müjdelerimiz var. Kadın odaklı spor politikamız gereği, kadınlarımızı spor alanlarına çekme noktasında kadınlarımızın ihtiyaç ve taleplerine göre spor alanları, onların tercihlerine göre planlamanın ve bu noktadaki imkanları arttırmanın ve erişimin kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Düzce Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Kasapolğu'nun inceleme yaparken görüntüsü

Bakan Kasaopğlu'nun açıklamaları ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak toprağa verildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yalnız yaşadığı evinde av tüfeği ile intihar eden ressam ve heykeltıraş 49 yaşındaki Rıfat Koçak, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, geçen salı günü saat 14.00 sıralarında, Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk babası Rıfat Koçak'ın evinden gelen silah sesini duyan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve, güvenlik güçleri ile sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Rıfat Koçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, Koçak'ın cesedinin yanında av tüfeği buldu. İncelenmek üzere silaha el konuldu. Uzun zamandır akciğer kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü öğrenilen Rıfat Koçak'ın son zamanlarda ağrılarının artması nedeniyle intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası cenaze, yakınlarına teslim edildi. Rıfat Koçak'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Kızılağaç Mahalle mezarlığına getirildi. Mezarlıkta düzenlenen cenaze törenine ayrı yaşadığı eşi Kıymet Koçak, oğlu Boran Koçak, babası Ali Koçak, annesi Saliç Koçak, kız kardeşleri Dolunay Magee, Döndü Koçak Yara, ünlü ressam Devrim Erbil, iş, spor ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Rıfat Koçak'ın cenazesi, ikindide kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazede yakınları gözyaşları döktü, Boran Koçak'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze namazına katılanlardan görüntü

Cenazede ağlayanlardan görüntü

Cenaze namazının kılınışı

Rıfat Koçak'ın fotoğrafı

Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT/ BODRUM (Muğla)

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El birliği yapan esnaf sokaktaki mazgalı tamir etti

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 2 esnaf, yetkilileri beklemeden harekete geçerek, araç geçişinde güçlük yaratan sokaktaki mazgalı kendi çabalarıyla tamir etti.

Merkezefendi ilçesindeki 2'nci Sanayi Sitesi 140 Sokak'ta bulunan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yağmur suyunun aktığı beton mazgal, zaman içerisinde yol seviyesinin altında kaldı. Mazgal, sokaktan geçen otomobillerin zarar görmesine neden olmaya başladı. Bunun üzerine çevre esnafı 1 ay önce durumu yetkililere bildirdi. Tamir için çalışma başlatılmaması üzerine esnaf Murat Oğuz ve Ömer Çoker, kolları sıvayarak işe koyuldu. Kendi imkanlarıyla tamirat çalışmasına başlatan ikili, önce beton mazgal kapaklarını kaldırdı. İçerisine demir çubuklar yerleştiren esnaf, mazgalın seviyesinin yükselmesini sağladı. Kırık olan beton parçaları sağlamlarıyla değiştiren esnaf, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda onarımı tamamladı. Baskı balata ustası Murat Oğuz, yetkilileri beklemek yerine tamir için harekete geçtiklerini belirterek, "Burada yaya ve otomobillerin geçişi zordu. Esnaf arkadaşımla birlikte mazgalı tamir etmeye karar verdik. Yetkililerin gelip yapmadığı işi biz yarım saatte hallettik. Şu an için sorunu çözdük. Artık araçlar buradan daha rahat geçiyor" dedi.

Tornacılık yapan Ömer Çoker ise, "Çöküntü yaşanan noktaların alt kısımlarına demir çubuklarla güçlendirdik. Bu sayede mazgalı yükselttik. Biraz daha bakıma ve asfaltlanmasına ihtiyaç var. İlk etapta sorunu çözmeyi başardık. Kendi işimizi kendimiz hallettik. Yetkililerden daha çok ilgi bekliyoruz. Herkes kendi evinin önünü süpürünce sorun kalmıyor. Her şeyi de devletten beklememek lazım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Esnafların rögarı tamir etmesinden görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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